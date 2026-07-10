Първият дипломат на Кремъл: Западът умишлено се преструва на заинтересован от преговорите за Украйна

Западът се преструва, че се интересува от преговори за украинско споразумение и прибягна до открити ултиматуми към Русия. Това заяви руският външен министър Сергей Лавров, цитиран от "Интерфакс".

Той направи това изявление по време на съвместна пресконференция с министъра на външните работи и сътрудничеството на Мозамбик Мария Мануела душ Сантуш.

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"Изложихме оценките си за текущото състояние на нещата около Украйна, включително действията на Запада, които симулират готовност за преговори. Сега, както беше обявено от европейците, Западът прибягна до открити ултиматуми към Руската федерация", каза той.

Той добави, че Западът "лицемерно продължава да призовава за решение чрез преговори".

"Вече няма да вярваме на Запада, че иска решение чрез преговори. Този резерв от добра воля и надежда е напълно изчерпан", подчерта министърът.

Русия заяви, че Съединените щати грешат, ако смятат, че украинските удари дълбоко в руска територия могат да ускорят края на войната, и предупреди, че подобни действия могат да доведат до продължаване и ескалация на конфликта.

Повод за реакцията станаха изказванията на американския държавен секретар Марко Рубио и президента Доналд Тръмп по време на срещата на върха на НАТО в Анкара.

Рубио заяви, че Русия все по-трудно защитава въздушното си пространство и изрази надежда, че това ще създаде по-добри условия за преговори за прекратяване на войната.

От своя страна Тръмп коментира украинските удари с думите: "Това е ескалация, но е и ескалация, която може да помогне за постигането на край на войната."

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков отхвърли тази логика.

"В администрацията на Белия дом съществуват определени погрешни схващания относно идеята, че ескалацията и военният натиск могат да проправят пътя към мирно уреждане", заяви той пред журналисти.

По думите му подобен подход е погрешен и може да доведе до удължаване на руската "специална военна операция" в Украйна.

Очаква се Съветът на Европейския съюз (ЕС) да одобри допълнителните санкции срещу Русия в понеделник.

Този ход е в отговор на масираните атаки на Москва срещу Украйна.

Очаква се новите санкции, представени по-рано от върховния представител на ЕС по външната политика и сигурността Кая Калас, да бъдат приети на заседание на Съвета на ЕС по външни работи на 13 юли.

Руският президент Владимир Путин отхвърля призивите за мирни преговори с Киев, съобщи "Ройтерс", позовавайки се на трима източници, близки до Кремъл.

Според тях неотдавнашните украински атаки с дронове срещу руски петролни рафинерии и пристанища са засилили решимостта му засега да продължи войната.

Двама от източниците, пожелали анонимност, твърдят, че Путин по-скоро ще ескалира конфликта, който вече е в петата си година. Един от тях, който редовно се среща с руския президент, определя вероятността от ескалация през следващите месеци като "много висока".