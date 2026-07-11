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Финландия удължава строгия закон за границата

Финландия удължава строгия закон за границата

11 Юли, 2026 19:10, обновена 11 Юли, 2026 19:13 664 1

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Хелзинки планира извънредните мерки срещу миграционния натиск от Русия да останат в сила до края на 2028 година

Финландия удължава строгия закон за границата - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Министерството на вътрешните работи на Финландия стартира процедура по удължаване на действието на извънредния Закон за гранична сигурност до 31 декември 2028 година, става ясно от официално съобщение на финландското правителство.

Нормативният акт, известен като Закон за временните мерки за борба с инструментализираната миграция, дава право на граничните власти да отказват приемането на молби за убежище в определени зони по сухопътната граница с Русия и директно да връщат мигранти, използвани като инструмент за политически натиск.

Законът първоначално влезе в сила през лятото на 2024 г. с едногодишен срок, след което бе продължен до края на 2026 г., но сега се предвижда нов двугодишен период на действие.

По думите на вътрешния министър Мари Рантанен, оценките на службите за сигурност показват, че рискът от организирано преминаване на мигранти през източната граница ще остане изключително висок за дълъг период от време, а бързо подобряване на ситуацията не се очаква.

Самият закон до момента не е прилаган на практика, тъй като всички сухопътни контролно-пропускателни пунктове между Финландия и Русия остават напълно затворени за неопределено време по силата на поредица от правителствени решения.

Властите в Хелзинки подчертават, че мерките са постигнали своя превантивен ефект и са блокирали миграционния натиск, но поддържането на готовност е критично важно за националната сигурност на страната, която представлява най-дългата външна граница на Европейския съюз и НАТО с Руската федерация.


Финландия
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