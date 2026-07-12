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Ескалация с дронове: Четирима убити в Енергодар, Москва удържа вълна от безпилотни апарати
  Тема: Украйна

Ескалация с дронове: Четирима убити в Енергодар, Москва удържа вълна от безпилотни апарати

12 Юли, 2026 18:21, обновена 12 Юли, 2026 18:24 800 23

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  • агинали-
  • москва-
  • дронове

Киев засилва въздушния натиск дълбоко в руския тил, докато ожесточените удари в окупираните зони вземат цивилни жертви

Ескалация с дронове: Четирима убити в Енергодар, Москва удържа вълна от безпилотни апарати - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Ситуацията по фронтовете на конфликта между Русия и Украйна продължава рязко да се засилва през последните часове.

Нови вълни от нападения с безпилотни летателни апарати белязаха денонощието, засягайки както окупираните от руските сили украински територии, така и самата руска столица. Според официални съобщения от двете страни, атаките са довели до нови жертви и са наложили масирано активиране на противовъздушната отбрана.

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Трагедия в Енергодар: Удари близо до атомната електроцентрала

Четирима души са загинали, а други четирима са ранени при целенасочена украинска атака с дронове в намиращия се под руски контрол град Енергодар. Информацията бе потвърдена официално от Алексей Лихачов, ръководител на руската държавна корпорация за ядрена енергия „Росатом“.

Енергодар, където се намира Запорожката атомна електроцентрала (най-голямата АЕЦ в Европа), е под контрола на Москва от първите седмици на пълномащабната инвазия през 2022 г. По думите на Лихачов, атаката е засегнала цивилни зони в града, където живее по-голямата част от персонала на ядрената централа. Нападението подновява сериозните международни опасения за сигурността около стратегическия обект, който през последните седмици редовно е обект на инциденти, включително удари по спомагателна инфраструктура и електроподстанции.

Стотици дронове към Москва: Столицата под обсада

Паралелно с ударите по фронтовата линия, руската столица Москва преживя една от най-мащабните въздушни офанзиви от началото на конфликта. Кметът на Москва Сергей Собянин обяви в канала си в приложението Telegram, че руската противовъздушна отбрана е успяла да отблъсне масирана вълна от близо 300 украински безпилотни апарата, летящи в посока към мегаполиса.

Според изявлението на Собянин, по-голямата част от безпилотните машини са били неутрализирани и свалени от системите за ПВО още на далечните подходи към Московска област. Няколко десетки дрона обаче са били унищожени в непосредствена близост до пределите на града. Падащи отломки са регистрирани в няколко района, където на място работят аварийни екипи. Към момента градските власти в Москва не съобщават за тежки разрушения или сериозно пострадали граждани, но атаката доведе до временно спиране на полетите и въвеждане на извънредни ограничения по сигурността на ключови летища в столицата, включително „Домодедово“ и „Шереметиево“.

Руското министерство на отбраната допълни в своя сводка, че общият брой на прехванатите украински дронове над различни руски региони и анексирания полуостров Крим за денонощието надхвърля неколкократно първоначалните разчети, което показва нова стратегия на Киев за претоварване на противниковата противовъздушна отбрана.

Контекст на ескалацията

Масираните нападения с дронове от страна на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) идват в момент на засилени доставки на безпилотни технологии от западните съюзници на Киев. По-рано международните агенции съобщиха, че европейски държави, начело с Германия и Великобритания, са финансирали мащабни пакети за десетки хиляди нови ударни дрона, оборудвани с изкуствен интелект за автономно насочване.

От своя страна, украинското военно командване по традиция не коментира директно ударите на руска територия, но подчертава, че всички операции извън фронтовата линия са насочени единствено към логистични, енергийни и военни обекти, които захранват военната машина на Кремъл. Този уикенд обаче показва, че географският обхват на въздушната война се разширява драматично, оставяйки цивилното население в постоянен риск.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 пешо

    8 8 Отговор
    довечера Киев ще е удържили

    18:26 12.07.2026

  • 2 Без име

    10 9 Отговор
    ‼️🇺🇸🇺🇦 Преди смъртта си сенатор Греъм се ръкува със Зеленски, а след това докосна украинския „Писюн“ 🤢

    ▪️ На 10 юли американският русофоб пристигна в Киев, където се срещна със Зеленски.
    ▪️ На 11 юли той посети завод за дронове, където позира за снимка с дрона-прехващач P1-SUN („Писюн“).
    ▪️ А днес, 12 юли, се появи новината за смъртта на русофоба след „кратко и внезапно заболяване“.

    Коментиран от #4

    18:28 12.07.2026

  • 3 хъхъ

    9 8 Отговор
    Сенатор Линдзи Греъм - убит от руска атака?

    Сенатор Линдзи Греъм е убит от руски удар в Киев.

    За това съобщават Телеграм канали.

    Вашингтон и Киев са решили да скрият истинската причина за неговата смърт, за да запазят достойнството му.

    18:30 12.07.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 нема лабаво

    8 7 Отговор
    Сенатор Линдзи Греъм е убит от руски удари по Киев. Това съобщават Телеграм канали.
    Сенаторът е бил тежко ранен, а час по-късно е издъхнал от раните си, въпреки намесата на спешни медици. Вашингтон и Киев са решили да скрият истинската причина за смъртта му, за да запазят достойнството му,

    18:34 12.07.2026

  • 6 Всъщност

    11 9 Отговор
    Няма край руската мъка и позор.

    Коментиран от #14

    18:34 12.07.2026

  • 7 Шопо

    9 4 Отговор
    Удържат ги со дупе.

    Коментиран от #15

    18:35 12.07.2026

  • 8 Швейк

    9 10 Отговор
    Колелото на Историята се върти и ще се върти до окончателния край на фашистката империя на Путин

    Коментиран от #13

    18:36 12.07.2026

  • 9 Т Живков

    8 5 Отговор
    Само така!Смрът на комунизма!

    18:37 12.07.2026

  • 10 анонимен

    7 4 Отговор
    "Ситуацията...се засилва"! Боже, връх на изящната словесност!

    18:37 12.07.2026

  • 11 Мусорчик

    9 7 Отговор
    Скоро Кремъл ще е с една башня по-малко.

    18:38 12.07.2026

  • 12 Украински дрон

    8 6 Отговор
    Харесва ми да думкам ватенки...търся и танкерчета...

    18:39 12.07.2026

  • 13 Това е безспорен

    5 2 Отговор

    До коментар #8 от "Швейк":

    Факт.

    18:39 12.07.2026

  • 14 Всъщност

    1 3 Отговор

    До коментар #6 от "Всъщност":

    Голема си шматка повтаряш едно и също

    18:39 12.07.2026

  • 15 Шопоо

    0 3 Отговор

    До коментар #7 от "Шопо":

    Съ твойто

    18:40 12.07.2026

  • 16 Ха ха ха

    8 3 Отговор
    Интересно как удържа вълната от дронове. За 4 дни 90 кораба са унищожени - танкери, фериботи и товарни в Азовско море.

    18:43 12.07.2026

  • 17 Темелко Груев

    9 3 Отговор
    Русофилите са в ступор. Митът за самая магучия се руши пред очите им. Някои отричат очевадното и твърдят, че Путин ей сега ще победи. Други плашат с ЯО и други вундервафе. Трети се оправдават че видиш ли не Украйна а, НАТО всъщност воювал с Мордор. Четвърти са в депресия пият парцуца и псуват, а има и такива, които им иде да си сложат край на живота.
    Аз пък сядам с пуканките пред компа за следващата порция бой по Мордор

    18:44 12.07.2026

  • 18 1 600 дни Киев за два дня

    7 2 Отговор
    Литър бензин за бягане от Крим 3 евро!

    Коментиран от #22

    18:45 12.07.2026

  • 19 Мишел

    1 3 Отговор
    Украйна още не може да постигне удар с дрон или ракета в кръга, очертан от МКАД, която е на 10 км. от центъра на Москва.

    Коментиран от #20

    18:45 12.07.2026

  • 20 Руснак без крак

    1 0 Отговор

    До коментар #19 от "Мишел":

    Утре влизам в Киев!Ако остана с глава.

    18:48 12.07.2026

  • 21 У ДРИ БАЦЕ

    1 0 Отговор
    У ДРИ ТАА МОНГОЛЯК- ФАШИСТКА ГНЯС

    18:51 12.07.2026

  • 22 Соломон

    2 0 Отговор

    До коментар #18 от "1 600 дни Киев за два дня":

    3 евро е добра цена .За руснаците които искат да избягат от Крим цената е 2000 рубли литъра или 22,85 евро

    18:52 12.07.2026

  • 23 Герги

    1 0 Отговор
    Както украинското цивилно население всеки ден усеща войната,така е редно и руските колхозници да усетят бомбите над главите си...още повече че тази война е започната от тяхната страна...да и се не види и страната.

    18:53 12.07.2026

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