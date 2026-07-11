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Обвинения срещу Тръмп за изборния процес

Обвинения срещу Тръмп за изборния процес

11 Юли, 2026 05:02, обновена 11 Юли, 2026 05:05 520 1

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Политически опоненти атакуват президента след уволнения в Изборната комисия

Обвинения срещу Тръмп за изборния процес - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Американският президент Доналд Тръмп беше подложен на остри критики от страна на политическите си противници, които го обвиниха в опит да установи контрол над изборния процес в САЩ.

Напрежението ескалира след решението на Белия дом да отстрани последните двама представители на Демократическата партия от Федералната комисия за съдействие при избори (EAC).

Тази независима агенция отговаря за сертифицирането на системите за гласуване и разпределянето на федерални безвъзмездни средства за щатите.

Лидерът на малцинството в Сената Чък Шумър определи действията на Тръмп като „нагъл опит“ за подкопаване на честността на вота броени месеци преди важните междинни избори през ноември.

Опозицията твърди, че администрацията упражнява безпрецедентен натиск върху местните власти, изисквайки спешни промени в изборните правила, включително задължително доказване на гражданство при регистрация и премахване на електронни системи в полза на хартиени бюлетини.

Независими правни експерти във Вашингтон предупреждават, че подобни радикални реформи толкова близо до вота могат да предизвикат административен хаос.


САЩ
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  • 1 Рускиня

    2 0 Отговор
    Американци знаят как да се справят с непослушните президенти, примери много.

    05:13 11.07.2026