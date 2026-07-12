The Washington Times: Реалността в Константиновка

Ситуацията в стратегически важния регион на Константиновка остава изключително драматична, но украинските отбранителни сили продължават да удържат позициите си с висок боен дух.

Американското авторитетно издание The Washington Times публикува обширен и откровен репортаж директно от предната линия на бойното поле.

Още новини от Украйна

Материалът описва суровата и изтощителна реалност на окопната война, където войниците са подложени на почти денонощен, безмилостен артилерийски обстрел и атаки с дронове, които засягат както военни обекти, така и останалото в града цивилно население.

„Продължаваме да се борим, въпреки всичко“, споделят местни командири и млади бойци пред чуждестранните журналисти.

Представителите на The Washington Times разказват за сериозните логистични предизвикателства, недостига на боеприпаси и умората сред личния състав, които обаче не пречупват волята за съпротива.

Градът се е превърнал в поредната ключова крепост, чиято съдба оказва огромно влияние върху цялостната динамика на фронта в Източна Украйна.