Разпродажба! Турция ще пита Русия, за да се освободи от системите за противовъздушна отбрана С-400

Турция търси разрешение от Русия да продаде своите системи за противовъздушна отбрана С-400 на трета държава, пише Turkey Today.
Според съобщенията това решение идва след новината, че САЩ са дали зелена светлина за програмата за изтребители F-35 на Турция.
Съобщава се, че отбранителната линия между Вашингтон и Анкара в момента е разделена на два отделни, но взаимосвързани въпроса: премахването на санкциите по CAATSA и потенциалната продажба на изтребители F-35, наред с завръщането на Турция към тази програма. Макар че премахването на санкциите по CAATSA не би разрешило автоматично спора за F-35, то би премахнало една от най-големите политически и правни бариери между двете държави.
В доклада се подчертава, че посланието на президента на САЩ Доналд Тръмп до президента Ердоган, в което се заявява, че Вашингтон ще отмени санкциите и ще прецени въпроса с F-35, сигнализира за голяма промяна.
Според информация, получена от Hurriyet, американската администрация счита всеки подход, включващ продължаващо турско владение – дори под наблюдението на САЩ или с премахнати задействащи механизми на турска земя – за недостатъчен, за да задоволи съществуващата правна рамка. Основният критерий на Вашингтон остава напълно непроменен: системите С-400 трябва да бъдат напълно премахнати от военния инвентар на Турция.
Според доклада, текущите тристранни дискусии между Анкара, Вашингтон и Москва са насочени както към войната между Русия и Украйна, така и към спора за С-400.
Вашингтон разглежда продажбата на системите на държава от Персийския залив като най-жизнеспособния вариант.
Всяко прехвърляне обаче изисква официално участие на Русия съгласно първоначалното споразумение с крайния потребител на покупката. Това означава, че Москва трябва да одобри всяка продажба на трета страна.
В доклада се отбелязва, че Анкара вече е проучила позицията на Москва по въпроса и руската страна, според съобщенията, не възразява.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Деций
18:52 09.07.2026
2 🗽🗽🗽
18:54 09.07.2026
3 реалистъ
18:56 09.07.2026
4 Владимир Путин, президент
Това е Факт 👈
Коментиран от #7, #19, #22
18:56 09.07.2026
5 ЛилиПутя
19:02 09.07.2026
6 Мишел
Коментиран от #10, #28
19:06 09.07.2026
7 Отнасят се с ватенките като с чумави
До коментар #4 от "Владимир Путин, президент":😅😅😅😅😅😅
19:10 09.07.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Шопо
19:11 09.07.2026
10 Румен Радев, премиер
До коментар #6 от "Мишел":Куцо и сакато се гъбарка с умряла Русия !!!
Това е доказан Факт 👈😄
19:11 09.07.2026
11 малко истински факти
19:12 09.07.2026
12 Нямат край
19:12 09.07.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 варна
19:13 09.07.2026
15 аха
Коментиран от #21
19:14 09.07.2026
16 Реджеп Ердоган, президент
Два ряза 🍌😆
19:16 09.07.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 урсула
19:18 09.07.2026
19 Търновец
До коментар #4 от "Владимир Путин, президент":Азербайджан отказа да купи СУ 35 от Русия а предпочете Китайски изтребители. Русите обаче засилват позициите си в България и вместо да включи България в новия мега проект за доставка на тръбна газ от Африка към Италия и Германия Радев ни включва в мега проект за Руски и Азерски газ.
Коментиран от #27
19:19 09.07.2026
20 Комундел Комунделов
„Руски тираджия, не си карай камиона по сухопътния коридор към Крим за бързи рубли, дори трикратната тарифа да ти изглежда изкушаваща. На окупираната територия камионът ти е легитимна военна цел! Джапанките ти ще се стопят на педала за газта – само за последната седмица над 360 шофьори вече се убедиха в това. Изгледай видеото с 200 кримски гадове от юли и се изнасяй по д.я.в.о.л.и.т.е към Ростов – без пукната пара, точно както на младини ходеше по у.р.в.и.
И предай на всички: тук превозвачът е просто консуматив за еднократна употреба!"
19:19 09.07.2026
21 Виждащ
До коментар #15 от "аха":Потвърждавам.
19:20 09.07.2026
22 Факт е
До коментар #4 от "Владимир Путин, президент":че са изкарали глупаци да тролеят, а това не показва само глупака, а и трагедията на запада! 😄
Коментиран от #29
19:22 09.07.2026
23 Гостът
Този ердоган е толкова зависим толкова досиета и доклади имат за него просто не е истина.
Може спокойно да кажем че е един от най успешните проекти на американците.
19:24 09.07.2026
24 малийййй
19:27 09.07.2026
25 ироней
19:27 09.07.2026
26 Големи загуби
19:28 09.07.2026
27 Габровец
До коментар #19 от "Търновец":Под Средиземно море ли ще е тръбата или Под Атлантическия океан.?
Големи идиоти ражда тая жега
19:28 09.07.2026
28 брадев в парламента
До коментар #6 от "Мишел":Дали имам готовност да наложа Вето, АЗ ще наложа Вето (ама друг път)
19:30 09.07.2026
29 Руснак без крак...
До коментар #22 от "Факт е":"..трагедията на запада.."
Трагедията е единствено за 500 000 руски майки и бащи, както и за 1млн 6yнаци като мен останали без крак, без ръка, че и без глава !!! Руснака както и кокошката може живее и без глава. Факт 👈😄
19:37 09.07.2026
30 бай Даньо
19:37 09.07.2026
31 Лопата Орешник
19:37 09.07.2026