Зеленски предлага смяна на украинския премиер Юлия Свириденко

Украинският президент Володимир Зеленски обяви, че е предложил промяна на премиерския пост и смяна на Юлия Свириденко, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.
В публикация в социалната мрежа Екс Зеленски изрази благодарност към Свириденко за работата ѝ като министър-председател и за приноса ѝ към управлението на страната.
„Благодарен съм на Юлия за ясната, стабилна и ефективна работа като министър-председател, за дългогодишната ѝ ползотворна служба в екипа на Украйна“, написа украинският държавен глава.
Той посочи, че е предложил на Свириденко да поеме ръководството на „нова и важна сфера на отношенията с ключов партньор“, без да уточнява за каква позиция става дума.
Зеленски допълни, че очаква съвместно с депутатите от Върховната рада да бъдат направени необходимите промени в състава на украинското правителство.
Предложението идва на фона на продължаващите усилия на Киев за укрепване на международните си партньорства и адаптиране на управленските структури към настоящите предизвикателства пред страната.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Украина победа винаги
Коментиран от #9, #37
14:56 12.07.2026
2 Свири-денко
15:00 12.07.2026
3 Сатана Z
15:02 12.07.2026
4 хехе
15:02 12.07.2026
5 Пич
Посланик при нас...?!
15:02 12.07.2026
6 Без име
15:06 12.07.2026
7 Механик
п.п.
Сетих се. Той и Хитлер така ги е сменял в последните си дни.
15:07 12.07.2026
8 Любо
15:07 12.07.2026
9 Механик
До коментар #1 от "Украина победа винаги":Абе то "Пуст всегда будет солнце", ама що го казваш на руски? Кажи го на мова!
Или и ти като Зели и Буданов не я знаете?
Хаха
Коментиран от #14
15:09 12.07.2026
10 Боруна Лом
15:10 12.07.2026
11 1234
15:11 12.07.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Без име
До коментар #12 от "Зеленски":Ще отстраниш нмп.
Коментиран от #18
15:16 12.07.2026
14 Дядото
До коментар #9 от "Механик":Защото иронизира песента, която няма нещо общо с действителността в русия! Понял(на руски)?
15:18 12.07.2026
15 зеленчук
Коментиран от #17
15:19 12.07.2026
16 Българин
15:20 12.07.2026
17 Мъдрецът
До коментар #15 от "зеленчук":Защото зеления чyк им сплсплеска главите на руснетата! Дали мъ разбра!
15:22 12.07.2026
18 Абе
До коментар #13 от "Без име":да я отстранява , че много мирише !
15:22 12.07.2026
19 Извънредна новина
след срещата си с в Киев с Владимир Зеленски в петък, 10.7.2026
Коментиран от #21
15:24 12.07.2026
20 Избори кога
15:25 12.07.2026
21 @@@
До коментар #19 от "Извънредна новина":Тоя е бил в Укрия на среща със Зеления в петък 10.7.26, а е починал в събота 11.7 .26.
Може би Новичок! Какво ще каже Зеления...
Коментиран от #35, #38, #39
15:31 12.07.2026
22 Депутатите не,
15:35 12.07.2026
23 стоян георгиев
Коментиран от #25, #29
15:37 12.07.2026
24 Абе
15:39 12.07.2026
25 Ха ХаХа
До коментар #23 от "стоян георгиев":Посочи кои територии спечели ВСУ след прелома на фронта безказарменико
15:47 12.07.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 арбалета 🎯
15:53 12.07.2026
28 Хахаха
16:02 12.07.2026
29 абе льольо
До коментар #23 от "стоян георгиев":"фьодоров който направи прелома на фронта", и кво викаш...прелом на фронта!
16:02 12.07.2026
30 Ъъъ
16:06 12.07.2026
31 Украински кашик
16:10 12.07.2026
32 Тоя
16:12 12.07.2026
33 ТИ НЯМА ЛИ ДА СЕ СМЕНИШ
16:20 12.07.2026
34 Смешник
16:31 12.07.2026
35 Смешник
До коментар #21 от "@@@":Каквото и да каже Това си е добра новина
16:33 12.07.2026
36 Само него не сменят
16:34 12.07.2026
37 Няма по-руска и съветска
До коментар #1 от "Украина победа винаги":защита от песента Пуст, всегда будет солнце! Браво на този НЕПОЗНАВАЧ за бъдещето на укро-бандерската полоса. В основата си е толям русофил!
16:41 12.07.2026
38 Росица
До коментар #21 от "@@@":Бивша говорителка на Зеленски: Той е параноичен психопат, не го е грижа нито за Украйна, нито за украинците.
НАШМЪРКАНА клоунска работа! Гардиън разкри: В Белия дом наричат Зеленски “Мистър Бийн на наркотици”!
16:44 12.07.2026
39 Сандо
До коментар #21 от "@@@":Да не би Линдзи да е прекарал нощта със Свириденко в дълги,задушевни и ползотворни разговори?
17:05 12.07.2026