Турция преговаря с Путин за продажбата на своите системи С-400. Москва: Това е изключително чувствителна тема

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков обяви, че Русия и Турция обсъждат възможността за продажба на системите за противовъздушна отбрана С-400, придобити от Турция, на трети страни, предаде БТА.

„Това е изключително чувствителна тема. В контакт сме с Турция по този въпрос и ще продължим нашите разговори“, заяви Дмитрий Песков, цитиран от турската телевизия „А ТВ“ (aTV). Той обаче не пожела да навлезе в подробности по темата.

Коментарът идва, след като по време на срещата на върха на НАТО в турската столица американският президент Доналд Тръмп обяви, че обмисля да върне Анкара в програмата за изтребители F-35, след като страната беше изключена от нея именно заради закупуването на руските системи С-400.

„Не съм взел решение напълно, но клоня към това да кажа: вижте, той е направил всичко, помагал ни е по толкова много начини… Това е най-добрият самолет, всеки го иска“, заяви Тръмп по време на пресконференция в Анкара.

Турският президент Реджеп Тайип Ердоган обаче не отговори какво точно му е казал Доналд Тръмп по този въпрос и какво възнамерява да прави Турция с руските системи за противовъздушна отбрана С-400, които доведоха до налагането на санкции срещу Анкара.

„Продължавайте да ме следвате“, каза Ердоган в отговор на въпроса.

Въпросът за връщането на Турция в програмата предизвика и някои негативни реакции, като Израел и Гърция бяха сред страните, които възразиха срещу това намерение на Вашингтон.

Продажбата на американски изтребители F-35 на Турция би "разрушила" баланса на силите в Близкия изток, заяви израелският премиер Бенямин Нетаняху. Мицотакис от своя страна подчерта, че Алиансът трябва да се основава на фундаменталния принцип на добросъседските отношения. Гърция продължава да е изправена пред „открита заплаха от война“ от страна на Турция, ако Атина упражни правото си да разшири териториалните си води, добави той като коментар на новината, съобщена от президента Доналд Тръмп, че Турция отново ще може да купува самолети F-35.

Ердоган обаче не отговори конкретно какво точно му е казал Доналд Тръмп по този въпрос и какво възнамерява да прави Турция с руските системи за противовъздушна отбрана С-400, които доведоха до налагането на санкции срещу Анкара.