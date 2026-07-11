Издирват участници в бунта срещу ТЦК в Лвов

Силите за сигурност в Лвов започнаха мащабна операция по издирване и задържане на граждани, участвали в масовите безредици пред териториалния център за комплектоване (ТЦК - военното комендантство), съобщава украинското издание "Страна".

Напрежението в западния украински град ескалира рязко, след като голяма тълпа от местни жители блокира и обърна автомобил на военните, протестирайки срещу методите на принудителна мобилизация.

Националната полиция на Украйна обяви, че вече са задържани трима от основните организатори на бунта, които са жители на Сиховския район в Лвов.

Срещу тях са повдигнати обвинения за възпрепятстване на законната дейност на Въоръжените сили на Украйна и за насилие срещу органите на реда.

В рамките на разследването и чрез видеозаписи от социалните мрежи е идентифициран и 28-годишен мъж, който се оказал дезертьор от армията.

Службата за сигурност на Украйна (СБУ) е поела пълния контрол над досъдебното производство.