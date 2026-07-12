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Германия финансира доставката на 50 000 бойни дрона за Украйна

Германия финансира доставката на 50 000 бойни дрона за Украйна

12 Юли, 2026 18:05 711 36

  • германия-
  • финансира-
  • бойни дронове-
  • украйна-
  • доставка

Сделката на стойност около 90 млн. евро включва украински FPV дронове Shrike с автономен софтуер за поразяване на цели

Германия финансира доставката на 50 000 бойни дрона за Украйна - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Германия финансира доставката на 50 000 бойни дрона за Украйна, съобщи източник, цитиран от „Ройтерс“, предава News.bg.

Поръчката включва ударни FPV дронове Shrike, произведени от украинската компания SkyFall. Безпилотните системи са оборудвани със софтуер на американската отбранителна технологична компания Auterion, който позволява автономно проследяване и поразяване на движещи се цели в последната фаза на полета.

Главният изпълнителен директор на Auterion Лоренц Майер потвърди пред „Ройтерс“ размера на договора, като посочи, че стойността му е около 90 милиона евро и е финансиран от европейска държава.

По думите му част от дроновете вече са доставени на украинското правителство, а останалите се очаква да бъдат изпратени до края на годината.

Компанията SkyFall потвърди, че Германия участва във финансирането на доставките, но отказа да разкрие повече подробности. Министерствата на отбраната на Германия и Украйна също не коментираха сделката, като германската страна се позова на съображения за оперативна сигурност.

Дроновете като ключов фактор във войната

Украйна разчита все повече на безпилотни системи във войната срещу Русия, като страната произвежда милиони дронове годишно и извършва хиляди атаки с тях всеки ден.

Нискобюджетният дрон Shrike, който се използва от украинските сили от 2023 г., придоби международна известност, след като версията Shrike 10-F, разработена от SkyFall съвместно с британската компания Skycutter, спечели първия кръг на конкурс на Пентагона.

Моделът е част от американска инициатива на стойност 1,1 млрд. долара за закупуване на стотици хиляди еднопосочни ударни дронове. Според Auterion нейният софтуер се използва в няколко от системите, включени в програмата.

Западни държави увеличават подкрепата с безпилотни технологии

Лоренц Майер заяви още, че Auterion участва в доставката на общо 100 000 дрона за Украйна през тази година чрез партньорства с различни производители и финансиране от няколко западни правителства.

Сред тях е и договор с Пентагона на стойност 50 милиона долара за доставка на 33 000 дрона, които вече са предадени на украинските сили.

Миналия месец Великобритания също обяви, че ще предостави на Киев 150 000 дрона през годината като част от пакет за военна подкрепа на стойност 752 милиона британски лири.

Увеличаващите се доставки показват, че безпилотните технологии се превръщат в един от основните елементи на съвременните военни операции, като както Украйна, така и нейните съюзници инвестират значителни ресурси в тяхното развитие.


Германия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Объркано Атлантиче

    28 6 Отговор
    Русия най-накрая започна да атакува сухотоварни кораби в пристанищата на Одеса.

    Едва сега. Преди това десетки кораби, пътуващи за Одеса, се разтоварваха там всеки ден безпрепятствено.

    През цялото това време там цареше дух на добронамереност от страна на руснаците ... вследствие на което стотици дронове удряха по територията на Русия убивайки мирни граждани и предизвиквайки недостиг на горива. Почти цялото военно оборудване и оръжия пристигат в Украйна по море. Това вече свърши.

    18:07 12.07.2026

  • 2 Пък

    20 5 Отговор
    Киев си гори като клечка за зъби.

    18:07 12.07.2026

  • 3 И марсианците да дойдат

    26 2 Отговор
    ...пак няма да помогнат.
    Наивници които управляват парите събрани от нашите данъци а ги дават на корумпирани наркомани и синьо джукести маймунари.
    До какво дъно достигна федералната Република

    Коментиран от #6

    18:09 12.07.2026

  • 4 az СВО Победа 81

    14 2 Отговор
    Ще има атом от ляво!

    18:10 12.07.2026

  • 5 Объркано Атлантиче

    16 2 Отговор
    21 пакет санкции срещу Русия.
    Промени:
    1.България и Италия : от санкционния списък ще бъдат извадени руският патриарх Кирил и акционерът в „Лукойл“ Вагит Алекперов.
    Първоначално премиерът Румен Радев обяви, че ще наложи вето, впоследствие правителството прие позиция с резерви по темат

    2.Франция, Италия и Гърция : ЕС се е отказал от автоматичната забрана за влизане на всички руски военнослужещи.
    Вместо това ограниченията ще се прилагат само за краткосрочните визи и за лицата, които пряко са участвали в бойните действия.

    3. Гърция настоява срокът на действие на мярката " замразяване на тавана на цените на руския петрол " да бъде съкратен.
    Атина иска и да продължи реекспорта на руски втечнен природен газ към трети държави.

    4. Германия, Франция, Нидерландия и Полша : по тяхно искане е променен текста за забрана на вноса на руска риба в ЕС

    Очаква се външните министри на страните членки да приемат окончателния вариант на 21-ия пакет санкции в понеделник, 13 юли. 😄

    Коментиран от #19

    18:10 12.07.2026

  • 6 Истината

    13 5 Отговор

    До коментар #3 от "И марсианците да дойдат":

    Вова да пуска @ тома!

    18:11 12.07.2026

  • 7 Опелото

    5 16 Отговор
    Много монголска ЛЕШ се очертава, миряни..много монголска Дрянь..

    Коментиран от #32

    18:11 12.07.2026

  • 8 Тома Томов

    13 2 Отговор
    Аз се занимавам с анализи отдавна. Много по отдавна отколкото някои новоизлюпени телевизионни звезди. Искам да ви кажа, че нищо не е така както изглежда.

    18:14 12.07.2026

  • 9 Четвъртия райх

    19 2 Отговор
    Това е подарък от обединена Германия за Горбачов. Трябваше ли Русия да изтегли войските си от ГДР?

    18:15 12.07.2026

  • 10 Обективен

    5 17 Отговор
    Всички по Света са наясно, че педофила загуби ПОЗОРНО войната! Никога няма да стъпи в КИЕВ и в Европа! Украинците не искат монголско Робство и педофилски МИР

    Коментиран от #16, #18

    18:15 12.07.2026

  • 11 стоян георгиев

    3 17 Отговор
    Дронове за 500евро бройката.кво му плащаш?толкова струва живота на всеки руски окупатор

    18:16 12.07.2026

  • 12 Путqin

    3 16 Отговор
    Писах на Ким да ми приготви апартамента в Пхенян, ще се бяга

    Коментиран от #17

    18:17 12.07.2026

  • 13 АБВ

    17 4 Отговор
    Германия иска реванш. Така е, като глупakът Горбачов повярва на измамата "Нито инч на изток" и изтегли руските войски от ГДР.
    И не възхвалявайте много, много дроновете, ефективността им вече е спаднала доста под 1 %.

    Коментиран от #20

    18:17 12.07.2026

  • 14 Германия

    17 6 Отговор
    много скоро ще фалира, защото воюва чрез Украйна с най-евтиния доставчик на горива и метали - Русия. Откак воюва с Русия чрез Украйна, Германия през ден взе да затваря по една фабрика. Вярно е това, че са мазоxисти, няма грешка, но по каква причина са решили да завлекат на дъното цяла Европа? Туморите на тази Земя са САЩ, Израел и Германия, като от първи врагове станаха първи авери. Това са държавите на злото, като англо-саксите са преки потомци на германите, най-многобройните в САЩ, с господари евреи.

    18:17 12.07.2026

  • 15 Феникс

    17 6 Отговор
    Русия да не се ослушва ами да вади голямата сопа защото озверелите евро бюрократи няма да мирясат със добро!

    Коментиран от #22

    18:17 12.07.2026

  • 16 Атина Палада

    3 9 Отговор

    До коментар #10 от "Обективен":

    Единствено надничарите на коце и Пияната не схващат и изпадат в паника и ужасТ
    Ха-ха-ха

    18:19 12.07.2026

  • 17 стоян георгиев

    4 7 Отговор

    До коментар #12 от "Путqin":

    Хах...много си прав.с тия дръпнати очи лесно може да се скрие там.

    18:21 12.07.2026

  • 18 Пхахаха

    17 3 Отговор

    До коментар #10 от "Обективен":

    54 нацидържави не могат да победят една Русия. Напъни, сборища, санкции, пари, оръжия и пак ....на 💩 рани тия задлъжняли държавки Клюба на жеЛАЕЩИ, но неможещи. Пхахаха.
    Голям зор да победят православието. Вековен зор.

    Коментиран от #21, #25

    18:21 12.07.2026

  • 19 Тома Томов

    3 7 Отговор

    До коментар #5 от "Объркано Атлантиче":

    Ето 21 правилно е схванал. Не е така както си мислите. Задавайте си въпроси! Не си отговаряйте, защото не можете. Но се замислете! Например: Очакваше ли някой, че Русия ще нападне Украйна? Имаше ли признаци? Путин и неговите хора какво казваха?

    18:21 12.07.2026

  • 20 Ол1гофрен,

    2 8 Отговор

    До коментар #13 от "АБВ":

    Къде и кога го е казал това Горбачов?

    18:23 12.07.2026

  • 21 стоян георгиев

    3 11 Отговор

    До коментар #18 от "Пхахаха":

    Калво православие бе другар? В русия няма християнство.

    18:24 12.07.2026

  • 22 Ти сериозно ли? )))

    2 12 Отговор

    До коментар #15 от "Феникс":

    Голямата сопа " се оказа..меки монголски кунки! Хахахаха
    13 г.. гледахме Без- аналоговите москалски ракети, подводници, корабли, самальоти, армати, сармати, кинжали и на края... москалбад и цяла московия Нахрен горит..
    Хахахаха
    У йло приключи

    Коментиран от #26

    18:24 12.07.2026

  • 23 Тома Томов

    2 5 Отговор
    Друг въпрос! Очаквал ли е някой, че Зеленски няма да се качи на самолета на Макарон, а ще му каже: Не ми давай самолет за бягсво, дай ми оръжие! И още повече! Очаквал ли е някой , че украинците няма да месят хлябове и шарена сол да посрещат руските богатири, а ще ги обсипят с куршуми?

    18:28 12.07.2026

  • 24 Обикновен човек

    2 3 Отговор
    Помагат хората.

    18:28 12.07.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Феникс

    7 3 Отговор

    До коментар #22 от "Ти сериозно ли? )))":

    Не знам аз пък чух че запасите им от балистични и крилати ракети нарастват драстично от 2025 насам, също така чух че имат около 10 000 ядрени бойни глави на активно дежурство! И още толкова, готови да бъдат въведени в експлоатация!

    Коментиран от #30

    18:29 12.07.2026

  • 27 Поданиците на Путлето

    3 7 Отговор
    Ще бъдат трапани с качествено оръжие.

    18:30 12.07.2026

  • 28 Киро

    6 2 Отговор
    А бе дайте тез финанси на песионерите си.На някоя децка градина или излекувайте някой накоман.Да Е....

    18:31 12.07.2026

  • 29 1 600 дни Киев за два дня

    4 6 Отговор
    Литър бензин в Крим 3 евро.
    😂🤣😂

    18:32 12.07.2026

  • 30 Ъхъ,...хомо

    2 2 Отговор

    До коментар #26 от "Феникс":

    Ти чуваше и за .. ТРИДНЕВНИЯ БЛИЦКРИГ на Узкоглазия педофил,..за 2 дня и ВСЕ,..за 3 ДНЯ в Киев, Берлин и Лисабон... Хихихихихи
    78% от монголските муниции, БМПта, САУ, ракети са от С.Корея а дроновете са Китайски и Ирански сглобявани в московия! Хихихихихи
    А ти изпрати ли лимонадено шише с беГзин за у йло пе ДАЛА и могучая?!?
    Хихихихихи

    18:36 12.07.2026

  • 31 Тома Томов

    0 1 Отговор
    Да, не мислите и не задавате въпроси, а четете соросоидните медии и се зомбирате. Колко от вас си зададоха въпроса какво е това Специална Военна Операция? Защо великият пълководец Владимир Путин не започна война, а СВО? Някой очаквал ли е тази СВО да продължи вече пета година. Всички очаквахте, че до няколко дни Киев ще падне, правителството и парламента ще бъдат заведени в Кремъл да се поклонят на Путин или да скочат дружно през прозореца.

    18:40 12.07.2026

  • 32 Чезни ве

    1 1 Отговор

    До коментар #7 от "Опелото":

    Пръдльо

    18:43 12.07.2026

  • 33 Истината

    1 0 Отговор
    Вова ...давай @ тома!

    18:43 12.07.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Тома Томов

    0 0 Отговор
    Очаквал е някой, че СВО ще се разтегне до близо 1700 дни? Задачата беше - отиваме, хващаме лошите и ги водим в Кремъл. За три дни!

    18:50 12.07.2026

  • 36 Крали Марко

    1 0 Отговор
    Пак в Нюрберг ще е процеса.

    18:50 12.07.2026

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