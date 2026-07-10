Турция преговаря с Путин за продажбата на своите системи С-400. Москва: Това е изключително чувствителна тема

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков обяви, че Русия и Турция обсъждат възможността за продажба на системите за противовъздушна отбрана С-400, придобити от Турция, на трети страни, предаде БТА.
„Това е изключително чувствителна тема. В контакт сме с Турция по този въпрос и ще продължим нашите разговори“, заяви Дмитрий Песков, цитиран от турската телевизия „А ТВ“ (aTV). Той обаче не пожела да навлезе в подробности по темата.
Коментарът идва, след като по време на срещата на върха на НАТО в турската столица американският президент Доналд Тръмп обяви, че обмисля да върне Анкара в програмата за изтребители F-35, след като страната беше изключена от нея именно заради закупуването на руските системи С-400.
„Не съм взел решение напълно, но клоня към това да кажа: вижте, той е направил всичко, помагал ни е по толкова много начини… Това е най-добрият самолет, всеки го иска“, заяви Тръмп по време на пресконференция в Анкара.
Турският президент Реджеп Тайип Ердоган обаче не отговори какво точно му е казал Доналд Тръмп по този въпрос и какво възнамерява да прави Турция с руските системи за противовъздушна отбрана С-400, които доведоха до налагането на санкции срещу Анкара.
„Продължавайте да ме следвате“, каза Ердоган в отговор на въпроса.
Въпросът за връщането на Турция в програмата предизвика и някои негативни реакции, като Израел и Гърция бяха сред страните, които възразиха срещу това намерение на Вашингтон.
Продажбата на американски изтребители F-35 на Турция би "разрушила" баланса на силите в Близкия изток, заяви израелският премиер Бенямин Нетаняху. Мицотакис от своя страна подчерта, че Алиансът трябва да се основава на фундаменталния принцип на добросъседските отношения. Гърция продължава да е изправена пред „открита заплаха от война“ от страна на Турция, ако Атина упражни правото си да разшири териториалните си води, добави той като коментар на новината, съобщена от президента Доналд Тръмп, че Турция отново ще може да купува самолети F-35.
Ердоган обаче не отговори конкретно какво точно му е казал Доналд Тръмп по този въпрос и какво възнамерява да прави Турция с руските системи за противовъздушна отбрана С-400, които доведоха до налагането на санкции срещу Анкара.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Овчар
Коментиран от #6, #21
15:53 10.07.2026
2 Рускиня
Коментиран от #9
15:53 10.07.2026
3 Дон Корлеоне
Коментиран от #19
15:54 10.07.2026
4 Ганя Путинофила
Коментиран от #22, #34
15:56 10.07.2026
5 Наблюдател
Коментиран от #24
15:56 10.07.2026
6 Що да не
До коментар #1 от "Овчар":Той, султана отдавна го кани. Но Путин не обича да пътува ако няма сделка. Гледа той от дядо Дончо и се учи.
15:57 10.07.2026
7 Мароу,
15:57 10.07.2026
8 Пламен
Коментиран от #36
15:58 10.07.2026
9 Ами да
До коментар #2 от "Рускиня":Хубавите жени навсякъде се търсят.
15:58 10.07.2026
10 ЗИЛ 117
Фидел Кастро 1992 г.
15:58 10.07.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 ЗИЛ 117
15:59 10.07.2026
13 ЗИЛ 117
Динамиката по години изглежда така:
2022 - 118,5 хиляди
2023 - 405,4 хиляди
2024 - 595 хиляди
2025 - 621 хиляди
Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.
Коментиран от #18
15:59 10.07.2026
14 ЗИЛ 117
15:59 10.07.2026
15 ЗИЛ 117
Коментиран от #23
15:59 10.07.2026
16 Кривоверен алкаш
15:59 10.07.2026
17 Кривоверен алкаш
16:01 10.07.2026
18 Руски хакери публикуваха
До коментар #13 от "ЗИЛ 117":снимки как са хакнали май кяти.
16:03 10.07.2026
19 Малкият Мук
До коментар #3 от "Дон Корлеоне":Керванът си върви, а кучетата си лаят..
Коментиран от #26
16:03 10.07.2026
20 Чичак
16:03 10.07.2026
21 Пак аз бе
До коментар #1 от "Овчар":Да не си бит с мотика по главата като малък?
16:05 10.07.2026
22 Без майтап?
До коментар #4 от "Ганя Путинофила":Затова ли са такъв голям проблем за желаещите ( но нищо не можещи)
16:05 10.07.2026
23 Карлуково
До коментар #15 от "ЗИЛ 117":Пак ли запали Москвича?
Коментиран от #32
16:06 10.07.2026
24 Дали?
До коментар #5 от "Наблюдател":А не ти ли идва наум, че играят игрички, които са съгласувани с когото трябва..
16:07 10.07.2026
25 От Москва до Туансе
Коментиран от #39
16:08 10.07.2026
26 Върви ли евакуацията на Крим?
До коментар #19 от "Малкият Мук":Върви ли,а?
Коментиран от #40
16:09 10.07.2026
27 Някой
Коментиран от #29
16:09 10.07.2026
28 КАТО ДАВАШ ЗАДЕН
16:10 10.07.2026
29 Русия никога няма да се съгласи
До коментар #27 от "Някой":след като Тагарев подари на Украйна над половината ПВО ракети С-200.
Иначе, сделката би била много изгодна за нас. Мога да дам подробности, включително от американски специализирани сайтове защо С-400 е по-изгоден от Пейтриът, но на фона на пpоcташката атмосфера, която се поощрява от сайта, не виждам смисъл да се хабя.
Ако разбираш английски потърси видеото като начало:
"US Patriot vs Russia’s S-400 - which is better?"
Коментиран от #38
16:15 10.07.2026
30 Ха Ха
16:16 10.07.2026
31 Мароооо
Бай Дончо ,,продава ,, ама Ердоган не знае !
Кой ще вземе тая бангия дето изостанал Иран ги сваля като мухи .
16:17 10.07.2026
32 ЗИЛ 117
До коментар #23 от "Карлуково":Не, с лада искра съм
16:17 10.07.2026
33 604
16:18 10.07.2026
34 Цървул скапан,
До коментар #4 от "Ганя Путинофила":султана иска парите от краварника, защото от евроpidaliте няма кво да чака. За това е склонен да се лиши от тях за да придобие това, което му се полага, защото безмозъчнико суб интелектен, турците участват с 50% в програмата за некадърни Фи 35,който иранците свалиха без проблем с С 400.
Коментиран от #37
16:19 10.07.2026
35 Леле - леле ! 🤔
16:20 10.07.2026
36 Тоя "боклук" свали
До коментар #8 от "Пламен":краварския Фи 35 над Иран. Уж невидим бил, ама С 400 си го вижда и ликвидира без ядове.
16:22 10.07.2026
37 604
До коментар #34 от "Цървул скапан,":Иран нямаха ц400 когато тоъ китущ паднъ кът ютия в езеро
Коментиран от #42
16:23 10.07.2026
38 123
До коментар #29 от "Русия никога няма да се съгласи":Само малка забележка към коментара.Сравнението на C400 и Пейтриът е малко неуместно,защото C400 неоспоримо е с по-големи възможности.По коректно е да се сравнява с C300 защото долу горе са сходни с изключение на това че руския комплекс стреля на 360 градуса ,докато другия не може.
Коментиран от #44
16:24 10.07.2026
39 От Запорожие
До коментар #25 от "От Москва до Туансе":до Харков тоже неть, а в глуб територии WCкрайна идет за чистка все НПЗ. А територии WCкраине уменшается кажды ден, а люди тоже неть.
16:30 10.07.2026
40 Не схвана смисъла
До коментар #26 от "Върви ли евакуацията на Крим?":Евакуацията е излизане от населено място или район за кратко. А керванът като бавно и постъпателно движение. Представи си ги. Камилите натоварени до горе, бавно и величествено преодоляват огромни разстояния и за никъде не бързат и не се оглеждат какво се случва около тях. За тях ецважна крайната цел.Времето е с тях и те са с времето.
16:30 10.07.2026
41 Хахахаха
16:32 10.07.2026
42 Точно след доставката на
До коментар #37 от "604":С 400 гръмна новината за сваления Фи 35. След това рижавия ветропоказател взе да реве, мир, мир, мир.... Бъркаш в началото със сваления Фи 15 от ирански зенитен комплекс.
16:35 10.07.2026
43 койдазнай
Коментиран от #47
16:47 10.07.2026
44 Те и двата са руски
До коментар #38 от "123":но С 300 е с по-скромни възможности до 300 км, захват и поражение, докато С 400 е с обхват и поражение до 400 км, като може да поразява и хиперзвукови цели, което е разликата с С 300. Ние също имахме комплекс С 300 за защита на АЕЦ-а, но оня бokluk Магаренкотагаренков ги дари цървул му съдран на киевския наркоман наzzzистки.
16:47 10.07.2026
45 Ха ха ха
16:48 10.07.2026
46 Каб
16:56 10.07.2026
47 Нямат право на това
До коментар #43 от "койдазнай":или султана пак ще се кръсти вместо да бие куфалника в цимента през Путин, защото краварника е далеч, евроgeyoveте за нищо не стават и плодове и зеленчуци турски ще се плуят с хиляди тонове, а курортите им ще опустеят без руските туристи. А системата С 400 може да бъде и унищожена, ако турците решат да играят подло, те ще останат без пари и без система и с лоши враждебни отношения.
16:57 10.07.2026