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Правителството на Франция задейства безпрецедентен спешен план

Правителството на Франция задейства безпрецедентен спешен план

10 Юли, 2026 21:11 985 6

  • климатични промени-
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  • горещини-
  • жега

Планът, разработен като отговор на предишни горещи вълни, предвижда да се създадат центрове за охлаждане за хората в риск

Правителството на Франция задейства безпрецедентен спешен план - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Правителството на Франция задейства безпрецедентен спешен план заради сериозната нова гореща вълна, през която се очаква температурите в страната да достигнат до 40 градуса по Целзий в следващите дни, предаде ДПА, съобщи БТА.

Планът, разработен като отговор на предишни горещи вълни, предвижда да се създадат центрове за охлаждане за хората в риск, съобщи днес по телевизия Те Еф 1 говорителят на френското правителство Мод Брежон.

Тази група включва най-вече възрастните граждани, но също така и бездомните хора. Администрацията на френския премиер Себастиен Льокорню потвърди влизането в сила на мерките.

Според Брежон планът се прилага към тези области във Франция, в които има най-висока степен на опасност от горещини. Според френската метеорологична служба "Метео Франс" засега това ще засегне 9 региона в Западна Франция.

Утре се очаква зоната да бъде разширена, тъй като предупреждението за червен код на опасност от високи температури влиза в сила и за региона на Голям Париж.

Хората ще могат да прекарат по няколко часа или дори да останат през цялата нощ в центровете с климатик, обяви директорът на френската Генерална дирекция за гражданска защита и управление на кризи Жулиен Марион по телевизия Бе Еф Ем Те Ве.

Това е третата вълна от горещини, която удря Франция в рамките на два месеца. Според метеорологичната служба "Метео Франс" жегата ще продължи поне до средата на идната седмица.


Франция
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Бай Ставри

    11 0 Отговор
    Да одат в Сибир. За дървосекачи да се цанят.

    Коментиран от #3, #5

    21:13 10.07.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Прав си

    8 1 Отговор

    До коментар #1 от "Бай Ставри":

    Най-студените населени места в Сибир са селата Оймякон и Верхоянск в Република Якутия. Те спорят за титлата "Северен полюс на студа". В Оймякон е измерена неофициална температура от -71.2° C, а официалният рекорд е -67.7° C. Във Верхоянск също са регистрирани -67.8° C.

    На джендърлята ще им хареса:))

    21:15 10.07.2026

  • 4 Алекс

    11 2 Отговор
    Франция е неприятелска на Русия държава, която помага на нацистите в Украйна, затова не ги съжалявайте, м.айната им.

    21:16 10.07.2026

  • 5 Макарончо

    10 1 Отговор

    До коментар #1 от "Бай Ставри":

    първа китка ще е.

    21:16 10.07.2026

  • 6 Последния Софиянец

    10 0 Отговор
    Благодарете на Урсула с нейните зелени политики.Заради огромните соларни полета Европа се затопля два пъти по бързо.Скоро лятото ще се крият под земята

    21:25 10.07.2026

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