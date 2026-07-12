Германия финансира доставката на 50 000 бойни дрона за Украйна, съобщи източник, цитиран от „Ройтерс“, предава News.bg.

Поръчката включва ударни FPV дронове Shrike, произведени от украинската компания SkyFall. Безпилотните системи са оборудвани със софтуер на американската отбранителна технологична компания Auterion, който позволява автономно проследяване и поразяване на движещи се цели в последната фаза на полета.

Главният изпълнителен директор на Auterion Лоренц Майер потвърди пред „Ройтерс“ размера на договора, като посочи, че стойността му е около 90 милиона евро и е финансиран от европейска държава.

По думите му част от дроновете вече са доставени на украинското правителство, а останалите се очаква да бъдат изпратени до края на годината.

Компанията SkyFall потвърди, че Германия участва във финансирането на доставките, но отказа да разкрие повече подробности. Министерствата на отбраната на Германия и Украйна също не коментираха сделката, като германската страна се позова на съображения за оперативна сигурност.

Дроновете като ключов фактор във войната

Украйна разчита все повече на безпилотни системи във войната срещу Русия, като страната произвежда милиони дронове годишно и извършва хиляди атаки с тях всеки ден.

Нискобюджетният дрон Shrike, който се използва от украинските сили от 2023 г., придоби международна известност, след като версията Shrike 10-F, разработена от SkyFall съвместно с британската компания Skycutter, спечели първия кръг на конкурс на Пентагона.

Моделът е част от американска инициатива на стойност 1,1 млрд. долара за закупуване на стотици хиляди еднопосочни ударни дронове. Според Auterion нейният софтуер се използва в няколко от системите, включени в програмата.

Западни държави увеличават подкрепата с безпилотни технологии

Лоренц Майер заяви още, че Auterion участва в доставката на общо 100 000 дрона за Украйна през тази година чрез партньорства с различни производители и финансиране от няколко западни правителства.

Сред тях е и договор с Пентагона на стойност 50 милиона долара за доставка на 33 000 дрона, които вече са предадени на украинските сили.

Миналия месец Великобритания също обяви, че ще предостави на Киев 150 000 дрона през годината като част от пакет за военна подкрепа на стойност 752 милиона британски лири.

Увеличаващите се доставки показват, че безпилотните технологии се превръщат в един от основните елементи на съвременните военни операции, като както Украйна, така и нейните съюзници инвестират значителни ресурси в тяхното развитие.