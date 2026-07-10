Правителството на Франция задейства безпрецедентен спешен план заради сериозната нова гореща вълна, през която се очаква температурите в страната да достигнат до 40 градуса по Целзий в следващите дни, предаде ДПА, съобщи БТА.
Планът, разработен като отговор на предишни горещи вълни, предвижда да се създадат центрове за охлаждане за хората в риск, съобщи днес по телевизия Те Еф 1 говорителят на френското правителство Мод Брежон.
Тази група включва най-вече възрастните граждани, но също така и бездомните хора. Администрацията на френския премиер Себастиен Льокорню потвърди влизането в сила на мерките.
Според Брежон планът се прилага към тези области във Франция, в които има най-висока степен на опасност от горещини. Според френската метеорологична служба "Метео Франс" засега това ще засегне 9 региона в Западна Франция.
Утре се очаква зоната да бъде разширена, тъй като предупреждението за червен код на опасност от високи температури влиза в сила и за региона на Голям Париж.
Хората ще могат да прекарат по няколко часа или дори да останат през цялата нощ в центровете с климатик, обяви директорът на френската Генерална дирекция за гражданска защита и управление на кризи Жулиен Марион по телевизия Бе Еф Ем Те Ве.
Това е третата вълна от горещини, която удря Франция в рамките на два месеца. Според метеорологичната служба "Метео Франс" жегата ще продължи поне до средата на идната седмица.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Бай Ставри
Коментиран от #3, #5
21:13 10.07.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Прав си
До коментар #1 от "Бай Ставри":Най-студените населени места в Сибир са селата Оймякон и Верхоянск в Република Якутия. Те спорят за титлата "Северен полюс на студа". В Оймякон е измерена неофициална температура от -71.2° C, а официалният рекорд е -67.7° C. Във Верхоянск също са регистрирани -67.8° C.
На джендърлята ще им хареса:))
21:15 10.07.2026
4 Алекс
21:16 10.07.2026
5 Макарончо
До коментар #1 от "Бай Ставри":първа китка ще е.
21:16 10.07.2026
6 Последния Софиянец
21:25 10.07.2026