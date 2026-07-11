Тайван евакуира над 14 000 души заради тайфуна „Бави“

Властите в Тайван предприеха мащабни предпазни мерки и евакуираха над 14 000 души, предимно от планинските, северните и източните региони на страната, съобщи Централната метеорологична администрация (CWA).

Стихията „Бави“ е класифицирана като най-големия тайфун по своите размери, приближавал острова от 1987 г. насам, като обхватът му достига близо 1000 километра. Въпреки че окото на бурята няма да осъществи директен сухопътен удар и ще премине на североизток, външните му дъждовни ленти носят риск от пагубни наводнения с прогнози за близо 1 метър валежи в някои райони.

Поради непосредствената опасност почти всички градове и окръзи на острова обявиха официален почивен ден, затваряйки училища, офиси и търговски обекти. Огромни смущения има и в транспорта — общо 917 международни и всички 274 вътрешни полета за събота бяха анулирани. Централният съвет за спешни операции, под ръководството на президента Лай Чин-те, координира защитните действия, като Министерството на отбраната постави в пълна готовност над 29 000 войници за оказване на незабавна помощ при бедствия. Очаква се тайфунът да се насочи към бреговете на Източен Китай в ранните часове на неделния ден.