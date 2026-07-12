Иран затваря Ормузкия проток за корабоплаване

Военноморските сили на Корпуса на гвардейците на ислямската революция (IRGC) на Иран обявиха пълно затваряне на стратегическия Ормузки проток, съобщиха иранските държавни медии.
В официалното изявление се посочва, че навигацията през плавателния път ще остане блокирана "до второ нареждане" и до пълното прекратяване на американската военна интервенция в Близкия изток.
Радикалното решение идва след поредица от взаимни въздушни удари между САЩ и Иран в Персийския залив и след декларацията на Вашингтон, че досегашните споразумения за примирие са прекратени.
През Ормузкия проток преминава близо една пета от глобалните доставки на петрол, което застрашава международните пазари с дълбока енергийна криза.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Танкерите за Индия
Коментиран от #6
03:25 12.07.2026
2 Ето защо
Коментиран от #8
03:26 12.07.2026
3 Последния Софиянец
03:41 12.07.2026
4 Американец
04:00 12.07.2026
5 оня с коня
Коментиран от #7
04:02 12.07.2026
6 Българин
До коментар #1 от "Танкерите за Индия":Роби и потребители на некачествени продукти. кредита ще се покачва всяка година а англосаксонското племе и евреите ще обират лихвите и каймака!
04:06 12.07.2026
7 Не може
До коментар #5 от "оня с коня":Само с желания не става. За армията трябват истински мъже а не евро Джен дере.
04:27 12.07.2026
8 име
До коментар #2 от "Ето защо":Ето защо си и ще си останеш едно скъсано мишле: вместо да подиш да отваряш протока, само църкаш по сайтовете.
05:28 12.07.2026