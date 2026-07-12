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Петер Мадяр задейства смяна на президента

Петер Мадяр задейства смяна на президента

12 Юли, 2026 03:17, обновена 12 Юли, 2026 03:19 898 7

  • унгария-
  • импийчмънт-
  • президент-
  • мадяр

Унгарският премиер внесе конституционна поправка за предсрочното отстраняване на Тамаш Сульок

Петер Мадяр задейства смяна на президента - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Министър-председателят на Унгария Петер Мадяр и неговата управляваща партия "Тиса" внесоха в парламента предложение за 17-а поправка в Основния закон, която да прекрати мандата на настоящия президент Тамаш Сульок, предаде агенция Ройтерс.

Мадяр отдавна определя държавния глава като "марионетка" на бившата власт на Виктор Орбан и настоява за неговата оставка.

Премиерът разясни, че теоретично съществува вариант за класическа процедура по импийчмънт, но правителството предпочита директна конституционна промяна, за да се запази достойнството на институцията.

Партията "Тиса" разполага с необходимото мнозинство от две трети в парламента, за да приеме поправката, с което ще се отвори 30-дневен срок за избор на нов президент.


Унгария
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пульок

    0 9 Отговор
    си заминава, всичко намирисващо на БЛАТО да се измита

    Коментиран от #3

    03:29 12.07.2026

  • 2 Хахахаха😂😂😂😂

    14 0 Отговор
    "Демокрация" в най чист вид!😂😂😂

    03:46 12.07.2026

  • 3 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    9 0 Отговор

    До коментар #1 от "Пульок":

    Те и нашите дУ.пЕ.тати с2/3 направиха едни поправки заради действащия (тогава) президент та ........

    04:00 12.07.2026

  • 4 Готин Джендър

    5 0 Отговор
    Този е секс маниак и диктатор.

    04:29 12.07.2026

  • 5 Абориген

    6 0 Отговор
    Тоя ще маха президента, щото не го харесва, затваря медии, които не го поддържат...Ало, маджарите, какво стана с демокрацията и европейските ви ценности?!

    Коментиран от #6

    04:56 12.07.2026

  • 6 име

    3 0 Отговор

    До коментар #5 от "Абориген":

    Не питай маджарите, питай кака Mъpcyла, тя е много доволна, типично по румънски им се развива демокрацията.

    05:27 12.07.2026

  • 7 И всичко това

    3 0 Отговор
    Става с мълчаливото съгласие на ЕС. Одобриха им размразяването на 10 млрд. Евро като награда за "реформите", които правят. Голямо бързане за налагане на новия ред е обхванало унгарците.

    05:51 12.07.2026

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