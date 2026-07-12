Новини
Свят »
Иран (Ислямска Република) »
Ескалация в Залива: ОАЕ и Бахрейн под обстрел

Ескалация в Залива: ОАЕ и Бахрейн под обстрел

12 Юли, 2026 06:01, обновена 12 Юли, 2026 06:10 2 152 4

  • иран-
  • оае-
  • бахрейн-
  • анаки-
  • пво

Иран предприе масирана въздушна атака в региона; властите призоваха гражданите да не напускат домовете си и да потърсят убежища

Ескалация в Залива: ОАЕ и Бахрейн под обстрел - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Ситуацията в Близкия изток рязко се обостри в ранните часове на деня. Обединените арабски емирства (ОАЕ) официално съобщиха, че са отблъснали серия от ракетни удари и атаки с дронове, предприети от страна на Иран.

Според изявление на Министерството на отбраната на ОАЕ, силите за противовъздушна отбрана на страната са реагирали своевременно и са неутрализирали заплахите във въздушното пространство.

Напрежението бързо обхвана и съседните държави в региона на Персийския залив. Силни експлозии бяха докладвани в катарската столица Доха, а в Бахрейн бяха задействани сирените за въздушна тревога.

Във връзка с извънредната ситуация, Министерството на вътрешните работи на ОАЕ отправи спешен призив към жителите да останат по домовете си и да избягват излизанията.

Паралелно с това, властите в Кралство Бахрейн призоваха своите граждани незабавно да потърсят най-близкото безопасно място или убежище.

Министерството на вътрешните работи на Катар обяви края на заплахата за сигурността след серия от експлозии в Доха, причинени от противовъздушна отбрана.

„Заплахата за сигурността е елиминирана и ситуацията се е нормализирала“, се казва в изявлението на Министерството на вътрешните работи.

Към момента няма официални данни за мащаба на щетите или за пострадали граждани.


Иран (Ислямска Република)
Поставете оценка:
Оценка 4.4 от 12 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    43 4 Отговор
    Поредна МАНИ ПУЛАЦИЯ ❗
    Под обстрел са САШтински бази,
    а не населението и гражданската инфраструктура❗

    06:11 12.07.2026

  • 2 ХиХи

    19 3 Отговор
    Вчера пропагандистите пуснаха статия Украйна нанася щети на които и САЩ не могат да издържат. Да не са искали да напишат храбрият народ на Иран както беше рекъл бинденко

    06:49 12.07.2026

  • 3 Ха ха ха

    22 0 Отговор
    Американските нефтени спекуланти пак пълнят яко джобове. И така докато могат.

    06:56 12.07.2026

  • 4 жик так

    1 0 Отговор
    ОАЕ се оказаха подлоги на щатите и на евреите . То за това и напуснаха ОПЕК , да не казваме че ги принудиха.

    07:59 12.07.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания