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Разпродажба! Турция ще пита Русия, за да се освободи от системите за противовъздушна отбрана С-400

Разпродажба! Турция ще пита Русия, за да се освободи от системите за противовъздушна отбрана С-400

9 Юли, 2026 18:49 970 31

  • русия-
  • турция-
  • нато-
  • доналд тръмп-
  • реджеп ердоган-
  • ракети-
  • с-400-
  • ф-35

Според съобщенията това решение идва след новината, че САЩ са дали зелена светлина за програмата за изтребители F-35 на Турция

Разпродажба! Турция ще пита Русия, за да се освободи от системите за противовъздушна отбрана С-400 - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Фокус Фокус

Турция търси разрешение от Русия да продаде своите системи за противовъздушна отбрана С-400 на трета държава, пише Turkey Today.

Според съобщенията това решение идва след новината, че САЩ са дали зелена светлина за програмата за изтребители F-35 на Турция.

Съобщава се, че отбранителната линия между Вашингтон и Анкара в момента е разделена на два отделни, но взаимосвързани въпроса: премахването на санкциите по CAATSA и потенциалната продажба на изтребители F-35, наред с завръщането на Турция към тази програма. Макар че премахването на санкциите по CAATSA не би разрешило автоматично спора за F-35, то би премахнало една от най-големите политически и правни бариери между двете държави.

В доклада се подчертава, че посланието на президента на САЩ Доналд Тръмп до президента Ердоган, в което се заявява, че Вашингтон ще отмени санкциите и ще прецени въпроса с F-35, сигнализира за голяма промяна.

Според информация, получена от Hurriyet, американската администрация счита всеки подход, включващ продължаващо турско владение – дори под наблюдението на САЩ или с премахнати задействащи механизми на турска земя – за недостатъчен, за да задоволи съществуващата правна рамка. Основният критерий на Вашингтон остава напълно непроменен: системите С-400 трябва да бъдат напълно премахнати от военния инвентар на Турция.

Според доклада, текущите тристранни дискусии между Анкара, Вашингтон и Москва са насочени както към войната между Русия и Украйна, така и към спора за С-400.

Вашингтон разглежда продажбата на системите на държава от Персийския залив като най-жизнеспособния вариант.

Всяко прехвърляне обаче изисква официално участие на Русия съгласно първоначалното споразумение с крайния потребител на покупката. Това означава, че Москва трябва да одобри всяка продажба на трета страна.

В доклада се отбелязва, че Анкара вече е проучила позицията на Москва по въпроса и руската страна, според съобщенията, не възразява.


Турция
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Деций

    13 13 Отговор
    Те вероятно ще си го откупят.Ще им трябват.

    18:52 09.07.2026

  • 2 🗽🗽🗽

    13 11 Отговор
    Да ги дадат на Украйна да ги разглобят и вземат технологията заедно с Пейтриът.

    18:54 09.07.2026

  • 3 реалистъ

    16 19 Отговор
    Не трябва да пита, а да предостави системите на Украйна!

    18:56 09.07.2026

  • 4 Владимир Путин, президент

    21 19 Отговор
    Куцо и сакато бие шутове на Русия !!!
    Това е Факт 👈

    Коментиран от #7, #19, #22

    18:56 09.07.2026

  • 5 ЛилиПутя

    17 15 Отговор
    Никой не пита русия за нищо вече, мечката е чумава

    19:02 09.07.2026

  • 6 Мишел

    16 4 Отговор
    Радев си промени решението за руските санкции.България няма да наложи вето на 21-вия пакет санкции на ЕС срещу Русия.

    Коментиран от #10, #28

    19:06 09.07.2026

  • 7 Отнасят се с ватенките като с чумави

    13 3 Отговор

    До коментар #4 от "Владимир Путин, президент":

    😅😅😅😅😅😅

    19:10 09.07.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Шопо

    9 5 Отговор
    Ердоган е умен.Ще си върне Крим без война!!!

    19:11 09.07.2026

  • 10 Румен Радев, премиер

    11 5 Отговор

    До коментар #6 от "Мишел":

    Куцо и сакато се гъбарка с умряла Русия !!!
    Това е доказан Факт 👈😄

    19:11 09.07.2026

  • 11 малко истински факти

    10 1 Отговор
    Големия шеф бай Дончо дръпна ушите на едоганката , та така ,ха ха ха ...

    19:12 09.07.2026

  • 12 Нямат край

    11 5 Отговор
    руския ПОЗОР и УНИЖЕНИЕ, нямат...😂

    19:12 09.07.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 варна

    8 5 Отговор
    руското оръжие е тотал щета

    19:13 09.07.2026

  • 15 аха

    7 3 Отговор
    Вече всеки бяга от недъгави непотребни рушуляций.

    Коментиран от #21

    19:14 09.07.2026

  • 16 Реджеп Ердоган, президент

    7 1 Отговор
    Бaлcъм я да питам Русията за нещо !!!
    Два ряза 🍌😆

    19:16 09.07.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 урсула

    1 3 Отговор
    Дайте ги на нас, че не можем да измислим на евpoгeйcкото ПВО трябва ли тапата на тръбите за ракетите да се отделя или не!

    19:18 09.07.2026

  • 19 Търновец

    4 1 Отговор

    До коментар #4 от "Владимир Путин, президент":

    Азербайджан отказа да купи СУ 35 от Русия а предпочете Китайски изтребители. Русите обаче засилват позициите си в България и вместо да включи България в новия мега проект за доставка на тръбна газ от Африка към Италия и Германия Радев ни включва в мега проект за Руски и Азерски газ.

    Коментиран от #27

    19:19 09.07.2026

  • 20 Комундел Комунделов

    4 2 Отговор
    Брутално предупреждение от фронта! Командирът „Мадяр“ с ултиматум към руските шофьори:
    „Руски тираджия, не си карай камиона по сухопътния коридор към Крим за бързи рубли, дори трикратната тарифа да ти изглежда изкушаваща. На окупираната територия камионът ти е легитимна военна цел! Джапанките ти ще се стопят на педала за газта – само за последната седмица над 360 шофьори вече се убедиха в това. Изгледай видеото с 200 кримски гадове от юли и се изнасяй по д.я.в.о.л.и.т.е към Ростов – без пукната пара, точно както на младини ходеше по у.р.в.и.
    И предай на всички: тук превозвачът е просто консуматив за еднократна употреба!"

    19:19 09.07.2026

  • 21 Виждащ

    2 0 Отговор

    До коментар #15 от "аха":

    Потвърждавам.

    19:20 09.07.2026

  • 22 Факт е

    2 2 Отговор

    До коментар #4 от "Владимир Путин, президент":

    че са изкарали глупаци да тролеят, а това не показва само глупака, а и трагедията на запада! 😄

    Коментиран от #29

    19:22 09.07.2026

  • 23 Гостът

    1 0 Отговор
    И ето тука идва новината, че скоро ще има нахлуване на Турска територия от страна на Израел. Случвало се е и преди когато ф16 просто не излетяха от турски военни летища нищо чудно да се случи същото и с тези ф35.
    Този ердоган е толкова зависим толкова досиета и доклади имат за него просто не е истина.
    Може спокойно да кажем че е един от най успешните проекти на американците.

    19:24 09.07.2026

  • 24 малийййй

    1 0 Отговор
    Богата и технологича Турция ще пита Русия... Ние бедняците нарязахме всичко руско за скрап. Ама така е, какво им трябва на турците, нали с нашите пари Радев им плаща да не работят.

    19:27 09.07.2026

  • 25 ироней

    1 0 Отговор
    Най-изгодно могат да ги продадат на Иран, но и още по-изгодно на РБрадев.

    19:27 09.07.2026

  • 26 Големи загуби

    2 0 Отговор
    На 9 юли ВСУ са ударили 14 кораба в Азовско море, като 12 са танкери от руския сенчест флот, един товарен кораб и един влекач.

    19:28 09.07.2026

  • 27 Габровец

    0 1 Отговор

    До коментар #19 от "Търновец":

    Под Средиземно море ли ще е тръбата или Под Атлантическия океан.?
    Големи идиоти ражда тая жега

    19:28 09.07.2026

  • 28 брадев в парламента

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "Мишел":

    Дали имам готовност да наложа Вето, АЗ ще наложа Вето (ама друг път)

    19:30 09.07.2026

  • 29 Руснак без крак...

    1 0 Отговор

    До коментар #22 от "Факт е":

    "..трагедията на запада.."

    Трагедията е единствено за 500 000 руски майки и бащи, както и за 1млн 6yнаци като мен останали без крак, без ръка, че и без глава !!! Руснака както и кокошката може живее и без глава. Факт 👈😄

    19:37 09.07.2026

  • 30 бай Даньо

    0 0 Отговор
    комшу прави фатална грешка но не ме учудва , то комшу така затри цяла империя грешка след грешка.

    19:37 09.07.2026

  • 31 Лопата Орешник

    0 0 Отговор
    Че то без Русия тия системи не моат гръмнат уе! Дистанционно управление и пълен блокаж на достъпа до системната информация има !!

    19:37 09.07.2026

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