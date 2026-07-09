Разпродажба! Турция ще пита Русия, за да се освободи от системите за противовъздушна отбрана С-400

Турция търси разрешение от Русия да продаде своите системи за противовъздушна отбрана С-400 на трета държава, пише Turkey Today.

Според съобщенията това решение идва след новината, че САЩ са дали зелена светлина за програмата за изтребители F-35 на Турция.

Съобщава се, че отбранителната линия между Вашингтон и Анкара в момента е разделена на два отделни, но взаимосвързани въпроса: премахването на санкциите по CAATSA и потенциалната продажба на изтребители F-35, наред с завръщането на Турция към тази програма. Макар че премахването на санкциите по CAATSA не би разрешило автоматично спора за F-35, то би премахнало една от най-големите политически и правни бариери между двете държави.

В доклада се подчертава, че посланието на президента на САЩ Доналд Тръмп до президента Ердоган, в което се заявява, че Вашингтон ще отмени санкциите и ще прецени въпроса с F-35, сигнализира за голяма промяна.

Според информация, получена от Hurriyet, американската администрация счита всеки подход, включващ продължаващо турско владение – дори под наблюдението на САЩ или с премахнати задействащи механизми на турска земя – за недостатъчен, за да задоволи съществуващата правна рамка. Основният критерий на Вашингтон остава напълно непроменен: системите С-400 трябва да бъдат напълно премахнати от военния инвентар на Турция.

Според доклада, текущите тристранни дискусии между Анкара, Вашингтон и Москва са насочени както към войната между Русия и Украйна, така и към спора за С-400.

Вашингтон разглежда продажбата на системите на държава от Персийския залив като най-жизнеспособния вариант.

Всяко прехвърляне обаче изисква официално участие на Русия съгласно първоначалното споразумение с крайния потребител на покупката. Това означава, че Москва трябва да одобри всяка продажба на трета страна.

В доклада се отбелязва, че Анкара вече е проучила позицията на Москва по въпроса и руската страна, според съобщенията, не възразява.