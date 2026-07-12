The Washington Times: Реалността в Константиновка

Ситуацията в стратегически важния регион на Константиновка остава изключително драматична, но украинските отбранителни сили продължават да удържат позициите си с висок боен дух.
Американското авторитетно издание The Washington Times публикува обширен и откровен репортаж директно от предната линия на бойното поле.
Материалът описва суровата и изтощителна реалност на окопната война, където войниците са подложени на почти денонощен, безмилостен артилерийски обстрел и атаки с дронове, които засягат както военни обекти, така и останалото в града цивилно население.
„Продължаваме да се борим, въпреки всичко“, споделят местни командири и млади бойци пред чуждестранните журналисти.
Представителите на The Washington Times разказват за сериозните логистични предизвикателства, недостига на боеприпаси и умората сред личния състав, които обаче не пречупват волята за съпротива.
Градът се е превърнал в поредната ключова крепост, чиято съдба оказва огромно влияние върху цялостната динамика на фронта в Източна Украйна.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Оня ден едни с висок боен дух
02:50 12.07.2026
2 Мдаа
Всъщност над цялата територия на град Константиновка ( населяван някога от 80 хиляди души) отдавна се развяват руски знамена.
Мирни хора навсякъде излизат изпод развалините и се радват на своите освободители от руската армия!
Константиновка всё;
Коментиран от #3
02:58 12.07.2026
3 оня с коня
До коментар #2 от "Мдаа":такивао като тебе дето казват "Хоп" преди да са прескочили Трапа животът ги наказва подобаващо ЗА НАЗИДАНИЕ на другите.
Коментиран от #4
03:52 12.07.2026
4 оня с коня
До коментар #3 от "оня с коня":Да изгниете на фронта в киев евро атлантици, американофили, укрофили и израелтяни, бял ден да не видите лешпери такива!
03:54 12.07.2026
5 оня с коня
03:54 12.07.2026