Военен съветник на Хаменей: Ормузкият проток е по-ценен за Иран от десетки атомни бомби

Военният съветник на иранския върховен лидер Моджтаба Хаменей - Мохсен Резаи, определи Ормузкия проток като стратегически актив, който за Иран има по-голямо значение от ядрената програма, предава БТА.

Изявлението му, цитирано от Франс прес, идва на фона на продължаващото напрежение между Техеран и Съединените щати в района на Персийския залив.

„Този стратегически проток е по-важен от десетки атомни бомби и Ислямска република Иран ще го защитава“, заяви Резаи, цитиран от иранската информационна агенция ИСНА.

Бившият командир на Корпуса на гвардейците на Ислямската революция (КГИР) подчерта, че контролът върху Ормузкия проток остава ключов елемент от националната сигурност на страната.

Ормузкият проток свързва Персийския залив с Индийския океан и е един от най-важните морски маршрути в света за транспортиране на петрол и природен газ. Всяко напрежение в района предизвиква сериозни опасения за глобалните енергийни доставки и международните пазари.

Изказването на Резаи идва и на фона на продължаващия спор около иранската ядрена програма. Съединените щати, Израел и редица западни държави подозират, че Техеран разработва технологии с потенциално военно предназначение.

Иран категорично отхвърля тези обвинения и настоява, че ядрената му програма е насочена единствено към мирни и граждански цели, включително производство на електроенергия.