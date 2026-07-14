„Европа ще се защити и с кръв, ако се наложи“: Макрон отправи предупреждение към Путин

Учредяването на "противоракетна" коалиция във френската столица Париж вчера с участието на Украйна и девет европейски държави, която ще противодейства на руските балистични ракети, е сред водещите теми за западните медии днес. Те обръщат внимание и на изявлението на президента Еманюел Макрон, че "Франция и Европа са готови да защитават свободата и правото и с кръв, ако се наложи", предаде БТА.
Френският в. "Монд" разглежда и отношенията между Макрон и украинския президент Володимир Зеленски, осигурил си покупката на 16 изтребителя "Рафал", през призмата на днешния 14 юли - националния празник на Франция. Предвидено е в парада в Париж да участват и украински военнослужещи. В контекста на коалицията, която е съсредоточена върху противовъздушната отбрана, американският в. "Ню Йорк таймс" пише, че войната в Украйна навлиза в следваща фаза: битката за умовете.
Великобритания
Коалицията на желаещите ще изгради обща европейска програма за противоракетна отбрана, отбелязва британският в. "Гардиън", отчитайки участието на Великобритания в новата противоракетна коалиция. Държавите в този формат, сред които са още Украйна, Дания, Франция, Германия, Италия, Норвегия, Испания, Швеция и Нидерландия, целят да защитят не само Украйна, но и Европа от заплахата от руските балистични ракети, използвайки опита на Киев в продължаващата вече над четири години война, акцентира вестникът.
„Нашата цел е да изградим обща способност за противоракетна отбрана на Европа“, заявиха 10-те държави в съвместно изявление вчера в Париж, където лидерите на европейските страни се срещнаха с украинския президент Володимир Зеленски, посочва "Гардиън".
"Гардиън" не пропуска и обявените от Макрон учения на Многонационалните сили за Украйна, които ще бъдат разположени в случай на прекратяване на огъня между Украйна и Русия. "Целта е да демонстрираме, че сме готови, решителни и надеждни“ са думите на френския президент, цитирани от британския вестник.
Зеленски пристигна в Париж в понеделник с желание да ускори общите действия с европейските страни за развитие на противовъздушната отбрана на Украйна преди зимата, когато Русия обикновено засилва атаките си, за да лиши украинците от електричество, отопление и вода, отбелязва "Гардиън", допълвайки, че украинският президент е поискал от лидерите на няколко европейски страни да се включат в разработването на стратегии за възпиране на ракетните атаки на Русия. От своя страна коалицията е признала "нарастващата заплаха, която представляват балистичните ракети“, които са по-трудни за неутрализиране от крилатите ракети или дроновете, обръща внимание изданието.
Друг британски вестник - "Индипендънт", акцентира на факта, че Великобритания се включи в коалицията, след като заяви участието си в заема от ЕС за Украйна на стойност 90 милиарда евро. Изданието цитира британския премиер в оставка Киър Стармър, който казва, че присъединяването на Обединеното кралство към европейската финансова подкрепа за Киев е "от решаващо значение".
Великобритания ще предостави „справедлив и пропорционален принос към разходите, произтичащи от заемите, съизмерим със стойността на договорите, възложени на британските компании“, се казва в съвместно изявление на Лондон и Брюксел, цитирано от "Индипендънт". Стармър заяви, че британски фирми ще могат да участват в търгове за договори, финансирани от заема на ЕС за подкрепа на Украйна, посочва изданието.
"Винаги съм бил категоричен, че Обединеното кралство ще бъде с Украйна толкова дълго, колкото е необходимо" гласи друго изявление на ръководителя на правителството на лейбъристите, на което се позовава "Индипендънт". "Споразумението за заема ще помогне да се гарантира, че Украйна ще получи необходимата ѝ подкрепа, за да се защити от руската агресия, като същевременно ще подкрепи британските отбранителни компании, ще увеличи работните места, за които се иска специална квалификация, и ще укрепи националната ни сигурност“, казва Стармър.
САЩ
Акцентът в американския в. "Ню Йорк таймс" е върху думите на Макрон, че Европа ще се защити "и с кръв, ако се наложи", казани пред над 25 държавни лидери в Париж в навечерието на днешния национален празник. Висшите политици се срещнаха, за да затвърдят плановете за многонационалните сили от Коалицията на желаещите, които ще бъдат разположени след прекратяване на огъня между Украйна и Русия, за да подсилят украинската армия и да стабилизират страната.
"Посланието, което изпращаме на света, е следното: Да, мирът е нашата цел. Да, ние ценим свободата и закона. И да, готови сме да се борим, за да ги защитим, винаги и с цената на кръвта си, ако се наложи“, е изявлението на френския президент, цитирано от "Ню Йорк таймс".
В същото време американското издание посочва в заглавие, че "следващата фаза във войната в Украйна е битката за умовете". Украинците, вече новатори в областта на дроновете, насочват вниманието си към психологически операции, целящи да се подкопае подкрепата в Русия за военните действия, пишат авторите на статията Карлота Гал и Александър Чубко.
Дори и докато са погълнати от най-технологично напредналата война с дронове в света, някои от висшите военни и граждански лидери на Украйна намериха време да се съберат в Киев, за да се съсредоточат върху това, което виждат като следващата решаваща фаза на войната - битката за умове, пише "Ню Йорк таймс" в контекста на сформирането на противоракетната коалиция.
Срещата в Киев е била организирана от Мария Берлинска, почитана в Украйна като основен двигател на стратегията за използването на дронове във войната срещу Русия, посочва "Ню Йорк таймс". Като доброволец разузнавач през 2014 г. Берлинска настоява командирите да използват дронове и основава "Виктъри дроунс" (Victory Drones) - организация с нестопанска цел, която е обучила хиляди пилоти на дронове и е привлякла инвестиции за развитието на украинската отбранителна технологична индустрия.
"Войните започват и свършват не в окопите, а в главите на хората. Вие сте експертите. Искам да поговорим и да раздвижим този сектор“, каза на срещата Берлинска, цитирана от "Ню Йорк таймс".
Първата поставена цел бе да се отслаби обществената подкрепа в Русия за войната и да се намали капацитетът на Москва за обща мобилизация през следващите месеци. Аргументите на Берлинска бяха категорични, отбелязва "Ню Йорк таймс". "Украинските дронове имат успех, но само те няма да спечелят войната", каза тя.
Същевременно американската медия - "Блумбърг", посочва, че вследствие на украинските атаки с дронове руската производителност при преработката на петрол е достигнала най-ниското си равнище от 21 година насам. Според данни от И Ей Аналитикс (EA Analytics) от началото на настоящия месец Русия преработва средно по 3,91 милиона барела суров петрол на ден - най-ниското ниво, регистрирано от март 2005 г. Това е с над 1,4 милиона барела на ден под средното ниво от предходната година, показват данните.
Спадът накара Русия да забрани износа на по-голямата част от дизеловото гориво до края на юли, след като преди това вече бяха въведени ограничения върху износа на бензин и керосин. Въз основа на публични изявления както от Украйна, така и от Русия, "Блумбърг" изчислява, че украинските сили са извършили около 50 атаки срещу руски съоръжения за производство на гориво през последните 100 дни, като са ударили поне 24 от 34-те големи нефтопреработвателни завода в Русия.
Украинските дронове с голям обсег вече са способни да достигат цели на повече от 2400 километра от украинската граница. По-рано този месец те удариха най-голямата руска петролна рафинерия, която е разположена в Омска област. "Блумбърг" отбеляза, че атаката срещу съоръжението в Омск, което обслужва главно вътрешния пазар, е затруднило още повече доставките за руските потребители, съответно и за армията.
Франция
Френският в. "Монд" отбелязва, че в Париж Володимир Зеленски е приветствал създаването на "коалиция за противоракетна отбрана“. Макрон свика лидерите на държави от Коалицията на желаещите и ги призова да увеличат военната подкрепа за Украйна, особено в областта на противовъздушната отбрана, акцентира изданието.
Киев планира да придобие 16 френски изтребителя "Рафал" и батареи за противовъздушна отбрана, допълва "Монд", като цитира френския президент.
На този фон "Монд" коментира, че връзката между Макрон и Зеленски е уникална, макар и понякога да е белязана от недоразумения. "Украински военнослужещи ще маршируват по "Шан-з-Елизе" днес, 14 юли, а украинският президент ще застане редом до френския си колега - знак за подкрепата на Париж за Киев и близките отношения между двамата държавни глави. Но тези отношения не винаги са били лесни", пише "Монд".
Друг френски вестник - "Фигаро", отбелязва, че Франция и Украйна са изготвили обща "пътна карта" с договарянето на покупката от Киев на 16-те изтребителя "Рафал" и техните оръжейни системи. "Очаква се първите от тези бойни самолети да полетят в украинското въздушно пространство още през 2028-2029 г.“, обяви Макрон, цитиран от "Фигаро".
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 честен ционист
Коментиран от #4
15:04 14.07.2026
2 оня с коня
Коментиран от #24
15:05 14.07.2026
3 Аз съм паразит непотребен с-т Боташ
що не е на погребението на синът на шефката на БОК ????
15:05 14.07.2026
4 Вашето мнение
До коментар #1 от "честен ционист":Бухахаха, коя кръв? Твоята или на жинжъра с първи коментар? Бухахахахха
Коментиран от #145
15:06 14.07.2026
5 Бай Ху (By Who)
15:06 14.07.2026
6 Аз съм веган
Коментиран от #16, #157
15:06 14.07.2026
7 Факти
Коментиран от #74
15:06 14.07.2026
8 Лопата Орешник
Коментиран от #26
15:07 14.07.2026
9 Макрон се опита
15:07 14.07.2026
10 Браво!
Срам за Боко, Кокора и Доган, че докараха Радев на власт!
Коментиран от #30
15:07 14.07.2026
11 Развитие
15:08 14.07.2026
12 Да попитам
15:08 14.07.2026
13 Путин е умрял от смях
Се петляви пред арката там където драг кралиците откриваха олимпиадата
Хахахаха
То е нелепо само по се бе си
Коментиран от #79
15:08 14.07.2026
14 Абе
Коментиран от #22, #70
15:08 14.07.2026
15 Вероятно
Коментиран от #37, #108
15:08 14.07.2026
16 оня с коня
До коментар #6 от "Аз съм веган":Оп оп по полека!
Украйна е част от руската федерация и се пипа нежно.
Виж ако се наложи да гърми по франсетата е друга бира!
15:09 14.07.2026
17 Френските проскубани петленца
Коментиран от #31
15:09 14.07.2026
18 мекият макарон
Коментиран от #134
15:11 14.07.2026
19 СВО 1 601 дни РЕЗИЛ
15:11 14.07.2026
20 Гошо
15:11 14.07.2026
21 Аз съм веган
15:11 14.07.2026
22 Азз
До коментар #14 от "Абе":Хахаха
15:12 14.07.2026
23 Хайо
Коментиран от #35, #50
15:12 14.07.2026
24 Хитлеристка Германия
До коментар #2 от "оня с коня":ги прегази за десетина дни. Френската кокошка може би е забравила но ние не. И сега се чудим на петел ли се прави.
15:12 14.07.2026
25 Путин си е у тях
15:12 14.07.2026
26 Баба Вуна
До коментар #8 от "Лопата Орешник":Остави ги да си плямпат джендърите, както и нашите разбирачи Добре че мистър Кеш , врял и кипял, умен и патриот пое нещата. Иначе тези пожарникар чета и аверите им от Магнитски то жега ни унищожили.
15:12 14.07.2026
27 Соваж бейби
15:13 14.07.2026
28 Всички срещу руския Агресор!
Коментиран от #36
15:13 14.07.2026
29 Българският народ е на страната на Русия
Коментиран от #39, #48
15:13 14.07.2026
30 Смотльо,
До коментар #10 от "Браво!":Ами кой те е спрял ,върви директно в Украйна .
15:14 14.07.2026
31 СВО 1 601 дни РЕЗИЛ
До коментар #17 от "Френските проскубани петленца":Май е по-вероятно, че Луи Дьо Финес и всички други актьори в подобни роли използват естествено традиционните военни и полицейски униформи и атрибути.
15:14 14.07.2026
32 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
Упс, той май НЯМА СВОИ деца🤔❗
15:14 14.07.2026
33 Мутата
Коментиран от #44
15:14 14.07.2026
34 Иван
15:14 14.07.2026
35 путин лее ли своята кръв?
До коментар #23 от "Хайо":За кефа на жужето путин измряха милион руски крепостни!
Коментиран от #41
15:14 14.07.2026
36 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #28 от "Всички срещу руския Агресор!":Тичаааааай, кой те спира да го спираш❗
15:15 14.07.2026
37 урко
До коментар #15 от "Вероятно":Става въпрос за кръв от джуджак, който се е навряло в бункерчето.
Та тоя джуджак с две малки незаконни дечица и две големи отхвърлени които живеят в прогнилия запад ще пусне в най-скоро време кръвчица.
Коментиран от #77, #103
15:15 14.07.2026
38 Хайо
Коментиран от #59
15:15 14.07.2026
39 братска Украйна
До коментар #29 от "Българският народ е на страната на Русия":Българите обичат братска Украйна. Фанатичния путин е готов за нови завоевания!
Коментиран от #45, #57, #60
15:16 14.07.2026
40 Анкара
15:16 14.07.2026
41 Смотльо,
До коментар #35 от "путин лее ли своята кръв?":Ами по не си в Украйна като си желаещ?
15:16 14.07.2026
42 СВО 1 601 дни РЕЗИЛ
За първи път в света безпилотна морска платформа (дрон) извършва десант на окупиран бряг (Кинбурнската коса) и доставя наземен роботизиран комплекс с картечница. Контролиран дистанционно след кацането роботът е изпълнил съответните бойни задачи.
15:17 14.07.2026
43 Доктор
15:18 14.07.2026
44 урко
До коментар #33 от "Мутата":ДЖУДЖАКА така каза и за Украйна
15:18 14.07.2026
45 Смотльо,
До коментар #39 от "братска Украйна":Аз укри не обичам ,а ти като ги обичаш ,знаеш къде е .
Коментиран от #55
15:18 14.07.2026
46 Путлрр
Къде се вре между шамарите?!
Заради лудото старче умират хиляди души на ден
15:18 14.07.2026
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 Соваж бейби
До коментар #29 от "Българският народ е на страната на Русия":В Франция да не мислиш че боб хвърлят за Украйна?Народа не иска да чуе ,хората искат да се спре това помагане с пари и оръжие само на Макрон му се иска м война и др.подробности ,чакам с нетърпение да му свърши мандата няма да се отърве само с електронна гривна има много грехове и натрупани дългове за които ще трябва да даде обяснение.
15:19 14.07.2026
49 име
Коментиран от #63
15:19 14.07.2026
50 Аз съм веган
До коментар #23 от "Хайо":Хаяско на фронта ли е под леглото в бункера?
15:19 14.07.2026
51 Добър бизнес е войната
15:19 14.07.2026
52 Макрон
15:20 14.07.2026
53 Пътник
15:20 14.07.2026
54 Българи и руси воюват от времето
Хиляди битки между Стара Велика България, Волжка България, Дунавска България и русите през вековете!
Тия диваци пак напират!
15:22 14.07.2026
55 Град Козлодуй
До коментар #45 от "Смотльо,":Ако искаш мога да ти го бутна малко.Ще ти дам 10 еврака.
15:23 14.07.2026
56 Мисит
15:23 14.07.2026
57 АЛЕЯТА НА АНГЕЛИТЕ
До коментар #39 от "братска Украйна":СЛАВЯНСКА. УКРАЙНА -ДА,
Но Не сме фенове на украински фашистки режим
15:24 14.07.2026
58 И за чеп
15:24 14.07.2026
59 Факт
До коментар #38 от "Хайо":Такава е. За това именитото булевардче е пълно с дървета-за да може немската армия да марширува на сянка.
15:24 14.07.2026
60 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #39 от "братска Украйна":ДВЕ изречения- две ЛЪЖИ❗
Българите МРАЗЯТ колите с жълтосини табели, които не спазват никакви знаци❗
Българите МРАЗЯТ укр...ите които бият децата им в Морската градина, които ги намушкват с ножове пред магазина, които с нашите помощи пазаруват препълнени колички във верига магазини, а после изхвърлят наполовина оставени нещата от тях❗
Путин нали бил умрял, няколко пъти, нали нямал чипове за оръжие та вземал от перални, нали Раша била пред разпад,
а сега щял да завладява ЕсеС❗
15:24 14.07.2026
61 Хммм
15:25 14.07.2026
62 Иван
В кочината гейропа, само на балканите и в източна европа има боеспособно население!!!
Коментиран от #82
15:27 14.07.2026
63 Павел
До коментар #49 от "име":Ццц....виж на поредния Рамазан Байрам стотиците хиляди молитвени килимчета по улиците на Масквадабад и тогава се радвай за Париж
Коментиран от #76
15:27 14.07.2026
64 Хи хи
15:28 14.07.2026
65 Удри евраста с лопатЕто
15:29 14.07.2026
66 Удряй батко Зеленски
Линк в първият коментар.
Коментиран от #69, #94
15:29 14.07.2026
67 Ти да видиш
15:29 14.07.2026
68 Чебурашка
15:30 14.07.2026
69 Пропагандата
До коментар #66 от "Удряй батко Зеленски":винаги уцелва глупака!
15:30 14.07.2026
70 Менструална кръв
До коментар #14 от "Абе":от транс жени
15:31 14.07.2026
71 БАБАТА НА макрон
15:31 14.07.2026
72 руската мечка
15:31 14.07.2026
73 Георги
15:31 14.07.2026
74 А Русия какво да каже като
До коментар #7 от "Факти":фалира и разпродаде Държавния си резерв :)))
15:32 14.07.2026
75 Хихи
Коментиран от #136
15:32 14.07.2026
76 млад еврас
До коментар #63 от "Павел":Първо ти вий милионите молитвени килимчета из европа и после говори за Москва, а и в Русия са си местни който живеят в европейска държава а не пришълци с друга култура и навици.
Коментиран от #88
15:33 14.07.2026
77 Здравей
До коментар #37 от "урко":транс жена. Има ли месечен цикъл или доктора не ти е сложил яйцеклетки?
Коментиран от #86
15:33 14.07.2026
78 Хмм
15:34 14.07.2026
79 Много грешиш.
До коментар #13 от "Путин е умрял от смях":Русия е най-страхливата държава в света, а за самия Путин да не говорим. :)))
Коментиран от #90
15:34 14.07.2026
80 Бай той Толстой
15:35 14.07.2026
81 Механик
15:36 14.07.2026
82 хихи
До коментар #62 от "Иван":а в кочината гейраша да не мислиш, че има боеспособни. руснаците изначално не са боеспособни индивиди 😂😂😂
15:37 14.07.2026
83 Гост
15:38 14.07.2026
84 Гост
Коментиран от #97
15:38 14.07.2026
85 Смех
15:38 14.07.2026
86 урко
До коментар #77 от "Здравей":транс е майка ти ..и.з.с.р.а.л.а е недоразумение като теб
Коментиран от #91
15:38 14.07.2026
87 хаспелге
15:39 14.07.2026
88 Забавник
До коментар #76 от "млад еврас":Ццц......Рашка европейска държава....искрено ме разсмя. Я пак
15:40 14.07.2026
89 Механик
Дедо му да го не е сурвакал отново?
15:40 14.07.2026
90 Правилно
До коментар #79 от "Много грешиш.":Не искам атомни бомби да валят в България.
Коментиран от #92
15:41 14.07.2026
91 Здравей
До коментар #86 от "урко":транс жено. Циклъл има ле? Или пускаш само рядко с кървав примес след бурните нощи с транс мъжа ти?
Коментиран от #99
15:42 14.07.2026
92 Ами сърдете се на Путин
До коментар #90 от "Правилно":тогава, друго не вижда какво може да направите.
15:42 14.07.2026
93 Този макарон
15:44 14.07.2026
94 Иван Димитров, санитар в Карлуково
До коментар #66 от "Удряй батко Зеленски":Това е фейк от 9 Юни, 2025г.
15:45 14.07.2026
95 Мхм,
Коментиран от #105
15:45 14.07.2026
96 За първи път фашистите от Райха
За първи път фашисти в сегашно време ще маршируват в Париж.
15:46 14.07.2026
97 Оня с парчето
До коментар #84 от "Гост":Като ти го намаам в дъртият πъррдялник ще ти изхвръкнат оченцата.
15:46 14.07.2026
98 Макарона да гледа бабата до него и да я
15:47 14.07.2026
99 костя копея
До коментар #91 от "Здравей":сънуваш ли джуджака как те оно.жда
Коментиран от #114
15:48 14.07.2026
100 Макарон
15:48 14.07.2026
101 Атина Палада
Коментиран от #111, #118
15:49 14.07.2026
102 Само така С В О
ГУБИ ПОГОЛОВНО НА БОЙНОТО ПОЛЕ!
Това са Фактите!
.. и тоз макрот ли е макарон ли е...
Тоз Френски не доклатен Ганdом -е Za циврил като Вдовица за Х.
Това е!
Сава на Руската Освободителна Войска в Донбас.
15:49 14.07.2026
103 Пурко,
До коментар #37 от "урко":да се не отърваш от анад0лски ласки!Да ти обърнат хастара!Халал да са ти!
Коментиран от #117
15:49 14.07.2026
104 Този коментар е премахнат от модератор.
105 Розовото пони Путин 🦄
До коментар #95 от "Мхм,":Аз по тази причина не съм излизал от бункера 5 та год. 🦄👯♂️😂
15:50 14.07.2026
106 Един
Коментиран от #121
15:51 14.07.2026
107 Сандо
15:52 14.07.2026
108 Волгата, Копейката и Евгени Минчеф
До коментар #15 от "Вероятно":Ние и другаря Путин се присъединяваме към тази транс групичка😘
Коментиран от #115
15:52 14.07.2026
109 Удри евраста с лопатЕто
15:52 14.07.2026
110 az СВО Победа 81
Добре, че руснаците са милостиви хора, защото иначе досега такова животно като Европа нямаше да съществува.
Азаявленията на този, дето баба му го маризи най-редовно, не са нищо повече от хвалби и напъване да представи себе си и Франция в роля, която те отдавна са загубили в световната политика. В днешния свят ЕС много прилича на нашите петроханци - и той и те са с отпаднала необходимост!
Коментиран от #127
15:53 14.07.2026
111 Този коментар е премахнат от модератор.
112 Многоходовото
15:53 14.07.2026
113 МелоМакрон
15:54 14.07.2026
114 Здравей,
До коментар #99 от "костя копея":транс жено. Сънувам как те разчленяват французи от арабско-африкански произход и най-накрая ти потича кръв от нео-вагината
Коментиран от #139
15:54 14.07.2026
115 Рада Дълбоката, доцент Сапунчо и
До коментар #108 от "Волгата, Копейката и Евгени Минчеф":мравояда Мирчев вече са заели свободните позиции за транс жени. Няма място
15:57 14.07.2026
116 Тъй са защити Макароне и
15:57 14.07.2026
117 Волгата, Копейката и Евгени Минчеф
До коментар #103 от "Пурко,":Ние и другаря Путин ще се включим в този купон😘
15:57 14.07.2026
118 Атина Палада
До коментар #101 от "Атина Палада":Я, обачи ..Няма връщам Центовете
..ако ще, на Англо саксонски кожен чеп, да ма въртят. Няма!
Ако ще американско всичко да стани тава .тава Е!
Ай, Ша й
За, ко, За како.. са напиням Яз ..тука да?
Ами да..За Идиния ..мой миличък центакис
15:57 14.07.2026
119 Гаджева
15:57 14.07.2026
120 идиоти вън
15:58 14.07.2026
121 Стига ли са
До коментар #106 от "Един":през 1813-1815 година, ама ти не четеш
Коментиран от #122
15:58 14.07.2026
122 и за разлика от галските свиркаджии
До коментар #121 от "Стига ли са":са поседели дълго и са си тръгнали когато им е омръзнало, а не когато са ги прогонили
15:59 14.07.2026
123 Макрон-Макарон
16:00 14.07.2026
124 От горе ми се казва
Коментиран от #133
16:00 14.07.2026
125 И ще принуди и малки и големи.
16:01 14.07.2026
126 в цяла еврпа е така
16:01 14.07.2026
127 Ами
До коментар #110 от "az СВО Победа 81":Френски бомби, дронове и ракети падат в Русия.
А довечера Франция играе на световното.
16:04 14.07.2026
128 Архимандрисандрит Бибиян
16:04 14.07.2026
129 Царски офицер оберщурмфюрер
16:06 14.07.2026
130 Гергана
16:07 14.07.2026
131 Испанеца
Испанците въобще не го коментират тоя!Смешник е!
16:09 14.07.2026
132 млад еврас
16:10 14.07.2026
133 оня с коня
До коментар #124 от "От горе ми се казва":Казала го е на баба ти на пазаря.Центаджия оплетен.
16:12 14.07.2026
134 Розовото пони Путин 🦄
До коментар #18 от "мекият макарон":Бункерът ми е зареден догоре с памперси и нямам проблем с месечния цикъл 🦄🌈😂
Коментиран от #137
16:14 14.07.2026
135 Този коментар е премахнат от модератор.
136 хаха🤣
До коментар #75 от "Хихи":как може така да се подиграваш със стария дядо Вовчик, вече нищо не му е останало за преместване 🤣
16:17 14.07.2026
137 ДрайвингПлежър
До коментар #134 от "Розовото пони Путин 🦄":Ходи на психиатър Gандер.
16:18 14.07.2026
138 мучо
16:18 14.07.2026
139 Този коментар е премахнат от модератор.
140 Свръх неуважаеми...
16:25 14.07.2026
141 Този коментар е премахнат от модератор.
142 Крали Марко
16:26 14.07.2026
143 Юдео-сатанистите срещу славяните
Според официалната ѝ биография, тя е родена в град Каменец-Подолски в интелектуално еврейско семейство на учители. Баща ѝ, Сергей Берлински, е преподавател по история и литература, а майка ѝ е преподавателка по френски език.
През 2013 г. тя записва магистратура в престижната Киево-Могилянска академия, като избира специалност „Юдаика“ (История на еврейския народ).
16:27 14.07.2026
144 Този коментар е премахнат от модератор.
145 Ще има и още
До коментар #4 от "Вашето мнение":Гренландия? Тя влиза ли в плановете за защита с кръв? За един приятел с боядисан перчем питам....щото засега той се облизва за европейска земя, друг поне не съм чул говори по въпроса.
Коментиран от #147, #152
16:29 14.07.2026
146 Троянец
16:29 14.07.2026
147 Град Козлудуй
До коментар #145 от "Ще има и още":А за БГ-то? Ердоан скоро ще си поиска Румелия!
Коментиран от #159
16:30 14.07.2026
148 Тома
16:32 14.07.2026
149 Вътю Т.Панчев
16:36 14.07.2026
150 На приказки са велики,но вече един път
16:47 14.07.2026
151 Мишел
16:48 14.07.2026
152 Гренландия принадлежи на Америка
До коментар #145 от "Ще има и още":Датчаните са колонизатори.
16:48 14.07.2026
153 Вис
16:51 14.07.2026
154 аз съм истината
16:53 14.07.2026
155 Троянец
17:01 14.07.2026
156 Испанеца
17:03 14.07.2026
157 И с кво бе галош разпран,
До коментар #6 от "Аз съм веган":рижавия 3 седмици пуца и свърши всичко,и чака 3 месеца за да му направят да има да пуца 2 дни и пак ша са крие и ша прикщазва вицове за договори за 3 месеца. Geyропеyциtе и те нямат нищо,с кво ша ударят. Освен да се наядат с боб и дружно да prъдnат,дру го не могат.
17:05 14.07.2026
158 Троянец
17:07 14.07.2026
159 Боруна Лом
До коментар #147 от "Град Козлудуй":Ще ги трепем с Банкянските самолети-една нелетяща ескадрила срещу 15 Турски......много чалми ще утрепем от земята с нашата-неизлетяла Тагаренковщина.После няма да има кой да пита за чий HUI са ни тея нелетящи хвърчолАни!Аз сум лесен-паля лодката и у Влашко.......ама Вие дето сте в Румелия му мислете!
17:13 14.07.2026