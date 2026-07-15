Нова гореща вълна в Европа, хиляди загинаха при предишната

Горещата вълна в края на юни е довела до над 10 000 допълнителни смъртни случая в Европа. Това показват данните на EuroMOMO - европейската мрежа за мониторинг на смъртността.
Най-засегнати са били Германия, Франция, Великобритания и Белгия, като данните за смъртността са отчетени в седмицата между 22 и 28 юни, когато продължилата две седмици гореща вълна достигна своя пик.
Броят на жертвите е необичайно висок
Учените от EuroMOMO, които работят с Европейския център за превенция и контрол на заболяванията и Световната здравна организация, отчитат, че именно високите температури са факторът, който е повлиял.
"В момента в Европа няма други очевидни причини, които биха могли да обяснят това", коментира Ласе Вестергаард, главен лекар в датския Държавен серумен институт, пред "Ройтерс". "Цифрите са наистина необичайни за този период от годината", допълва той.
Германия е първенец по смъртност заради жегите
"Политико" публикувасвои данни, събрани от шестте най-тежко засегнати страни в Европа, според които броят на загиналите е над 14 000.
Според статистическата служба на Германия в страната са регистрирани 6800 смъртни случая над обичайното през седмицата от 22 до 28 юни. Това е и най-големият брой загинали в сравнение с останалите страни в Западна Европа.
По данни на института "Роберт Кох" 5100 смъртни случая са причинени от високите температури от началото на годината, като подчерта, че тези стойности може да са занижени.
Във Франция температурите достигнаха тези в пустините
Във Франция, където термометрите показаха над 40 градуса, кадрите на затворената за посетители Айфелова кула, къпещите се във фонтани туристи и прегрелите покриви в Париж се превърнаха в символ на горещото време. На 24 юни страната отчете най-високите си температури от началото на измерванията през 1947 г.
Високите температури, както през деня, така и през нощта, са довели до 2025 допълнителни смъртни случаи от 22 до 28 юни - увеличение с 29% спрямо предходната седмица, показват данните на здравните власти. Повечето от тях са настъпили при хора над 45-годишна възраст.
За сравнение според данни на американски медии само части от Сахара, Близкия Изток и югозападните пустини в САЩ са имали по-високи температури от най-високо измерените във Франция в пиковите моменти от горещата вълна.
Във Великобритания учени съобщиха, че 2200 души са починали между 18 и 28 юни заради причини, свързани с жегата. В Белгия властите регистрират 1747 допълнителни смъртни случаи в периода на горещата вълна, а в Испания - 812.
Нова гореща вълна обхваща Европа
И докато миналият месец е бил най-горещият юни, измерван някога в Западна Европа, то горещото време продължава, поставяйки редица региони в Европа под жълт и червен код.
В България също се очаква затопляне в следващите дни, като температурите на места могат да достигнат 40 градуса, но няма да са екстремни, отбелязват метеролози.
Само в събота пожарникарите във Франция са се изправили срещу 30 пожара, каза френският вътрешен министър Лоран Нунес. По негови думи сезонът на горските пожари е започнал месец по-рано от предишни години. Топлото време води до допълнителни щети и при пожари, предизвикани от човешко невнимание. Пламъци обхвана гората около двореца Фонтенбло, а двама души бяха арестувани по подозрения, че са ги предизвикали.
В Италия заради високите температури над 35 градуса по Целзий Министерството на здравеопазването постави под червен код седем големи града, включително Рим, Флоренция, Болоня и Торино, които се посещават от милиони туристи в летните месеци.
Жегата обаче има и неочаквани негативни ефекти за местната икономика. Асоциацията на производителите на сирене "Парма" в северния италиански регион Емилия-Романя заяви, че кравите в областта дават по-малко мляко поради високите температури и че то е с по-ниско качество. Това води до опасения за значителни загуби в производството на "Пармиджано Реджано", което се продава в цял свят.
Учените подчертават, че трите горещи вълни от миналия месец насам биха били "практически невъзможни" без предизвиканите от човешката дейност климатични промени.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 хи хи
07:05 15.07.2026
2 ГОЛЯМАТА ЖУРНАЛИСТИКА
Коментиран от #9
07:06 15.07.2026
3 Увеличената и увеличаващата се смъртност
Слугинските номера на DW - не минават.
Коментиран от #5
07:10 15.07.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Интересно когато(и ще) продължи
До коментар #3 от "Увеличената и увеличаващата се смъртност":да се увеличава и при студеното, какво ли ще измисят?!
07:16 15.07.2026
6 жик так
Виждали сме 42 -44 градуса и пак сме ги преживяли .
07:24 15.07.2026
7 Без име
07:25 15.07.2026
8 Добре де
07:31 15.07.2026
9 Урсула
До коментар #2 от "ГОЛЯМАТА ЖУРНАЛИСТИКА":Не ми умувай! Казала съм, без климатици и без къпане ни зиме, ни лете! Въглеродния неутралитет ми е много по важен от населението! А черничките ще оцелеят, защото деянат на жега.
Коментиран от #14
07:35 15.07.2026
10 Льольо
07:36 15.07.2026
11 Трол
07:39 15.07.2026
12 Kaлпазанин
07:46 15.07.2026
13 Някой
Я, и да правят място на новите европейци, за които климата е като в родните им места.
07:48 15.07.2026
14 бай Данью
До коментар #9 от "Урсула":И виж, могат да играят футбол
07:54 15.07.2026
15 Нещастници
08:03 15.07.2026
16 Механик
И се умира само от жега. Друг вариант няма.
Коментиран от #20
08:17 15.07.2026
17 ПРИ ТОДОР ЖИВКОВ ЖЕГИ НЯМАШЕ ,
08:37 15.07.2026
18 КАТО СИ ЛЕГНА
08:50 15.07.2026
19 Анонимен
09:01 15.07.2026
20 Нова религия
До коментар #16 от "Механик":Плаши хората с нещо, защото не се плашат от дявола!
И при ковид статистиката не доказа, че повече са умрели от средното за годините.
Населението на Европа остарява и това увеличава риска. Дали от, дали от грип, дали от жега се умира.
Добре че няма ваксина срещу жега та фон Лайен да я поръча по телефона!
09:03 15.07.2026