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Смъртността в Германия е нараснала рязко по време на горещата вълна

Смъртността в Германия е нараснала рязко по време на горещата вълна

14 Юли, 2026 19:50 485 25

  • климатични промени-
  • смъртност-
  • германия-
  • горещини-
  • жега

Около 23 900 души са починали в седмицата 22 – 28 юни, приблизително 7100 повече спрямо периода от две седмици по-рано

Смъртността в Германия е нараснала рязко по време на горещата вълна - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Броят на починалите в Германия в края на юни, когато рекордни горещини обхванаха голяма част от Европа, е бил с почти една трета над средната стойност за същия период през последните четири години, показват официални данни, цитирани от ДПА, предаде БТА.

Около 23 900 души са починали в седмицата 22 – 28 юни, приблизително 7100 повече спрямо периода от две седмици по-рано, сочат предварителните данни на националната статистическа служба. Това е увеличение с 32% спрямо четиригодишната средна стойност.

"Фактът, че здравните последици от жегата са значителни и че смъртността се повишава в резултат на това, е добре известен ефект, който често се наблюдава през летните месеци", посочва службата.

Германският институт "Роберт Кох" миналата седмица оцени, че около 5100 души са починали от причини, свързани с горещините, от средата на юни насам. Според института броят на смъртните случаи, свързани с жегата, възлиза на 4130 за периода 22–28 юни.

По данни на РК годишните оценки за смъртност, свързана с горещини, за периода 2023–2025 г. са били около 2900 души годишно — значително под нивата, наблюдавани тази година, която е още в средата си.

Статистическата служба и "Роберт Кох" използват различни статистически методи.

Според статистическата служба, докато през април и май тази година смъртността е била леко под нивата от 2022–2025 г., през юни тя е била с 9% по-висока.


Германия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гробар

    11 1 Отговор
    Господ наказва фашистите.

    19:53 14.07.2026

  • 2 Последния Софиянец

    12 1 Отговор
    На съвестта на Урсула с нейните зелени политики.Заради големите полета с фотоволтаици Европа се затопля два пъти по бързо.

    Коментиран от #15

    19:53 14.07.2026

  • 3 Мерц

    9 1 Отговор
    Боже,и тия се напъват да се бият с руснаците.

    Коментиран от #6

    19:53 14.07.2026

  • 4 Естествен подбор

    6 1 Отговор
    Кое му е лошото , така се създава здраво общество , така трябва

    19:54 14.07.2026

  • 5 Урсуляка

    8 0 Отговор
    Да ги пишем от Ковид. Ваксини пак ще има за всички оцелели!

    19:54 14.07.2026

  • 6 Само

    8 0 Отговор

    До коментар #3 от "Мерц":

    виртуално побеждават . По сайтовете трепят руснаци ....ама на километър както казва МИсирски.:))

    19:54 14.07.2026

  • 7 Овчар

    5 0 Отговор
    Няма да ви кажат че когато не се храниш с органична храна имунната ти система се срива .!

    19:56 14.07.2026

  • 8 Оня очилатия съм

    5 0 Отговор
    Аз и само аз ша оправя и затрия великия народ на хитлер ....още едно мое решение и германия няма да съществува повече , тъй както и оокраина !!!!!

    19:56 14.07.2026

  • 9 Хмм

    6 0 Отговор
    горещо е наистина, но във всеки голям град има река, извън големите градове има гори, но не са свикнали да е така горещо, вече трета година на север е по-горещо отколкото при нас, морската вода е топла като в Египет и в Германия, и в Скандинавия, и в Прибалтика

    19:57 14.07.2026

  • 10 Аз съм веган

    1 7 Отговор
    Жегата покрай горящите рафинерии в московията е къд къде по- голяма. Само че на кой му дреме за чебурашки ?

    Коментиран от #14

    19:58 14.07.2026

  • 11 Ахаа разбрахме

    6 1 Отговор
    Заначи смъртността която почна да се увеличава драстично още преди горещата вълна, не е от ваксите!

    19:58 14.07.2026

  • 12 Ванков

    4 0 Отговор
    Е нещо ваксини нема ли?

    Коментиран от #22

    19:58 14.07.2026

  • 13 Марсулите от феса

    4 0 Отговор
    Тъй ще стане със цял ФЕС от Европата само още малко да сме на власт и всичко ще изчезне ....и ние със милиардите за укрофашистите !

    20:00 14.07.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Впрочем в Скандинавия

    3 0 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    дори скандинавско лято още не са видяли.

    20:01 14.07.2026

  • 16 Соваж бейби

    3 2 Отговор
    Дано се оправят хората и смъртността е само за мигранти клошари и в жил.апартаменти на социални пак мигранти .Малко се поразчисти!

    20:01 14.07.2026

  • 17 Калас

    3 0 Отговор
    Нали затуй ви бихме ваксини бе БУДАЛИ , не да ви излекуваме а да спечелим милиарди и да ви УНИЩОЖИМ ....Тиквата много спечели от това ....даже после ги изхвърли , ама прибра милионите , както от магистралите !

    20:04 14.07.2026

  • 18 Аз съм веган

    0 0 Отговор

    До коментар #14 от "Данчо":

    Данчо земи отвори някоя книга.

    20:07 14.07.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Евровойнолюбците от ес

    1 0 Отговор
    Ще ударим нови санкции на Русия и ще си оправим КЛИМАТИЧНИТЕ проблеми !

    20:11 14.07.2026

  • 21 Хи хи хи

    1 0 Отговор
    Фашагите да се изселват в Гренландия ....хем ще я пазят от краварите , хем ще са на по хладно !

    20:13 14.07.2026

  • 22 Боко (неуловимия) тайния крадец

    0 0 Отговор

    До коментар #12 от "Ванков":

    Аз съм поръчал милиони ваксини за да спася моя приятел ШПЕРЦА и народа му .....ама трябва пилота да го свалите ит власт !

    20:18 14.07.2026

  • 23 Kaлпазанин

    0 0 Отговор
    M@@@ Ma t@@@ m@@@ умори и нас с тъпотиитте си ,как пък ти не се измори сигурно щот си

    20:28 14.07.2026

  • 24 Kaлпазанин

    0 0 Отговор
    Като свърши лятото ще мрем от щастие

    20:29 14.07.2026

  • 25 Реджеп от Афганистан

    0 0 Отговор
    Сигурен съм че изпукалите са дърти шваби а не млади peзаци внос от близкия изток.Чакам с нетърпение да чета и за Урсула

    20:30 14.07.2026

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