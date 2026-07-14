„Европа ще се защити и с кръв, ако се наложи“: Макрон отправи предупреждение към Путин

Учредяването на "противоракетна" коалиция във френската столица Париж вчера с участието на Украйна и девет европейски държави, която ще противодейства на руските балистични ракети, е сред водещите теми за западните медии днес. Те обръщат внимание и на изявлението на президента Еманюел Макрон, че "Франция и Европа са готови да защитават свободата и правото и с кръв, ако се наложи", предаде БТА.

Френският в. "Монд" разглежда и отношенията между Макрон и украинския президент Володимир Зеленски, осигурил си покупката на 16 изтребителя "Рафал", през призмата на днешния 14 юли - националния празник на Франция. Предвидено е в парада в Париж да участват и украински военнослужещи. В контекста на коалицията, която е съсредоточена върху противовъздушната отбрана, американският в. "Ню Йорк таймс" пише, че войната в Украйна навлиза в следваща фаза: битката за умовете.

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Великобритания

Коалицията на желаещите ще изгради обща европейска програма за противоракетна отбрана, отбелязва британският в. "Гардиън", отчитайки участието на Великобритания в новата противоракетна коалиция. Държавите в този формат, сред които са още Украйна, Дания, Франция, Германия, Италия, Норвегия, Испания, Швеция и Нидерландия, целят да защитят не само Украйна, но и Европа от заплахата от руските балистични ракети, използвайки опита на Киев в продължаващата вече над четири години война, акцентира вестникът.

„Нашата цел е да изградим обща способност за противоракетна отбрана на Европа“, заявиха 10-те държави в съвместно изявление вчера в Париж, където лидерите на европейските страни се срещнаха с украинския президент Володимир Зеленски, посочва "Гардиън".

"Гардиън" не пропуска и обявените от Макрон учения на Многонационалните сили за Украйна, които ще бъдат разположени в случай на прекратяване на огъня между Украйна и Русия. "Целта е да демонстрираме, че сме готови, решителни и надеждни“ са думите на френския президент, цитирани от британския вестник.

Зеленски пристигна в Париж в понеделник с желание да ускори общите действия с европейските страни за развитие на противовъздушната отбрана на Украйна преди зимата, когато Русия обикновено засилва атаките си, за да лиши украинците от електричество, отопление и вода, отбелязва "Гардиън", допълвайки, че украинският президент е поискал от лидерите на няколко европейски страни да се включат в разработването на стратегии за възпиране на ракетните атаки на Русия. От своя страна коалицията е признала "нарастващата заплаха, която представляват балистичните ракети“, които са по-трудни за неутрализиране от крилатите ракети или дроновете, обръща внимание изданието.

Друг британски вестник - "Индипендънт", акцентира на факта, че Великобритания се включи в коалицията, след като заяви участието си в заема от ЕС за Украйна на стойност 90 милиарда евро. Изданието цитира британския премиер в оставка Киър Стармър, който казва, че присъединяването на Обединеното кралство към европейската финансова подкрепа за Киев е "от решаващо значение".

Великобритания ще предостави „справедлив и пропорционален принос към разходите, произтичащи от заемите, съизмерим със стойността на договорите, възложени на британските компании“, се казва в съвместно изявление на Лондон и Брюксел, цитирано от "Индипендънт". Стармър заяви, че британски фирми ще могат да участват в търгове за договори, финансирани от заема на ЕС за подкрепа на Украйна, посочва изданието.

"Винаги съм бил категоричен, че Обединеното кралство ще бъде с Украйна толкова дълго, колкото е необходимо" гласи друго изявление на ръководителя на правителството на лейбъристите, на което се позовава "Индипендънт". "Споразумението за заема ще помогне да се гарантира, че Украйна ще получи необходимата ѝ подкрепа, за да се защити от руската агресия, като същевременно ще подкрепи британските отбранителни компании, ще увеличи работните места, за които се иска специална квалификация, и ще укрепи националната ни сигурност“, казва Стармър.

САЩ

Акцентът в американския в. "Ню Йорк таймс" е върху думите на Макрон, че Европа ще се защити "и с кръв, ако се наложи", казани пред над 25 държавни лидери в Париж в навечерието на днешния национален празник. Висшите политици се срещнаха, за да затвърдят плановете за многонационалните сили от Коалицията на желаещите, които ще бъдат разположени след прекратяване на огъня между Украйна и Русия, за да подсилят украинската армия и да стабилизират страната.

"Посланието, което изпращаме на света, е следното: Да, мирът е нашата цел. Да, ние ценим свободата и закона. И да, готови сме да се борим, за да ги защитим, винаги и с цената на кръвта си, ако се наложи“, е изявлението на френския президент, цитирано от "Ню Йорк таймс".

В същото време американското издание посочва в заглавие, че "следващата фаза във войната в Украйна е битката за умовете". Украинците, вече новатори в областта на дроновете, насочват вниманието си към психологически операции, целящи да се подкопае подкрепата в Русия за военните действия, пишат авторите на статията Карлота Гал и Александър Чубко.

Дори и докато са погълнати от най-технологично напредналата война с дронове в света, някои от висшите военни и граждански лидери на Украйна намериха време да се съберат в Киев, за да се съсредоточат върху това, което виждат като следващата решаваща фаза на войната - битката за умове, пише "Ню Йорк таймс" в контекста на сформирането на противоракетната коалиция.

Срещата в Киев е била организирана от Мария Берлинска, почитана в Украйна като основен двигател на стратегията за използването на дронове във войната срещу Русия, посочва "Ню Йорк таймс". Като доброволец разузнавач през 2014 г. Берлинска настоява командирите да използват дронове и основава "Виктъри дроунс" (Victory Drones) - организация с нестопанска цел, която е обучила хиляди пилоти на дронове и е привлякла инвестиции за развитието на украинската отбранителна технологична индустрия.

"Войните започват и свършват не в окопите, а в главите на хората. Вие сте експертите. Искам да поговорим и да раздвижим този сектор“, каза на срещата Берлинска, цитирана от "Ню Йорк таймс".

Първата поставена цел бе да се отслаби обществената подкрепа в Русия за войната и да се намали капацитетът на Москва за обща мобилизация през следващите месеци. Аргументите на Берлинска бяха категорични, отбелязва "Ню Йорк таймс". "Украинските дронове имат успех, но само те няма да спечелят войната", каза тя.

Същевременно американската медия - "Блумбърг", посочва, че вследствие на украинските атаки с дронове руската производителност при преработката на петрол е достигнала най-ниското си равнище от 21 година насам. Според данни от И Ей Аналитикс (EA Analytics) от началото на настоящия месец Русия преработва средно по 3,91 милиона барела суров петрол на ден - най-ниското ниво, регистрирано от март 2005 г. Това е с над 1,4 милиона барела на ден под средното ниво от предходната година, показват данните.

Спадът накара Русия да забрани износа на по-голямата част от дизеловото гориво до края на юли, след като преди това вече бяха въведени ограничения върху износа на бензин и керосин. Въз основа на публични изявления както от Украйна, така и от Русия, "Блумбърг" изчислява, че украинските сили са извършили около 50 атаки срещу руски съоръжения за производство на гориво през последните 100 дни, като са ударили поне 24 от 34-те големи нефтопреработвателни завода в Русия.

Украинските дронове с голям обсег вече са способни да достигат цели на повече от 2400 километра от украинската граница. По-рано този месец те удариха най-голямата руска петролна рафинерия, която е разположена в Омска област. "Блумбърг" отбеляза, че атаката срещу съоръжението в Омск, което обслужва главно вътрешния пазар, е затруднило още повече доставките за руските потребители, съответно и за армията.

Франция

Френският в. "Монд" отбелязва, че в Париж Володимир Зеленски е приветствал създаването на "коалиция за противоракетна отбрана“. Макрон свика лидерите на държави от Коалицията на желаещите и ги призова да увеличат военната подкрепа за Украйна, особено в областта на противовъздушната отбрана, акцентира изданието.

Киев планира да придобие 16 френски изтребителя "Рафал" и батареи за противовъздушна отбрана, допълва "Монд", като цитира френския президент.

На този фон "Монд" коментира, че връзката между Макрон и Зеленски е уникална, макар и понякога да е белязана от недоразумения. "Украински военнослужещи ще маршируват по "Шан-з-Елизе" днес, 14 юли, а украинският президент ще застане редом до френския си колега - знак за подкрепата на Париж за Киев и близките отношения между двамата държавни глави. Но тези отношения не винаги са били лесни", пише "Монд".

Друг френски вестник - "Фигаро", отбелязва, че Франция и Украйна са изготвили обща "пътна карта" с договарянето на покупката от Киев на 16-те изтребителя "Рафал" и техните оръжейни системи. "Очаква се първите от тези бойни самолети да полетят в украинското въздушно пространство още през 2028-2029 г.“, обяви Макрон, цитиран от "Фигаро".