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САЩ удариха 140 цели в Иран в третата си серия от атаки за седмица

САЩ удариха 140 цели в Иран в третата си серия от атаки за седмица

12 Юли, 2026 07:09, обновена 12 Юли, 2026 07:16 1 469 9

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  • персийски залив

Военното напрежение в Близкия изток достигна нова критична точка след ответни нападения и активиране на противовъздушната отбрана в региона

САЩ удариха 140 цели в Иран в третата си серия от атаки за седмица - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Ситуацията в Близкия изток рязко се обостри, след като въоръжените сили на САЩ завършиха третата си серия от въздушни удари срещу Иран в рамките на изминалата седмица.

Според официално съобщение на Централното командване на САЩ (CENTCOM), американските сили са атакували общо 140 военни цели на иранска територия в нощта на 12 юли. Операцията е насочена към способностите на Техеран да застрашава корабоплаването, след подновените атаки срещу търговски съдове в Ормузкия пролив.

Едновременно с американската офанзива, вълна от напрежение заля съседните арабски държави в Персийския залив.

Силни експлозии разтърсиха катарската столица Доха. В отговор на непосредствената заплаха, Министерството на вътрешните работи на емирството незабавно активира националната система за известяване и призова гражданите и жителите на страната да останат по домовете си, да не приближават прозорци и да избягват открити пространства. Часове по-късно от катарското вътрешно министерство обявиха, че заплахата за сигурността е била успешно елиминирана, а системите за противовъздушна отбрана са неутрализирали опасността.

Междувременно съседен Бахрейн също се оказа под обстрел.

Властите в Манама официално обявиха, че силите за сигурност на кралството са отблъснали ирански въздушен удар, насочен срещу обекти в страната. Местните военни източници потвърдиха, че противовъздушната отбрана е прихванала няколко вражески обекта, с което е предотвратила сериозни щети и жертви на своя територия. По думите на регионални наблюдатели, ескалацията поставя под сериозен риск международните усилия за възстановяване на примирието в региона.


Иран (Ислямска Република)
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 12345

    12 1 Отговор
    Русия мята ракети по Украйна от 4 години и резултата е спорен. Незнам какво очакват САЩ в Иран. Лошото е че протока пак е затворен и цените на горивата отново ще тръгнат нагоре. До кога и до къде? Едва ли и Тръмп знае. Лошо!!!

    Коментиран от #7

    07:23 12.07.2026

  • 2 еврея

    14 4 Отговор
    е най мръсното животно

    07:35 12.07.2026

  • 3 Ганю Балкански

    8 8 Отговор
    Ако искат да оцелеят, руснаците трябва да дадат всичко което могат на Иран, който едвам се държи все още. Защото след Иран, цел номер едно на Пиратите е Русия. Но мекушавият Путин май не го разбира. Или път наистина руснаците толкова си могат...

    07:35 12.07.2026

  • 4 Овчар

    12 6 Отговор
    Плащаш и минаваш през прохода друг начин няма и няма да има..!

    07:36 12.07.2026

  • 5 Войната

    6 2 Отговор
    е като огромна АЕЦ, която захранва с енергия икономиката. След като я пуснеш, не можеш, а и не искаш да я спираш.

    07:46 12.07.2026

  • 6 Удариха колко нежно казано

    7 4 Отговор
    Терористите от Сащ някой иска ли визш???
    И ние УЧАСТВАМЕ
    ПИШЕТЕ И БЪЛГАРИА ЗАЕДНО УДРЯ ИРАН
    ЩЕ УБИВАМЕ ЧАЛМИ ТОВА ИСКА РАДЕВ

    07:56 12.07.2026

  • 7 Има разлика

    4 3 Отговор

    До коментар #1 от "12345":

    Украйна мята по Росия
    А юИРАН ВЕ МОЖЕ ПО САЩ...
    РОСИЯ И КИТАЙ ДА НЕ ЧАКАТ А ДА ИМ ДАДАТ МЕЖДУКОНТИНЕНТАЛНИ РАКЕТИ
    Тия в Сащ не са хора

    07:59 12.07.2026

  • 8 Лумпен

    1 0 Отговор
    Русия е агресор !
    САЩ са миротворци...?
    Ние сме сеирджии..

    08:07 12.07.2026

  • 9 ВОЙНАТА НА ТРЪМП И НЕТАНЯХУ

    0 0 Отговор
    Ще донесе много лоши неща на всички ни.

    08:11 12.07.2026

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