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The Washington Times: Реалността в Константиновка
  Тема: Украйна

The Washington Times: Реалността в Константиновка

12 Юли, 2026 02:30, обновена 12 Юли, 2026 02:32 837 5

  • константиновка-
  • сащ-
  • украйна

„Продължаваме да се борим“ споделят военни от фронтовата линия

The Washington Times: Реалността в Константиновка - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Ситуацията в стратегически важния регион на Константиновка остава изключително драматична, но украинските отбранителни сили продължават да удържат позициите си с висок боен дух.

Американското авторитетно издание The Washington Times публикува обширен и откровен репортаж директно от предната линия на бойното поле.

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Материалът описва суровата и изтощителна реалност на окопната война, където войниците са подложени на почти денонощен, безмилостен артилерийски обстрел и атаки с дронове, които засягат както военни обекти, така и останалото в града цивилно население.

„Продължаваме да се борим, въпреки всичко“, споделят местни командири и млади бойци пред чуждестранните журналисти.

Представителите на The Washington Times разказват за сериозните логистични предизвикателства, недостига на боеприпаси и умората сред личния състав, които обаче не пречупват волята за съпротива.

Градът се е превърнал в поредната ключова крепост, чиято съдба оказва огромно влияние върху цялостната динамика на фронта в Източна Украйна.


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Оня ден едни с висок боен дух

    8 2 Отговор
    нападнаха бус на ТЦК.

    02:50 12.07.2026

  • 2 Мдаа

    6 3 Отговор
    Виртуална натовска реалност!

    Всъщност над цялата територия на град Константиновка ( населяван някога от 80 хиляди души) отдавна се развяват руски знамена.
    Мирни хора навсякъде излизат изпод развалините и се радват на своите освободители от руската армия!

    Константиновка всё;

    Коментиран от #3

    02:58 12.07.2026

  • 3 оня с коня

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Мдаа":

    такивао като тебе дето казват "Хоп" преди да са прескочили Трапа животът ги наказва подобаващо ЗА НАЗИДАНИЕ на другите.

    Коментиран от #4

    03:52 12.07.2026

  • 4 оня с коня

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "оня с коня":

    Да изгниете на фронта в киев евро атлантици, американофили, укрофили и израелтяни, бял ден да не видите лешпери такива!

    03:54 12.07.2026

  • 5 оня с коня

    0 0 Отговор
    Телешка радост и овчи възторг... ура...

    03:54 12.07.2026