Тръмп: 1000 ракети са насочени към Иран, ако опитат да ме убият

Президентът на САЩ Доналд Тръмп отправи безпрецедентно остро предупреждение към правителството в Техеран, заявявайки, че американската армия е в пълна готовност да нанесе съкрушителен удар по Ислямската република.

В изявление, публикувано в неговата социална мрежа Truth Social, Тръмп обяви, че точно 1000 ракети са „заредени и прицелени“ в обекти на иранска територия.

По думите му, заповедта за незабавни действия вече е дадена на Пентагона и ще влезе в сила, ако Иран се опита да осъществи покушение срещу живота му.

Реакцията на Белия дом идва след доклади на разузнавателните служби, предоставени от израелски партньори, за засилващи се конспирации от страна на ирански агенти на територията на САЩ.

Тръмп подчерта, че военните имат капацитет напълно да унищожат ключови зони в Иран в рамките на едноличен едногодишен план за възмездие.