Стивън Сегал оспори легитимността на Зеленски

Американският актьор Стивън Сегал, който от години има руско гражданство и е специален представител на Москва за хуманитарните връзки със САЩ, отново влезе в ролята на руски пропагандист, съобщава украинското англоезично издание Kyiv Independent.
В новия си документален филм „В името на справедливостта“, разпространен в руската държавна медийна платформа „Смотрим“, Сегал открито постави под въпрос легитимността на Володимир Зеленски с думите: „Не знаех, че той все още е президент“.
Във филма екшън звездата посещава окупираните от Русия украински територии, включително разрушения Мариупол, и разговаря с украински военнопленници, като повтаря основните тези на Кремъл за конфликта. Сегал, който поддържа близки отношения с Владимир Путин, за пореден път декларира пълната си подкрепа за руското ръководство, докато западните медии напомнят, че актьорът отдавна е изгубил холивудското си влияние и е официално обявен за заплаха за националната сигурност от Киев още през 2017 година.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Я па тоа олигофрен
22:13 11.07.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 зеленоеугленски
22:15 11.07.2026
6 И не само той
22:15 11.07.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Сила
В блатото , в тинята ....!!!
22:15 11.07.2026
9 Да кажа
Ето гледайте и четете кои и спрете да питате
22:19 11.07.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Някой вещ,би ли обяснил...?!
Като този указ е в юридическа сила,защото не е отменен...?!
Ха сега де...?!?!
Коментиран от #21, #34
22:21 11.07.2026
13 Архимандрисандрит Бибиян
22:22 11.07.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Чисто и просто Сегал казва... :
Кратко и ясно...!
Коментиран от #23
22:23 11.07.2026
16 Никой не се интересува от укромедиите!
22:24 11.07.2026
17 Тоа мел лезак
А знае ли тоа импотентен пръд льок,...защо педофила дошъл на власт без избори ( назначен от алкашора Ел цин) и то след.. ПРЕВРАТ,. .. узурпира незаконно властта у кремля, ..след като по Конституция,..НЕ МОЖЕ ДА УПРАВЛЯВА ПОВЕЧЕ ОТ 2 МАНДАТА?
2 МАНДАТА а не...26 год.!!
Хихихихихи
Коментиран от #30, #98
22:26 11.07.2026
18 стоян георгиев
До коментар #14 от "Бай той Толстой":Ти нали си номер едно какво ти пука?
22:26 11.07.2026
19 Петър Танев
Коментиран от #29, #32, #78
22:27 11.07.2026
20 Въпрос
22:28 11.07.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Браво
22:31 11.07.2026
23 Хм Хм
До коментар #15 от "Чисто и просто Сегал казва... :":Сегал е някакъв титан на конституционната мисъл. Не се излагайте, отново ви пуснаха кремълските наративи и отново повтаряте като папагали едно и също.
Да върнем малко Мурзите в правия път. Върховният закон на Украйна - Конституцията постановява, че по време на война не се правят избори. Изпълняващият длъжността президент е легитимен такъв до встъпване в длъжност на новия президент. Кратко и ясно.
Коментиран от #33, #96
22:32 11.07.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Режисьор
22:33 11.07.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Няма легитимни
Коментиран от #71
22:34 11.07.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Не се усмихват
До коментар #19 от "Петър Танев":Хилят се и се гаврат с ТРИДНЕВНИЯ педофил и неговата хомо ДВИЖУХА
Хихихихихи
Коментиран от #36
22:35 11.07.2026
30 Стоян Георгиев
До коментар #17 от "Тоа мел лезак":Забелязъл съм, че подлогите центаджийски, пишещи тук по задължение се държат доста непочтенно.
Когато нямат аргументи да се противопоставят, започват да обиждат като селски овчари.
Коментиран от #35
22:35 11.07.2026
31 Пфу
22:35 11.07.2026
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33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 оня с коня
До коментар #12 от "Някой вещ,би ли обяснил...?!":Нещата не опират до някакви сериозни Анализаторски способности,а просто човек търпеливо да чете Инфото в Медиите- нещо което ти НЕ ПРАВИШ ПО СВОИ СИ ПРИЧИНИ.Не разбираш как така Зеленски хем иска Мирни преговори с Русия,хем пък е забранил да се водят такива?А нещата са простички:Зеленски иска равноправни Преговори БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛНИ РУСКИ Условия,т.е. Четирите Области заграбени от тях да се признаят за тяхна Собственост и ОТ ТАМ НАТАТЪК да се говори ...За Още!Е как ще се съгласи Зеленски на подобни руски Условия и затова ли изстрада Украйна толкова много в тази война?
22:37 11.07.2026
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Чакай ся...?!
До коментар #29 от "Не се усмихват":Та нали самият Ти твърдеше,че Тръмп е ,,Агент Краснов на Путин"...?!
22:38 11.07.2026
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
Коментиран от #83
22:39 11.07.2026
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Зелена Пеgepyга
Коментиран от #93
22:42 11.07.2026
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 Жан Клод Ван Дам
Коментиран от #97
22:43 11.07.2026
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 Мдааа Не само Сегал се съмнява
22:47 11.07.2026
49 Зельонски
22:49 11.07.2026
50 Бангаранга и чунга-чанга
Общо до момента са ударени 77 танкера, още няколко седмици – и бройката може да стигне до стотици.
На видеото се вижда в какво се превръща корабът след украинска атака – рубката изгаря напълно, превръщайки танкера в дрейфуващ скрап.
Коментиран от #53
22:50 11.07.2026
51 Този коментар е премахнат от модератор.
52 „Птиците на Мадяр“
Коментиран от #90
22:53 11.07.2026
53 дрън дрън
До коментар #50 от "Бангаранга и чунга-чанга":Това само на Плейстейшъна.
22:54 11.07.2026
54 ПЪЛНИ Глупости
22:55 11.07.2026
55 Този коментар е премахнат от модератор.
56 Този коментар е премахнат от модератор.
57 Този коментар е премахнат от модератор.
58 „Птиците на Мадяр“
22:57 11.07.2026
59 Този коментар е премахнат от модератор.
60 Последния Софиянец
22:59 11.07.2026
61 Лондон
А Путлер , който ти плаща да бъщолевиш глупости , дали е легитимен !!!
В Русия е , като в нациска Германия през 30 г на миналия век !!!
Един фюрер , една държава , разликата е само в липсата на мустаци на съмремения Хитлер !!!
Коментиран от #68
22:59 11.07.2026
62 Цвете
Коментиран от #66
23:00 11.07.2026
63 оня с коня
Коментиран от #65
23:00 11.07.2026
64 Иван
До коментар #55 от "Дако":Ти луд ли си??? Искаш соросоида да бъде щастлиФТ???
23:01 11.07.2026
65 Иван
До коментар #63 от "оня с коня":В Библията пише че е легитимен.
23:02 11.07.2026
66 Този коментар е премахнат от модератор.
67 Този коментар е премахнат от модератор.
68 Иван
До коментар #61 от "Лондон":Парите, които Путин му плаща, пресно напечатени ли са??? --- като еврейските от Федералния Резерв?
23:04 11.07.2026
69 Този коментар е премахнат от модератор.
70 тука има, тука нема...
23:09 11.07.2026
71 Атина Палада
До коментар #27 от "Няма легитимни":Важното е да чувализира гнилата вата нон стоп, няма значение колко е легитимен!
23:11 11.07.2026
72 Този коментар е премахнат от модератор.
73 Този коментар е премахнат от модератор.
74 Този коментар е премахнат от модератор.
75 Този коментар е премахнат от модератор.
76 хихи
23:18 11.07.2026
77 Този коментар е премахнат от модератор.
78 хихи
До коментар #19 от "Петър Танев":+1, много яка снимка
Коментиран от #80
23:19 11.07.2026
79 Този коментар е премахнат от модератор.
80 Зеления мухъл
До коментар #78 от "хихи":Прокуди и изби 35 милиона окраинци.
Коментиран от #84
23:22 11.07.2026
81 Хм...
23:23 11.07.2026
82 Този коментар е премахнат от модератор.
83 Такова самоунижение като
До коментар #39 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":на Сийгъл не може често да се види. Започнал работа като руски пропагандист в Кремъл. Много тъжна гледка, за съжаление.
23:24 11.07.2026
84 БайБоцимир
До коментар #80 от "Зеления мухъл":Прокуди ги путин.
Коментиран от #86
23:25 11.07.2026
85 Мдааа
23:26 11.07.2026
86 Не е вярно!
До коментар #84 от "БайБоцимир":Повечето избягаха от концлагера Украйна именно в Русия при Путин.
23:26 11.07.2026
87 Владимир Владимирович
Коментиран от #94
23:28 11.07.2026
88 Владимир Владимирович
23:30 11.07.2026
89 Хората на Зеления
23:33 11.07.2026
90 Този коментар е премахнат от модератор.
91 Нямат край
23:36 11.07.2026
92 Точно така
23:38 11.07.2026
93 Волгата, Копейката и Евгени Минчеф
До коментар #41 от "Зелена Пеgepyга":Ние, другаря Путин и Стивън сме от един отбор 😘
23:40 11.07.2026
94 София
До коментар #87 от "Владимир Владимирович":Ленин освободи руснаците от собственост, Сталин от свобода, a Путин от мозък!
Анна Политковская.
23:43 11.07.2026
95 Факт
23:43 11.07.2026
96 ⚒️⚒️⚒️⚒️
До коментар #23 от "Хм Хм":Браво!
Един, да знае!
Аман, от НЕ грамотни!
23:43 11.07.2026
97 киноман
До коментар #43 от "Жан Клод Ван Дам":Чък Норис му каза пий си питието !😀
23:52 11.07.2026
98 Руският Цар
До коментар #17 от "Тоа мел лезак":Не търси кусури на Кралете. Короната се предава по наследство. До 2036г. Путин ще бъде Цар. После руснаците друг ще си изберат .
23:59 11.07.2026