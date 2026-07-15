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Нова гореща вълна в Европа, хиляди загинаха при предишната

Нова гореща вълна в Европа, хиляди загинаха при предишната

15 Юли, 2026 07:01 1 428 20

  • климат-
  • климатични промени-
  • жега-
  • горещини-
  • гореща вълна

В момента Европа отново отбелязва рекордно високи температури. Ще достигнат ли те и България?

Нова гореща вълна в Европа, хиляди загинаха при предишната - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал

Горещата вълна в края на юни е довела до над 10 000 допълнителни смъртни случая в Европа. Това показват данните на EuroMOMO - европейската мрежа за мониторинг на смъртността.

Най-засегнати са били Германия, Франция, Великобритания и Белгия, като данните за смъртността са отчетени в седмицата между 22 и 28 юни, когато продължилата две седмици гореща вълна достигна своя пик.

Броят на жертвите е необичайно висок

Учените от EuroMOMO, които работят с Европейския център за превенция и контрол на заболяванията и Световната здравна организация, отчитат, че именно високите температури са факторът, който е повлиял.

"В момента в Европа няма други очевидни причини, които биха могли да обяснят това", коментира Ласе Вестергаард, главен лекар в датския Държавен серумен институт, пред "Ройтерс". "Цифрите са наистина необичайни за този период от годината", допълва той.

Германия е първенец по смъртност заради жегите

"Политико" публикувасвои данни, събрани от шестте най-тежко засегнати страни в Европа, според които броят на загиналите е над 14 000.

Според статистическата служба на Германия в страната са регистрирани 6800 смъртни случая над обичайното през седмицата от 22 до 28 юни. Това е и най-големият брой загинали в сравнение с останалите страни в Западна Европа.

По данни на института "Роберт Кох" 5100 смъртни случая са причинени от високите температури от началото на годината, като подчерта, че тези стойности може да са занижени.

Във Франция температурите достигнаха тези в пустините

Във Франция, където термометрите показаха над 40 градуса, кадрите на затворената за посетители Айфелова кула, къпещите се във фонтани туристи и прегрелите покриви в Париж се превърнаха в символ на горещото време. На 24 юни страната отчете най-високите си температури от началото на измерванията през 1947 г.

Високите температури, както през деня, така и през нощта, са довели до 2025 допълнителни смъртни случаи от 22 до 28 юни - увеличение с 29% спрямо предходната седмица, показват данните на здравните власти. Повечето от тях са настъпили при хора над 45-годишна възраст.

За сравнение според данни на американски медии само части от Сахара, Близкия Изток и югозападните пустини в САЩ са имали по-високи температури от най-високо измерените във Франция в пиковите моменти от горещата вълна.

Във Великобритания учени съобщиха, че 2200 души са починали между 18 и 28 юни заради причини, свързани с жегата. В Белгия властите регистрират 1747 допълнителни смъртни случаи в периода на горещата вълна, а в Испания - 812.

Нова гореща вълна обхваща Европа

И докато миналият месец е бил най-горещият юни, измерван някога в Западна Европа, то горещото време продължава, поставяйки редица региони в Европа под жълт и червен код.

В България също се очаква затопляне в следващите дни, като температурите на места могат да достигнат 40 градуса, но няма да са екстремни, отбелязват метеролози.

Само в събота пожарникарите във Франция са се изправили срещу 30 пожара, каза френският вътрешен министър Лоран Нунес. По негови думи сезонът на горските пожари е започнал месец по-рано от предишни години. Топлото време води до допълнителни щети и при пожари, предизвикани от човешко невнимание. Пламъци обхвана гората около двореца Фонтенбло, а двама души бяха арестувани по подозрения, че са ги предизвикали.

В Италия заради високите температури над 35 градуса по Целзий Министерството на здравеопазването постави под червен код седем големи града, включително Рим, Флоренция, Болоня и Торино, които се посещават от милиони туристи в летните месеци.

Жегата обаче има и неочаквани негативни ефекти за местната икономика. Асоциацията на производителите на сирене "Парма" в северния италиански регион Емилия-Романя заяви, че кравите в областта дават по-малко мляко поради високите температури и че то е с по-ниско качество. Това води до опасения за значителни загуби в производството на "Пармиджано Реджано", което се продава в цял свят.

Учените подчертават, че трите горещи вълни от миналия месец насам биха били "практически невъзможни" без предизвиканите от човешката дейност климатични промени.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 хи хи

    18 2 Отговор
    Цииирк!........Клoyнииии!

    07:05 15.07.2026

  • 2 ГОЛЯМАТА ЖУРНАЛИСТИКА

    20 1 Отговор
    През лятото е топло, а през зимата студено.. Това е новия европейски проблем.

    Коментиран от #9

    07:06 15.07.2026

  • 3 Увеличената и увеличаващата се смъртност

    19 3 Отговор
    започна и беше регистрирана много от преди толлото! И бе доказано, че е от ваксите.

    Слугинските номера на DW - не минават.

    Коментиран от #5

    07:10 15.07.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Интересно когато(и ще) продължи

    7 1 Отговор

    До коментар #3 от "Увеличената и увеличаващата се смъртност":

    да се увеличава и при студеното, какво ли ще измисят?!

    07:16 15.07.2026

  • 6 жик так

    14 2 Отговор
    Това са последиците от ваксините за ковида. 35 градуса не са необичайни температури за Лятото .
    Виждали сме 42 -44 градуса и пак сме ги преживяли .

    07:24 15.07.2026

  • 7 Без име

    12 1 Отговор
    На ви соларни паркове, на ви зелена енергия! И климатиците са оръжия за мадово поразяване. Малоумни болни лидери водят Европа към дъното.

    07:25 15.07.2026

  • 8 Добре де

    6 0 Отговор
    Ами да си сложат климатици бе , за да не умират ! Толкоз ли нямат пари !

    07:31 15.07.2026

  • 9 Урсула

    7 1 Отговор

    До коментар #2 от "ГОЛЯМАТА ЖУРНАЛИСТИКА":

    Не ми умувай! Казала съм, без климатици и без къпане ни зиме, ни лете! Въглеродния неутралитет ми е много по важен от населението! А черничките ще оцелеят, защото деянат на жега.

    Коментиран от #14

    07:35 15.07.2026

  • 10 Льольо

    5 2 Отговор
    Учените подчертават, че трите горещи вълни от миналия месец насам биха били "практически невъзможни" без предизвиканите от човешката дейност климатични промени.

    07:36 15.07.2026

  • 11 Трол

    7 0 Отговор
    Пишете ги от ковид.

    07:39 15.07.2026

  • 12 Kaлпазанин

    6 0 Отговор
    Милиони са ,що лъжете с урсулиански лъжи ли искате да уморите хората като с кромида ,като се свърши с горещините няма да умиргаме

    07:46 15.07.2026

  • 13 Някой

    10 0 Отговор
    Да ви кажа, хич не ми пука за този проблем в Западна Европа. Щото и ние сме в Европа, но такива горещини редовно ни заливат. Но никой там не ни вайка, както сега вайкаме тях. Да видят какво но е на нас.
    Я, и да правят място на новите европейци, за които климата е като в родните им места.

    07:48 15.07.2026

  • 14 бай Данью

    3 1 Отговор

    До коментар #9 от "Урсула":

    И виж, могат да играят футбол

    07:54 15.07.2026

  • 15 Нещастници

    7 0 Отговор
    сега ще нашляпат климатиците като нас по сградите, но да видим тока от кой атлантизъм ще дойде. Западна европа заслужава да изгори, както изгориха източна

    08:03 15.07.2026

  • 16 Механик

    3 0 Отговор
    Как всичко се повтаря от ковид-шашмата. Абсолютно същата нискоинтелигентна стратегия за плашене на шилетата. Само ми липсва Витанов, оня от Берн, разните му там коремни хирурзи , професорките, доцентите и пр.
    И се умира само от жега. Друг вариант няма.

    Коментиран от #20

    08:17 15.07.2026

  • 17 ПРИ ТОДОР ЖИВКОВ ЖЕГИ НЯМАШЕ ,

    1 0 Отговор
    ТОЙ СЕ КРИЕШЕ ИЛИ В БАНКЯ ИЛИ В ЕВКСИНОГРАД .

    08:37 15.07.2026

  • 18 КАТО СИ ЛЕГНА

    0 0 Отговор
    ДОРИ СЕ ЗАВИВАМ ДА НЕ НАСТИНА И ПРИ НАЙ - ВИСОКИТЕ ТЕМПЕРАТУРИ ! ДРУГО ПРАВИЛО Е ДА НЕ СЕ ХОДИ НА ЛАИНОМОРИЕТО ПО НИКЪВ НАЧИН ЩОТО НЯМА ИЗЛИЗАНЕ ОТ КЕНЕФА ПОСЛЕ , А ДОКТОРИТЕ ИСКАТ ПАРИ БЕТЕР КЕЛНЕРИТЕ !!

    08:50 15.07.2026

  • 19 Анонимен

    0 0 Отговор
    Центърът за Военно-Космическите сили на Руската федерация ,начело с Вл.Путин ,променя климата по усмотрение и заслуги на страните на желаещите.Най-видното място е заето от Франция,начело с геронтофила Макарон.Отговорът е изцяло огледален и реципрочен.

    09:01 15.07.2026

  • 20 Нова религия

    0 0 Отговор

    До коментар #16 от "Механик":

    Плаши хората с нещо, защото не се плашат от дявола!
    И при ковид статистиката не доказа, че повече са умрели от средното за годините.
    Населението на Европа остарява и това увеличава риска. Дали от, дали от грип, дали от жега се умира.
    Добре че няма ваксина срещу жега та фон Лайен да я поръча по телефона!

    09:03 15.07.2026