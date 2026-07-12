Иран затваря Ормузкия проток за корабоплаване

Военноморските сили на Корпуса на гвардейците на ислямската революция (IRGC) на Иран обявиха пълно затваряне на стратегическия Ормузки проток, съобщиха иранските държавни медии.

В официалното изявление се посочва, че навигацията през плавателния път ще остане блокирана "до второ нареждане" и до пълното прекратяване на американската военна интервенция в Близкия изток.

Радикалното решение идва след поредица от взаимни въздушни удари между САЩ и Иран в Персийския залив и след декларацията на Вашингтон, че досегашните споразумения за примирие са прекратени.

През Ормузкия проток преминава близо една пета от глобалните доставки на петрол, което застрашава международните пазари с дълбока енергийна криза.