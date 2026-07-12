Зеленски предлага смяна на украинския премиер Юлия Свириденко

Украинският президент Володимир Зеленски обяви, че е предложил промяна на премиерския пост и смяна на Юлия Свириденко, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

В публикация в социалната мрежа Екс Зеленски изрази благодарност към Свириденко за работата ѝ като министър-председател и за приноса ѝ към управлението на страната.

„Благодарен съм на Юлия за ясната, стабилна и ефективна работа като министър-председател, за дългогодишната ѝ ползотворна служба в екипа на Украйна“, написа украинският държавен глава.

Той посочи, че е предложил на Свириденко да поеме ръководството на „нова и важна сфера на отношенията с ключов партньор“, без да уточнява за каква позиция става дума.

Зеленски допълни, че очаква съвместно с депутатите от Върховната рада да бъдат направени необходимите промени в състава на украинското правителство.

Предложението идва на фона на продължаващите усилия на Киев за укрепване на международните си партньорства и адаптиране на управленските структури към настоящите предизвикателства пред страната.