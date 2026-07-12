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Зеленски предлага смяна на украинския премиер Юлия Свириденко
  Тема: Украйна

Зеленски предлага смяна на украинския премиер Юлия Свириденко

12 Юли, 2026 14:56, обновена 12 Юли, 2026 14:55 1 983 39

  • володимир зеленски-
  • юлия свириденко-
  • украйна

Президентът благодари за работата ѝ и очаква промени в правителството

Зеленски предлага смяна на украинския премиер Юлия Свириденко - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Украинският президент Володимир Зеленски обяви, че е предложил промяна на премиерския пост и смяна на Юлия Свириденко, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

В публикация в социалната мрежа Екс Зеленски изрази благодарност към Свириденко за работата ѝ като министър-председател и за приноса ѝ към управлението на страната.

„Благодарен съм на Юлия за ясната, стабилна и ефективна работа като министър-председател, за дългогодишната ѝ ползотворна служба в екипа на Украйна“, написа украинският държавен глава.

Той посочи, че е предложил на Свириденко да поеме ръководството на „нова и важна сфера на отношенията с ключов партньор“, без да уточнява за каква позиция става дума.

Зеленски допълни, че очаква съвместно с депутатите от Върховната рада да бъдат направени необходимите промени в състава на украинското правителство.

Предложението идва на фона на продължаващите усилия на Киев за укрепване на международните си партньорства и адаптиране на управленските структури към настоящите предизвикателства пред страната.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Украина победа винаги

    4 64 Отговор
    Пуст всегда будет солнце

    Коментиран от #9, #37

    14:56 12.07.2026

  • 2 Свири-денко

    44 2 Отговор
    да го заменим с Духа-ленко..и войната ще приключи..

    15:00 12.07.2026

  • 3 Сатана Z

    41 5 Отговор
    Укрожопите нямат почивен ден.Днес са си върнали Константиновка……..тшак да става!

    15:02 12.07.2026

  • 4 хехе

    56 0 Отговор
    Зеления отстранява неудобните нищо чудно от благодарност и нея да я прати някъде посланик както направи със Залужни

    15:02 12.07.2026

  • 5 Пич

    38 1 Отговор
    Айдеее...... Тази с чук ането изгоре, и идва онази с цугтромбоните !!!
    Посланик при нас...?!

    15:02 12.07.2026

  • 6 Без име

    19 1 Отговор
    Да каже как умря Пепеляшко с малките крачета!!!

    15:06 12.07.2026

  • 7 Механик

    56 0 Отговор
    Само не схванах защо я сменяш, щом си толкова доволен от нея? А, мушмурок?
    п.п.
    Сетих се. Той и Хитлер така ги е сменял в последните си дни.

    15:07 12.07.2026

  • 8 Любо

    41 2 Отговор
    Зеленото фашизоидно еврейско джудже Хаяско пусна ли тока в концлагера наречен Украйна???

    15:07 12.07.2026

  • 9 Механик

    44 2 Отговор

    До коментар #1 от "Украина победа винаги":

    Абе то "Пуст всегда будет солнце", ама що го казваш на руски? Кажи го на мова!
    Или и ти като Зели и Буданов не я знаете?
    Хаха

    Коментиран от #14

    15:09 12.07.2026

  • 10 Боруна Лом

    43 1 Отговор
    ЗЕЛЕН, А ТЕБЕ КОГА ЩЕ ТЕ КОПАТ?

    15:10 12.07.2026

  • 11 1234

    43 2 Отговор
    Да предложи капитулация и всичко ще се оправи. В ротивен случай губи още 6 области

    15:11 12.07.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Без име

    13 1 Отговор

    До коментар #12 от "Зеленски":

    Ще отстраниш нмп.

    Коментиран от #18

    15:16 12.07.2026

  • 14 Дядото

    3 19 Отговор

    До коментар #9 от "Механик":

    Защото иронизира песента, която няма нещо общо с действителността в русия! Понял(на руски)?

    15:18 12.07.2026

  • 15 зеленчук

    23 1 Отговор
    Щом свириденко , а не свиризеленко да се маха !

    Коментиран от #17

    15:19 12.07.2026

  • 16 Българин

    30 1 Отговор
    Те него трябва да го сменят. Изби си народа!

    15:20 12.07.2026

  • 17 Мъдрецът

    1 32 Отговор

    До коментар #15 от "зеленчук":

    Защото зеления чyк им сплсплеска главите на руснетата! Дали мъ разбра!

    15:22 12.07.2026

  • 18 Абе

    14 0 Отговор

    До коментар #13 от "Без име":

    да я отстранява , че много мирише !

    15:22 12.07.2026

  • 19 Извънредна новина

    22 0 Отговор
    Американският сенатор Линдзи Греъм почина внезапно
    след срещата си с в Киев с Владимир Зеленски в петък, 10.7.2026

    Коментиран от #21

    15:24 12.07.2026

  • 20 Избори кога

    26 0 Отговор
    Свириденко е предложила смяна на укро президента. Очаква се гласуване.

    15:25 12.07.2026

  • 21 @@@

    22 1 Отговор

    До коментар #19 от "Извънредна новина":

    Тоя е бил в Укрия на среща със Зеления в петък 10.7.26, а е починал в събота 11.7 .26.
    Може би Новичок! Какво ще каже Зеления...

    Коментиран от #35, #38, #39

    15:31 12.07.2026

  • 22 Депутатите не,

    16 0 Отговор
    ..... но народа които даде милион жертви заради него да му раз@би@е фа@ши@ската зу@рла !

    15:35 12.07.2026

  • 23 стоян георгиев

    2 8 Отговор
    Има голяма вероятност военния министър фьодоров който направи прелома на фронта да стане премиер.

    Коментиран от #25, #29

    15:37 12.07.2026

  • 24 Абе

    4 0 Отговор
    Чини ми се, че си пдрс нщстн.

    15:39 12.07.2026

  • 25 Ха ХаХа

    13 1 Отговор

    До коментар #23 от "стоян георгиев":

    Посочи кои територии спечели ВСУ след прелома на фронта безказарменико

    15:47 12.07.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 арбалета 🎯

    8 1 Отговор
    А,бе , наш зеля бил още жив , бе ?! Докога ли ...

    15:53 12.07.2026

  • 28 Хахаха

    1 12 Отговор
    Зеленски наби яки шамари на Путин. Нук копейките дкимтят с ,,оригинални,,смешки. Ох,горките, какво ги чака, пак ще вият в друга посока щом кацне Путин в Хага на път съм затвора, ако остане жив де

    16:02 12.07.2026

  • 29 абе льольо

    7 0 Отговор

    До коментар #23 от "стоян георгиев":

    "фьодоров който направи прелома на фронта", и кво викаш...прелом на фронта!

    16:02 12.07.2026

  • 30 Ъъъ

    3 0 Отговор
    Свириденко беше от квотата на Ермак...Дори много се задържа на поста след като Ермак вече не е фактор. А беше време, когато Юлката пътуваше с него навсякъде с правителствения самолет, тъй като Ермак нямаше право да го ползва за разлика от Свириденко. 🤣

    16:06 12.07.2026

  • 31 Украински кашик

    5 0 Отговор
    А него кой ще смени ?Не е ли време за просрочения да му благодарят за,,дългогодишната и ползотворна работа" до някой трафопост?

    16:10 12.07.2026

  • 32 Тоя

    2 0 Отговор
    Тоя човек се увлече в желанията си. А него кога ще го сменят. Толкова пари измъкна от замаяните европейци и ги потроши за да измрат и украинци и руснаци. Брани територии а не хора.Знае, че ако има избори за него ще гласуват най-много 15% от всички.

    16:12 12.07.2026

  • 33 ТИ НЯМА ЛИ ДА СЕ СМЕНИШ

    3 0 Отговор
    ,ЧЕ НИ ДОКАРА ДО ДЕФИЦИТ

    16:20 12.07.2026

  • 34 Смешник

    2 0 Отговор
    Каквото и да предложи Зеления пор няма значение Той е нелегитимен

    16:31 12.07.2026

  • 35 Смешник

    1 0 Отговор

    До коментар #21 от "@@@":

    Каквото и да каже Това си е добра новина

    16:33 12.07.2026

  • 36 Само него не сменят

    4 0 Отговор
    А тоя кога ... Ще го сменят или ще се самоубива

    16:34 12.07.2026

  • 37 Няма по-руска и съветска

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Украина победа винаги":

    защита от песента Пуст, всегда будет солнце! Браво на този НЕПОЗНАВАЧ за бъдещето на укро-бандерската полоса. В основата си е толям русофил!

    16:41 12.07.2026

  • 38 Росица

    2 0 Отговор

    До коментар #21 от "@@@":

    Бивша говорителка на Зеленски: Той е параноичен психопат, не го е грижа нито за Украйна, нито за украинците.
    НАШМЪРКАНА клоунска работа! Гардиън разкри: В Белия дом наричат Зеленски “Мистър Бийн на наркотици”!

    16:44 12.07.2026

  • 39 Сандо

    0 0 Отговор

    До коментар #21 от "@@@":

    Да не би Линдзи да е прекарал нощта със Свириденко в дълги,задушевни и ползотворни разговори?

    17:05 12.07.2026

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