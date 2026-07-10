Първият дипломат на Кремъл: Западът умишлено се преструва на заинтересован от преговорите за Украйна

Западът се преструва, че се интересува от преговори за украинско споразумение и прибягна до открити ултиматуми към Русия. Това заяви руският външен министър Сергей Лавров, цитиран от "Интерфакс".
Той направи това изявление по време на съвместна пресконференция с министъра на външните работи и сътрудничеството на Мозамбик Мария Мануела душ Сантуш.
"Изложихме оценките си за текущото състояние на нещата около Украйна, включително действията на Запада, които симулират готовност за преговори. Сега, както беше обявено от европейците, Западът прибягна до открити ултиматуми към Руската федерация", каза той.
Той добави, че Западът "лицемерно продължава да призовава за решение чрез преговори".
"Вече няма да вярваме на Запада, че иска решение чрез преговори. Този резерв от добра воля и надежда е напълно изчерпан", подчерта министърът.
Русия заяви, че Съединените щати грешат, ако смятат, че украинските удари дълбоко в руска територия могат да ускорят края на войната, и предупреди, че подобни действия могат да доведат до продължаване и ескалация на конфликта.
Повод за реакцията станаха изказванията на американския държавен секретар Марко Рубио и президента Доналд Тръмп по време на срещата на върха на НАТО в Анкара.
Рубио заяви, че Русия все по-трудно защитава въздушното си пространство и изрази надежда, че това ще създаде по-добри условия за преговори за прекратяване на войната.
От своя страна Тръмп коментира украинските удари с думите: "Това е ескалация, но е и ескалация, която може да помогне за постигането на край на войната."
Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков отхвърли тази логика.
"В администрацията на Белия дом съществуват определени погрешни схващания относно идеята, че ескалацията и военният натиск могат да проправят пътя към мирно уреждане", заяви той пред журналисти.
По думите му подобен подход е погрешен и може да доведе до удължаване на руската "специална военна операция" в Украйна.
Очаква се Съветът на Европейския съюз (ЕС) да одобри допълнителните санкции срещу Русия в понеделник.
Този ход е в отговор на масираните атаки на Москва срещу Украйна.
Очаква се новите санкции, представени по-рано от върховния представител на ЕС по външната политика и сигурността Кая Калас, да бъдат приети на заседание на Съвета на ЕС по външни работи на 13 юли.
Руският президент Владимир Путин отхвърля призивите за мирни преговори с Киев, съобщи "Ройтерс", позовавайки се на трима източници, близки до Кремъл.
Според тях неотдавнашните украински атаки с дронове срещу руски петролни рафинерии и пристанища са засилили решимостта му засега да продължи войната.
Двама от източниците, пожелали анонимност, твърдят, че Путин по-скоро ще ескалира конфликта, който вече е в петата си година. Един от тях, който редовно се среща с руския президент, определя вероятността от ескалация през следващите месеци като "много висока".
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 мбуа ха ха ха
Коментиран от #13
13:05 10.07.2026
2 честен ционист
Коментиран от #43
13:08 10.07.2026
3 Свободен
Всички печелят от агонията на Путин!
Дори и тукашните му приятелчета - все в един момент ще влезнат в правия път!
Никой не иска да е приятел на слабаци!
Коментиран от #7, #8, #15, #72
13:08 10.07.2026
4 СВО 1 597 дни РЕЗИЛ
Коментиран от #20
13:11 10.07.2026
5 Истината
13:11 10.07.2026
6 Пич
А сега ви казвам - или трябва да удрите здраво, или всички ще ви помислят за аутсайдери, както успешно внушаваният Урсулианците!!!
Коментиран от #9, #69
13:13 10.07.2026
7 Котка
До коментар #3 от "Свободен":Те знам дали си свободен, но със сигурност си обсебен.
13:15 10.07.2026
8 ХА ХА ХА
До коментар #3 от "Свободен":Каква "агония" ви гони !??
Не разбрахте ли, че медийната завеса е по-дебела и от социалистическо време.
Русия ПЕЧЕЛИ на всички фронтове.
Донбас е освободен на 95% - даже скоро ще трябва
да надградят СМО, поради постигане на целите му:
- вероятно в Анти-Терористична Операция ...
Коментиран от #10, #32, #74
13:15 10.07.2026
9 п пу пу тин раз пу тин
До коментар #6 от "Пич":Но канибалското досие на Путин е у Тръмп и Нетаняху, и му държат две-трети от милиардите, и обича много западният елит и култура - иска на балове да го канят, бог е на антикомунизма -- само това е професията му.
Коментиран от #16, #19
13:18 10.07.2026
10 Това е загуба
До коментар #8 от "ХА ХА ХА":за Русия, а не печалба.
13:19 10.07.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Цеко
Коментиран от #34
13:21 10.07.2026
13 Чезни ее
До коментар #1 от "мбуа ха ха ха":Смотан
13:21 10.07.2026
14 Архимандрисандрит Бибиян
13:21 10.07.2026
15 Ба бааааа
До коментар #3 от "Свободен":Кое ти е свободното ве мухъл
13:22 10.07.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 АДОЛФ
13:22 10.07.2026
18 марксист
13:23 10.07.2026
19 Ба бааааа
До коментар #9 от "п пу пу тин раз пу тин":Учи Руски ще ти трябва
13:23 10.07.2026
20 Направо
До коментар #4 от "СВО 1 597 дни РЕЗИЛ":Не вярвам, че в сериозен форум се подвизава недорасъл кретен с картинки!
13:23 10.07.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 КАТЪРА КАЛАНТАРЯН
ДА НЕ СЕ ПРАВИ НА УДАРЕН
ПРЕЗ 2024 И 2025 ГОДИНА
ТРЪМП СЕ ОПИТА ДА ВРАЗУМИ
ДЪРТИЯ КУКУМИЦИН ПУТЯН
ДА СЕДНАТ МА МАСАТА ЗА ПРЕГОВОРИ...
ПУТЯН ИЗОБЩО НЕ ПРОЯВИ ИНТЕРЕС
МИСЛЕШЕ ЧЕ ВСЕ ОЩЕ
МОЖЕ ДА ПРЕВЗЕМЕ УКРАЙНА СЪС
ВОЕННА СИЛА.
КАТЪР СЕГА КОГАТО ВИ БОМБИХА
РАФИНЕРИИТЕ ПОЛОЖЕНИЕТО
СЕ ПРОМЕНИ
И ИСКАТЕ ПРЕГОВОРИ.
ТАКИВА СПОРЕД ВАШИТЕ ПРАВИЛА
ВЕЧЕ НЯМА ДА ИМА .
МИСЛЕТЕ КАК ЩЕ БЯГАТЕ ОТ РУСКИЯ НАРОД
ЗИМАТА ЩЕ СТАНЕ СТРАШНО.
Коментиран от #31, #51
13:26 10.07.2026
23 Юропа
13:28 10.07.2026
24 Обективно
Коментиран от #26
13:29 10.07.2026
25 Почна подготовка
Последния Убийствен Ход
На Бункерния Гейо Стратег.
Друго не му остана на
Дъртия Педофил Путин.
Коментиран от #42
13:30 10.07.2026
26 Няма Световно Господство
До коментар #24 от "Обективно":Русия ще бъде заграбена от Китай.
Учете Китайски
Русофилки.
Руския Език така и не го научихте ,
Но китайския Език
Ще бъде Задължителен
Коментиран от #28, #33, #38
13:32 10.07.2026
27 Това пророчество
Коментиран от #57, #58, #61, #68, #73
13:33 10.07.2026
28 Ба бааааа
До коментар #26 от "Няма Световно Господство":Ти учи турски
13:34 10.07.2026
29 Нека бъде
Коментиран от #36
13:36 10.07.2026
30 Хазара путин
13:36 10.07.2026
31 Мухахаха
До коментар #22 от "КАТЪРА КАЛАНТАРЯН":Виж в другите сайтове какво се случва в Лвов и тогава коментирай
13:36 10.07.2026
32 ВЕРНО ЛИ БРЕ
До коментар #8 от "ХА ХА ХА":РУБЛО ИДИОТ?
КАТО ГО ГЛЕДАМЕ ЕВРЕИНА СОЛОВЬОВ
И ТОЙ ВЕЧЕ РАЗБРА НАКЪДЕ
ОТИВА ДВИЖУХАТА
ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА
ПОСЛЕДНО ВРЕМЕ САМО РЕВЕ
И КРЕЩИ КАТО ОБЕЗУМЯЛ В ЕФИР
ХА ХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА
А СНАЙПЕР КОГА ЩЕ СТАВА
ЕВРЕЙЧЕТО
НАЛИ ОБЕЩА?
13:36 10.07.2026
33 Тръмп поиска Гренландия
До коментар #26 от "Няма Световно Господство":Ердоган поиска България. Преди дни на последната среща. Като не искаш Русия, на ти Турция.
Коментиран от #46
13:37 10.07.2026
34 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #12 от "Цеко":ват ниците ли те мамиха с една епруветка в ООН❓
ват ниците ли те мамиха с едни самолети дето без навигация от Земята умериха няколко сгради❓
ват ниците ли те мамиха как с допотопна според днес техника си летяха на 400 000 км и обратно, а днес "можели, ама не искат"❓
И колко трябва да си ЗА БЛУ ДЕН, че още да им вярваш🤔❗
Коментиран от #44, #49
13:37 10.07.2026
35 мбуа ха ха ха ха ха
13:37 10.07.2026
36 Олеее
До коментар #29 от "Нека бъде":Жал ме за прайда
Коментиран от #65
13:38 10.07.2026
37 Хюмън гравитейшън
13:39 10.07.2026
38 Ти си добре,
До коментар #26 от "Няма Световно Господство":нали владееш цигански, като майчин език ?!
13:39 10.07.2026
39 марги - православна
Коментиран от #45
13:39 10.07.2026
40 В Изтекъл запис
Каза на своите служители
Че ако искат могат да напуснат Крим.
В Крим вече знаят че Кремъл
Изобщо не им пука за тях .
Кремъл не иска и не може
Да помогне .
Само Гледат безучастно.
13:40 10.07.2026
41 стоян
13:40 10.07.2026
42 Справка
До коментар #25 от "Почна подготовка":Лвов
13:40 10.07.2026
43 Прав си,
До коментар #2 от "честен ционист":така трябва, кибуци..на силно радиоактивна земя.
13:41 10.07.2026
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 Мухахаха
До коментар #39 от "марги - православна":Те моят само да смучат
13:41 10.07.2026
46 КОГА ЕРДОГАН Е
До коментар #33 от "Тръмп поиска Гренландия":ПОИСКАЛ БЪЛГАРИЯ
БРЕ ИЗДУХАНЯК?
13:41 10.07.2026
47 П.изда Иванич
13:42 10.07.2026
48 КАПИТУЛЕЙШЪН
ЕТО ДВИЖУХА
13:43 10.07.2026
49 точно тъп ак
До коментар #34 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Ако едните лъжат то другите не лъжат. Да ти имам "логиката".
Коментиран от #64
13:44 10.07.2026
50 Тръмп подхлъзва Иран и Русия
13:45 10.07.2026
51 Този коментар е премахнат от модератор.
52 Грешна Кремълска стратегия
Първото отстъпление бе на Зимната олимпиада в Сочи, МАЙДАНА. Русия трябваше да подпомогне противниците на Майдана, когато бяха слаби и неорентирани. Второ, първите мигове през 2014 год. Харков, въобще всички проруски райони вдигнаха бунт срещу Майданистите и успешно овлазяха положението в Източната част, наречена Новорусия. Но Кремъл се направи оглушки, задоволявайки се с Крим, коъйто е също проруски. Трето Минските споразумения бяха в ущърб на Русия.
Сега отново се правят отстъпки, а само се декларират заплахи.
Така ще се дойде до Свентовна война с тези ненуждни отстъпления.
Необходима е настъпателна, груба спрямо Щатите и Нато стратегия докато те са още неготови.
Има средства неядрени, мощни природни, които трябва само да се подтикнат, за да си свършат работата
13:46 10.07.2026
53 Ти що не вземеш
До коментар #51 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Да правиш руски с.и.к. и в Русия тук не си интересен .Семката ти в Ауспуха русофилски.
Коментиран от #67
13:48 10.07.2026
54 Фори
Коментиран от #59
13:49 10.07.2026
55 Този коментар е премахнат от модератор.
56 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #44 от "ябе дриш льо":Дри шльо викай на оня дето те е посял....❗
Не коментира за трите неща ЛЪЖА ЛИ СА или аз лъжа, а веднага започна с ОБИДИ ❗
Коментиран от #75
13:51 10.07.2026
57 Анджо
До коментар #27 от "Това пророчество":Кога Ванга е познала нещо.
13:52 10.07.2026
58 съвсем
До коментар #27 от "Това пророчество":ясно е казано...Няма да има морал, и секса ще стане единствената разменна монета направо на улицата, Нали драпате за виртуалните пари и като другите изчезнат и ви спрат интернета...купона почва направо на улицата...Но първо ще сте си продали обувките...А и войните вече почнаха,златото изчезна отдавна а къде ни е водата...Радев я продаде на турци и гърци,...В селата се пукат тръбите, а в градовете тече ръжда по блоковете в тръби от 65г...И ВЕЧЕ НИ ИСКАТ ЗА 2 КУБИКА ПО 10 000 ЕВРА ОТ СОФИЙСКА ВОДА
13:53 10.07.2026
59 ТОЧНО ТОВА
До коментар #54 от "Фори":Е ПРОБЛЕМЪТ.
ПУТИН НЕ ТРЯБВА ДА УЧАСТВА
В ПЛАНИРАНЕТО
НА КАКВОТО И ДА БИЛО.
ДЯДО БОТОКС
Е ПРОПАДНАЛ
КГБ КРЕ.ТЕН
13:58 10.07.2026
60 Украйна не трабва да съществува
14:01 10.07.2026
61 СИ ДЗИН ПИН
До коментар #27 от "Това пророчество":РУСИЯ
Е
И ЩЕ БЪДЕ ВАСАЛ НА КИТАЙ
ТЕЗИ ПРОРОЧЕСТВА СА ПИСАНИ
НЯКАКВИ РУСКИ ПИЯНДУРНИЦИ
ПРЕДИ ГОДИНИ.
ПРОРОЧЕСТВОТО СЕГА
ЩЕ СЕ ПИШЕ НА КИТАЙСКИ.
14:01 10.07.2026
62 Този коментар е премахнат от модератор.
63 Зеленото 💩
14:03 10.07.2026
64 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #49 от "точно тъп ак":Това Ти го реши, не аз❗Т.е. това си е твоя логика ❗
14:04 10.07.2026
65 Смотаняху
До коментар #36 от "Олеее":Прайда ще то ползваме за дапуни че.за друго не става
14:05 10.07.2026
66 Ако този маргинал им е първи дипломат,
Излагация.
14:06 10.07.2026
67 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #53 от "Ти що не вземеш":Ти що не пробваш да коментираш статията или коментарите, ами коментираш коментиращите 🤔❓
А да, защото НЕ МОЖЕШ❗ НЕМОЖАЧ❗
14:06 10.07.2026
68 доста
До коментар #27 от "Това пророчество":си преписал от Библията.....
14:08 10.07.2026
69 Не можеш да мислиш
До коментар #6 от "Пич":за аутсайдер този, който вече Е такъв.
14:08 10.07.2026
70 Хм...
Коментиран от #76
14:09 10.07.2026
71 Ха ха ха
14:12 10.07.2026
72 Веднага може да им намали печалбарството
До коментар #3 от "Свободен":като се изтегли от Украйна.
Загадка е какво прави още там..Освен ако в бизнес плана на Путин не влиза да приключи Русия в полза на Запада. Вероятно е това. Знай ли го човек хамавото джудже какво му е в главата
14:12 10.07.2026
73 Явен копейски фейк
До коментар #27 от "Това пророчество":И какво те топли?
Ще успокои последните ти копейски дни ли?
Не е нужно да намесваш Ванга.
Твойта няма да стане. Няма как.
14:15 10.07.2026
74 Само във
До коментар #8 от "ХА ХА ХА":фантазиите ти.
14:15 10.07.2026
75 ябе дриш льо"
До коментар #56 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Не коментирам твоето мъкнене на вода от кладенци" защото с него бягаш в нова посока от разговора преди. Любима твоя тактика на измъкване. Все нови и нови доводи, ма в друга посока, не в темата. Каьах ти и го прочете (преди да натиснеш удивителната) защо никой не вярва на пе де расснаците.
Коментиран от #77, #80
14:21 10.07.2026
76 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #70 от "Хм...":Нали знаеш, че Лавров дори не знае за съществуването ти😉❗
Коментиран от #78
14:23 10.07.2026
77 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #75 от "ябе дриш льо"":Дри шльо, ако вярваш на укроканалите -
виж какво става в У...йна❗
Видеото не е от ТАСС ❗
14:26 10.07.2026
78 кой е тоя Лавров
До коментар #76 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Аз знам само за АРМЕНЕЦА Калантарян чиито баща заплю род и родина и сам се накичи с Лаври.
14:27 10.07.2026
79 ябе дриш льо
14:28 10.07.2026
80 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #75 от "ябе дриш льо"":Жокер за дри шльото:
"Бунт в Лвов: Над 200 цивилни нападнаха военни и обърнаха кола на ТЦК (ОБЗОР)
Инцидентът с мобилизационния патрул❗
Коментиран от #81
14:30 10.07.2026
81 не дриш льо
До коментар #80 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Няма да ни отместиш погледа от лъжливото овчарче ка Путин
14:32 10.07.2026
82 Абсурдистан
14:45 10.07.2026
83 Наглост кремълска
14:48 10.07.2026