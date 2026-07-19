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Новият британски премиер може да е сегашният министър на енергетиката Милибанд

Новият британски премиер може да е сегашният министър на енергетиката Милибанд

19 Юли, 2026 16:51 1 070 11

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Най-близките съюзници на оттеглящия се премиер Киър Стармър може да откажат да се присъединят към новото правителство, водено от Анди Бърнам

Новият британски премиер може да е сегашният министър на енергетиката Милибанд - 1
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Ед Милибанд, министърът на енергийната сигурност и въглеродния неутралитет на Обединеното кралство, може да стане министър на външните работи в новото правителство, водено от Анди Бърнам. Това съобщи The Sunday Times.

Милибанд преди това беше смятан за претендент за поста канцлер на хазната, но тази позиция вероятно ще отиде при настоящия министър на вътрешните работи Шабана Махмуд. Според изданието, заместник-лидерът на управляващата Лейбъристка партия Луси Пауъл ще стане вицепремиер. Бившият министър на транспорта Луиз Хейг ще поеме поста канцлер на херцогство Ланкастър (министър на специалните задължения).

През юни The Observer съобщи, че Дейвид Милибанд, братът на Ед Милибанд, може да се завърне на поста министър на външните работи на Великобритания. Той ръководеше Министерството на външните работи от 2007 до 2010 г.

Според The ​​Sunday Times, някои от най-близките съюзници на оттеглящия се премиер Киър Стармър може да откажат да се присъединят към правителството на Бърнам. Изданието цитира министъра на науката, иновациите и технологиите Лиз Кендъл; министъра на бизнеса и търговията Питър Кайл; министъра на жилищното строителство, общностите и местното самоуправление Стив Рийд; главния прокурор на Англия и Уелс Ричард Хермър; и канцлера на херцогство Ланкастър Дарън Джоунс сред тях.

Бърнам беше обявен за лидер на Лейбъристката партия на Обединеното кралство на 17 юли. Той пое поста без вътрешнопартийни избори, тъй като никой друг потенциален претендент не изрази желание да се кандидатира. На 20 юли Бърнам ще поеме поста министър-председател на Обединеното кралство след аудиенция с крал Чарлз III в Бъкингамския дворец, където монархът ще го покани да сформира правителство.


Великобритания
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Софиянец

    11 1 Отговор
    Англия е истинската Ислямска държава 😂

    16:55 19.07.2026

  • 2 Гергана Сотирова

    11 2 Отговор
    Има нещо пакистанско в погледа.

    Коментиран от #4, #6

    16:56 19.07.2026

  • 3 Трътлю

    2 0 Отговор
    Нека да е Red Ed! Те тоя сбъркан йудей-троцкист ще ги довърши.

    17:00 19.07.2026

  • 4 Трътлю

    1 6 Отговор

    До коментар #2 от "Гергана Сотирова":

    Чети книжки за менопаузата и не се включвай в теми които не те вълнуват!

    17:02 19.07.2026

  • 5 Гост

    9 1 Отговор
    И какво общо има Този Милибанд с Премиерството, само авторката си знае!?!

    17:02 19.07.2026

  • 6 РЕАЛИСТ

    4 0 Отговор

    До коментар #2 от "Гергана Сотирова":

    Има в главата ти. Ед е бивш лидер на лейбъристите. Евреи са с брат му Дейвид. Заглавието не знам , що не отговаря на съдържанието на статията.

    17:03 19.07.2026

  • 7 поредния

    6 2 Отговор
    ром от пакистан смях скоро и краля на англия ще е от пакистан или индия либерасти до край

    Коментиран от #9

    17:03 19.07.2026

  • 8 1111

    2 0 Отговор
    Ъм тъй кат гледам - той и тоз е луд...

    17:22 19.07.2026

  • 9 РЕАЛИСТ

    1 1 Отговор

    До коментар #7 от "поредния":

    Абе и да четете ли ме можете , та си ръсите тъпотиите , на които такива, като вас се радват. Милебанд е с полски еврейски произход. Какви пакистанци и индийци са ви в главата.

    Коментиран от #10

    17:27 19.07.2026

  • 10 1111

    2 0 Отговор

    До коментар #9 от "РЕАЛИСТ":

    Чи то туй още по-зле...

    Коментиран от #11

    17:45 19.07.2026

  • 11 РЕАЛИСТ

    0 0 Отговор

    До коментар #10 от "1111":

    И кво му в злето. Баща му в марксист. Ед завършва християнски колеж в Оксфорд, а после икономика в Лондонския университет. Чудех се, защо него избраха , а не брат му , който беше външен министър, но когато стана лидер, оцених интелигентността му. Загуби изборите , щото не е хубавец, каквото жените искат и си криви устата, като говори. Иначе има остър ум.

    18:20 19.07.2026

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