САЩ удариха 140 цели в Иран в третата си серия от атаки за седмица

Ситуацията в Близкия изток рязко се обостри, след като въоръжените сили на САЩ завършиха третата си серия от въздушни удари срещу Иран в рамките на изминалата седмица.
Според официално съобщение на Централното командване на САЩ (CENTCOM), американските сили са атакували общо 140 военни цели на иранска територия в нощта на 12 юли. Операцията е насочена към способностите на Техеран да застрашава корабоплаването, след подновените атаки срещу търговски съдове в Ормузкия пролив.
Едновременно с американската офанзива, вълна от напрежение заля съседните арабски държави в Персийския залив.
Силни експлозии разтърсиха катарската столица Доха. В отговор на непосредствената заплаха, Министерството на вътрешните работи на емирството незабавно активира националната система за известяване и призова гражданите и жителите на страната да останат по домовете си, да не приближават прозорци и да избягват открити пространства. Часове по-късно от катарското вътрешно министерство обявиха, че заплахата за сигурността е била успешно елиминирана, а системите за противовъздушна отбрана са неутрализирали опасността.
Междувременно съседен Бахрейн също се оказа под обстрел.
Властите в Манама официално обявиха, че силите за сигурност на кралството са отблъснали ирански въздушен удар, насочен срещу обекти в страната. Местните военни източници потвърдиха, че противовъздушната отбрана е прихванала няколко вражески обекта, с което е предотвратила сериозни щети и жертви на своя територия. По думите на регионални наблюдатели, ескалацията поставя под сериозен риск международните усилия за възстановяване на примирието в региона.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 12345
Коментиран от #7
07:23 12.07.2026
2 еврея
07:35 12.07.2026
3 Ганю Балкански
07:35 12.07.2026
4 Овчар
07:36 12.07.2026
5 Войната
07:46 12.07.2026
6 Удариха колко нежно казано
И ние УЧАСТВАМЕ
ПИШЕТЕ И БЪЛГАРИА ЗАЕДНО УДРЯ ИРАН
ЩЕ УБИВАМЕ ЧАЛМИ ТОВА ИСКА РАДЕВ
07:56 12.07.2026
7 Има разлика
До коментар #1 от "12345":Украйна мята по Росия
А юИРАН ВЕ МОЖЕ ПО САЩ...
РОСИЯ И КИТАЙ ДА НЕ ЧАКАТ А ДА ИМ ДАДАТ МЕЖДУКОНТИНЕНТАЛНИ РАКЕТИ
Тия в Сащ не са хора
07:59 12.07.2026
8 Лумпен
САЩ са миротворци...?
Ние сме сеирджии..
08:07 12.07.2026
9 ВОЙНАТА НА ТРЪМП И НЕТАНЯХУ
08:11 12.07.2026