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Тръмп: 1000 ракети са насочени към Иран, ако опитат да ме убият

Тръмп: 1000 ракети са насочени към Иран, ако опитат да ме убият

11 Юли, 2026 06:58, обновена 11 Юли, 2026 07:01 1 773 41

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Американският президент предупреди Техеран с пълен разгром, ако бъде направен опит за покушение срещу него

Тръмп: 1000 ракети са насочени към Иран, ако опитат да ме убият - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп отправи безпрецедентно остро предупреждение към правителството в Техеран, заявявайки, че американската армия е в пълна готовност да нанесе съкрушителен удар по Ислямската република.

В изявление, публикувано в неговата социална мрежа Truth Social, Тръмп обяви, че точно 1000 ракети са „заредени и прицелени“ в обекти на иранска територия.

По думите му, заповедта за незабавни действия вече е дадена на Пентагона и ще влезе в сила, ако Иран се опита да осъществи покушение срещу живота му.

Реакцията на Белия дом идва след доклади на разузнавателните служби, предоставени от израелски партньори, за засилващи се конспирации от страна на ирански агенти на територията на САЩ.

Тръмп подчерта, че военните имат капацитет напълно да унищожат ключови зони в Иран в рамките на едноличен едногодишен план за възмездие.


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Доналд Дък, паток

    29 5 Отговор
    Адашко е силно повлиян от приказките на Шехерезада ...

    07:05 11.07.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Доналд Дък, паток

    24 3 Отговор
    Притеснява ме адашчето. Става все по-витуален.

    07:09 11.07.2026

  • 7 айде пак

    42 3 Отговор
    Почна параонята. Онзи терорист нетаняху пак почна да му внушава на събратя си терорист че ще го убият!

    Колко жалки сте вие и вашите слуги ...

    07:09 11.07.2026

  • 8 Баце ЕООД

    19 4 Отговор
    8000 са насочени ако се опиташ да ги спреш.. Нямаш шанс брато!

    07:10 11.07.2026

  • 9 хехе

    37 0 Отговор
    Ами ако го утрепят мошетата пак ли аятоласите ще са виновни.

    07:10 11.07.2026

  • 10 Не им е Тръмп проблема на Иран

    19 2 Отговор
    Нищо няма да си решат с неговото убийство. Напротив.
    Истинския проблем на Иран, е същия както на него.
    Много да внимава и да изгледа последното интервю на Такър Карсън. Шокиращо!

    07:12 11.07.2026

  • 11 И 2000 ракети

    24 6 Отговор
    Няма да те спасят, рижав побърканяк!

    07:12 11.07.2026

  • 12 ДООНИ ЯВНО Е НАМЕРИЛ ХАПЧЕТАТАТ НА ДЖО

    27 4 Отговор
    Скрити в някое шкафче в белия дом. Сега тайно злоупотребява.

    07:13 11.07.2026

  • 13 Комсомолските вратовръзки

    6 3 Отговор
    "- Винаги готови ! "

    Коментиран от #24

    07:20 11.07.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 666

    18 4 Отговор
    ДОНЧО. ПЪРВО ИЗПИЙ ХАПЧЕТАТА СИ И СЛЕД ТОВА ГОВОРИ ГЛУПОСТИ. АЙДЕ ЧАО. ПОБЪРКАН ТЪПОУМНИК. ЕВРЕЙСКА ПОДЛОГА.

    07:23 11.07.2026

  • 17 Я виж ти...?!

    26 4 Отговор
    Значи вие можете да убивате Хоменей и семейството му...даже и невръстното му внуче...!
    А те да не могат ,дори и да си помислят да те убият...?!?!
    Американската наглост-край няма!

    07:24 11.07.2026

  • 18 нннн

    12 4 Отговор
    Американците няма да стрелят, а ще празнуват, ако някой yбиe Тръмп. Рейтингът му се срина и вече и неговите хора не го харесват.

    07:25 11.07.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 гост

    10 2 Отговор
    Яко го гони деменцията и параноята тоя

    07:27 11.07.2026

  • 21 Миротворец

    3 14 Отговор
    Бай Дончо Пусни им една ядрена и ако остане някоя чалма ще се предадът

    07:27 11.07.2026

  • 22 Калоян

    13 2 Отговор
    Справедливо и дем,кратично,когато ние го правим и е чиста форма на терро,ризм,ако друг го прилага на нас.

    07:33 11.07.2026

  • 23 точка

    15 2 Отговор
    Подлото избиване на висшето ръководство на страна е западен и на Израел патент. Обезглавяването на нападнатата държава е винаги прилагано в операцийте от Ирак насам. Иран е страна с правила и достоинство и с 3 000 г история. Тя не се пише с подли номера.

    07:38 11.07.2026

  • 24 НАИСТИНА!

    8 1 Отговор

    До коментар #13 от "Комсомолските вратовръзки":

    Сега забелязах!
    Абсолютни комсомолци,строени чинно зад Комсомолският Секретар и слушайки глупостите му,без да помръднат...

    07:39 11.07.2026

  • 25 Българин....

    15 2 Отговор
    Изр0дuте и подлите хора винаги се страхуват от лошите неща който са направили в техния живот и много често страдат от параноя!

    07:40 11.07.2026

  • 26 Ами то и Путин ...

    6 2 Отговор
    ги дрънка такива , ама мераклий много ,та не знам дали ще са Иранци!!!

    07:40 11.07.2026

  • 27 Цигу-мигу

    11 1 Отговор
    Тоя па... сигурно от дете мечтае да влезе в роля на Клинт Истууд, обаче дарбата му успява го докара само до жанра на Бени Хил 😂🤟🤙

    07:40 11.07.2026

  • 28 АКО ГО ИЗТРИЯТ ЩЕ

    9 1 Отговор
    Бъде добре за света. Тоя се взе за Господ (прости Господи) а ти старец се смири и си отиди изложи се. НЕ СТАВАШ И ЗА ЗЕЛЕ. СТРАХ ТРЕСЕ БЕЛИЯТ вожд. А НАТАНЯХ го бъзика яко.

    07:44 11.07.2026

  • 29 Ха ха ха

    5 1 Отговор
    Тоя по тъпотии изпревари Путин!

    07:47 11.07.2026

  • 30 Емил Стефанов

    9 4 Отговор
    Само насърчават някой ционист да го пречука със надеждата да набедят Иран.

    07:48 11.07.2026

  • 31 Дзак

    5 2 Отговор
    Досега опитите бяха все от местни леви и десни екстремисти!

    07:49 11.07.2026

  • 32 Лопата Орешник

    7 3 Отговор
    Не съм чувал по голяма глупост!! Това е опит за самоубийство!!

    07:50 11.07.2026

  • 33 Спиро

    5 3 Отговор
    Г-н Тръмп, животът не е Кино. Нима не допускате, че някой няма да плати на друг, който да плати на трети, за да се извърши покушение, което ще види към Иран, и даже да е извършено от иранската опозиция или даже от ЦРУ, или да е Инсценировка, само и само за да бъде ударен по жесток и невъзстановим начин Иран. Все още витаят съмнения около кулите близнаци. Но така е. На война, като на война.

    07:52 11.07.2026

  • 34 Буха ха

    6 2 Отговор
    Нетаняху очиства Тръмп, обвинява Иран, ракетите се изстрелват, с един куршум два заека

    07:53 11.07.2026

  • 35 Механик

    6 3 Отговор
    "..предупреди Техеран с пълен разгром.."
    Тръмпаря вече му с тана н авик да "разгромява Иран". В последните месеци на 10 пъти "унищожи иранската цивилизация" , "взе им урана", "спря им петрола" и сключи "отлична сделка".
    Този е директно за лудница.

    07:53 11.07.2026

  • 36 Хехе

    4 2 Отговор
    И Тръмп вярва на еврейскикте лъжи и инсинуации?! А да са му докладвали, че и марсианци са се включили в иранските прланове за атентати??! - Вероятно има такива доклади от Телафиф.

    07:55 11.07.2026

  • 37 Дъртият

    4 2 Отговор
    страхлив и изперкал клоун ... нещо, се с запекъл ... :)))

    07:56 11.07.2026

  • 38 ту туууууу

    4 3 Отговор
    ТОЯ ХЕПТЕН ИЗБУШИ КОЧИНЯТА 🤦‍♀️😂

    07:56 11.07.2026

  • 39 Дано

    3 3 Отговор
    Ха дано, ама надали. То американците, които си го натресоха, го натресоха и на целия свят, та ако те не могат да се справят, света трябва,защото вече не се трае от никого.

    07:58 11.07.2026

  • 40 Айде, и тоя ще се скрие в бункер,

    0 3 Отговор
    като Путлер!
    Те и без това са си лика прилика.
    Липсва му само 12- метровата маса!

    07:58 11.07.2026

  • 41 М да уе

    2 0 Отговор
    Баш говедарчето пак се излага зверски...
    М те персите само една от ракетните им бази е с по 300 букси за изстрелвяне на ракети бре...
    А колко бази имат - никой не знае

    08:12 11.07.2026