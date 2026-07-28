Тайван разширява подготовката си за запазване на енергийните доставки при евентуална китайска блокада

Тайван разширява подготовката си за поддържане на енергийните доставки и снабдителните линии, докато Китай засилва морския натиск около страната, съобщи Ню Йорк Таймс.

Тайванските власти разглеждат начини за осигуряване на непрекъснати доставки на горива и други жизненоважни вносни стоки, ако Пекин се опита да ограничи достъпа до Тайван, посочват длъжностни лица, запознати с подготовката. През последните години Китай проведе военни учения, симулиращи операции за изолиране на Тайван.

Въпросът придоби по-голяма неотложност, тъй като Тайван разчита на внос за около 95% от енергийните си нужди, а природният газ осигурява приблизително половината от производството на електроенергия. Неотдавнашните прекъсвания по световните енергийни маршрути, включително опасенията относно Ормузкия проток по време на конфликта с Иран, подчертаха рисковете пред зависимите от внос на енергия икономики.

Властите проведоха симулационни учения за подготовка за евентуална обсада и планират учения, включващи ескортиране на кораби, пренасочване на плавателни съдове към пристанища и управление на критично важни доставки. Четирима представители на властите заявиха, че ученията имат за цел да установят слабостите в плановете на Тайван за реакция.

Тайван проучва и възможности за укрепване на енергийната си сигурност, включително плаващи съоръжения за съхранение и преработка на втечнен природен газ, аварийни резерви и удължаване на използването на ядрената енергия. Заместник генералният директор на Енергийната администрация Чен Чунг-хсиен заяви, че Тайван разглежда най-неблагоприятните възможни сценарии и редовно провежда учения, свързани с националната сигурност.

Понастоящем Тайван поддържа запаси от природен газ за най-малко 11 дни и разполага с капацитет за съхранение на количества за период до 20 дни. Чен заяви, че плаващите съоръжения биха могли да осигурят по-голяма гъвкавост при приемането и разпределението на природен газ по време на извънредна ситуация, въпреки че намирането на подходящи места за тях остава трудно.

Трите терминала за втечнен природен газ на Тайван се намират на западното крайбрежие, където биха могли да бъдат уязвими по време на конфликт. Въпреки че планинското източно крайбрежие е по-отдалечено от Китай, според представители на властите там липсват пристанищата, пътищата и инфраструктурата, необходими за обработването на големи доставки на газ.

Тайван обмисля също дали да отмени решението за закриване на някои атомни електроцентрали, за да укрепи електроснабдяването си, посочва „Ню Йорк Таймс“. Старшият директор на програмата за Китай към Фондацията за защита на демокрациите Крейг Сингълтън заяви, че неотдавнашно симулационно учение с участието на тайвански длъжностни лица и бизнес лидери е показало необходимостта от диверсифициране както на енергийните източници, така и на маршрутите за доставка.

Председателят на фондация „Проспект“ Лай И-чунг заяви, че неотдавнашните действия на Китай във водите източно от Тайван изглежда са имали за цел да изпробват евентуална операция за морска карантина. Тайвански представители на службите за сигурност заявиха, че Китай редовно разполага военноморски съдове около Тайван, а корабите на бреговата му охрана са увеличили присъствието си.

Тайванските власти проведоха и симулации на сценарии, при които Китай изисква от приближаващите Тайван кораби да искат разрешение и изпраща съдове на бреговата охрана, които да проверяват или изземват товари. Ученията подчертаха необходимостта от по-добра координация между държавните ведомства, отговарящи за енергетиката, земеделието, транспорта и реакцията при извънредни ситуации.

Морските дейности на Китай около Тайван се засилиха през последните месеци. Според оценка на тайванската брегова охрана китайски правителствени кораби са плавали в близост до главния остров на Тайван 85 пъти през май и юни в сравнение с 45 пъти през същия период на миналата година.

Хоноруваният преподавател в университета „Тамкан“ Дзин Юан-чоу заяви, че постепенното прилагане на тактики от „сивата зона“ от страна на Китай може да се засили, посочва.

„Но това постепенно отхапване проправя пътя за момента, в който те биха решили да се опитат да ни погълнат“, добави той.