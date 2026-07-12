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Доналд Тръмп отдаде почит на Линдзи Греъм: „Истински американски патриот, който ще ни липсва“

Доналд Тръмп отдаде почит на Линдзи Греъм: „Истински американски патриот, който ще ни липсва“

12 Юли, 2026 11:33, обновена 12 Юли, 2026 11:31 658 17

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Американският президент определи починалия сенатор като един от най-великите политици, които е познавал, и подчерта неговата отдаденост към страната.

Доналд Тръмп отдаде почит на Линдзи Греъм: „Истински американски патриот, който ще ни липсва“ - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Американският президент Доналд Тръмп изказа съболезнования за смъртта на сенатора от Републиканската партия Линдзи Греъм, определяйки го като един от най-близките си политически съмишленици и като „един от най-великите хора и сенатори“, които е познавал, предава БТА.

Греъм почина внезапно на 71-годишна възраст след кратко боледуване. Новината за кончината му предизвика реакции сред представители на американския политически елит, като мнозина го определиха като влиятелна фигура в Републиканската партия и дългогодишен защитник на консервативните позиции във Вашингтон.

Тръмп изрази скръбта си в своята социална платформа Truth Social, където написа:

„Сенатор Линдзи Греъм, един от най-великите хора и сенатори, които някога съм познавал, вече не е сред нас! Той работеше непрекъснато и беше истински американски патриот. Линдзи безкрайно ще ни липсва!!!“

Президентът подчерта отдадеността на Греъм към политическата му работа и ролята му в американския обществен живот.

Линдзи Греъм беше сенатор от Южна Каролина и една от разпознаваемите фигури в Републиканската партия. През годините той се утвърди като активен участник в дебатите по въпросите на националната сигурност, външната политика и отбраната.

Смъртта му идва след последната му публична изява, когато в петък той се срещна с украинския президент Володимир Зеленски в Киев. По време на политическата си кариера Греъм често заемаше твърди позиции по международни теми и беше сред най-видните републикански гласове в Сената.

Кончината на сенатора бележи края на повече от две десетилетия политическо присъствие във Вашингтон и оставя празнина сред неговите съпартийци и поддръжници.


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    13 0 Отговор
    Явно Линдзи Греъм и Зеленски стоят зад опита за покушение над Тръмп в Турция.

    11:33 12.07.2026

  • 2 Гробар

    21 0 Отговор
    Дъртия рижав крадец е слънчасал. Откога отявлените фашисти се превърнаха в американски патриоти?

    11:34 12.07.2026

  • 3 Жураналист

    11 0 Отговор
    Мен повече ме интересува накъде сега.
    Към Ада или към Рая?

    11:36 12.07.2026

  • 4 На нас няма да ни липсва

    22 0 Отговор
    Неочаквано, в резултат на „внезапна болест“ почина "ястребът- русофоб Линдзи Греъм, американски конгресмен. Той по фашистки наричаше убийствата на руснаци "удачна инвестиция".

    11:37 12.07.2026

  • 5 Ъъъ

    20 0 Отговор
    "Истински американски патриот..."

    По-скоро поредния американски идиот, който беше прибран от Степан Бандера.

    11:37 12.07.2026

  • 6 Боли ме

    11 0 Отговор
    Буя за Линдзи

    11:39 12.07.2026

  • 7 хъхъ

    13 0 Отговор
    Отивай да му правиш компания в Ада.

    11:40 12.07.2026

  • 8 хъхъ

    14 0 Отговор
    Истински ненормалник, който обслужваше Израел.

    11:40 12.07.2026

  • 9 литъл сейт джеймс

    7 0 Отговор
    Краварите надуват балона с ЕйАй за да оправдаят пред евроатлантиците изтичащите кадри от педофилския скандал като генерирани от изкуствен интелект.

    11:41 12.07.2026

  • 10 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.

  • 11 баба вуна

    13 0 Отговор
    Линдзи Греъм настоя за по-мощни удари по Иран

    "Ще направим много пари от смяната на режима" - къде ще ги носиш тия пари?

    Коментиран от #15

    11:42 12.07.2026

  • 12 Хан Крум

    8 0 Отговор
    Оня от горе много бързо действа. Сега е ред приятеля му от Украйна.

    11:42 12.07.2026

  • 13 СВОтчик

    11 0 Отговор
    Линдзи (това женско име ли е?) беше един ненормалник, който си отмъщаваше на света, понеже е сбърканяк. Поне никой няма да жали за него, няма семейство.

    11:43 12.07.2026

  • 14 Беше велик У. Род

    9 0 Отговор
    А тоя дето каза че сащ са направили най добрата си инвестиция в украйна да убиват руснаци

    11:45 12.07.2026

  • 15 НАФАРФОРИЙ

    4 0 Отговор

    До коментар #11 от "баба вуна":

    Занесе ги на свети петър

    11:47 12.07.2026

  • 16 Последния Софиянец

    0 0 Отговор
    След неуспешния опит за убийство срещу Тръмп Линдзи Греъм поиска убежище в Украйна но Зеленски се изплаши .

    11:55 12.07.2026

  • 17 алилуя

    0 0 Отговор
    Господ е велик и си знае работата. Има още за прибиране, дано стане по-скоро.

    12:00 12.07.2026