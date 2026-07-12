Ескалация в Залива: ОАЕ и Бахрейн под обстрел

Ситуацията в Близкия изток рязко се обостри в ранните часове на деня. Обединените арабски емирства (ОАЕ) официално съобщиха, че са отблъснали серия от ракетни удари и атаки с дронове, предприети от страна на Иран.
Според изявление на Министерството на отбраната на ОАЕ, силите за противовъздушна отбрана на страната са реагирали своевременно и са неутрализирали заплахите във въздушното пространство.
Напрежението бързо обхвана и съседните държави в региона на Персийския залив. Силни експлозии бяха докладвани в катарската столица Доха, а в Бахрейн бяха задействани сирените за въздушна тревога.
Във връзка с извънредната ситуация, Министерството на вътрешните работи на ОАЕ отправи спешен призив към жителите да останат по домовете си и да избягват излизанията.
Паралелно с това, властите в Кралство Бахрейн призоваха своите граждани незабавно да потърсят най-близкото безопасно място или убежище.
Министерството на вътрешните работи на Катар обяви края на заплахата за сигурността след серия от експлозии в Доха, причинени от противовъздушна отбрана.
„Заплахата за сигурността е елиминирана и ситуацията се е нормализирала“, се казва в изявлението на Министерството на вътрешните работи.
Към момента няма официални данни за мащаба на щетите или за пострадали граждани.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
Под обстрел са САШтински бази,
а не населението и гражданската инфраструктура❗
06:11 12.07.2026
2 ХиХи
06:49 12.07.2026
3 Ха ха ха
06:56 12.07.2026
4 жик так
07:59 12.07.2026