Тръмп: 1000 ракети са насочени към Иран, ако опитат да ме убият

Президентът на САЩ Доналд Тръмп отправи безпрецедентно остро предупреждение към правителството в Техеран, заявявайки, че американската армия е в пълна готовност да нанесе съкрушителен удар по Ислямската република.
В изявление, публикувано в неговата социална мрежа Truth Social, Тръмп обяви, че точно 1000 ракети са „заредени и прицелени“ в обекти на иранска територия.
По думите му, заповедта за незабавни действия вече е дадена на Пентагона и ще влезе в сила, ако Иран се опита да осъществи покушение срещу живота му.
Реакцията на Белия дом идва след доклади на разузнавателните служби, предоставени от израелски партньори, за засилващи се конспирации от страна на ирански агенти на територията на САЩ.
Тръмп подчерта, че военните имат капацитет напълно да унищожат ключови зони в Иран в рамките на едноличен едногодишен план за възмездие.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Доналд Дък, паток
07:05 11.07.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Доналд Дък, паток
07:09 11.07.2026
7 айде пак
Колко жалки сте вие и вашите слуги ...
07:09 11.07.2026
8 Баце ЕООД
07:10 11.07.2026
9 хехе
07:10 11.07.2026
10 Не им е Тръмп проблема на Иран
Истинския проблем на Иран, е същия както на него.
Много да внимава и да изгледа последното интервю на Такър Карсън. Шокиращо!
07:12 11.07.2026
11 И 2000 ракети
07:12 11.07.2026
12 ДООНИ ЯВНО Е НАМЕРИЛ ХАПЧЕТАТАТ НА ДЖО
07:13 11.07.2026
13 Комсомолските вратовръзки
Коментиран от #24
07:20 11.07.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 666
07:23 11.07.2026
17 Я виж ти...?!
А те да не могат ,дори и да си помислят да те убият...?!?!
Американската наглост-край няма!
07:24 11.07.2026
18 нннн
07:25 11.07.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 гост
07:27 11.07.2026
21 Миротворец
07:27 11.07.2026
22 Калоян
07:33 11.07.2026
23 точка
07:38 11.07.2026
24 НАИСТИНА!
До коментар #13 от "Комсомолските вратовръзки":Сега забелязах!
Абсолютни комсомолци,строени чинно зад Комсомолският Секретар и слушайки глупостите му,без да помръднат...
07:39 11.07.2026
25 Българин....
07:40 11.07.2026
26 Ами то и Путин ...
07:40 11.07.2026
27 Цигу-мигу
07:40 11.07.2026
28 АКО ГО ИЗТРИЯТ ЩЕ
07:44 11.07.2026
29 Ха ха ха
07:47 11.07.2026
30 Емил Стефанов
07:48 11.07.2026
31 Дзак
07:49 11.07.2026
32 Лопата Орешник
07:50 11.07.2026
33 Спиро
07:52 11.07.2026
34 Буха ха
07:53 11.07.2026
35 Механик
Тръмпаря вече му с тана н авик да "разгромява Иран". В последните месеци на 10 пъти "унищожи иранската цивилизация" , "взе им урана", "спря им петрола" и сключи "отлична сделка".
Този е директно за лудница.
07:53 11.07.2026
36 Хехе
07:55 11.07.2026
37 Дъртият
07:56 11.07.2026
38 ту туууууу
07:56 11.07.2026
39 Дано
07:58 11.07.2026
40 Айде, и тоя ще се скрие в бункер,
Те и без това са си лика прилика.
Липсва му само 12- метровата маса!
07:58 11.07.2026
41 М да уе
М те персите само една от ракетните им бази е с по 300 букси за изстрелвяне на ракети бре...
А колко бази имат - никой не знае
08:12 11.07.2026