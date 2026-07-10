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Първият дипломат на Кремъл: Западът умишлено се преструва на заинтересован от преговорите за Украйна
  Тема: Украйна

Първият дипломат на Кремъл: Западът умишлено се преструва на заинтересован от преговорите за Украйна

10 Юли, 2026 13:03 1 631 83

  • русия-
  • украйна-
  • сергей лавров-
  • владимир путин-
  • володимир зеленски-
  • доналд тръмп

Москва заяви, че Съединените щати грешат, ако смятат, че украинските удари дълбоко в руска територия могат да ускорят края на войната, и предупреди, че подобни действия могат да доведат до продължаване и ескалация на конфликта

Първият дипломат на Кремъл: Западът умишлено се преструва на заинтересован от преговорите за Украйна - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Западът се преструва, че се интересува от преговори за украинско споразумение и прибягна до открити ултиматуми към Русия. Това заяви руският външен министър Сергей Лавров, цитиран от "Интерфакс".

Той направи това изявление по време на съвместна пресконференция с министъра на външните работи и сътрудничеството на Мозамбик Мария Мануела душ Сантуш.

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"Изложихме оценките си за текущото състояние на нещата около Украйна, включително действията на Запада, които симулират готовност за преговори. Сега, както беше обявено от европейците, Западът прибягна до открити ултиматуми към Руската федерация", каза той.

Той добави, че Западът "лицемерно продължава да призовава за решение чрез преговори".

"Вече няма да вярваме на Запада, че иска решение чрез преговори. Този резерв от добра воля и надежда е напълно изчерпан", подчерта министърът.

Русия заяви, че Съединените щати грешат, ако смятат, че украинските удари дълбоко в руска територия могат да ускорят края на войната, и предупреди, че подобни действия могат да доведат до продължаване и ескалация на конфликта.

Повод за реакцията станаха изказванията на американския държавен секретар Марко Рубио и президента Доналд Тръмп по време на срещата на върха на НАТО в Анкара.

Рубио заяви, че Русия все по-трудно защитава въздушното си пространство и изрази надежда, че това ще създаде по-добри условия за преговори за прекратяване на войната.

От своя страна Тръмп коментира украинските удари с думите: "Това е ескалация, но е и ескалация, която може да помогне за постигането на край на войната."

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков отхвърли тази логика.

"В администрацията на Белия дом съществуват определени погрешни схващания относно идеята, че ескалацията и военният натиск могат да проправят пътя към мирно уреждане", заяви той пред журналисти.

По думите му подобен подход е погрешен и може да доведе до удължаване на руската "специална военна операция" в Украйна.

Очаква се Съветът на Европейския съюз (ЕС) да одобри допълнителните санкции срещу Русия в понеделник.

Този ход е в отговор на масираните атаки на Москва срещу Украйна.

Очаква се новите санкции, представени по-рано от върховния представител на ЕС по външната политика и сигурността Кая Калас, да бъдат приети на заседание на Съвета на ЕС по външни работи на 13 юли.

Руският президент Владимир Путин отхвърля призивите за мирни преговори с Киев, съобщи "Ройтерс", позовавайки се на трима източници, близки до Кремъл.

Според тях неотдавнашните украински атаки с дронове срещу руски петролни рафинерии и пристанища са засилили решимостта му засега да продължи войната.

Двама от източниците, пожелали анонимност, твърдят, че Путин по-скоро ще ескалира конфликта, който вече е в петата си година. Един от тях, който редовно се среща с руския президент, определя вероятността от ескалация през следващите месеци като "много висока".


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 мбуа ха ха ха

    22 15 Отговор
    Мозамбик... Не е истина пафението ма пе де рассийците

    Коментиран от #13

    13:05 10.07.2026

  • 2 честен ционист

    12 14 Отговор
    Западът само трябва да дава пари за строенето на новите кибуци.

    Коментиран от #43

    13:08 10.07.2026

  • 3 Свободен

    30 20 Отговор
    Разбира се!
    Всички печелят от агонията на Путин!
    Дори и тукашните му приятелчета - все в един момент ще влезнат в правия път!
    Никой не иска да е приятел на слабаци!

    Коментиран от #7, #8, #15, #72

    13:08 10.07.2026

  • 4 СВО 1 597 дни РЕЗИЛ

    21 14 Отговор
    Възможно е. Преговорите обаче не пречат на бизнеса. Цяла година Тръмп очакваше сделка с Кремъл.

    Коментиран от #20

    13:11 10.07.2026

  • 5 Истината

    9 19 Отговор
    Русия трябва да изпълни плана "Караганов" - колкото по-скоро, толкова по-добре за България - иначе безвъзвратно потъваме ...

    13:11 10.07.2026

  • 6 Пич

    10 24 Отговор
    Браво бе, Колумб !!! Аз откога ви го казвам?!
    А сега ви казвам - или трябва да удрите здраво, или всички ще ви помислят за аутсайдери, както успешно внушаваният Урсулианците!!!

    Коментиран от #9, #69

    13:13 10.07.2026

  • 7 Котка

    7 8 Отговор

    До коментар #3 от "Свободен":

    Те знам дали си свободен, но със сигурност си обсебен.

    13:15 10.07.2026

  • 8 ХА ХА ХА

    12 19 Отговор

    До коментар #3 от "Свободен":

    Каква "агония" ви гони !??

    Не разбрахте ли, че медийната завеса е по-дебела и от социалистическо време.

    Русия ПЕЧЕЛИ на всички фронтове.
    Донбас е освободен на 95% - даже скоро ще трябва
    да надградят СМО, поради постигане на целите му:
    - вероятно в Анти-Терористична Операция ...

    Коментиран от #10, #32, #74

    13:15 10.07.2026

  • 9 п пу пу тин раз пу тин

    14 9 Отговор

    До коментар #6 от "Пич":

    Но канибалското досие на Путин е у Тръмп и Нетаняху, и му държат две-трети от милиардите, и обича много западният елит и култура - иска на балове да го канят, бог е на антикомунизма -- само това е професията му.

    Коментиран от #16, #19

    13:18 10.07.2026

  • 10 Това е загуба

    18 7 Отговор

    До коментар #8 от "ХА ХА ХА":

    за Русия, а не печалба.

    13:19 10.07.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Цеко

    20 8 Отговор
    Няма нормален, освен облъчените БГ русофили, който да вярва и една думичка на ват ниците...

    Коментиран от #34

    13:21 10.07.2026

  • 13 Чезни ее

    7 7 Отговор

    До коментар #1 от "мбуа ха ха ха":

    Смотан

    13:21 10.07.2026

  • 14 Архимандрисандрит Бибиян

    6 7 Отговор
    Путилифона бате Пунде изцирика каде на Конентроп лани мо е забранил да мисли,мое да цвили само! Внетен ли е?

    13:21 10.07.2026

  • 15 Ба бааааа

    5 5 Отговор

    До коментар #3 от "Свободен":

    Кое ти е свободното ве мухъл

    13:22 10.07.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 АДОЛФ

    10 8 Отговор
    ще ти дадем овес не се притеснявай ...после и вода и накрая един патрон ще получиш

    13:22 10.07.2026

  • 18 марксист

    13 6 Отговор
    Русия загуби войната. Скоро СССР ще е нужен и ще правят антикапитализъм. ПО ВСИЧКИ ФРОНТОВЕ ЗАГУБИХА. Няма полюсен свят, няма БРИКС, Сирия и Иран загубиха, Венецуела, газопровода.. отреп ки . пълни са с гей клубове и руснаците не са против..

    13:23 10.07.2026

  • 19 Ба бааааа

    7 17 Отговор

    До коментар #9 от "п пу пу тин раз пу тин":

    Учи Руски ще ти трябва

    13:23 10.07.2026

  • 20 Направо

    7 14 Отговор

    До коментар #4 от "СВО 1 597 дни РЕЗИЛ":

    Не вярвам, че в сериозен форум се подвизава недорасъл кретен с картинки!

    13:23 10.07.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 КАТЪРА КАЛАНТАРЯН

    11 7 Отговор
    ТАКА НАРЕЧЕНИЯ ЛАВРОВ

    ДА НЕ СЕ ПРАВИ НА УДАРЕН

    ПРЕЗ 2024 И 2025 ГОДИНА

    ТРЪМП СЕ ОПИТА ДА ВРАЗУМИ

    ДЪРТИЯ КУКУМИЦИН ПУТЯН

    ДА СЕДНАТ МА МАСАТА ЗА ПРЕГОВОРИ...

    ПУТЯН ИЗОБЩО НЕ ПРОЯВИ ИНТЕРЕС

    МИСЛЕШЕ ЧЕ ВСЕ ОЩЕ
    МОЖЕ ДА ПРЕВЗЕМЕ УКРАЙНА СЪС
    ВОЕННА СИЛА.

    КАТЪР СЕГА КОГАТО ВИ БОМБИХА
    РАФИНЕРИИТЕ ПОЛОЖЕНИЕТО
    СЕ ПРОМЕНИ
    И ИСКАТЕ ПРЕГОВОРИ.

    ТАКИВА СПОРЕД ВАШИТЕ ПРАВИЛА
    ВЕЧЕ НЯМА ДА ИМА .

    МИСЛЕТЕ КАК ЩЕ БЯГАТЕ ОТ РУСКИЯ НАРОД

    ЗИМАТА ЩЕ СТАНЕ СТРАШНО.

    Коментиран от #31, #51

    13:26 10.07.2026

  • 23 Юропа

    4 9 Отговор
    Щела с Русия да се бие браво на прайда

    13:28 10.07.2026

  • 24 Обективно

    4 11 Отговор
    Западът води прокси война срещу Русия чрез Украйна залогът е световно господство за запада ако я няма Русия много ясно че се преструват.

    Коментиран от #26

    13:29 10.07.2026

  • 25 Почна подготовка

    12 7 Отговор
    За новата Мобилизация.

    Последния Убийствен Ход

    На Бункерния Гейо Стратег.

    Друго не му остана на

    Дъртия Педофил Путин.

    Коментиран от #42

    13:30 10.07.2026

  • 26 Няма Световно Господство

    12 8 Отговор

    До коментар #24 от "Обективно":

    Русия ще бъде заграбена от Китай.

    Учете Китайски

    Русофилки.

    Руския Език така и не го научихте ,
    Но китайския Език
    Ще бъде Задължителен

    Коментиран от #28, #33, #38

    13:32 10.07.2026

  • 27 Това пророчество

    10 10 Отговор
    Това пророчество от книга на Игор Иванович Ушкинин от 1964 г., съобщават световните издания. Ето и какво пише в книгата за предсказанието на Ванга за далечното бъдеще на СССР „Известната в България гадателка Ванга ни разказа за далечното бъдеще на СССР: ...Въпреки че вашата страна сега се нарича Съветски съюз, ще дойде време и старата Русия ще си върне истинското име. Лошите хора ще надделяват, а крадците, измамниците и блудниците ще са много. Чувствата ще се обезценят напълно и само преструвките, суетата и егоизмът ще подтикват повечето хора към отношения. Лихварството ще процъфтява навсякъде. Нравите ще станат толкова извратени, че хората ще се съвокупляват на улицата, без да се смущават. ... Отначало това ще бъде малка война, но след това ще обхване целия свят и тогава ще бъде използвано ядрено оръжие. Американските континенти ще станат необитаеми за дълго време. Но и в Русия ще има гражданска война и обикновените хора ще я започнат, ограбени от техните управници. Хората ще ходят без дрехи и обувки, ще живеят без храна, топлина и светлина. Водата ще стане по-скъпа от златото. Различните растения и животни ще изчезнат. Всички религии ще загубят силата си. След това ще започне епидемия от неизвестна болест. Хората ще падат мъртви директно на улицата, дори и да не са боледували от нищо преди това. ... Тогава на земята ще се установи мир. Русия ще бъде владетел на цялата земя. Ще се появи нова религия. Окончателният мир ще бъде установен до 2040 г. "

    Коментиран от #57, #58, #61, #68, #73

    13:33 10.07.2026

  • 28 Ба бааааа

    6 7 Отговор

    До коментар #26 от "Няма Световно Господство":

    Ти учи турски

    13:34 10.07.2026

  • 29 Нека бъде

    9 12 Отговор
    трета атомна световна война. За да изгори всичко и всички, заедно със западните миризливи отпадъци и гнусната им центаджийска сган. Единствено за животинките ще ме е жал.

    Коментиран от #36

    13:36 10.07.2026

  • 30 Хазара путин

    11 6 Отговор
    Грузинския арменец Сергей Калантарян ,да не ги мисли Украйна,а да почва да учи украински,русия е изконна украинска територия,Киевска рус на украинските викинги братя Рюрик

    13:36 10.07.2026

  • 31 Мухахаха

    6 7 Отговор

    До коментар #22 от "КАТЪРА КАЛАНТАРЯН":

    Виж в другите сайтове какво се случва в Лвов и тогава коментирай

    13:36 10.07.2026

  • 32 ВЕРНО ЛИ БРЕ

    5 5 Отговор

    До коментар #8 от "ХА ХА ХА":

    РУБЛО ИДИОТ?

    КАТО ГО ГЛЕДАМЕ ЕВРЕИНА СОЛОВЬОВ

    И ТОЙ ВЕЧЕ РАЗБРА НАКЪДЕ
    ОТИВА ДВИЖУХАТА

    ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА

    ПОСЛЕДНО ВРЕМЕ САМО РЕВЕ
    И КРЕЩИ КАТО ОБЕЗУМЯЛ В ЕФИР

    ХА ХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА

    А СНАЙПЕР КОГА ЩЕ СТАВА
    ЕВРЕЙЧЕТО
    НАЛИ ОБЕЩА?

    13:36 10.07.2026

  • 33 Тръмп поиска Гренландия

    9 7 Отговор

    До коментар #26 от "Няма Световно Господство":

    Ердоган поиска България. Преди дни на последната среща. Като не искаш Русия, на ти Турция.

    Коментиран от #46

    13:37 10.07.2026

  • 34 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    7 7 Отговор

    До коментар #12 от "Цеко":

    ват ниците ли те мамиха с една епруветка в ООН❓
    ват ниците ли те мамиха с едни самолети дето без навигация от Земята умериха няколко сгради❓
    ват ниците ли те мамиха как с допотопна според днес техника си летяха на 400 000 км и обратно, а днес "можели, ама не искат"❓
    И колко трябва да си ЗА БЛУ ДЕН, че още да им вярваш🤔❗

    Коментиран от #44, #49

    13:37 10.07.2026

  • 35 мбуа ха ха ха ха ха

    2 4 Отговор
    Мозамбик..... Ха ха ха....

    13:37 10.07.2026

  • 36 Олеее

    4 5 Отговор

    До коментар #29 от "Нека бъде":

    Жал ме за прайда

    Коментиран от #65

    13:38 10.07.2026

  • 37 Хюмън гравитейшън

    7 5 Отговор
    Не правете опити с животни ,правете ги с руснаци и техните слуги русофилите

    13:39 10.07.2026

  • 38 Ти си добре,

    2 2 Отговор

    До коментар #26 от "Няма Световно Господство":

    нали владееш цигански, като майчин език ?!

    13:39 10.07.2026

  • 39 марги - православна

    4 4 Отговор
    Абе, коментиращите, вие ходили ли сте на училище? Две думи на кръст не можете да напишете, само нечленоразделно мучене, се чува от обора....

    Коментиран от #45

    13:39 10.07.2026

  • 40 В Изтекъл запис

    6 4 Отговор
    Губернаторът АКСЬОНОВ
    Каза на своите служители
    Че ако искат могат да напуснат Крим.

    В Крим вече знаят че Кремъл
    Изобщо не им пука за тях .
    Кремъл не иска и не може
    Да помогне .
    Само Гледат безучастно.

    13:40 10.07.2026

  • 41 стоян

    8 4 Отговор
    Другарю лавров казваш с дълбоки удари от украинците мир няма да има - ще видим - украинците да ви бомбят два месеца па не се знае може и да фалира и капитулира мюслюманската федерация и мир да настъпи

    13:40 10.07.2026

  • 42 Справка

    5 4 Отговор

    До коментар #25 от "Почна подготовка":

    Лвов

    13:40 10.07.2026

  • 43 Прав си,

    3 4 Отговор

    До коментар #2 от "честен ционист":

    така трябва, кибуци..на силно радиоактивна земя.

    13:41 10.07.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Мухахаха

    3 2 Отговор

    До коментар #39 от "марги - православна":

    Те моят само да смучат

    13:41 10.07.2026

  • 46 КОГА ЕРДОГАН Е

    6 3 Отговор

    До коментар #33 от "Тръмп поиска Гренландия":

    ПОИСКАЛ БЪЛГАРИЯ
    БРЕ ИЗДУХАНЯК?

    13:41 10.07.2026

  • 47 П.изда Иванич

    8 4 Отговор
    Дъ.ртата пияна кр.анта явно няма да дочака края на войната с Украйна , ще се гътне от старост.

    13:42 10.07.2026

  • 48 КАПИТУЛЕЙШЪН

    6 4 Отговор
    ФОР РАШЪН ПЕДЕРЕЙШЪН.

    ЕТО ДВИЖУХА

    13:43 10.07.2026

  • 49 точно тъп ак

    6 1 Отговор

    До коментар #34 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Ако едните лъжат то другите не лъжат. Да ти имам "логиката".

    Коментиран от #64

    13:44 10.07.2026

  • 50 Тръмп подхлъзва Иран и Русия

    4 5 Отговор
    Тръмп подхлъзва Иран и Русия, и целият свят с "преговори" и "договори" за индианци, та да им забие нож в гърба. Той призна на християнски активисти - че не е за Рая. Путин и Русия с мекото си отношение и наивност слагат съчки в огънят на трета световна.

    13:45 10.07.2026

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Грешна Кремълска стратегия

    4 4 Отговор
    Путен се оказа много лош стратег.Трябваше да припомни Лениновата фраза : „ Бавенето е смърт за революцеьта”. В лучая доведе до откъсването на ооще бивши републики, виждайки слабост на Кремъл.
    Първото отстъпление бе на Зимната олимпиада в Сочи, МАЙДАНА. Русия трябваше да подпомогне противниците на Майдана, когато бяха слаби и неорентирани. Второ, първите мигове през 2014 год. Харков, въобще всички проруски райони вдигнаха бунт срещу Майданистите и успешно овлазяха положението в Източната част, наречена Новорусия. Но Кремъл се направи оглушки, задоволявайки се с Крим, коъйто е също проруски. Трето Минските споразумения бяха в ущърб на Русия.
    Сега отново се правят отстъпки, а само се декларират заплахи.
    Така ще се дойде до Свентовна война с тези ненуждни отстъпления.
    Необходима е настъпателна, груба спрямо Щатите и Нато стратегия докато те са още неготови.
    Има средства неядрени, мощни природни, които трябва само да се подтикнат, за да си свършат работата

    13:46 10.07.2026

  • 53 Ти що не вземеш

    8 2 Отговор

    До коментар #51 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Да правиш руски с.и.к. и в Русия тук не си интересен .Семката ти в Ауспуха русофилски.

    Коментиран от #67

    13:48 10.07.2026

  • 54 Фори

    7 4 Отговор
    СВО върви по план. Лично Путин е планирал операцията.Най-умните хора в Русия са участвали в планирането.

    Коментиран от #59

    13:49 10.07.2026

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    3 7 Отговор

    До коментар #44 от "ябе дриш льо":

    Дри шльо викай на оня дето те е посял....❗
    Не коментира за трите неща ЛЪЖА ЛИ СА или аз лъжа, а веднага започна с ОБИДИ ❗

    Коментиран от #75

    13:51 10.07.2026

  • 57 Анджо

    5 3 Отговор

    До коментар #27 от "Това пророчество":

    Кога Ванга е познала нещо.

    13:52 10.07.2026

  • 58 съвсем

    3 3 Отговор

    До коментар #27 от "Това пророчество":

    ясно е казано...Няма да има морал, и секса ще стане единствената разменна монета направо на улицата, Нали драпате за виртуалните пари и като другите изчезнат и ви спрат интернета...купона почва направо на улицата...Но първо ще сте си продали обувките...А и войните вече почнаха,златото изчезна отдавна а къде ни е водата...Радев я продаде на турци и гърци,...В селата се пукат тръбите, а в градовете тече ръжда по блоковете в тръби от 65г...И ВЕЧЕ НИ ИСКАТ ЗА 2 КУБИКА ПО 10 000 ЕВРА ОТ СОФИЙСКА ВОДА

    13:53 10.07.2026

  • 59 ТОЧНО ТОВА

    4 1 Отговор

    До коментар #54 от "Фори":

    Е ПРОБЛЕМЪТ.

    ПУТИН НЕ ТРЯБВА ДА УЧАСТВА
    В ПЛАНИРАНЕТО
    НА КАКВОТО И ДА БИЛО.

    ДЯДО БОТОКС
    Е ПРОПАДНАЛ
    КГБ КРЕ.ТЕН

    13:58 10.07.2026

  • 60 Украйна не трабва да съществува

    1 5 Отговор
    Не заслужават🇮🇱🇺🇲

    14:01 10.07.2026

  • 61 СИ ДЗИН ПИН

    2 1 Отговор

    До коментар #27 от "Това пророчество":

    РУСИЯ
    Е
    И ЩЕ БЪДЕ ВАСАЛ НА КИТАЙ

    ТЕЗИ ПРОРОЧЕСТВА СА ПИСАНИ
    НЯКАКВИ РУСКИ ПИЯНДУРНИЦИ

    ПРЕДИ ГОДИНИ.

    ПРОРОЧЕСТВОТО СЕГА
    ЩЕ СЕ ПИШЕ НА КИТАЙСКИ.

    14:01 10.07.2026

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 Зеленото 💩

    1 1 Отговор
    Чета коментарите и си мисля че.в БГ е най- концентрирано с овчи мозъци вярващи че руснаците ще загубят без да изтрият всички хлебарки наоколо

    14:03 10.07.2026

  • 64 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    0 0 Отговор

    До коментар #49 от "точно тъп ак":

    Това Ти го реши, не аз❗Т.е. това си е твоя логика ❗

    14:04 10.07.2026

  • 65 Смотаняху

    1 1 Отговор

    До коментар #36 от "Олеее":

    Прайда ще то ползваме за дапуни че.за друго не става

    14:05 10.07.2026

  • 66 Ако този маргинал им е първи дипломат,

    2 1 Отговор
    представям си какво представлява последният, да пази Господ!
    Излагация.

    14:06 10.07.2026

  • 67 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    2 0 Отговор

    До коментар #53 от "Ти що не вземеш":

    Ти що не пробваш да коментираш статията или коментарите, ами коментираш коментиращите 🤔❓
    А да, защото НЕ МОЖЕШ❗ НЕМОЖАЧ❗

    14:06 10.07.2026

  • 68 доста

    1 0 Отговор

    До коментар #27 от "Това пророчество":

    си преписал от Библията.....

    14:08 10.07.2026

  • 69 Не можеш да мислиш

    1 2 Отговор

    До коментар #6 от "Пич":

    за аутсайдер този, който вече Е такъв.

    14:08 10.07.2026

  • 70 Хм...

    3 2 Отговор
    Лавров, запиши си го някъде: войната я започнахте вие и сами вие можете да я спрете! Колкото до Европа, бое сме най-заинтересовани тива безумие да спре, но не и с цената на загуба на свободата и идентичността на Украйна.

    Коментиран от #76

    14:09 10.07.2026

  • 71 Ха ха ха

    2 1 Отговор
    А Мозамбик кВо каза???

    14:12 10.07.2026

  • 72 Веднага може да им намали печалбарството

    2 1 Отговор

    До коментар #3 от "Свободен":

    като се изтегли от Украйна.
    Загадка е какво прави още там..Освен ако в бизнес плана на Путин не влиза да приключи Русия в полза на Запада. Вероятно е това. Знай ли го човек хамавото джудже какво му е в главата

    14:12 10.07.2026

  • 73 Явен копейски фейк

    1 0 Отговор

    До коментар #27 от "Това пророчество":

    И какво те топли?
    Ще успокои последните ти копейски дни ли?
    Не е нужно да намесваш Ванга.
    Твойта няма да стане. Няма как.

    14:15 10.07.2026

  • 74 Само във

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "ХА ХА ХА":

    фантазиите ти.

    14:15 10.07.2026

  • 75 ябе дриш льо"

    1 0 Отговор

    До коментар #56 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Не коментирам твоето мъкнене на вода от кладенци" защото с него бягаш в нова посока от разговора преди. Любима твоя тактика на измъкване. Все нови и нови доводи, ма в друга посока, не в темата. Каьах ти и го прочете (преди да натиснеш удивителната) защо никой не вярва на пе де расснаците.

    Коментиран от #77, #80

    14:21 10.07.2026

  • 76 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    1 1 Отговор

    До коментар #70 от "Хм...":

    Нали знаеш, че Лавров дори не знае за съществуването ти😉❗

    Коментиран от #78

    14:23 10.07.2026

  • 77 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    2 1 Отговор

    До коментар #75 от "ябе дриш льо"":

    Дри шльо, ако вярваш на укроканалите -
    виж какво става в У...йна❗
    Видеото не е от ТАСС ❗

    14:26 10.07.2026

  • 78 кой е тоя Лавров

    1 0 Отговор

    До коментар #76 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Аз знам само за АРМЕНЕЦА Калантарян чиито баща заплю род и родина и сам се накичи с Лаври.

    14:27 10.07.2026

  • 79 ябе дриш льо

    0 0 Отговор
    Аре пак да си отмествам погледа от ос рания г-з ба ка Путин за да помириля бечия пръд мя

    14:28 10.07.2026

  • 80 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    1 0 Отговор

    До коментар #75 от "ябе дриш льо"":

    Жокер за дри шльото:
    "Бунт в Лвов: Над 200 цивилни нападнаха военни и обърнаха кола на ТЦК (ОБЗОР)

    Инцидентът с мобилизационния патрул❗

    Коментиран от #81

    14:30 10.07.2026

  • 81 не дриш льо

    1 1 Отговор

    До коментар #80 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Няма да ни отместиш погледа от лъжливото овчарче ка Путин

    14:32 10.07.2026

  • 82 Абсурдистан

    0 0 Отговор
    Рашистите компенсират запада, като не се преструват на ммилитаристични касапи.

    14:45 10.07.2026

  • 83 Наглост кремълска

    2 0 Отговор
    Абе, Путинско чудовище! Абе, злодей мръсен, зловещ престъпник срещу човечеството! Че махни го най-после този дъртак, дето от 100 години ти е "външен" министър! Че мутрата му е като на булдог бе, чудовище кремълско!

    14:48 10.07.2026

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