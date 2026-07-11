Американският актьор Стивън Сегал, който от години има руско гражданство и е специален представител на Москва за хуманитарните връзки със САЩ, отново влезе в ролята на руски пропагандист, съобщава украинското англоезично издание Kyiv Independent.

В новия си документален филм „В името на справедливостта“, разпространен в руската държавна медийна платформа „Смотрим“, Сегал открито постави под въпрос легитимността на Володимир Зеленски с думите: „Не знаех, че той все още е президент“.

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Във филма екшън звездата посещава окупираните от Русия украински територии, включително разрушения Мариупол, и разговаря с украински военнопленници, като повтаря основните тези на Кремъл за конфликта. Сегал, който поддържа близки отношения с Владимир Путин, за пореден път декларира пълната си подкрепа за руското ръководство, докато западните медии напомнят, че актьорът отдавна е изгубил холивудското си влияние и е официално обявен за заплаха за националната сигурност от Киев още през 2017 година.