Анкара отрече слуховете за препродажба на С-400

Управляващата в Турция Партия на справедливостта и развитието (ПСР) категорично отхвърли медийните съобщения, че страната е препродала своите руски системи за противовъздушна отбрана С-400 на трета страна.
Официални представители на партията на президента Реджеп Тайип Ердоган определиха публикациите като „чиста спекулация“ и заявиха, че те не отговарят на истината.
Реакцията на Анкара идва след материал в авторитетния турски вестник „Хюриет“, в който се твърдеше, че комплексите С-400 вече са договорени и се доставят на държава от Персийския залив – като възможни купувачи се сочеха Обединените арабски емирства или Катар.
Според неофициални анализи в турските медии, евентуално освобождаване от руските системи би помогнало на Турция да премахне американските санкции по закона CAATSA и да се завърне в програмата за изтребители от пето поколение F-35. Въпреки това партийното ръководство остава на позицията, че ПВО системите остават собственост на Турция.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Софиянец
20:07 11.07.2026
2 стоян георгиев
20:08 11.07.2026
3 Хихихи
20:08 11.07.2026
4 Варненец
20:09 11.07.2026
5 Съдията
20:10 11.07.2026
6 604
20:10 11.07.2026
7 Стойко
20:10 11.07.2026
8 Истината
20:11 11.07.2026
9 Кико
20:12 11.07.2026
10 604
Коментиран от #15
20:12 11.07.2026
11 случва се
20:12 11.07.2026
12 Пора
20:12 11.07.2026
13 Сандо
20:13 11.07.2026
14 Ганев я закривай тия ФАЛШИВИ НОВИНИ
20:15 11.07.2026
15 различно мнение
До коментар #10 от "604":защо да ни бият, защото вече руския не е задължителен език в училищата ли, с което руско говорящите са "дискриминирани" ли, а? Или че отсвирваме райнметал?
20:16 11.07.2026
16 ФАКТИ , ВЗЕМЕТЕ СЕ ЗА"КР""ИЙ""ТЕ !
20:16 11.07.2026
17 Главния редактор да ди подаде оставката
20:19 11.07.2026
18 Знаете ли на кой викат Ганьо
20:22 11.07.2026
19 ?????
Пък и не вярвам да е забравил че руснаците практически го спасиха като го предупредиха за преврата 2016 г. негласно поддържан от Щатите.
20:24 11.07.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Урсулата
20:30 11.07.2026