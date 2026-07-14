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„Европа ще се защити и с кръв, ако се наложи“: Макрон отправи предупреждение към Путин
  Тема: Украйна

„Европа ще се защити и с кръв, ако се наложи“: Макрон отправи предупреждение към Путин

14 Юли, 2026 15:03 2 756 159

  • нато-
  • еманюел макрон-
  • франция-
  • украйна-
  • русия-
  • владимир путин

Макрон свика лидерите на държави от Коалицията на желаещите и ги призова да увеличат военната подкрепа за Украйна, особено в областта на противовъздушната отбрана

„Европа ще се защити и с кръв, ако се наложи“: Макрон отправи предупреждение към Путин - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Учредяването на "противоракетна" коалиция във френската столица Париж вчера с участието на Украйна и девет европейски държави, която ще противодейства на руските балистични ракети, е сред водещите теми за западните медии днес. Те обръщат внимание и на изявлението на президента Еманюел Макрон, че "Франция и Европа са готови да защитават свободата и правото и с кръв, ако се наложи", предаде БТА.

Френският в. "Монд" разглежда и отношенията между Макрон и украинския президент Володимир Зеленски, осигурил си покупката на 16 изтребителя "Рафал", през призмата на днешния 14 юли - националния празник на Франция. Предвидено е в парада в Париж да участват и украински военнослужещи. В контекста на коалицията, която е съсредоточена върху противовъздушната отбрана, американският в. "Ню Йорк таймс" пише, че войната в Украйна навлиза в следваща фаза: битката за умовете.

Още новини от Украйна

Великобритания

Коалицията на желаещите ще изгради обща европейска програма за противоракетна отбрана, отбелязва британският в. "Гардиън", отчитайки участието на Великобритания в новата противоракетна коалиция. Държавите в този формат, сред които са още Украйна, Дания, Франция, Германия, Италия, Норвегия, Испания, Швеция и Нидерландия, целят да защитят не само Украйна, но и Европа от заплахата от руските балистични ракети, използвайки опита на Киев в продължаващата вече над четири години война, акцентира вестникът.

„Нашата цел е да изградим обща способност за противоракетна отбрана на Европа“, заявиха 10-те държави в съвместно изявление вчера в Париж, където лидерите на европейските страни се срещнаха с украинския президент Володимир Зеленски, посочва "Гардиън".

"Гардиън" не пропуска и обявените от Макрон учения на Многонационалните сили за Украйна, които ще бъдат разположени в случай на прекратяване на огъня между Украйна и Русия. "Целта е да демонстрираме, че сме готови, решителни и надеждни“ са думите на френския президент, цитирани от британския вестник.

Зеленски пристигна в Париж в понеделник с желание да ускори общите действия с европейските страни за развитие на противовъздушната отбрана на Украйна преди зимата, когато Русия обикновено засилва атаките си, за да лиши украинците от електричество, отопление и вода, отбелязва "Гардиън", допълвайки, че украинският президент е поискал от лидерите на няколко европейски страни да се включат в разработването на стратегии за възпиране на ракетните атаки на Русия. От своя страна коалицията е признала "нарастващата заплаха, която представляват балистичните ракети“, които са по-трудни за неутрализиране от крилатите ракети или дроновете, обръща внимание изданието.

Друг британски вестник - "Индипендънт", акцентира на факта, че Великобритания се включи в коалицията, след като заяви участието си в заема от ЕС за Украйна на стойност 90 милиарда евро. Изданието цитира британския премиер в оставка Киър Стармър, който казва, че присъединяването на Обединеното кралство към европейската финансова подкрепа за Киев е "от решаващо значение".

Великобритания ще предостави „справедлив и пропорционален принос към разходите, произтичащи от заемите, съизмерим със стойността на договорите, възложени на британските компании“, се казва в съвместно изявление на Лондон и Брюксел, цитирано от "Индипендънт". Стармър заяви, че британски фирми ще могат да участват в търгове за договори, финансирани от заема на ЕС за подкрепа на Украйна, посочва изданието.

"Винаги съм бил категоричен, че Обединеното кралство ще бъде с Украйна толкова дълго, колкото е необходимо" гласи друго изявление на ръководителя на правителството на лейбъристите, на което се позовава "Индипендънт". "Споразумението за заема ще помогне да се гарантира, че Украйна ще получи необходимата ѝ подкрепа, за да се защити от руската агресия, като същевременно ще подкрепи британските отбранителни компании, ще увеличи работните места, за които се иска специална квалификация, и ще укрепи националната ни сигурност“, казва Стармър.

САЩ

Акцентът в американския в. "Ню Йорк таймс" е върху думите на Макрон, че Европа ще се защити "и с кръв, ако се наложи", казани пред над 25 държавни лидери в Париж в навечерието на днешния национален празник. Висшите политици се срещнаха, за да затвърдят плановете за многонационалните сили от Коалицията на желаещите, които ще бъдат разположени след прекратяване на огъня между Украйна и Русия, за да подсилят украинската армия и да стабилизират страната.

"Посланието, което изпращаме на света, е следното: Да, мирът е нашата цел. Да, ние ценим свободата и закона. И да, готови сме да се борим, за да ги защитим, винаги и с цената на кръвта си, ако се наложи“, е изявлението на френския президент, цитирано от "Ню Йорк таймс".

В същото време американското издание посочва в заглавие, че "следващата фаза във войната в Украйна е битката за умовете". Украинците, вече новатори в областта на дроновете, насочват вниманието си към психологически операции, целящи да се подкопае подкрепата в Русия за военните действия, пишат авторите на статията Карлота Гал и Александър Чубко.

Дори и докато са погълнати от най-технологично напредналата война с дронове в света, някои от висшите военни и граждански лидери на Украйна намериха време да се съберат в Киев, за да се съсредоточат върху това, което виждат като следващата решаваща фаза на войната - битката за умове, пише "Ню Йорк таймс" в контекста на сформирането на противоракетната коалиция.

Срещата в Киев е била организирана от Мария Берлинска, почитана в Украйна като основен двигател на стратегията за използването на дронове във войната срещу Русия, посочва "Ню Йорк таймс". Като доброволец разузнавач през 2014 г. Берлинска настоява командирите да използват дронове и основава "Виктъри дроунс" (Victory Drones) - организация с нестопанска цел, която е обучила хиляди пилоти на дронове и е привлякла инвестиции за развитието на украинската отбранителна технологична индустрия.

"Войните започват и свършват не в окопите, а в главите на хората. Вие сте експертите. Искам да поговорим и да раздвижим този сектор“, каза на срещата Берлинска, цитирана от "Ню Йорк таймс".

Първата поставена цел бе да се отслаби обществената подкрепа в Русия за войната и да се намали капацитетът на Москва за обща мобилизация през следващите месеци. Аргументите на Берлинска бяха категорични, отбелязва "Ню Йорк таймс". "Украинските дронове имат успех, но само те няма да спечелят войната", каза тя.

Същевременно американската медия - "Блумбърг", посочва, че вследствие на украинските атаки с дронове руската производителност при преработката на петрол е достигнала най-ниското си равнище от 21 година насам. Според данни от И Ей Аналитикс (EA Analytics) от началото на настоящия месец Русия преработва средно по 3,91 милиона барела суров петрол на ден - най-ниското ниво, регистрирано от март 2005 г. Това е с над 1,4 милиона барела на ден под средното ниво от предходната година, показват данните.

Спадът накара Русия да забрани износа на по-голямата част от дизеловото гориво до края на юли, след като преди това вече бяха въведени ограничения върху износа на бензин и керосин. Въз основа на публични изявления както от Украйна, така и от Русия, "Блумбърг" изчислява, че украинските сили са извършили около 50 атаки срещу руски съоръжения за производство на гориво през последните 100 дни, като са ударили поне 24 от 34-те големи нефтопреработвателни завода в Русия.

Украинските дронове с голям обсег вече са способни да достигат цели на повече от 2400 километра от украинската граница. По-рано този месец те удариха най-голямата руска петролна рафинерия, която е разположена в Омска област. "Блумбърг" отбеляза, че атаката срещу съоръжението в Омск, което обслужва главно вътрешния пазар, е затруднило още повече доставките за руските потребители, съответно и за армията.

Франция

Френският в. "Монд" отбелязва, че в Париж Володимир Зеленски е приветствал създаването на "коалиция за противоракетна отбрана“. Макрон свика лидерите на държави от Коалицията на желаещите и ги призова да увеличат военната подкрепа за Украйна, особено в областта на противовъздушната отбрана, акцентира изданието.

Киев планира да придобие 16 френски изтребителя "Рафал" и батареи за противовъздушна отбрана, допълва "Монд", като цитира френския президент.

На този фон "Монд" коментира, че връзката между Макрон и Зеленски е уникална, макар и понякога да е белязана от недоразумения. "Украински военнослужещи ще маршируват по "Шан-з-Елизе" днес, 14 юли, а украинският президент ще застане редом до френския си колега - знак за подкрепата на Париж за Киев и близките отношения между двамата държавни глави. Но тези отношения не винаги са били лесни", пише "Монд".

Друг френски вестник - "Фигаро", отбелязва, че Франция и Украйна са изготвили обща "пътна карта" с договарянето на покупката от Киев на 16-те изтребителя "Рафал" и техните оръжейни системи. "Очаква се първите от тези бойни самолети да полетят в украинското въздушно пространство още през 2028-2029 г.“, обяви Макрон, цитиран от "Фигаро".


Франция
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    31 56 Отговор
    Мистър Кеш ще помага с бинтовете.

    Коментиран от #4

    15:04 14.07.2026

  • 2 оня с коня

    128 13 Отговор
    Инцидентът с битите френски командоси (рейнджъри) е от март 2013 г., когато трима елитни войници от френския Чуждестранен легион са пребити от местни земеделци край плевенското село Коиловци

    Коментиран от #24

    15:05 14.07.2026

  • 3 Аз съм паразит непотребен с-т Боташ

    26 90 Отговор
    Мунчо Боташ Крадев ,що дири там на посленият ред отзад ???? нали не иска с Европа ???

    що не е на погребението на синът на шефката на БОК ????

    15:05 14.07.2026

  • 4 Вашето мнение

    114 11 Отговор

    До коментар #1 от "честен ционист":

    Бухахаха, коя кръв? Твоята или на жинжъра с първи коментар? Бухахахахха

    Коментиран от #145

    15:06 14.07.2026

  • 5 Бай Ху (By Who)

    71 23 Отговор
    Да живей господин Румен Радев генерал полковник от авиацията!

    15:06 14.07.2026

  • 6 Аз съм веган

    21 119 Отговор
    Един залп от нато по Бензиностанцията и всичко приключва. Те не могат с Украйна се оправят камоли с Европа.

    Коментиран от #16, #157

    15:06 14.07.2026

  • 7 Факти

    120 13 Отговор
    Микрона, първо да изплати външния дълг на Франция от 3, 5 ТРИЛИОНА ЕВРО !

    Коментиран от #74

    15:06 14.07.2026

  • 8 Лопата Орешник

    126 10 Отговор
    Колко лесно се раздава чуждата кръв!

    Коментиран от #26

    15:07 14.07.2026

  • 9 Макрон се опита

    100 9 Отговор
    да предупреди и псевдо съпругата си и получи публичен удар от нея, дясно круше.

    15:07 14.07.2026

  • 10 Браво!

    25 103 Отговор
    Срам за Радев, че не включи България !

    Срам за Боко, Кокора и Доган, че докараха Радев на власт!

    Коментиран от #30

    15:07 14.07.2026

  • 11 Развитие

    13 73 Отговор
    България е вече изолация ПРИ Кирил и руските олигарси е Оставка на господина който се е помислил за господар на държавата ни

    15:08 14.07.2026

  • 12 Да попитам

    94 11 Отговор
    Дали Макрон ще пролее,собствената си кръв на фронта?

    15:08 14.07.2026

  • 13 Путин е умрял от смях

    98 14 Отговор
    Щом тоя дето го бие баба му
    Се петляви пред арката там където драг кралиците откриваха олимпиадата

    Хахахаха
    То е нелепо само по се бе си

    Коментиран от #79

    15:08 14.07.2026

  • 14 Абе

    57 7 Отговор
    Ква кръв, кви 2,56 евро.

    Коментиран от #22, #70

    15:08 14.07.2026

  • 15 Вероятно

    71 10 Отговор
    става въпрос за менструална кръв от транс жени

    Коментиран от #37, #108

    15:08 14.07.2026

  • 16 оня с коня

    84 12 Отговор

    До коментар #6 от "Аз съм веган":

    Оп оп по полека!
    Украйна е част от руската федерация и се пипа нежно.
    Виж ако се наложи да гърми по франсетата е друга бира!

    15:09 14.07.2026

  • 17 Френските проскубани петленца

    60 13 Отговор
    имат много смешни шапки като полицая от Сен Тропне на Луи Дьо Финес.

    Коментиран от #31

    15:09 14.07.2026

  • 18 мекият макарон

    58 8 Отговор
    Макарон, ако обича да говори само за месечния си цикъл, а не от името на всички!

    Коментиран от #134

    15:11 14.07.2026

  • 19 СВО 1 601 дни РЕЗИЛ

    11 13 Отговор
    Едни повтарят без прекъсване "национални интереси" без да обяснят какво точно означава, то други осигуряват противоракетен щит (коалиция) или други разработват въздушни, водни и подводни дронове:

    15:11 14.07.2026

  • 20 Гошо

    65 9 Отговор
    Каво ще се защитаваш ,арабите и негрите ви превзеха без и по една тояга да носят ,тоя щял с кръв да се защитава Било е това ,било е, ама преди 120 години

    15:11 14.07.2026

  • 21 Аз съм веган

    14 52 Отговор
    Много е страшна Бензиностанцията. 5 години пияния медведев плаши гаригите с ядрено оръжие и вече никой не се връзва на заплахите.Цял свят разбра колко са несъстоятелни.

    15:11 14.07.2026

  • 22 Азз

    5 2 Отговор

    До коментар #14 от "Абе":

    Хахаха

    15:12 14.07.2026

  • 23 Хайо

    50 14 Отговор
    Макрон ще пролее ли и своята кръв ? Или само на обикновените французи?

    Коментиран от #35, #50

    15:12 14.07.2026

  • 24 Хитлеристка Германия

    57 10 Отговор

    До коментар #2 от "оня с коня":

    ги прегази за десетина дни. Френската кокошка може би е забравила но ние не. И сега се чудим на петел ли се прави.

    15:12 14.07.2026

  • 25 Путин си е у тях

    54 14 Отговор
    От ден на ден, фашистката паплач завладяла Европа изглежда все пк тъпо и жалко. И като си помисли човек, че има глупаци да блеят на лъжите им. 😄

    15:12 14.07.2026

  • 26 Баба Вуна

    29 11 Отговор

    До коментар #8 от "Лопата Орешник":

    Остави ги да си плямпат джендърите, както и нашите разбирачи Добре че мистър Кеш , врял и кипял, умен и патриот пое нещата. Иначе тези пожарникар чета и аверите им от Магнитски то жега ни унищожили.

    15:12 14.07.2026

  • 27 Соваж бейби

    45 10 Отговор
    Един голям цирк днес добре че скоро му свършва мандата на бабиния ,още по шокиращо наркомана с пияната си жена и те наредени на всичко и отгоре и украинското знаме заедно с другите държави от Европа .

    15:13 14.07.2026

  • 28 Всички срещу руския Агресор!

    18 55 Отговор
    руския Фашизъм трябва да се спре!

    Коментиран от #36

    15:13 14.07.2026

  • 29 Българският народ е на страната на Русия

    61 15 Отговор
    Ей ла. йн. арии, запомнете едно и си го набийте в тъпите русофобски евроатлантически кратуни: Българите никога няма да се бият или да упастват във война срещу Русия и да проливат славянска кръв!!!!!!!!!!!!!!!

    Коментиран от #39, #48

    15:13 14.07.2026

  • 30 Смотльо,

    43 13 Отговор

    До коментар #10 от "Браво!":

    Ами кой те е спрял ,върви директно в Украйна .

    15:14 14.07.2026

  • 31 СВО 1 601 дни РЕЗИЛ

    30 8 Отговор

    До коментар #17 от "Френските проскубани петленца":

    Май е по-вероятно, че Луи Дьо Финес и всички други актьори в подобни роли използват естествено традиционните военни и полицейски униформи и атрибути.

    15:14 14.07.2026

  • 32 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    44 8 Отговор
    МакАрон ще пролее ли кръвта на СВОИТЕ деца🤔❓
    Упс, той май НЯМА СВОИ деца🤔❗

    15:14 14.07.2026

  • 33 Мутата

    48 11 Отговор
    Никой не ги напада , но те ще се защитават до кръв. Откачена работа . Може би жегата е много голяма.

    Коментиран от #44

    15:14 14.07.2026

  • 34 Иван

    8 9 Отговор
    Нееврейска кръв.

    15:14 14.07.2026

  • 35 путин лее ли своята кръв?

    15 36 Отговор

    До коментар #23 от "Хайо":

    За кефа на жужето путин измряха милион руски крепостни!

    Коментиран от #41

    15:14 14.07.2026

  • 36 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    32 13 Отговор

    До коментар #28 от "Всички срещу руския Агресор!":

    Тичаааааай, кой те спира да го спираш❗

    15:15 14.07.2026

  • 37 урко

    14 35 Отговор

    До коментар #15 от "Вероятно":

    Става въпрос за кръв от джуджак, който се е навряло в бункерчето.
    Та тоя джуджак с две малки незаконни дечица и две големи отхвърлени които живеят в прогнилия запад ще пусне в най-скоро време кръвчица.

    Коментиран от #77, #103

    15:15 14.07.2026

  • 38 Хайо

    37 9 Отговор
    Франция имаше най силната армия до 1939 ,но Германците маршируваха още на втората седмица по парижките улици .Франция никога не е имала силна армия с изключение времето на Наполеон ,но той е бил на фронта ,а не като макрон на топло при баба си .

    Коментиран от #59

    15:15 14.07.2026

  • 39 братска Украйна

    13 48 Отговор

    До коментар #29 от "Българският народ е на страната на Русия":

    Българите обичат братска Украйна. Фанатичния путин е готов за нови завоевания!

    Коментиран от #45, #57, #60

    15:16 14.07.2026

  • 40 Анкара

    26 6 Отговор
    Ердоган му даде пистолет да го зареди и на фронта да спечели срещу Русия.

    15:16 14.07.2026

  • 41 Смотльо,

    20 15 Отговор

    До коментар #35 от "путин лее ли своята кръв?":

    Ами по не си в Украйна като си желаещ?

    15:16 14.07.2026

  • 42 СВО 1 601 дни РЕЗИЛ

    19 11 Отговор
    Към № 19

    За първи път в света безпилотна морска платформа (дрон) извършва десант на окупиран бряг (Кинбурнската коса) и доставя наземен роботизиран комплекс с картечница. Контролиран дистанционно след кацането роботът е изпълнил съответните бойни задачи.

    15:17 14.07.2026

  • 43 Доктор

    15 12 Отговор
    Палячо.

    15:18 14.07.2026

  • 44 урко

    12 12 Отговор

    До коментар #33 от "Мутата":

    ДЖУДЖАКА така каза и за Украйна

    15:18 14.07.2026

  • 45 Смотльо,

    22 14 Отговор

    До коментар #39 от "братска Украйна":

    Аз укри не обичам ,а ти като ги обичаш ,знаеш къде е .

    Коментиран от #55

    15:18 14.07.2026

  • 46 Путлрр

    18 32 Отговор
    няма никакъв шанс срещу Европа и Украйна!

    Къде се вре между шамарите?!
    Заради лудото старче умират хиляди души на ден

    15:18 14.07.2026

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Соваж бейби

    30 10 Отговор

    До коментар #29 от "Българският народ е на страната на Русия":

    В Франция да не мислиш че боб хвърлят за Украйна?Народа не иска да чуе ,хората искат да се спре това помагане с пари и оръжие само на Макрон му се иска м война и др.подробности ,чакам с нетърпение да му свърши мандата няма да се отърве само с електронна гривна има много грехове и натрупани дългове за които ще трябва да даде обяснение.

    15:19 14.07.2026

  • 49 име

    22 12 Отговор
    Франиция е колаборационистка държава, не заслужава никакво уважение и причисляване към победителите във ВСВ. Радвам се че африканци и мюслита са ги превзели, време е тези да си изберат президент. Островните poдocмеcители също не остават по-назад, превзети от индийци, пакита и други мюсли, след кмета на Лондостан и разните шефове на държавни агенции, е време да имат премиер.

    Коментиран от #63

    15:19 14.07.2026

  • 50 Аз съм веган

    11 24 Отговор

    До коментар #23 от "Хайо":

    Хаяско на фронта ли е под леглото в бункера?

    15:19 14.07.2026

  • 51 Добър бизнес е войната

    29 8 Отговор
    Всички мислещи хора разбрахме,че винаги сте искали да се срине РУСИЯ,подкрепяте един наркоман,един който изби народа-рускоговорящите в Донбас,един манипулатор-изтъгна средства от Европа за да раздава ресто.Не е лошо да помислите,когато ще дойде вашия край.

    15:19 14.07.2026

  • 52 Макрон

    19 13 Отговор
    Скоро ще си прави компания със Саркузи!

    15:20 14.07.2026

  • 53 Пътник

    15 10 Отговор
    Баботъркача да ги прибере във Франция тези цигани, малко са му явно кюнците и арабите. Единствената кръв му е през носа и задното отверстие.

    15:20 14.07.2026

  • 54 Българи и руси воюват от времето

    12 17 Отговор
    на първите руски княжества.
    Хиляди битки между Стара Велика България, Волжка България, Дунавска България и русите през вековете!
    Тия диваци пак напират!

    15:22 14.07.2026

  • 55 Град Козлодуй

    5 4 Отговор

    До коментар #45 от "Смотльо,":

    Ако искаш мога да ти го бутна малко.Ще ти дам 10 еврака.

    15:23 14.07.2026

  • 56 Мисит

    10 5 Отговор
    Поздрави от ,Койловци,,,,,,,,!

    15:23 14.07.2026

  • 57 АЛЕЯТА НА АНГЕЛИТЕ

    19 9 Отговор

    До коментар #39 от "братска Украйна":

    СЛАВЯНСКА. УКРАЙНА -ДА,
    Но Не сме фенове на украински фашистки режим

    15:24 14.07.2026

  • 58 И за чеп

    14 8 Отговор
    МакарОне , вАшта кръв е джендУрска , и за чеп не става.

    15:24 14.07.2026

  • 59 Факт

    11 6 Отговор

    До коментар #38 от "Хайо":

    Такава е. За това именитото булевардче е пълно с дървета-за да може немската армия да марширува на сянка.

    15:24 14.07.2026

  • 60 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    28 8 Отговор

    До коментар #39 от "братска Украйна":

    ДВЕ изречения- две ЛЪЖИ❗
    Българите МРАЗЯТ колите с жълтосини табели, които не спазват никакви знаци❗
    Българите МРАЗЯТ укр...ите които бият децата им в Морската градина, които ги намушкват с ножове пред магазина, които с нашите помощи пазаруват препълнени колички във верига магазини, а после изхвърлят наполовина оставени нещата от тях❗
    Путин нали бил умрял, няколко пъти, нали нямал чипове за оръжие та вземал от перални, нали Раша била пред разпад,
    а сега щял да завладява ЕсеС❗

    15:24 14.07.2026

  • 61 Хммм

    18 10 Отговор
    Малкият плъх се звери на Путин!

    15:25 14.07.2026

  • 62 Иван

    16 7 Отговор
    С коя кръв , на МЕКИТЕ КИТКИ ЛИ?
    В кочината гейропа, само на балканите и в източна европа има боеспособно население!!!

    Коментиран от #82

    15:27 14.07.2026

  • 63 Павел

    9 20 Отговор

    До коментар #49 от "име":

    Ццц....виж на поредния Рамазан Байрам стотиците хиляди молитвени килимчета по улиците на Масквадабад и тогава се радвай за Париж

    Коментиран от #76

    15:27 14.07.2026

  • 64 Хи хи

    16 6 Отговор
    тагаренковци чухте ли микрон, Путин идва за вашата кожа !! Изкопахте ли си вече бункерчета да се криете, че Путин като дойде, както казва микрон, низнам кво ша ва прави, абе навремето са скачали от прозорците с викове руснаците идат !!

    15:28 14.07.2026

  • 65 Удри евраста с лопатЕто

    13 6 Отговор
    Даааа така е, само дето кръвта ще е от кървящите розови евраски дyпeтa.

    15:29 14.07.2026

  • 66 Удряй батко Зеленски

    10 21 Отговор
    Два украински F-16 са свалили един Су-35 на 1601-ят ден от войната на Путлер. Подлъгали са го да поиска да гръмне украински Миг-29 и ловът е приключил със свалянето на Су-то. Украинските самолети са се крили на малка височина от радара на Су-то. Украинците са си приготвили и дрон репортер за да заснеме падането на руският таралясник и можете да се насладите на ефектният взрив на руската тенекия. Страхотно изпълнение. Участва и една батарея "Пейтриът" разбира се. Орките са назад с още един безценен самолет.

    Линк в първият коментар.

    Коментиран от #69, #94

    15:29 14.07.2026

  • 67 Ти да видиш

    14 4 Отговор
    От липса на акъл няма как да се защитите!

    15:29 14.07.2026

  • 68 Чебурашка

    15 5 Отговор
    Много е зле когато баба ти те набие.

    15:30 14.07.2026

  • 69 Пропагандата

    12 4 Отговор

    До коментар #66 от "Удряй батко Зеленски":

    винаги уцелва глупака!

    15:30 14.07.2026

  • 70 Менструална кръв

    10 5 Отговор

    До коментар #14 от "Абе":

    от транс жени

    15:31 14.07.2026

  • 71 БАБАТА НА макрон

    12 6 Отговор
    С коя кръв бе макарон

    15:31 14.07.2026

  • 72 руската мечка

    9 13 Отговор
    ще играе казачок по командата на САЩ и НАТО, ако ли не ще гризне голямото дръвце.

    15:31 14.07.2026

  • 73 Георги

    2 10 Отговор
    напишете колко ще струва и кои заводи ще я произвеждат. Тогава всичко ще стане ясно. Очевидно мечката има големи проблеми с укрите, та да подкара европа. Но парите са си пари.

    15:31 14.07.2026

  • 74 А Русия какво да каже като

    7 16 Отговор

    До коментар #7 от "Факти":

    фалира и разпродаде Държавния си резерв :)))

    15:32 14.07.2026

  • 75 Хихи

    13 7 Отговор
    А другарят Путин си го премести в другия крачол...

    Коментиран от #136

    15:32 14.07.2026

  • 76 млад еврас

    15 8 Отговор

    До коментар #63 от "Павел":

    Първо ти вий милионите молитвени килимчета из европа и после говори за Москва, а и в Русия са си местни който живеят в европейска държава а не пришълци с друга култура и навици.

    Коментиран от #88

    15:33 14.07.2026

  • 77 Здравей

    10 5 Отговор

    До коментар #37 от "урко":

    транс жена. Има ли месечен цикъл или доктора не ти е сложил яйцеклетки?

    Коментиран от #86

    15:33 14.07.2026

  • 78 Хмм

    16 7 Отговор
    готови са да проливат кръв, ето защо Радев ни изтегля от коалицията на желаещите, не иска да пролива българска кръв, а и изобщо кръвта на някого

    15:34 14.07.2026

  • 79 Много грешиш.

    6 20 Отговор

    До коментар #13 от "Путин е умрял от смях":

    Русия е най-страхливата държава в света, а за самия Путин да не говорим. :)))

    Коментиран от #90

    15:34 14.07.2026

  • 80 Бай той Толстой

    6 4 Отговор
    Сериозно 😁😁😁😁

    15:35 14.07.2026

  • 81 Механик

    15 5 Отговор
    То хубаво, ама в Германия има отказ от военна служба. Все повече военни напускат армията. Днеска писахте за това. Та, кой ще се бие? Мароканците, арабите, нигерийците или кой? Де ще търсите войници, питам?

    15:36 14.07.2026

  • 82 хихи

    8 13 Отговор

    До коментар #62 от "Иван":

    а в кочината гейраша да не мислиш, че има боеспособни. руснаците изначално не са боеспособни индивиди 😂😂😂

    15:37 14.07.2026

  • 83 Гост

    11 8 Отговор
    Макарончо внимаваи деда ти да не те бушонира пак

    15:38 14.07.2026

  • 84 Гост

    24 7 Отговор
    Много скоро украинската кръв привършва. Мислите ли, че Макрон възнамерява да воюва, използвайки френска кръв? Аз не, убеден съм, че след украинската, ще им потрябва българска, румънска, полска или някаква друга кръв. За да не се стига до френска, британска или американска. Мислете малко с главите си! А това, че нашите папагали бясно обвиняват Радев, че не искал да участва в коалицията на желаещите е едно от най преките доказателства. Ще ви изпратят на фронта....както изпратиха украинците! Не се съмнявайте!

    Коментиран от #97

    15:38 14.07.2026

  • 85 Смех

    12 7 Отговор
    Само слушахте ли каква "военна" музика звучеше.Представление на цирк Дьо Солей 🤣

    15:38 14.07.2026

  • 86 урко

    4 8 Отговор

    До коментар #77 от "Здравей":

    транс е майка ти ..и.з.с.р.а.л.а е недоразумение като теб

    Коментиран от #91

    15:38 14.07.2026

  • 87 хаспелге

    11 5 Отговор
    Виде се докъде е "защитата с кръв", да бомбят детски колежи.

    15:39 14.07.2026

  • 88 Забавник

    8 14 Отговор

    До коментар #76 от "млад еврас":

    Ццц......Рашка европейска държава....искрено ме разсмя. Я пак

    15:40 14.07.2026

  • 89 Механик

    13 8 Отговор
    Макарон с тъмни очила ли е бил или без?
    Дедо му да го не е сурвакал отново?

    15:40 14.07.2026

  • 90 Правилно

    9 6 Отговор

    До коментар #79 от "Много грешиш.":

    Не искам атомни бомби да валят в България.

    Коментиран от #92

    15:41 14.07.2026

  • 91 Здравей

    6 5 Отговор

    До коментар #86 от "урко":

    транс жено. Циклъл има ле? Или пускаш само рядко с кървав примес след бурните нощи с транс мъжа ти?

    Коментиран от #99

    15:42 14.07.2026

  • 92 Ами сърдете се на Путин

    5 4 Отговор

    До коментар #90 от "Правилно":

    тогава, друго не вижда какво може да направите.

    15:42 14.07.2026

  • 93 Този макарон

    16 5 Отговор
    с едни африканци и араби не може да се оправи, които леят френска кръв навсякъде по Франция, тръгнал да се дъpви на руснаците! Този да не си мисли, че европейците ще се бият с руснаците в чест на брюкселските пинчери?

    15:44 14.07.2026

  • 94 Иван Димитров, санитар в Карлуково

    10 5 Отговор

    До коментар #66 от "Удряй батко Зеленски":

    Това е фейк от 9 Юни, 2025г.

    15:45 14.07.2026

  • 95 Мхм,

    11 6 Отговор
    докато не ви пр0кървят 3дниците,няма да мирясате,едн0р03и!

    Коментиран от #105

    15:45 14.07.2026

  • 96 За първи път фашистите от Райха

    10 8 Отговор
    Маршируват в Париж 14.07.1940
    За първи път фашисти в сегашно време ще маршируват в Париж.

    15:46 14.07.2026

  • 97 Оня с парчето

    3 6 Отговор

    До коментар #84 от "Гост":

    Като ти го намаам в дъртият πъррдялник ще ти изхвръкнат оченцата.

    15:46 14.07.2026

  • 98 Макарона да гледа бабата до него и да я

    10 8 Отговор
    Радва ако може! Завършен ненормалник

    15:47 14.07.2026

  • 99 костя копея

    10 3 Отговор

    До коментар #91 от "Здравей":

    сънуваш ли джуджака как те оно.жда

    Коментиран от #114

    15:48 14.07.2026

  • 100 Макарон

    11 9 Отговор
    Толкова е нелеп този Макрон . Вижте го само как изглежда... Военнолюбец...щом гръмне първата пушка ще напълни гащите и ще развее бялото знаме.

    15:48 14.07.2026

  • 101 Атина Палада

    8 11 Отговор
    Чорапа ще връща ли лева?

    Коментиран от #111, #118

    15:49 14.07.2026

  • 102 Само така С В О

    7 10 Отговор
    u КРАi на,
    ГУБИ ПОГОЛОВНО НА БОЙНОТО ПОЛЕ!
    Това са Фактите!
    .. и тоз макрот ли е макарон ли е...
    Тоз Френски не доклатен Ганdом -е Za циврил като Вдовица за Х.
    Това е!
    Сава на Руската Освободителна Войска в Донбас.

    15:49 14.07.2026

  • 103 Пурко,

    4 4 Отговор

    До коментар #37 от "урко":

    да се не отърваш от анад0лски ласки!Да ти обърнат хастара!Халал да са ти!

    Коментиран от #117

    15:49 14.07.2026

  • 104 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 105 Розовото пони Путин 🦄

    8 7 Отговор

    До коментар #95 от "Мхм,":

    Аз по тази причина не съм излизал от бункера 5 та год. 🦄👯‍♂️😂

    15:50 14.07.2026

  • 106 Един

    7 6 Отговор
    Французите са ходили до Москва ! Руснаците не са стигали до Париж ... Ама не ги предизвиквайте!

    Коментиран от #121

    15:51 14.07.2026

  • 107 Сандо

    11 6 Отговор
    Засега единственият,който е заявил претенции към част от европейска държава,е Тръмп.Доколкото Украйна не е част нито от ЕС-то,нито от натото,то към Русия не може да има претенции.Така че евробабаитите да обръщат оръжията на Запад,оттам идва заплахата.

    15:52 14.07.2026

  • 108 Волгата, Копейката и Евгени Минчеф

    7 7 Отговор

    До коментар #15 от "Вероятно":

    Ние и другаря Путин се присъединяваме към тази транс групичка😘

    Коментиран от #115

    15:52 14.07.2026

  • 109 Удри евраста с лопатЕто

    11 7 Отговор
    А могат да пратят да се лее още сега свежа френска кръв, укрите крещят и вият за прясно месо, макароня да пробва да прати още сега войници в украна и да видим кво ще му се случи, Франция ще гори и ще се извадят гилотините пред бастилията.

    15:52 14.07.2026

  • 110 az СВО Победа 81

    13 9 Отговор
    Т..н. Европа на около всеки 100г. си троши главата в Русия. Много са се пробвали срещу руснаците и шведи, и тевтонци, и поляци, и французи, и германци, и англичани.... Резултатите от тези опити са плачевни.

    Добре, че руснаците са милостиви хора, защото иначе досега такова животно като Европа нямаше да съществува.

    Азаявленията на този, дето баба му го маризи най-редовно, не са нищо повече от хвалби и напъване да представи себе си и Франция в роля, която те отдавна са загубили в световната политика. В днешния свят ЕС много прилича на нашите петроханци - и той и те са с отпаднала необходимост!

    Коментиран от #127

    15:53 14.07.2026

  • 111 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 112 Многоходовото

    7 10 Отговор
    градинско джудже Хаяско провали специалната ВО, унищожи 2 милиона руски войници и фалира Русия. Сега проси заеми от господаря си Китай.

    15:53 14.07.2026

  • 113 МелоМакрон

    13 7 Отговор
    Интересно с каква армия ще воюва Макрончо ? С чернокожите неоварвари които наводниха страната му ли ? На тях не им пука за Франция ! Останалите бели франсета могат само да се гримират и да си скубят космите....Обречени са !

    15:54 14.07.2026

  • 114 Здравей,

    5 5 Отговор

    До коментар #99 от "костя копея":

    транс жено. Сънувам как те разчленяват французи от арабско-африкански произход и най-накрая ти потича кръв от нео-вагината

    Коментиран от #139

    15:54 14.07.2026

  • 115 Рада Дълбоката, доцент Сапунчо и

    7 6 Отговор

    До коментар #108 от "Волгата, Копейката и Евгени Минчеф":

    мравояда Мирчев вече са заели свободните позиции за транс жени. Няма място

    15:57 14.07.2026

  • 116 Тъй са защити Макароне и

    10 10 Отговор
    през ВСВ 1940г.,немците ви опрапелкаха за няма и месец. Сега Русия ако реши ще ги занули за 30 -40 минути,като кръв няма да има а мирис на изгоряло еврогейско месо.

    15:57 14.07.2026

  • 117 Волгата, Копейката и Евгени Минчеф

    10 6 Отговор

    До коментар #103 от "Пурко,":

    Ние и другаря Путин ще се включим в този купон😘

    15:57 14.07.2026

  • 118 Атина Палада

    3 5 Отговор

    До коментар #101 от "Атина Палада":

    Я, обачи ..Няма връщам Центовете
    ..ако ще, на Англо саксонски кожен чеп, да ма въртят. Няма!
    Ако ще американско всичко да стани тава .тава Е!
    Ай, Ша й
    За, ко, За како.. са напиням Яз ..тука да?
    Ами да..За Идиния ..мой миличък центакис

    15:57 14.07.2026

  • 119 Гаджева

    9 6 Отговор
    Русофилът Сидеров защо не е ходил войник както всички български мъже през онези години?

    15:57 14.07.2026

  • 120 идиоти вън

    8 5 Отговор
    Малко го е пердашила кака му!!!

    15:58 14.07.2026

  • 121 Стига ли са

    5 5 Отговор

    До коментар #106 от "Един":

    през 1813-1815 година, ама ти не четеш

    Коментиран от #122

    15:58 14.07.2026

  • 122 и за разлика от галските свиркаджии

    6 6 Отговор

    До коментар #121 от "Стига ли са":

    са поседели дълго и са си тръгнали когато им е омръзнало, а не когато са ги прогонили

    15:59 14.07.2026

  • 123 Макрон-Макарон

    5 7 Отговор
    Ти за цяла Европа няма да изказваш,-догодина теб няма да има!

    16:00 14.07.2026

  • 124 От горе ми се казва

    7 7 Отговор
    Путлер няма да го бъде по гроздобер.Баба Ванга го казала на Нешка.

    Коментиран от #133

    16:00 14.07.2026

  • 125 И ще принуди и малки и големи.

    2 7 Отговор
    Световният хегемон не мрази Русия и руснаците. Те няма да позволят Русия да загуби нито да победи. Русия е безкрайно нужна- ПСВ послужи доларът да завземе света и да замести златните стандарти и резерви, да стане международна валута в световната търговия. ВСВ послужи за същото като въведе Бретън-Уудс системата, и ЕС да стане колония на САЩ. Виетнамската война направи САЩ да направят много колонии в Азия, Латинска Америка и Арабия. Развиха до съвършенство армията, въоръжението и тайните служби, агентурата, и банките, създаването на облигации и налагането на доларът. Ако не бе китайската комунистическа заплаха, за Тайван, нямаше сега тайванците да са похарчили 1000 милиарда долара за американски облигации - финансиране на американското правителство. ЕС имат най-много закупени такива облигации. Русия е копчето за да си опичат умът в ЕС, да са още колония, а САЩ - империя. Ирак и Иран - заплаха, служат за задържане на колониализмът в Арабия. Колониалният данък е закупуване на американски облигации, а не злато. Войната в Персийският залив когато започваха 1990те, осигури евтин петрол и евтино злато, поне за десетилетие. Ако Русия реши да губи, или да печели, ще има договор който да предотврати това. ТАКА, И С ИРАН. Сего готвят нова финансова система, която ще позволи на САЩ да правят злато, облигации, без да изтичат като срок и без да плащат лихва. Така ще напечатат 200 трилиона долара - облигации - световна валута - циркулираща в светът и резерв - спестяването

    16:01 14.07.2026

  • 126 в цяла еврпа е така

    8 7 Отговор
    Евраските "лидери" в безсилието си, стават все по нелепи в действията и изказванията си, всъщност никой европеец няма да тръгне да мре за укрия и всички ги мразят след като разбраха кви жалки навлеци са, вече след първоначалната еуфория няма никъде укренски знаменца и навсякъде от хотели, ресторанти и курорти ги гонят, дори не смеят да казват, че са укри а викат, че са руснаци та де не ги изхвърлят от кръчми и хотели. А и европееца не е проста укра да мре за интересите на други.

    16:01 14.07.2026

  • 127 Ами

    8 4 Отговор

    До коментар #110 от "az СВО Победа 81":

    Френски бомби, дронове и ракети падат в Русия.
    А довечера Франция играе на световното.

    16:04 14.07.2026

  • 128 Архимандрисандрит Бибиян

    4 2 Отговор
    Пембен че спаси Фатмакиа са сабутите си кюлоти деа! Казал ли го е на Микрон туй нещо?

    16:04 14.07.2026

  • 129 Царски офицер оберщурмфюрер

    7 4 Отговор
    Много скоро руските слуги русофили ще висят по дърветата на витошка

    16:06 14.07.2026

  • 130 Гергана

    4 7 Отговор
    Може ли моля първо да е кръвта на Макрон и неговите съмишленици от Брюксел и Лондон. После ще видим!

    16:07 14.07.2026

  • 131 Испанеца

    3 6 Отговор
    Тоя е голям смешник.....Като "командосите" ти дето ядоха к селски пердах в Коиловци ли-така ли ще се защитиш?С какво?Със Сенегалците в спец.частите или с ония от Алжир и Полинезия......хахаха!За това със Зелето си пасват!Само дето тоя го шамари Баба му/пардон-"жена" му......
    Испанците въобще не го коментират тоя!Смешник е!

    16:09 14.07.2026

  • 132 млад еврас

    3 5 Отговор
    Дааааа можем да платим с кръвта на "лидерите" макарончо, турск, кая върхълъта, доня ваксолинка, шулц и другите невзрачни и незнайни "лидери" дето нищо и никъде не зависи от тях.

    16:10 14.07.2026

  • 133 оня с коня

    3 4 Отговор

    До коментар #124 от "От горе ми се казва":

    Казала го е на баба ти на пазаря.Центаджия оплетен.

    16:12 14.07.2026

  • 134 Розовото пони Путин 🦄

    6 4 Отговор

    До коментар #18 от "мекият макарон":

    Бункерът ми е зареден догоре с памперси и нямам проблем с месечния цикъл 🦄🌈😂

    Коментиран от #137

    16:14 14.07.2026

  • 135 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 136 хаха🤣

    6 4 Отговор

    До коментар #75 от "Хихи":

    как може така да се подиграваш със стария дядо Вовчик, вече нищо не му е останало за преместване 🤣

    16:17 14.07.2026

  • 137 ДрайвингПлежър

    6 4 Отговор

    До коментар #134 от "Розовото пони Путин 🦄":

    Ходи на психиатър Gандер.

    16:18 14.07.2026

  • 138 мучо

    7 4 Отговор
    убаво шъ съ наакат всичките тия, ама да не се случва....

    16:18 14.07.2026

  • 139 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 140 Свръх неуважаеми...

    5 3 Отговор
    ...Макрон -> ще Ви помоля да защитавате Европа само и единствено с Вашата лична кръв, до последната капка, на която сте собственик! Кръвта на всички останали европейци ( тук не броя урсула... ) не е Ваша и нямате каквото и да е било право да я ползвате. Благодаря за разбирането. ПС: ако не чуете личното мнение на Европейци, които НЕ ЖЕЛАЯТ война, по добрият начин, то европейците ще Ви го обяснят по не хубавият начин ... за всекиго според тоягата!

    16:25 14.07.2026

  • 141 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 142 Крали Марко

    4 3 Отговор
    Ще се защити, ама другите ако може да се бият и умират. Ти един шамар не си удрял в твоя земен живот, тръгнал да решава кой с какво и срещу кого ще се бие.

    16:26 14.07.2026

  • 143 Юдео-сатанистите срещу славяните

    4 4 Отговор
    Мария Берлинска е от еврейски произход.

    Според официалната ѝ биография, тя е родена в град Каменец-Подолски в интелектуално еврейско семейство на учители. Баща ѝ, Сергей Берлински, е преподавател по история и литература, а майка ѝ е преподавателка по френски език.

    През 2013 г. тя записва магистратура в престижната Киево-Могилянска академия, като избира специалност „Юдаика“ (История на еврейския народ).

    16:27 14.07.2026

  • 144 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 145 Ще има и още

    2 3 Отговор

    До коментар #4 от "Вашето мнение":

    Гренландия? Тя влиза ли в плановете за защита с кръв? За един приятел с боядисан перчем питам....щото засега той се облизва за европейска земя, друг поне не съм чул говори по въпроса.

    Коментиран от #147, #152

    16:29 14.07.2026

  • 146 Троянец

    3 4 Отговор
    Че то други Французи има ли?!Всички са от АФ рикано-Полинезийски-АР абски произход.......

    16:29 14.07.2026

  • 147 Град Козлудуй

    6 1 Отговор

    До коментар #145 от "Ще има и още":

    А за БГ-то? Ердоан скоро ще си поиска Румелия!

    Коментиран от #159

    16:30 14.07.2026

  • 148 Тома

    5 3 Отговор
    До сега няма такива които са се защитили от атома освен хлебарките.

    16:32 14.07.2026

  • 149 Вътю Т.Панчев

    4 3 Отговор
    След ядрения взрив кръв няма , всичко се изпарява

    16:36 14.07.2026

  • 150 На приказки са велики,но вече един път

    2 2 Отговор
    руснаците им набиха канчетата в Африка!

    16:47 14.07.2026

  • 151 Мишел

    2 1 Отговор
    Украинските ВМС потопиха руския патрулен кораб "Изумруд" на ФСБ край Новоросийск. Военноморските сили на Украйна потвърдиха на 14 юли унищожаването на руския граничен патрулен кораб „Изумруд“ на Федералната служба за сигурност (ФСБ). Успешната атака е извършена с морския безпилотен комплекс „Сарган-3000“ в близост до Новоросийск.

    16:48 14.07.2026

  • 152 Гренландия принадлежи на Америка

    0 3 Отговор

    До коментар #145 от "Ще има и още":

    Датчаните са колонизатори.

    16:48 14.07.2026

  • 153 Вис

    1 2 Отговор
    С Твоята ли Кръв…Глупако Несретен….

    16:51 14.07.2026

  • 154 аз съм истината

    1 2 Отговор
    На Макрончо синината от побоя от съпругата му е спихнала щом е махнал тъмните очила.

    16:53 14.07.2026

  • 155 Троянец

    2 1 Отговор
    Макрон си мисли,че това е като стевардеса да му прави свирка във WC-то на самальото........Е после цял Свят видя какви са последствията за него.....сега нма да мине само с посинено око ......Заиграва се извън възможностите му!

    17:01 14.07.2026

  • 156 Испанеца

    1 1 Отговор
    ИСПАНИЯ-Франция:3:1 за ИСПАНИЯ!Винаги сме и били тия петли без глави!Един гол им давам от съжаление!

    17:03 14.07.2026

  • 157 И с кво бе галош разпран,

    2 0 Отговор

    До коментар #6 от "Аз съм веган":

    рижавия 3 седмици пуца и свърши всичко,и чака 3 месеца за да му направят да има да пуца 2 дни и пак ша са крие и ша прикщазва вицове за договори за 3 месеца. Geyропеyциtе и те нямат нищо,с кво ша ударят. Освен да се наядат с боб и дружно да prъдnат,дру го не могат.

    17:05 14.07.2026

  • 158 Троянец

    1 0 Отговор
    С конете дето са на парада или с ония с чалмите-с тях ли ще се защитаваш бе Клоун?Теб никой няма да те напада!Бабата ти е достатъчна!

    17:07 14.07.2026

  • 159 Боруна Лом

    1 0 Отговор

    До коментар #147 от "Град Козлудуй":

    Ще ги трепем с Банкянските самолети-една нелетяща ескадрила срещу 15 Турски......много чалми ще утрепем от земята с нашата-неизлетяла Тагаренковщина.После няма да има кой да пита за чий HUI са ни тея нелетящи хвърчолАни!Аз сум лесен-паля лодката и у Влашко.......ама Вие дето сте в Румелия му мислете!

    17:13 14.07.2026

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