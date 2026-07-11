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Стивън Сегал оспори легитимността на Зеленски
  Тема: Украйна

Стивън Сегал оспори легитимността на Зеленски

11 Юли, 2026 22:06, обновена 11 Юли, 2026 22:11 2 314 98

  • стивън сегал-
  • русия-
  • украйна-
  • зеленски

Холивудският актьор и руски гражданин заяви в нов документален филм, че не знае дали Украйна изобщо има президент

Стивън Сегал оспори легитимността на Зеленски - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Американският актьор Стивън Сегал, който от години има руско гражданство и е специален представител на Москва за хуманитарните връзки със САЩ, отново влезе в ролята на руски пропагандист, съобщава украинското англоезично издание Kyiv Independent.

В новия си документален филм „В името на справедливостта“, разпространен в руската държавна медийна платформа „Смотрим“, Сегал открито постави под въпрос легитимността на Володимир Зеленски с думите: „Не знаех, че той все още е президент“.

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Във филма екшън звездата посещава окупираните от Русия украински територии, включително разрушения Мариупол, и разговаря с украински военнопленници, като повтаря основните тези на Кремъл за конфликта. Сегал, който поддържа близки отношения с Владимир Путин, за пореден път декларира пълната си подкрепа за руското ръководство, докато западните медии напомнят, че актьорът отдавна е изгубил холивудското си влияние и е официално обявен за заплаха за националната сигурност от Киев още през 2017 година.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Я па тоа олигофрен

    32 51 Отговор
    🥳🥳🥳🥳

    22:13 11.07.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 зеленоеугленски

    48 19 Отговор
    над 2 години съм нелегитимна марионетка на фащ и сраел, господине вие също сте хазар

    22:15 11.07.2026

  • 6 И не само той

    65 21 Отговор
    Това си е живата истина. Незаконен, изтекъл , узурпатор на властта.

    22:15 11.07.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Сила

    30 57 Отговор
    Да станеш за резил на стари години ...срамота !!!
    В блатото , в тинята ....!!!

    22:15 11.07.2026

  • 9 Да кажа

    45 11 Отговор
    Тука нали някои левак питаше кои бяга към Русия
    Ето гледайте и четете кои и спрете да питате

    22:19 11.07.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Някой вещ,би ли обяснил...?!

    50 14 Отговор
    Зеленски постоянно повтаря,че иска мирни преговори с Русия,пък същият издаде президентски указ,с който забранява Всякакви мирни преговори с Русия?!
    Като този указ е в юридическа сила,защото не е отменен...?!
    Ха сега де...?!?!

    Коментиран от #21, #34

    22:21 11.07.2026

  • 13 Архимандрисандрит Бибиян

    15 25 Отговор
    Прасето си е баш у блатата

    22:22 11.07.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Чисто и просто Сегал казва... :

    39 15 Отговор
    ,,Зеленски е с изтекъл срок на годност!"
    Кратко и ясно...!

    Коментиран от #23

    22:23 11.07.2026

  • 16 Никой не се интересува от укромедиите!

    38 15 Отговор
    Няма какво да се оспорва! Факт е,че клоунът е нелигитимен!

    22:24 11.07.2026

  • 17 Тоа мел лезак

    13 29 Отговор
    Ако прочете Конституцията на Независима Украйна,.. ще разбере!
    А знае ли тоа импотентен пръд льок,...защо педофила дошъл на власт без избори ( назначен от алкашора Ел цин) и то след.. ПРЕВРАТ,. .. узурпира незаконно властта у кремля, ..след като по Конституция,..НЕ МОЖЕ ДА УПРАВЛЯВА ПОВЕЧЕ ОТ 2 МАНДАТА?
    2 МАНДАТА а не...26 год.!!
    Хихихихихи

    Коментиран от #30, #98

    22:26 11.07.2026

  • 18 стоян георгиев

    3 7 Отговор

    До коментар #14 от "Бай той Толстой":

    Ти нали си номер едно какво ти пука?

    22:26 11.07.2026

  • 19 Петър Танев

    12 18 Отговор
    Снимка на деня: Тръмп и Зеленски се усмихват след срещата си на върха на НАТО в Анкара.

    Коментиран от #29, #32, #78

    22:27 11.07.2026

  • 20 Въпрос

    9 5 Отговор
    А Джеки Чан какво мисли?

    22:28 11.07.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Браво

    14 5 Отговор
    Отдавна съм фен на Сийгъл ( не Сегал)

    22:31 11.07.2026

  • 23 Хм Хм

    14 16 Отговор

    До коментар #15 от "Чисто и просто Сегал казва... :":

    Сегал е някакъв титан на конституционната мисъл. Не се излагайте, отново ви пуснаха кремълските наративи и отново повтаряте като папагали едно и също.
    Да върнем малко Мурзите в правия път. Върховният закон на Украйна - Конституцията постановява, че по време на война не се правят избори. Изпълняващият длъжността президент е легитимен такъв до встъпване в длъжност на новия президент. Кратко и ясно.

    Коментиран от #33, #96

    22:32 11.07.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Режисьор

    12 18 Отговор
    Треторазряден карагьозчия и мекере на П.утьо не може да дава оценка за когото и да било .

    22:33 11.07.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Няма легитимни

    14 21 Отговор
    Фашисти. Това по цял свят е така. Само, дето ЕС вече смята фашизма за "европейски ценности" и укробандеристан за "готова за съюза"!

    Коментиран от #71

    22:34 11.07.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Не се усмихват

    8 13 Отговор

    До коментар #19 от "Петър Танев":

    Хилят се и се гаврат с ТРИДНЕВНИЯ педофил и неговата хомо ДВИЖУХА
    Хихихихихи

    Коментиран от #36

    22:35 11.07.2026

  • 30 Стоян Георгиев

    14 13 Отговор

    До коментар #17 от "Тоа мел лезак":

    Забелязъл съм, че подлогите центаджийски, пишещи тук по задължение се държат доста непочтенно.

    Когато нямат аргументи да се противопоставят, започват да обиждат като селски овчари.

    Коментиран от #35

    22:35 11.07.2026

  • 31 Пфу

    8 10 Отговор
    Тоя дърт козел няма ли да се спомине вече.

    22:35 11.07.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 оня с коня

    12 6 Отговор

    До коментар #12 от "Някой вещ,би ли обяснил...?!":

    Нещата не опират до някакви сериозни Анализаторски способности,а просто човек търпеливо да чете Инфото в Медиите- нещо което ти НЕ ПРАВИШ ПО СВОИ СИ ПРИЧИНИ.Не разбираш как така Зеленски хем иска Мирни преговори с Русия,хем пък е забранил да се водят такива?А нещата са простички:Зеленски иска равноправни Преговори БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛНИ РУСКИ Условия,т.е. Четирите Области заграбени от тях да се признаят за тяхна Собственост и ОТ ТАМ НАТАТЪК да се говори ...За Още!Е как ще се съгласи Зеленски на подобни руски Условия и затова ли изстрада Украйна толкова много в тази война?

    22:37 11.07.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Чакай ся...?!

    12 4 Отговор

    До коментар #29 от "Не се усмихват":

    Та нали самият Ти твърдеше,че Тръмп е ,,Агент Краснов на Путин"...?!

    22:38 11.07.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    11 10 Отговор
    Стивън Сегал оспори ролята на зеления манг-ал

    Коментиран от #83

    22:39 11.07.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Зелена Пеgepyга

    2 8 Отговор
    Не си прав Стивъне.Ава не си прав

    Коментиран от #93

    22:42 11.07.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Жан Клод Ван Дам

    8 11 Отговор
    Аз ще оспоря легитимността на тоя плoндер като майстор на бойните изкуства! Един път го видях в един бар и го извиках навън да си поговорим по мъжки. Не дойде!

    Коментиран от #97

    22:43 11.07.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Мдааа Не само Сегал се съмнява

    10 5 Отговор
    Ми то Зильонъй папугай не само че е пишман призидентин ами и от 05.2024 е и узурпатор...

    22:47 11.07.2026

  • 49 Зельонски

    6 6 Отговор
    Аз разпределям порциите. През мене минават парите за западните политици. Аз плащам за пропагандата. С вашите пари. Какво не е ясно?

    22:49 11.07.2026

  • 50 Бангаранга и чунга-чанга

    9 8 Отговор
    Тази нощ още 29(!) танкера от сенчестия флот на путинска Русия бяха поразени от „Птиците на Мадяр“.

    Общо до момента са ударени 77 танкера, още няколко седмици – и бройката може да стигне до стотици.
    ​На видеото се вижда в какво се превръща корабът след украинска атака – рубката изгаря напълно, превръщайки танкера в дрейфуващ скрап.

    Коментиран от #53

    22:50 11.07.2026

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 „Птиците на Мадяр“

    9 5 Отговор
    Да си запазят място в метрото бързо, че навалицата е голяма. Ще им бангаранга и пачанга цяла нощ.

    Коментиран от #90

    22:53 11.07.2026

  • 53 дрън дрън

    5 4 Отговор

    До коментар #50 от "Бангаранга и чунга-чанга":

    Това само на Плейстейшъна.

    22:54 11.07.2026

  • 54 ПЪЛНИ Глупости

    6 7 Отговор
    ПАдение за шепа копейки !! Срам и позор

    22:55 11.07.2026

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 „Птиците на Мадяр“

    7 4 Отговор
    Пускат дронове от покривите в Киев и после ривът като ги удари балистиката: "ама защо има убити цивилни".

    22:57 11.07.2026

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 Последния Софиянец

    7 5 Отговор
    А онова от бункера с ботокса колко е легитимно 27ма година, каза ли това тлъстото с мозък на муха!

    22:59 11.07.2026

  • 61 Лондон

    7 6 Отговор
    Грозен кремълски предатък!!!
    А Путлер , който ти плаща да бъщолевиш глупости , дали е легитимен !!!
    В Русия е , като в нациска Германия през 30 г на миналия век !!!
    Един фюрер , една държава , разликата е само в липсата на мустаци на съмремения Хитлер !!!

    Коментиран от #68

    22:59 11.07.2026

  • 62 Цвете

    6 5 Отговор
    ТОЗИ ПО ДОБРЕ ДА СЕ БИЕ ВЪВ ФИЛМИТЕ СИ ОТ КОЛКОТО НА РЕАЛНИЯТ ФРОНТ. НАМЕРИЛ СЕ, КОЙ ДА КОМЕНТИРА ,КОЙ Е ЛЕГАЛЕН И КОЙ НЕ? А ПУТИН КАТО СЕ МЕНКАШЕ НА ВСЕКИ 4 ГОДИНИ С ДРУГИЯТ ДРЕБЕН МЕДВЕДЕВ ,ЛЕГИТИМЕН ЛИ Е ИЛИ ВЕЧЕН? 🤔😉🤔

    Коментиран от #66

    23:00 11.07.2026

  • 63 оня с коня

    4 4 Отговор
    Милиционера тире бакшиш от калното мазе легитимен ли е!?

    Коментиран от #65

    23:00 11.07.2026

  • 64 Иван

    1 5 Отговор

    До коментар #55 от "Дако":

    Ти луд ли си??? Искаш соросоида да бъде щастлиФТ???

    23:01 11.07.2026

  • 65 Иван

    2 4 Отговор

    До коментар #63 от "оня с коня":

    В Библията пише че е легитимен.

    23:02 11.07.2026

  • 66 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 67 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 68 Иван

    5 6 Отговор

    До коментар #61 от "Лондон":

    Парите, които Путин му плаща, пресно напечатени ли са??? --- като еврейските от Федералния Резерв?

    23:04 11.07.2026

  • 69 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 70 тука има, тука нема...

    5 3 Отговор
    Последното което ме интересува е мнението, на Стивън Сегал, но какво да се први след като ти го натрапват почти насиластвено. Ами то, всеки си има мнение, но не го публикува за масово разпространение. А това, че не знае нищо за Украйна съвсем ми падна в очите.

    23:09 11.07.2026

  • 71 Атина Палада

    5 3 Отговор

    До коментар #27 от "Няма легитимни":

    Важното е да чувализира гнилата вата нон стоп, няма значение колко е легитимен!

    23:11 11.07.2026

  • 72 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 73 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 74 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 75 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 76 хихи

    4 1 Отговор
    интересно какво правят Сегал и Путин при положение , че Сегал е мека китка 😂😂😂

    23:18 11.07.2026

  • 77 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 78 хихи

    4 1 Отговор

    До коментар #19 от "Петър Танев":

    +1, много яка снимка

    Коментиран от #80

    23:19 11.07.2026

  • 79 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 80 Зеления мухъл

    3 5 Отговор

    До коментар #78 от "хихи":

    Прокуди и изби 35 милиона окраинци.

    Коментиран от #84

    23:22 11.07.2026

  • 81 Хм...

    4 3 Отговор
    Много загрижен за Украйна този? Да каже на приятелчето му путин да си прибира гавазите, а Украйна ще си избере президент.

    23:23 11.07.2026

  • 82 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 83 Такова самоунижение като

    4 3 Отговор

    До коментар #39 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    на Сийгъл не може често да се види. Започнал работа като руски пропагандист в Кремъл. Много тъжна гледка, за съжаление.

    23:24 11.07.2026

  • 84 БайБоцимир

    2 4 Отговор

    До коментар #80 от "Зеления мухъл":

    Прокуди ги путин.

    Коментиран от #86

    23:25 11.07.2026

  • 85 Мдааа

    3 2 Отговор
    Да пита колегата му Шон Пен какво мисли по въпроса.

    23:26 11.07.2026

  • 86 Не е вярно!

    3 4 Отговор

    До коментар #84 от "БайБоцимир":

    Повечето избягаха от концлагера Украйна именно в Русия при Путин.

    23:26 11.07.2026

  • 87 Владимир Владимирович

    1 4 Отговор
    Освобождава Украйна от зелената фашистка чума.

    Коментиран от #94

    23:28 11.07.2026

  • 88 Владимир Владимирович

    0 4 Отговор
    Защитник на украинците от насилствена мобилизация на ТЦК. Освободител от зелената чума!

    23:30 11.07.2026

  • 89 Хората на Зеления

    1 3 Отговор
    бият и изнасилват съпругите, които възпрепятстват отвличането от ТЦК на мъжете им.

    23:33 11.07.2026

  • 90 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 91 Нямат край

    4 0 Отговор
    руското БЕЗСИЛИЕ и УНИЖЕНИЕ, нямат...😂

    23:36 11.07.2026

  • 92 Точно така

    0 4 Отговор
    И аз отдавна съм оспорил легитимността му

    23:38 11.07.2026

  • 93 Волгата, Копейката и Евгени Минчеф

    4 0 Отговор

    До коментар #41 от "Зелена Пеgepyга":

    Ние, другаря Путин и Стивън сме от един отбор 😘

    23:40 11.07.2026

  • 94 София

    4 0 Отговор

    До коментар #87 от "Владимир Владимирович":

    Ленин освободи руснаците от собственост, Сталин от свобода, a Путин от мозък!

    Анна Политковская.

    23:43 11.07.2026

  • 95 Факт

    4 0 Отговор
    Повръща ми се от алчни продажници! Тоя и мака си ще продаде...

    23:43 11.07.2026

  • 96 ⚒️⚒️⚒️⚒️

    2 1 Отговор

    До коментар #23 от "Хм Хм":

    Браво!
    Един, да знае!
    Аман, от НЕ грамотни!

    23:43 11.07.2026

  • 97 киноман

    0 0 Отговор

    До коментар #43 от "Жан Клод Ван Дам":

    Чък Норис му каза пий си питието !😀

    23:52 11.07.2026

  • 98 Руският Цар

    0 0 Отговор

    До коментар #17 от "Тоа мел лезак":

    Не търси кусури на Кралете. Короната се предава по наследство. До 2036г. Путин ще бъде Цар. После руснаците друг ще си изберат .

    23:59 11.07.2026

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