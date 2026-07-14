Смъртността в Германия е нараснала рязко по време на горещата вълна

Броят на починалите в Германия в края на юни, когато рекордни горещини обхванаха голяма част от Европа, е бил с почти една трета над средната стойност за същия период през последните четири години, показват официални данни, цитирани от ДПА, предаде БТА.
Около 23 900 души са починали в седмицата 22 – 28 юни, приблизително 7100 повече спрямо периода от две седмици по-рано, сочат предварителните данни на националната статистическа служба. Това е увеличение с 32% спрямо четиригодишната средна стойност.
"Фактът, че здравните последици от жегата са значителни и че смъртността се повишава в резултат на това, е добре известен ефект, който често се наблюдава през летните месеци", посочва службата.
Германският институт "Роберт Кох" миналата седмица оцени, че около 5100 души са починали от причини, свързани с горещините, от средата на юни насам. Според института броят на смъртните случаи, свързани с жегата, възлиза на 4130 за периода 22–28 юни.
По данни на РК годишните оценки за смъртност, свързана с горещини, за периода 2023–2025 г. са били около 2900 души годишно — значително под нивата, наблюдавани тази година, която е още в средата си.
Статистическата служба и "Роберт Кох" използват различни статистически методи.
Според статистическата служба, докато през април и май тази година смъртността е била леко под нивата от 2022–2025 г., през юни тя е била с 9% по-висока.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Гробар
19:53 14.07.2026
2 Последния Софиянец
Коментиран от #15
19:53 14.07.2026
3 Мерц
Коментиран от #6
19:53 14.07.2026
4 Естествен подбор
19:54 14.07.2026
5 Урсуляка
19:54 14.07.2026
6 Само
До коментар #3 от "Мерц":виртуално побеждават . По сайтовете трепят руснаци ....ама на километър както казва МИсирски.:))
19:54 14.07.2026
7 Овчар
19:56 14.07.2026
8 Оня очилатия съм
19:56 14.07.2026
9 Хмм
19:57 14.07.2026
10 Аз съм веган
Коментиран от #14
19:58 14.07.2026
11 Ахаа разбрахме
19:58 14.07.2026
12 Ванков
Коментиран от #22
19:58 14.07.2026
13 Марсулите от феса
20:00 14.07.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Впрочем в Скандинавия
До коментар #2 от "Последния Софиянец":дори скандинавско лято още не са видяли.
20:01 14.07.2026
16 Соваж бейби
20:01 14.07.2026
17 Калас
20:04 14.07.2026
18 Аз съм веган
До коментар #14 от "Данчо":Данчо земи отвори някоя книга.
20:07 14.07.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Евровойнолюбците от ес
20:11 14.07.2026
21 Хи хи хи
20:13 14.07.2026
22 Боко (неуловимия) тайния крадец
До коментар #12 от "Ванков":Аз съм поръчал милиони ваксини за да спася моя приятел ШПЕРЦА и народа му .....ама трябва пилота да го свалите ит власт !
20:18 14.07.2026
23 Kaлпазанин
20:28 14.07.2026
24 Kaлпазанин
20:29 14.07.2026
25 Реджеп от Афганистан
20:30 14.07.2026