Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Свят »
Турция »
Турция преговаря с Путин за продажбата на своите системи С-400. Москва: Това е изключително чувствителна тема

Турция преговаря с Путин за продажбата на своите системи С-400. Москва: Това е изключително чувствителна тема

10 Юли, 2026 15:50 1 638 47

  • с-400-
  • турция-
  • русия-
  • f-35-
  • сащ-
  • нато-
  • дмитрий песков

Тръмп обяви, че обмисля да върне Анкара в програмата за F-35, след като страната беше изключена от нея именно заради закупуването на руските системи

Турция преговаря с Путин за продажбата на своите системи С-400. Москва: Това е изключително чувствителна тема - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков обяви, че Русия и Турция обсъждат възможността за продажба на системите за противовъздушна отбрана С-400, придобити от Турция, на трети страни, предаде БТА.

„Това е изключително чувствителна тема. В контакт сме с Турция по този въпрос и ще продължим нашите разговори“, заяви Дмитрий Песков, цитиран от турската телевизия „А ТВ“ (aTV). Той обаче не пожела да навлезе в подробности по темата.

Коментарът идва, след като по време на срещата на върха на НАТО в турската столица американският президент Доналд Тръмп обяви, че обмисля да върне Анкара в програмата за изтребители F-35, след като страната беше изключена от нея именно заради закупуването на руските системи С-400.

„Не съм взел решение напълно, но клоня към това да кажа: вижте, той е направил всичко, помагал ни е по толкова много начини… Това е най-добрият самолет, всеки го иска“, заяви Тръмп по време на пресконференция в Анкара.

Турският президент Реджеп Тайип Ердоган обаче не отговори какво точно му е казал Доналд Тръмп по този въпрос и какво възнамерява да прави Турция с руските системи за противовъздушна отбрана С-400, които доведоха до налагането на санкции срещу Анкара.

„Продължавайте да ме следвате“, каза Ердоган в отговор на въпроса.

Въпросът за връщането на Турция в програмата предизвика и някои негативни реакции, като Израел и Гърция бяха сред страните, които възразиха срещу това намерение на Вашингтон.

Продажбата на американски изтребители F-35 на Турция би "разрушила" баланса на силите в Близкия изток, заяви израелският премиер Бенямин Нетаняху. Мицотакис от своя страна подчерта, че Алиансът трябва да се основава на фундаменталния принцип на добросъседските отношения. Гърция продължава да е изправена пред „открита заплаха от война“ от страна на Турция, ако Атина упражни правото си да разшири териториалните си води, добави той като коментар на новината, съобщена от президента Доналд Тръмп, че Турция отново ще може да купува самолети F-35.

Ердоган обаче не отговори конкретно какво точно му е казал Доналд Тръмп по този въпрос и какво възнамерява да прави Турция с руските системи за противовъздушна отбрана С-400, които доведоха до налагането на санкции срещу Анкара.


Турция
Поставете оценка:
Оценка 2.4 от 17 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Овчар

    15 2 Отговор
    Казах вчера султана ще има среща с Путин но брачедите на Соломон Паси коментиращи тук не вярват...

    Коментиран от #6, #21

    15:53 10.07.2026

  • 2 Рускиня

    14 3 Отговор
    Това политиката е по-лошо от работничките на магистралата.

    Коментиран от #9

    15:53 10.07.2026

  • 3 Дон Корлеоне

    9 17 Отговор
    Хаяско щял да ходи в Константиновка. Чака само бензина от Индия.

    Коментиран от #19

    15:54 10.07.2026

  • 4 Ганя Путинофила

    6 26 Отговор
    Турците разбраха, че от руските кюнци не стават и за чеп за зеле!

    Коментиран от #22, #34

    15:56 10.07.2026

  • 5 Наблюдател

    6 22 Отговор
    Турчина още си скубе мустаците и се чуди как да се отърве от руските боклуци.

    Коментиран от #24

    15:56 10.07.2026

  • 6 Що да не

    3 8 Отговор

    До коментар #1 от "Овчар":

    Той, султана отдавна го кани. Но Путин не обича да пътува ако няма сделка. Гледа той от дядо Дончо и се учи.

    15:57 10.07.2026

  • 7 Мароу,

    17 1 Отговор
    ако я напишеш още веднъж тази статия ще стане за четвърти път. Вчера нали я дъвчи няколко пъти, МА....

    15:57 10.07.2026

  • 8 Пламен

    5 17 Отговор
    Набутаха да с тоя боклук, сега гледат да се отърват

    Коментиран от #36

    15:58 10.07.2026

  • 9 Ами да

    1 1 Отговор

    До коментар #2 от "Рускиня":

    Хубавите жени навсякъде се търсят.

    15:58 10.07.2026

  • 10 ЗИЛ 117

    11 4 Отговор
    Следващата война в Европа ще е между Русия и фашизма, само фашизма ще се нарича демокрация.
    Фидел Кастро 1992 г.

    15:58 10.07.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 ЗИЛ 117

    10 0 Отговор
    За престъпленията в Курск, укрккиияя ще плати с територия. Владимир Владимирович Путин 2026

    15:59 10.07.2026

  • 13 ЗИЛ 117

    7 0 Отговор
    Руски хакери публикуваха данни, за които казват, че са от хакната база данни на Генералния щаб на въоръжените сили на Украйна. Файлът твърди, че съдържа информация за загубите на украинската армия от началото на СВО: Над 1 700 000 убити и изчезнали.
    Динамиката по години изглежда така:
    2022 - 118,5 хиляди
    2023 - 405,4 хиляди
    2024 - 595 хиляди
    2025 - 621 хиляди
    Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.

    Коментиран от #18

    15:59 10.07.2026

  • 14 ЗИЛ 117

    10 1 Отговор
    Демилитаризацията на урки продължава

    15:59 10.07.2026

  • 15 ЗИЛ 117

    4 3 Отговор
    Нещо полезно, днс против реклами и с добра скорост от братята руснаци d n s.a d g u a r d-d n s.c o m(добавя се без растоянията между буквите) става и за мобилни

    Коментиран от #23

    15:59 10.07.2026

  • 16 Кривоверен алкаш

    2 2 Отговор
    Защо го изтри бе педал...кое му беше нецензурното...

    15:59 10.07.2026

  • 17 Кривоверен алкаш

    1 2 Отговор
    Коментар 11 ахмак

    16:01 10.07.2026

  • 18 Руски хакери публикуваха

    2 5 Отговор

    До коментар #13 от "ЗИЛ 117":

    снимки как са хакнали май кяти.

    16:03 10.07.2026

  • 19 Малкият Мук

    5 3 Отговор

    До коментар #3 от "Дон Корлеоне":

    Керванът си върви, а кучетата си лаят..

    Коментиран от #26

    16:03 10.07.2026

  • 20 Чичак

    4 8 Отговор
    Плащам ги на килограм за скраб

    16:03 10.07.2026

  • 21 Пак аз бе

    1 2 Отговор

    До коментар #1 от "Овчар":

    Да не си бит с мотика по главата като малък?

    16:05 10.07.2026

  • 22 Без майтап?

    2 2 Отговор

    До коментар #4 от "Ганя Путинофила":

    Затова ли са такъв голям проблем за желаещите ( но нищо не можещи)

    16:05 10.07.2026

  • 23 Карлуково

    1 8 Отговор

    До коментар #15 от "ЗИЛ 117":

    Пак ли запали Москвича?

    Коментиран от #32

    16:06 10.07.2026

  • 24 Дали?

    5 1 Отговор

    До коментар #5 от "Наблюдател":

    А не ти ли идва наум, че играят игрички, които са съгласувани с когото трябва..

    16:07 10.07.2026

  • 25 От Москва до Туансе

    0 4 Отговор
    Нет еН Пе Зе.

    Коментиран от #39

    16:08 10.07.2026

  • 26 Върви ли евакуацията на Крим?

    2 5 Отговор

    До коментар #19 от "Малкият Мук":

    Върви ли,а?

    Коментиран от #40

    16:09 10.07.2026

  • 27 Някой

    4 0 Отговор
    Да ги купим ние!

    Коментиран от #29

    16:09 10.07.2026

  • 28 КАТО ДАВАШ ЗАДЕН

    4 1 Отговор
    ТОГАВА ЩЕ ВЪРНЕШ СТОКАТА НА ПОЛОВИН ЦЕНА,А МОЖЕ И НА 1/3.

    16:10 10.07.2026

  • 29 Русия никога няма да се съгласи

    7 2 Отговор

    До коментар #27 от "Някой":

    след като Тагарев подари на Украйна над половината ПВО ракети С-200.
    Иначе, сделката би била много изгодна за нас. Мога да дам подробности, включително от американски специализирани сайтове защо С-400 е по-изгоден от Пейтриът, но на фона на пpоcташката атмосфера, която се поощрява от сайта, не виждам смисъл да се хабя.
    Ако разбираш английски потърси видеото като начало:
    "US Patriot vs Russia’s S-400 - which is better?"

    Коментиран от #38

    16:15 10.07.2026

  • 30 Ха Ха

    1 4 Отговор
    На Скапаната Вова не и искат тенекетата и се чудят на кого да ги пробутат. Точно както беше с руските автомобили, първо че не са руски а по стар лиценз и второ карахме ги защото нямахме достъп до западните.

    16:16 10.07.2026

  • 31 Мароооо

    4 1 Отговор
    Какви Ф 35 за Турция ма ?
    Бай Дончо ,,продава ,, ама Ердоган не знае !
    Кой ще вземе тая бангия дето изостанал Иран ги сваля като мухи .

    16:17 10.07.2026

  • 32 ЗИЛ 117

    1 0 Отговор

    До коментар #23 от "Карлуково":

    Не, с лада искра съм

    16:17 10.07.2026

  • 33 604

    3 0 Отговор
    Щом ердо мълчи...поредната плескавица на либераските драскачи!

    16:18 10.07.2026

  • 34 Цървул скапан,

    2 0 Отговор

    До коментар #4 от "Ганя Путинофила":

    султана иска парите от краварника, защото от евроpidaliте няма кво да чака. За това е склонен да се лиши от тях за да придобие това, което му се полага, защото безмозъчнико суб интелектен, турците участват с 50% в програмата за некадърни Фи 35,който иранците свалиха без проблем с С 400.

    Коментиран от #37

    16:19 10.07.2026

  • 35 Леле - леле ! 🤔

    6 1 Отговор
    Ердоган може да командва ханъмите в Турция , евроатлантиците в София , но да има С400 , което сваля "модерните" щатски самолети като презрели краставици ... не му разрешават .

    16:20 10.07.2026

  • 36 Тоя "боклук" свали

    7 1 Отговор

    До коментар #8 от "Пламен":

    краварския Фи 35 над Иран. Уж невидим бил, ама С 400 си го вижда и ликвидира без ядове.

    16:22 10.07.2026

  • 37 604

    0 1 Отговор

    До коментар #34 от "Цървул скапан,":

    Иран нямаха ц400 когато тоъ китущ паднъ кът ютия в езеро

    Коментиран от #42

    16:23 10.07.2026

  • 38 123

    4 0 Отговор

    До коментар #29 от "Русия никога няма да се съгласи":

    Само малка забележка към коментара.Сравнението на C400 и Пейтриът е малко неуместно,защото C400 неоспоримо е с по-големи възможности.По коректно е да се сравнява с C300 защото долу горе са сходни с изключение на това че руския комплекс стреля на 360 градуса ,докато другия не може.

    Коментиран от #44

    16:24 10.07.2026

  • 39 От Запорожие

    4 0 Отговор

    До коментар #25 от "От Москва до Туансе":

    до Харков тоже неть, а в глуб територии WCкрайна идет за чистка все НПЗ. А територии WCкраине уменшается кажды ден, а люди тоже неть.

    16:30 10.07.2026

  • 40 Не схвана смисъла

    3 1 Отговор

    До коментар #26 от "Върви ли евакуацията на Крим?":

    Евакуацията е излизане от населено място или район за кратко. А керванът като бавно и постъпателно движение. Представи си ги. Камилите натоварени до горе, бавно и величествено преодоляват огромни разстояния и за никъде не бързат и не се оглеждат какво се случва около тях. За тях ецважна крайната цел.Времето е с тях и те са с времето.

    16:30 10.07.2026

  • 41 Хахахаха

    0 4 Отговор
    И Турция бърза да се отърве от това старо негодно руско желязо.

    16:32 10.07.2026

  • 42 Точно след доставката на

    5 1 Отговор

    До коментар #37 от "604":

    С 400 гръмна новината за сваления Фи 35. След това рижавия ветропоказател взе да реве, мир, мир, мир.... Бъркаш в началото със сваления Фи 15 от ирански зенитен комплекс.

    16:35 10.07.2026

  • 43 койдазнай

    0 3 Отговор
    Да ги подарят на Украйна. Така хем ще служат за делото на мира, хем ще се види, има ли смисъл да се купуват такива системи, или те са компрометирани още от производителя!

    Коментиран от #47

    16:47 10.07.2026

  • 44 Те и двата са руски

    5 0 Отговор

    До коментар #38 от "123":

    но С 300 е с по-скромни възможности до 300 км, захват и поражение, докато С 400 е с обхват и поражение до 400 км, като може да поразява и хиперзвукови цели, което е разликата с С 300. Ние също имахме комплекс С 300 за защита на АЕЦ-а, но оня бokluk Магаренкотагаренков ги дари цървул му съдран на киевския наркоман наzzzистки.

    16:47 10.07.2026

  • 45 Ха ха ха

    0 3 Отговор
    Никой няма да купи руския боклук С-400. Израелските самолети ги унищожиха за нула време в Иран.

    16:48 10.07.2026

  • 46 Каб

    0 0 Отговор
    България на сключи сделка с Турция, да се откажем от боташ, а да вземем ракетите за противовъздушна отбрана

    16:56 10.07.2026

  • 47 Нямат право на това

    0 0 Отговор

    До коментар #43 от "койдазнай":

    или султана пак ще се кръсти вместо да бие куфалника в цимента през Путин, защото краварника е далеч, евроgeyoveте за нищо не стават и плодове и зеленчуци турски ще се плуят с хиляди тонове, а курортите им ще опустеят без руските туристи. А системата С 400 може да бъде и унищожена, ако турците решат да играят подло, те ще останат без пари и без система и с лоши враждебни отношения.

    16:57 10.07.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания