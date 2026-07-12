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Иран: Отмъщението за убийството на Али Хаменей е неизбежно

Иран: Отмъщението за убийството на Али Хаменей е неизбежно

12 Юли, 2026 02:27, обновена 12 Юли, 2026 02:29 570 5

  • иран-
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  • убийство-
  • отмъщение

Върховният лидер на Техеран отправи нови остри заплахи към враговете си

Иран: Отмъщението за убийството на Али Хаменей е неизбежно - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Върховният лидер на Иран направи официално и изключително остро изявление, в което нарече възмездието за убийството на баща си „неизбежно и свещен дълг“ за нацията.

В реч, излъчена по държавната телевизия в Техеран и цитирана от редица международни агенции, той подчерта, че страната няма намерение да остави без отговор този дързък акт срещу семейството му и държавния суверенитет.

По думите му, военното ръководство на Ислямската република вече разработва планове и ще избере най-подходящия момент, тактика и локация за нанасяне на съкрушителен удар.

Напрежението в Близкия изток остава в критична точка след това изказване. Международните наблюдатели и политическите анализатори следят реториката на новия ирански лидер с повишено безпокойство, тъй като подобни закани засилват опасенията от избухване на мащабен регионален конфликт, който би могъл да въвлече и глобалните суперсили.

Засега дипломатическите мисии в региона призовават към въздържание, но Техеран показва ясна заявка, че няма да отстъпи от позициите си.


Иран (Ислямска Република)
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Иван

    2 1 Отговор
    Не само за Али Хаменей. Соросоидните ционисти убиха хиляди иранци.

    02:34 12.07.2026

  • 2 БраТ ПиТ

    2 3 Отговор
    Давайте, те евреите и Мосад точно това очакват за да ви занулят трайно, както те могат или се съмнявате, че вече ще имате "действащ жив" аятолах... 🤣

    Коментиран от #4

    02:35 12.07.2026

  • 3 Иван

    1 1 Отговор
    Гнусния евреин Еленски и хазарското му семейство да бъдат убити.

    02:37 12.07.2026

  • 4 Иван

    1 1 Отговор

    До коментар #2 от "БраТ ПиТ":

    Евреите очакват да си смениш пола, за да не пречиш на връщането на еврейския третополов Мешия.

    02:38 12.07.2026

  • 5 РЕАЛИСТ

    2 0 Отговор
    Племето какатуту изяло американския посланик. Американците се възмутили и били готови за война. Вождът на племето пратил нота до Белия дом " Изяжте и вие нашия посланик и пито-платено. Няма да си разваляме отношенията за един изяден посланик, я. Така , че сега наред са иранците. Целта в ясна.

    02:55 12.07.2026

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