Новият британски премиер може да е сегашният министър на енергетиката Милибанд

Ед Милибанд, министърът на енергийната сигурност и въглеродния неутралитет на Обединеното кралство, може да стане министър на външните работи в новото правителство, водено от Анди Бърнам. Това съобщи The Sunday Times.

Милибанд преди това беше смятан за претендент за поста канцлер на хазната, но тази позиция вероятно ще отиде при настоящия министър на вътрешните работи Шабана Махмуд. Според изданието, заместник-лидерът на управляващата Лейбъристка партия Луси Пауъл ще стане вицепремиер. Бившият министър на транспорта Луиз Хейг ще поеме поста канцлер на херцогство Ланкастър (министър на специалните задължения).

През юни The Observer съобщи, че Дейвид Милибанд, братът на Ед Милибанд, може да се завърне на поста министър на външните работи на Великобритания. Той ръководеше Министерството на външните работи от 2007 до 2010 г.

Според The ​​Sunday Times, някои от най-близките съюзници на оттеглящия се премиер Киър Стармър може да откажат да се присъединят към правителството на Бърнам. Изданието цитира министъра на науката, иновациите и технологиите Лиз Кендъл; министъра на бизнеса и търговията Питър Кайл; министъра на жилищното строителство, общностите и местното самоуправление Стив Рийд; главния прокурор на Англия и Уелс Ричард Хермър; и канцлера на херцогство Ланкастър Дарън Джоунс сред тях.

Бърнам беше обявен за лидер на Лейбъристката партия на Обединеното кралство на 17 юли. Той пое поста без вътрешнопартийни избори, тъй като никой друг потенциален претендент не изрази желание да се кандидатира. На 20 юли Бърнам ще поеме поста министър-председател на Обединеното кралство след аудиенция с крал Чарлз III в Бъкингамския дворец, където монархът ще го покани да сформира правителство.