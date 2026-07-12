Военен съветник на Хаменей: Ормузкият проток е по-ценен за Иран от десетки атомни бомби

Военният съветник на иранския върховен лидер Моджтаба Хаменей - Мохсен Резаи, определи Ормузкия проток като стратегически актив, който за Иран има по-голямо значение от ядрената програма, предава БТА.
Изявлението му, цитирано от Франс прес, идва на фона на продължаващото напрежение между Техеран и Съединените щати в района на Персийския залив.
„Този стратегически проток е по-важен от десетки атомни бомби и Ислямска република Иран ще го защитава“, заяви Резаи, цитиран от иранската информационна агенция ИСНА.
Бившият командир на Корпуса на гвардейците на Ислямската революция (КГИР) подчерта, че контролът върху Ормузкия проток остава ключов елемент от националната сигурност на страната.
Ормузкият проток свързва Персийския залив с Индийския океан и е един от най-важните морски маршрути в света за транспортиране на петрол и природен газ. Всяко напрежение в района предизвиква сериозни опасения за глобалните енергийни доставки и международните пазари.
Изказването на Резаи идва и на фона на продължаващия спор около иранската ядрена програма. Съединените щати, Израел и редица западни държави подозират, че Техеран разработва технологии с потенциално военно предназначение.
Иран категорично отхвърля тези обвинения и настоява, че ядрената му програма е насочена единствено към мирни и граждански цели, включително производство на електроенергия.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 име
Коментиран от #2
13:51 12.07.2026
2 Путин педофила
До коментар #1 от "име":Сорос ни заповяда да се евг.
14:05 12.07.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Гидеон
Коментиран от #7
14:20 12.07.2026
5 функционално-неграмотен козяк
До коментар #3 от "Тъп, по-тъп , камилар":Камиларите са арабите, бе, умничкото ми! Иранците са перси и винаги са имали държава, за разлика от онова вредно племе, което сее зло по Земята. Еврейските държави не съществуват повече от 80г. Само една еврейска държава е просъществувала малко повече от 80г и отново в осмото десетилетие от съществуването и са се забелязвали признаците на разпад. Израел в момента е към края на осмото си десетилетие. По този повод, Хитлеряху каза преди две години, че се надява Израел да просъществува много повече от 80 години. А както всички знаем, Хитлеряху никога не казва истината.
Коментиран от #10
14:23 12.07.2026
6 Сила
До коментар #3 от "Тъп, по-тъп , камилар":При толкова петрол , пари и хилядолетна история Ирак можеше да бъде най богатата и просперираща държава в Близкия Изток ....
Саудитците за последните 20 години минаха от Средновековието в 21 век а Иран направи обратното за последните 50 година под властта на аятоласите ...
Коментиран от #8, #9
14:24 12.07.2026
7 име
До коментар #4 от "Гидеон":Деске, ти ли, мило? Пак ли спрягаш употребата на частицата ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ!?
14:24 12.07.2026
8 Сила
До коментар #6 от "Сила":Иран !!! Но и за Ирак важи , ако Саддам не беше нападнал Кувейт ....
14:26 12.07.2026
9 ами, тапейка
До коментар #6 от "Сила":Вместо да я криеш тази топ секретна информация, казвай веднага на Тръмп колко изостанали са иранците и ходете да ги превземате. Лесно ще е, нали така?
14:26 12.07.2026
10 Хей ,хей
До коментар #5 от "функционално-неграмотен козяк":Драги ми квартален професоре - иранците са перси , земята е плоска и т.н. Вземи прочети малко , какво е населението в иран и какво е персиец ! Стига ръси акъли , че става смешно .
14:27 12.07.2026