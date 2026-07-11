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Издирват участници в бунта срещу ТЦК в Лвов
  Тема: Украйна

Издирват участници в бунта срещу ТЦК в Лвов

11 Юли, 2026 05:56, обновена 11 Юли, 2026 05:58 2 055 29

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  • бунт-
  • арести

Силите за сигурност в Украйна започнаха масови арести

Издирват участници в бунта срещу ТЦК в Лвов - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Силите за сигурност в Лвов започнаха мащабна операция по издирване и задържане на граждани, участвали в масовите безредици пред териториалния център за комплектоване (ТЦК - военното комендантство), съобщава украинското издание "Страна".

Напрежението в западния украински град ескалира рязко, след като голяма тълпа от местни жители блокира и обърна автомобил на военните, протестирайки срещу методите на принудителна мобилизация.

Националната полиция на Украйна обяви, че вече са задържани трима от основните организатори на бунта, които са жители на Сиховския район в Лвов.

Срещу тях са повдигнати обвинения за възпрепятстване на законната дейност на Въоръжените сили на Украйна и за насилие срещу органите на реда.

В рамките на разследването и чрез видеозаписи от социалните мрежи е идентифициран и 28-годишен мъж, който се оказал дезертьор от армията.

Службата за сигурност на Украйна (СБУ) е поела пълния контрол над досъдебното производство.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пешо

    57 7 Отговор
    Не.... бунт срещу демократичния рвжим на зеления.. това е фалшива новина.

    06:02 11.07.2026

  • 2 Северодвинск

    67 5 Отговор
    Така се започва гражданска война. Много скоро и населението ще се въоражи и тежко им горко.

    Коментиран от #7

    06:07 11.07.2026

  • 3 Ъъъ

    71 3 Отговор
    "....възпрепятстване на законната дейност на Въоръжените сили на Украйна и за насилие срещу органите на реда."

    "Законната" дейност, която включва незаконни арести и насилие срещу цивилни граждани.... А нали уж нямаше насилствена мобилизация?🤣

    06:08 11.07.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Обективни истини

    60 3 Отговор
    "който се оказал дезертьор" , ами какъв да е, като не иска да се бие.
    Това е чест да си дезертьор, а не провинение.

    06:13 11.07.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Жан Бойко

    53 2 Отговор
    Изроди , и цялото това нещо се финансира от западна Европа - избиването на десетки хиляди

    06:23 11.07.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 СССР

    2 34 Отговор
    "СЛЕД РУСКАТА ПОБЕДА " на 4тия ден. Комунисти по-добре си гледайте хотелите, че върне ли се комунизЪма ще чукате камъни в Ловеч.

    06:30 11.07.2026

  • 13 Ний ша Ва упрайм

    39 1 Отговор
    бунта на пушечното месо на никой не му се мре за американски имперски интереси

    06:36 11.07.2026

  • 14 Някой

    36 1 Отговор
    Зеленски и бандеровците ще ги разпънат самите украинци!

    Коментиран от #16

    06:36 11.07.2026

  • 15 Някой

    23 0 Отговор
    Накрая Русия, Полша, Унгария и Румъния ще вземат да начертаят нови граници помежду си. И Молдова на колко части ще се цепи.

    06:39 11.07.2026

  • 16 СССР

    0 29 Отговор

    До коментар #14 от "Някой":

    А следващия ПРИГОЖИН ще освободи москва от КГБ.

    06:40 11.07.2026

  • 17 Северодвинск

    25 0 Отговор

    До коментар #7 от "Соломон":

    Всъщност като се замисля от 2011г с техните оранжеви революция са яв гражданска война, просто населението не е въоражено, но това вече се променя.

    06:42 11.07.2026

  • 18 престъпния нацистки режим

    29 0 Отговор
    обвинява в организиране на бунтове всеки който не е нацист

    06:44 11.07.2026

  • 19 Съдията

    28 0 Отговор
    Внимавайте скоро обикновените украинци да не почнат да търсят Зеленски и компания, че тогава ще видите кон боб яде ли.😂

    06:44 11.07.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Ха ха ха

    18 0 Отговор
    Скоро Лвов ще си е полски и всичко ще се оправи,.

    07:02 11.07.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

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  • 29 РЕАЛИСТ

    0 0 Отговор
    Полша кво чака. Да започне СВО за защита на полското население във Лвов. Те отношенията им и без това да обтегнати, а пък и целият полски народ мрази украинците по исторически причини.

    08:22 11.07.2026

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