Издирват участници в бунта срещу ТЦК в Лвов

Силите за сигурност в Лвов започнаха мащабна операция по издирване и задържане на граждани, участвали в масовите безредици пред териториалния център за комплектоване (ТЦК - военното комендантство), съобщава украинското издание "Страна".
Напрежението в западния украински град ескалира рязко, след като голяма тълпа от местни жители блокира и обърна автомобил на военните, протестирайки срещу методите на принудителна мобилизация.
Националната полиция на Украйна обяви, че вече са задържани трима от основните организатори на бунта, които са жители на Сиховския район в Лвов.
Срещу тях са повдигнати обвинения за възпрепятстване на законната дейност на Въоръжените сили на Украйна и за насилие срещу органите на реда.
В рамките на разследването и чрез видеозаписи от социалните мрежи е идентифициран и 28-годишен мъж, който се оказал дезертьор от армията.
Службата за сигурност на Украйна (СБУ) е поела пълния контрол над досъдебното производство.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Пешо
06:02 11.07.2026
2 Северодвинск
Коментиран от #7
06:07 11.07.2026
3 Ъъъ
"Законната" дейност, която включва незаконни арести и насилие срещу цивилни граждани.... А нали уж нямаше насилствена мобилизация?🤣
06:08 11.07.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Обективни истини
Това е чест да си дезертьор, а не провинение.
06:13 11.07.2026
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8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Жан Бойко
06:23 11.07.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 СССР
06:30 11.07.2026
13 Ний ша Ва упрайм
06:36 11.07.2026
14 Някой
Коментиран от #16
06:36 11.07.2026
15 Някой
06:39 11.07.2026
16 СССР
До коментар #14 от "Някой":А следващия ПРИГОЖИН ще освободи москва от КГБ.
06:40 11.07.2026
17 Северодвинск
До коментар #7 от "Соломон":Всъщност като се замисля от 2011г с техните оранжеви революция са яв гражданска война, просто населението не е въоражено, но това вече се променя.
06:42 11.07.2026
18 престъпния нацистки режим
06:44 11.07.2026
19 Съдията
06:44 11.07.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Ха ха ха
07:02 11.07.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
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27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 РЕАЛИСТ
08:22 11.07.2026