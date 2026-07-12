Германия финансира доставката на 50 000 бойни дрона за Украйна, съобщи източник, цитиран от „Ройтерс“, предава News.bg.
Поръчката включва ударни FPV дронове Shrike, произведени от украинската компания SkyFall. Безпилотните системи са оборудвани със софтуер на американската отбранителна технологична компания Auterion, който позволява автономно проследяване и поразяване на движещи се цели в последната фаза на полета.
Главният изпълнителен директор на Auterion Лоренц Майер потвърди пред „Ройтерс“ размера на договора, като посочи, че стойността му е около 90 милиона евро и е финансиран от европейска държава.
По думите му част от дроновете вече са доставени на украинското правителство, а останалите се очаква да бъдат изпратени до края на годината.
Компанията SkyFall потвърди, че Германия участва във финансирането на доставките, но отказа да разкрие повече подробности. Министерствата на отбраната на Германия и Украйна също не коментираха сделката, като германската страна се позова на съображения за оперативна сигурност.
Дроновете като ключов фактор във войната
Украйна разчита все повече на безпилотни системи във войната срещу Русия, като страната произвежда милиони дронове годишно и извършва хиляди атаки с тях всеки ден.
Нискобюджетният дрон Shrike, който се използва от украинските сили от 2023 г., придоби международна известност, след като версията Shrike 10-F, разработена от SkyFall съвместно с британската компания Skycutter, спечели първия кръг на конкурс на Пентагона.
Моделът е част от американска инициатива на стойност 1,1 млрд. долара за закупуване на стотици хиляди еднопосочни ударни дронове. Според Auterion нейният софтуер се използва в няколко от системите, включени в програмата.
Западни държави увеличават подкрепата с безпилотни технологии
Лоренц Майер заяви още, че Auterion участва в доставката на общо 100 000 дрона за Украйна през тази година чрез партньорства с различни производители и финансиране от няколко западни правителства.
Сред тях е и договор с Пентагона на стойност 50 милиона долара за доставка на 33 000 дрона, които вече са предадени на украинските сили.
Миналия месец Великобритания също обяви, че ще предостави на Киев 150 000 дрона през годината като част от пакет за военна подкрепа на стойност 752 милиона британски лири.
Увеличаващите се доставки показват, че безпилотните технологии се превръщат в един от основните елементи на съвременните военни операции, като както Украйна, така и нейните съюзници инвестират значителни ресурси в тяхното развитие.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Объркано Атлантиче
Едва сега. Преди това десетки кораби, пътуващи за Одеса, се разтоварваха там всеки ден безпрепятствено.
През цялото това време там цареше дух на добронамереност от страна на руснаците ... вследствие на което стотици дронове удряха по територията на Русия убивайки мирни граждани и предизвиквайки недостиг на горива. Почти цялото военно оборудване и оръжия пристигат в Украйна по море. Това вече свърши.
18:07 12.07.2026
2 Пък
18:07 12.07.2026
3 И марсианците да дойдат
Наивници които управляват парите събрани от нашите данъци а ги дават на корумпирани наркомани и синьо джукести маймунари.
До какво дъно достигна федералната Република
Коментиран от #6
18:09 12.07.2026
4 az СВО Победа 81
18:10 12.07.2026
5 Объркано Атлантиче
Промени:
1.България и Италия : от санкционния списък ще бъдат извадени руският патриарх Кирил и акционерът в „Лукойл“ Вагит Алекперов.
Първоначално премиерът Румен Радев обяви, че ще наложи вето, впоследствие правителството прие позиция с резерви по темат
2.Франция, Италия и Гърция : ЕС се е отказал от автоматичната забрана за влизане на всички руски военнослужещи.
Вместо това ограниченията ще се прилагат само за краткосрочните визи и за лицата, които пряко са участвали в бойните действия.
3. Гърция настоява срокът на действие на мярката " замразяване на тавана на цените на руския петрол " да бъде съкратен.
Атина иска и да продължи реекспорта на руски втечнен природен газ към трети държави.
4. Германия, Франция, Нидерландия и Полша : по тяхно искане е променен текста за забрана на вноса на руска риба в ЕС
Очаква се външните министри на страните членки да приемат окончателния вариант на 21-ия пакет санкции в понеделник, 13 юли. 😄
Коментиран от #19
18:10 12.07.2026
6 Истината
До коментар #3 от "И марсианците да дойдат":Вова да пуска @ тома!
18:11 12.07.2026
7 Опелото
Коментиран от #32
18:11 12.07.2026
8 Тома Томов
18:14 12.07.2026
9 Четвъртия райх
18:15 12.07.2026
10 Обективен
Коментиран от #16, #18
18:15 12.07.2026
11 стоян георгиев
18:16 12.07.2026
12 Путqin
Коментиран от #17
18:17 12.07.2026
13 АБВ
И не възхвалявайте много, много дроновете, ефективността им вече е спаднала доста под 1 %.
Коментиран от #20
18:17 12.07.2026
14 Германия
18:17 12.07.2026
15 Феникс
Коментиран от #22
18:17 12.07.2026
16 Атина Палада
До коментар #10 от "Обективен":Единствено надничарите на коце и Пияната не схващат и изпадат в паника и ужасТ
Ха-ха-ха
18:19 12.07.2026
17 стоян георгиев
До коментар #12 от "Путqin":Хах...много си прав.с тия дръпнати очи лесно може да се скрие там.
18:21 12.07.2026
18 Пхахаха
До коментар #10 от "Обективен":54 нацидържави не могат да победят една Русия. Напъни, сборища, санкции, пари, оръжия и пак ....на 💩 рани тия задлъжняли държавки Клюба на жеЛАЕЩИ, но неможещи. Пхахаха.
Голям зор да победят православието. Вековен зор.
Коментиран от #21, #25
18:21 12.07.2026
19 Тома Томов
До коментар #5 от "Объркано Атлантиче":Ето 21 правилно е схванал. Не е така както си мислите. Задавайте си въпроси! Не си отговаряйте, защото не можете. Но се замислете! Например: Очакваше ли някой, че Русия ще нападне Украйна? Имаше ли признаци? Путин и неговите хора какво казваха?
18:21 12.07.2026
20 Ол1гофрен,
До коментар #13 от "АБВ":Къде и кога го е казал това Горбачов?
18:23 12.07.2026
21 стоян георгиев
До коментар #18 от "Пхахаха":Калво православие бе другар? В русия няма християнство.
18:24 12.07.2026
22 Ти сериозно ли? )))
До коментар #15 от "Феникс":Голямата сопа " се оказа..меки монголски кунки! Хахахаха
13 г.. гледахме Без- аналоговите москалски ракети, подводници, корабли, самальоти, армати, сармати, кинжали и на края... москалбад и цяла московия Нахрен горит..
Хахахаха
У йло приключи
Коментиран от #26
18:24 12.07.2026
23 Тома Томов
18:28 12.07.2026
24 Обикновен човек
18:28 12.07.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Феникс
До коментар #22 от "Ти сериозно ли? )))":Не знам аз пък чух че запасите им от балистични и крилати ракети нарастват драстично от 2025 насам, също така чух че имат около 10 000 ядрени бойни глави на активно дежурство! И още толкова, готови да бъдат въведени в експлоатация!
Коментиран от #30
18:29 12.07.2026
27 Поданиците на Путлето
18:30 12.07.2026
28 Киро
18:31 12.07.2026
29 1 600 дни Киев за два дня
😂🤣😂
18:32 12.07.2026
30 Ъхъ,...хомо
До коментар #26 от "Феникс":Ти чуваше и за .. ТРИДНЕВНИЯ БЛИЦКРИГ на Узкоглазия педофил,..за 2 дня и ВСЕ,..за 3 ДНЯ в Киев, Берлин и Лисабон... Хихихихихи
78% от монголските муниции, БМПта, САУ, ракети са от С.Корея а дроновете са Китайски и Ирански сглобявани в московия! Хихихихихи
А ти изпрати ли лимонадено шише с беГзин за у йло пе ДАЛА и могучая?!?
Хихихихихи
18:36 12.07.2026
31 Тома Томов
18:40 12.07.2026
32 Чезни ве
До коментар #7 от "Опелото":Пръдльо
18:43 12.07.2026
33 Истината
18:43 12.07.2026
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Тома Томов
18:50 12.07.2026
36 Крали Марко
18:50 12.07.2026