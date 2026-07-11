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Анкара отрече слуховете за препродажба на С-400

Анкара отрече слуховете за препродажба на С-400

11 Юли, 2026 20:01, обновена 11 Юли, 2026 20:05 620 21

  • турция-
  • ракети-
  • с-400

Партията на Ердоган нарече спекулация твърденията, че руските зенитни системи са прехвърлени на държава от Персийския залив

Анкара отрече слуховете за препродажба на С-400 - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Управляващата в Турция Партия на справедливостта и развитието (ПСР) категорично отхвърли медийните съобщения, че страната е препродала своите руски системи за противовъздушна отбрана С-400 на трета страна.

Официални представители на партията на президента Реджеп Тайип Ердоган определиха публикациите като „чиста спекулация“ и заявиха, че те не отговарят на истината.

Реакцията на Анкара идва след материал в авторитетния турски вестник „Хюриет“, в който се твърдеше, че комплексите С-400 вече са договорени и се доставят на държава от Персийския залив – като възможни купувачи се сочеха Обединените арабски емирства или Катар.

Според неофициални анализи в турските медии, евентуално освобождаване от руските системи би помогнало на Турция да премахне американските санкции по закона CAATSA и да се завърне в програмата за изтребители от пето поколение F-35. Въпреки това партийното ръководство остава на позицията, че ПВО системите остават собственост на Турция.


Турция
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Софиянец

    12 4 Отговор
    😂 поредния ритник в зурлите на бандеровската измет

    20:07 11.07.2026

  • 2 стоян георгиев

    12 2 Отговор
    Както всичко друго и това се оказа укро ес фашистка лъжа!

    20:08 11.07.2026

  • 3 Хихихи

    12 2 Отговор
    Натовския позор няма граници 🤭

    20:08 11.07.2026

  • 4 Варненец

    9 2 Отговор
    Като видяха как се представя натовското пво в исраел и крайна, и решиха да заложат на сигурното!

    20:09 11.07.2026

  • 5 Съдията

    11 0 Отговор
    Западна(лата) пропаганда вече яко се задъхва в отчаянието си. След над 600 милиарда, налято и изпарили се в Украйна, се чудят какво да измислят, само и само да отклонят вниманието от себе си. Но скоро ще им бъде потърсена сметка, вкъщи разбира се. Мъка, мъка либерастка.😂

    20:10 11.07.2026

  • 6 604

    9 1 Отговор
    либераската пиТдерастия оповергава феЙкалийте който си самонаписа!!!

    20:10 11.07.2026

  • 7 Стойко

    9 1 Отговор
    Поредния пирон в ковчега на укро лъжите!

    20:10 11.07.2026

  • 8 Истината

    12 1 Отговор
    Колко жалко е да си евро смотаняк 😂

    20:11 11.07.2026

  • 9 Кико

    11 1 Отговор
    Поредната гавра с мисирскара псевдо евро журналистика ала грозев 😅

    20:12 11.07.2026

  • 10 604

    8 2 Отговор
    ИСТИНАТА Е ЧЕ ПРИ ИСТИНСКИ КОНФЛИКТ РАША ЩЕ НИ БИЕ КЪТ МАЧЕ У ДОВАРЯ ШОТ СТЕ НИЩО ПОВЕЧЕ ОТ ДРАСКАЧИ ЗАД КОПЧЕТА!!!!!!!

    Коментиран от #15

    20:12 11.07.2026

  • 11 случва се

    2 0 Отговор
    Хюриет е турски вестник и е предварил събитията, като е обявил преговаряното за договорено.

    20:12 11.07.2026

  • 12 Пора

    0 6 Отговор
    Въртят,сучат турците ще продадат на загуба руските кюнци с отпаднала необходимост.

    20:12 11.07.2026

  • 13 Сандо

    3 0 Отговор
    Какво не е ясно в случая?Турция ще се съгласи да препродаде С-400 само тогава,когато САЩ я върнат в системата за производство но Ф-35.Някой смята ли,че тариката Бай Ердо ще се лиши от системата си и после да получи един демократичен шут от Тръмпича и тогава нито С,нито Ф?

    20:13 11.07.2026

  • 14 Ганев я закривай тия ФАЛШИВИ НОВИНИ

    9 0 Отговор
    И си сядали на Г@ЗА , не лъжи повече хората !!!!!!!!

    20:15 11.07.2026

  • 15 различно мнение

    0 4 Отговор

    До коментар #10 от "604":

    защо да ни бият, защото вече руския не е задължителен език в училищата ли, с което руско говорящите са "дискриминирани" ли, а? Или че отсвирваме райнметал?

    20:16 11.07.2026

  • 16 ФАКТИ , ВЗЕМЕТЕ СЕ ЗА"КР""ИЙ""ТЕ !

    7 1 Отговор
    И да ви олекне на душата и на нас също !

    20:16 11.07.2026

  • 17 Главния редактор да ди подаде оставката

    8 1 Отговор
    ДОСТОЙНО , СКРОМНО , ПОЧТЕНО и да отива да продава банички !!!! А ся гледайте как ще ме изтрият !!!!!

    20:19 11.07.2026

  • 18 Знаете ли на кой викат Ганьо

    5 0 Отговор
    На БАЙ ГАНЬО защото простотията е голяма и не ходи по гората !

    20:22 11.07.2026

  • 19 ?????

    4 0 Отговор
    Ердоган обича и може да седи на няколко стола.
    Пък и не вярвам да е забравил че руснаците практически го спасиха като го предупредиха за преврата 2016 г. негласно поддържан от Щатите.

    20:24 11.07.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Урсулата

    2 0 Отговор
    Аз познавам ГАНЬО голям смотаняк е , ама е верен евро,алчен атлантик !

    20:30 11.07.2026

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