Нова гореща вълна в Европа, хиляди загинаха при предишната

Горещата вълна в края на юни е довела до над 10 000 допълнителни смъртни случая в Европа. Това показват данните на EuroMOMO - европейската мрежа за мониторинг на смъртността.

Най-засегнати са били Германия, Франция, Великобритания и Белгия, като данните за смъртността са отчетени в седмицата между 22 и 28 юни, когато продължилата две седмици гореща вълна достигна своя пик.

Броят на жертвите е необичайно висок

Учените от EuroMOMO, които работят с Европейския център за превенция и контрол на заболяванията и Световната здравна организация, отчитат, че именно високите температури са факторът, който е повлиял.

"В момента в Европа няма други очевидни причини, които биха могли да обяснят това", коментира Ласе Вестергаард, главен лекар в датския Държавен серумен институт, пред "Ройтерс". "Цифрите са наистина необичайни за този период от годината", допълва той.

Германия е първенец по смъртност заради жегите

"Политико" публикувасвои данни, събрани от шестте най-тежко засегнати страни в Европа, според които броят на загиналите е над 14 000.

Според статистическата служба на Германия в страната са регистрирани 6800 смъртни случая над обичайното през седмицата от 22 до 28 юни. Това е и най-големият брой загинали в сравнение с останалите страни в Западна Европа.

По данни на института "Роберт Кох" 5100 смъртни случая са причинени от високите температури от началото на годината, като подчерта, че тези стойности може да са занижени.

Във Франция температурите достигнаха тези в пустините

Във Франция, където термометрите показаха над 40 градуса, кадрите на затворената за посетители Айфелова кула, къпещите се във фонтани туристи и прегрелите покриви в Париж се превърнаха в символ на горещото време. На 24 юни страната отчете най-високите си температури от началото на измерванията през 1947 г.

Високите температури, както през деня, така и през нощта, са довели до 2025 допълнителни смъртни случаи от 22 до 28 юни - увеличение с 29% спрямо предходната седмица, показват данните на здравните власти. Повечето от тях са настъпили при хора над 45-годишна възраст.

За сравнение според данни на американски медии само части от Сахара, Близкия Изток и югозападните пустини в САЩ са имали по-високи температури от най-високо измерените във Франция в пиковите моменти от горещата вълна.

Във Великобритания учени съобщиха, че 2200 души са починали между 18 и 28 юни заради причини, свързани с жегата. В Белгия властите регистрират 1747 допълнителни смъртни случаи в периода на горещата вълна, а в Испания - 812.

Нова гореща вълна обхваща Европа

И докато миналият месец е бил най-горещият юни, измерван някога в Западна Европа, то горещото време продължава, поставяйки редица региони в Европа под жълт и червен код.

В България също се очаква затопляне в следващите дни, като температурите на места могат да достигнат 40 градуса, но няма да са екстремни, отбелязват метеролози.

Само в събота пожарникарите във Франция са се изправили срещу 30 пожара, каза френският вътрешен министър Лоран Нунес. По негови думи сезонът на горските пожари е започнал месец по-рано от предишни години. Топлото време води до допълнителни щети и при пожари, предизвикани от човешко невнимание. Пламъци обхвана гората около двореца Фонтенбло, а двама души бяха арестувани по подозрения, че са ги предизвикали.

В Италия заради високите температури над 35 градуса по Целзий Министерството на здравеопазването постави под червен код седем големи града, включително Рим, Флоренция, Болоня и Торино, които се посещават от милиони туристи в летните месеци.

Жегата обаче има и неочаквани негативни ефекти за местната икономика. Асоциацията на производителите на сирене "Парма" в северния италиански регион Емилия-Романя заяви, че кравите в областта дават по-малко мляко поради високите температури и че то е с по-ниско качество. Това води до опасения за значителни загуби в производството на "Пармиджано Реджано", което се продава в цял свят.

Учените подчертават, че трите горещи вълни от миналия месец насам биха били "практически невъзможни" без предизвиканите от човешката дейност климатични промени.