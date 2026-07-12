Иран: Отмъщението за убийството на Али Хаменей е неизбежно

Върховният лидер на Иран направи официално и изключително остро изявление, в което нарече възмездието за убийството на баща си „неизбежно и свещен дълг“ за нацията.

В реч, излъчена по държавната телевизия в Техеран и цитирана от редица международни агенции, той подчерта, че страната няма намерение да остави без отговор този дързък акт срещу семейството му и държавния суверенитет.

По думите му, военното ръководство на Ислямската република вече разработва планове и ще избере най-подходящия момент, тактика и локация за нанасяне на съкрушителен удар.

Напрежението в Близкия изток остава в критична точка след това изказване. Международните наблюдатели и политическите анализатори следят реториката на новия ирански лидер с повишено безпокойство, тъй като подобни закани засилват опасенията от избухване на мащабен регионален конфликт, който би могъл да въвлече и глобалните суперсили.

Засега дипломатическите мисии в региона призовават към въздържание, но Техеран показва ясна заявка, че няма да отстъпи от позициите си.