Доналд Тръмп отдаде почит на Линдзи Греъм: „Истински американски патриот, който ще ни липсва“

Американският президент Доналд Тръмп изказа съболезнования за смъртта на сенатора от Републиканската партия Линдзи Греъм, определяйки го като един от най-близките си политически съмишленици и като „един от най-великите хора и сенатори“, които е познавал, предава БТА.

Греъм почина внезапно на 71-годишна възраст след кратко боледуване. Новината за кончината му предизвика реакции сред представители на американския политически елит, като мнозина го определиха като влиятелна фигура в Републиканската партия и дългогодишен защитник на консервативните позиции във Вашингтон.

Тръмп изрази скръбта си в своята социална платформа Truth Social, където написа:

„Сенатор Линдзи Греъм, един от най-великите хора и сенатори, които някога съм познавал, вече не е сред нас! Той работеше непрекъснато и беше истински американски патриот. Линдзи безкрайно ще ни липсва!!!“

Президентът подчерта отдадеността на Греъм към политическата му работа и ролята му в американския обществен живот.

Линдзи Греъм беше сенатор от Южна Каролина и една от разпознаваемите фигури в Републиканската партия. През годините той се утвърди като активен участник в дебатите по въпросите на националната сигурност, външната политика и отбраната.

Смъртта му идва след последната му публична изява, когато в петък той се срещна с украинския президент Володимир Зеленски в Киев. По време на политическата си кариера Греъм често заемаше твърди позиции по международни теми и беше сред най-видните републикански гласове в Сената.

Кончината на сенатора бележи края на повече от две десетилетия политическо присъствие във Вашингтон и оставя празнина сред неговите съпартийци и поддръжници.