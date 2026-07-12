Доналд Тръмп отдаде почит на Линдзи Греъм: „Истински американски патриот, който ще ни липсва“

Американският президент Доналд Тръмп изказа съболезнования за смъртта на сенатора от Републиканската партия Линдзи Греъм, определяйки го като един от най-близките си политически съмишленици и като „един от най-великите хора и сенатори“, които е познавал, предава БТА.
Греъм почина внезапно на 71-годишна възраст след кратко боледуване. Новината за кончината му предизвика реакции сред представители на американския политически елит, като мнозина го определиха като влиятелна фигура в Републиканската партия и дългогодишен защитник на консервативните позиции във Вашингтон.
Тръмп изрази скръбта си в своята социална платформа Truth Social, където написа:
„Сенатор Линдзи Греъм, един от най-великите хора и сенатори, които някога съм познавал, вече не е сред нас! Той работеше непрекъснато и беше истински американски патриот. Линдзи безкрайно ще ни липсва!!!“
Президентът подчерта отдадеността на Греъм към политическата му работа и ролята му в американския обществен живот.
Линдзи Греъм беше сенатор от Южна Каролина и една от разпознаваемите фигури в Републиканската партия. През годините той се утвърди като активен участник в дебатите по въпросите на националната сигурност, външната политика и отбраната.
Смъртта му идва след последната му публична изява, когато в петък той се срещна с украинския президент Володимир Зеленски в Киев. По време на политическата си кариера Греъм често заемаше твърди позиции по международни теми и беше сред най-видните републикански гласове в Сената.
Кончината на сенатора бележи края на повече от две десетилетия политическо присъствие във Вашингтон и оставя празнина сред неговите съпартийци и поддръжници.
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