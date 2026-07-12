Петер Мадяр задейства смяна на президента

Министър-председателят на Унгария Петер Мадяр и неговата управляваща партия "Тиса" внесоха в парламента предложение за 17-а поправка в Основния закон, която да прекрати мандата на настоящия президент Тамаш Сульок, предаде агенция Ройтерс.

Мадяр отдавна определя държавния глава като "марионетка" на бившата власт на Виктор Орбан и настоява за неговата оставка.

Премиерът разясни, че теоретично съществува вариант за класическа процедура по импийчмънт, но правителството предпочита директна конституционна промяна, за да се запази достойнството на институцията.

Партията "Тиса" разполага с необходимото мнозинство от две трети в парламента, за да приеме поправката, с което ще се отвори 30-дневен срок за избор на нов президент.