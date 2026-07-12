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Иран затваря Ормузкия проток за корабоплаване

Иран затваря Ормузкия проток за корабоплаване

12 Юли, 2026 03:09, обновена 12 Юли, 2026 03:13 1 211 8

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  • блокада

Корпусът на гвардейците на ислямската революция обяви блокада до прекратяване на американската намеса

Иран затваря Ормузкия проток за корабоплаване - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Военноморските сили на Корпуса на гвардейците на ислямската революция (IRGC) на Иран обявиха пълно затваряне на стратегическия Ормузки проток, съобщиха иранските държавни медии.

В официалното изявление се посочва, че навигацията през плавателния път ще остане блокирана "до второ нареждане" и до пълното прекратяване на американската военна интервенция в Близкия изток.

Радикалното решение идва след поредица от взаимни въздушни удари между САЩ и Иран в Персийския залив и след декларацията на Вашингтон, че досегашните споразумения за примирие са прекратени.

През Ормузкия проток преминава близо една пета от глобалните доставки на петрол, което застрашава международните пазари с дълбока енергийна криза.


Иран (Ислямска Република)
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Танкерите за Индия

    12 11 Отговор
    и Китай ще преминават. Естествено и тези за Русия но за европейския съюз не. Американците не им пука и ще ми продават с удоволствие срещу определена комисионна за собственият джоб. А ние ще го плащаме в евро защото влязохме в клуба на богатите и естествено по-скъпо.

    Коментиран от #6

    03:25 12.07.2026

  • 2 Ето защо

    15 12 Отговор
    епитетите с които Тръмп назова ръководството на Иран са абсолютно точни

    Коментиран от #8

    03:26 12.07.2026

  • 3 Последния Софиянец

    5 9 Отговор
    Бензин 5 евро за литър и хиперинфлация.

    03:41 12.07.2026

  • 4 Американец

    2 8 Отговор
    Удри Тръмпе докато не остане и една красставва чалма ! Удри Тръмпе !! Тия примммати от друго не разбират !!!!

    04:00 12.07.2026

  • 5 оня с коня

    5 9 Отговор
    Какво чака още колективния запад и не си направи един СПАРИНГ с Иранските чалми така,че повече да не се чува за проблеми с него?След което и да се заеме с Разпищолилата се Русия...

    Коментиран от #7

    04:02 12.07.2026

  • 6 Българин

    8 1 Отговор

    До коментар #1 от "Танкерите за Индия":

    Роби и потребители на некачествени продукти. кредита ще се покачва всяка година а англосаксонското племе и евреите ще обират лихвите и каймака!

    04:06 12.07.2026

  • 7 Не може

    4 2 Отговор

    До коментар #5 от "оня с коня":

    Само с желания не става. За армията трябват истински мъже а не евро Джен дере.

    04:27 12.07.2026

  • 8 име

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Ето защо":

    Ето защо си и ще си останеш едно скъсано мишле: вместо да подиш да отваряш протока, само църкаш по сайтовете.

    05:28 12.07.2026

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