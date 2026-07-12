САЩ удариха 140 цели в Иран в третата си серия от атаки за седмица

Ситуацията в Близкия изток рязко се обостри, след като въоръжените сили на САЩ завършиха третата си серия от въздушни удари срещу Иран в рамките на изминалата седмица.

Според официално съобщение на Централното командване на САЩ (CENTCOM), американските сили са атакували общо 140 военни цели на иранска територия в нощта на 12 юли. Операцията е насочена към способностите на Техеран да застрашава корабоплаването, след подновените атаки срещу търговски съдове в Ормузкия пролив.

Едновременно с американската офанзива, вълна от напрежение заля съседните арабски държави в Персийския залив.

Силни експлозии разтърсиха катарската столица Доха. В отговор на непосредствената заплаха, Министерството на вътрешните работи на емирството незабавно активира националната система за известяване и призова гражданите и жителите на страната да останат по домовете си, да не приближават прозорци и да избягват открити пространства. Часове по-късно от катарското вътрешно министерство обявиха, че заплахата за сигурността е била успешно елиминирана, а системите за противовъздушна отбрана са неутрализирали опасността.

Междувременно съседен Бахрейн също се оказа под обстрел.

Властите в Манама официално обявиха, че силите за сигурност на кралството са отблъснали ирански въздушен удар, насочен срещу обекти в страната. Местните военни източници потвърдиха, че противовъздушната отбрана е прихванала няколко вражески обекта, с което е предотвратила сериозни щети и жертви на своя територия. По думите на регионални наблюдатели, ескалацията поставя под сериозен риск международните усилия за възстановяване на примирието в региона.