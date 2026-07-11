Анкара отрече слуховете за препродажба на С-400

Управляващата в Турция Партия на справедливостта и развитието (ПСР) категорично отхвърли медийните съобщения, че страната е препродала своите руски системи за противовъздушна отбрана С-400 на трета страна.

Официални представители на партията на президента Реджеп Тайип Ердоган определиха публикациите като „чиста спекулация“ и заявиха, че те не отговарят на истината.

Реакцията на Анкара идва след материал в авторитетния турски вестник „Хюриет“, в който се твърдеше, че комплексите С-400 вече са договорени и се доставят на държава от Персийския залив – като възможни купувачи се сочеха Обединените арабски емирства или Катар.

Според неофициални анализи в турските медии, евентуално освобождаване от руските системи би помогнало на Турция да премахне американските санкции по закона CAATSA и да се завърне в програмата за изтребители от пето поколение F-35. Въпреки това партийното ръководство остава на позицията, че ПВО системите остават собственост на Турция.