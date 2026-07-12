Ескалация с дронове: Четирима убити в Енергодар, Москва удържа вълна от безпилотни апарати

Ситуацията по фронтовете на конфликта между Русия и Украйна продължава рязко да се засилва през последните часове.

Нови вълни от нападения с безпилотни летателни апарати белязаха денонощието, засягайки както окупираните от руските сили украински територии, така и самата руска столица. Според официални съобщения от двете страни, атаките са довели до нови жертви и са наложили масирано активиране на противовъздушната отбрана.

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Трагедия в Енергодар: Удари близо до атомната електроцентрала

Четирима души са загинали, а други четирима са ранени при целенасочена украинска атака с дронове в намиращия се под руски контрол град Енергодар. Информацията бе потвърдена официално от Алексей Лихачов, ръководител на руската държавна корпорация за ядрена енергия „Росатом“.

Енергодар, където се намира Запорожката атомна електроцентрала (най-голямата АЕЦ в Европа), е под контрола на Москва от първите седмици на пълномащабната инвазия през 2022 г. По думите на Лихачов, атаката е засегнала цивилни зони в града, където живее по-голямата част от персонала на ядрената централа. Нападението подновява сериозните международни опасения за сигурността около стратегическия обект, който през последните седмици редовно е обект на инциденти, включително удари по спомагателна инфраструктура и електроподстанции.

Стотици дронове към Москва: Столицата под обсада

Паралелно с ударите по фронтовата линия, руската столица Москва преживя една от най-мащабните въздушни офанзиви от началото на конфликта. Кметът на Москва Сергей Собянин обяви в канала си в приложението Telegram, че руската противовъздушна отбрана е успяла да отблъсне масирана вълна от близо 300 украински безпилотни апарата, летящи в посока към мегаполиса.

Според изявлението на Собянин, по-голямата част от безпилотните машини са били неутрализирани и свалени от системите за ПВО още на далечните подходи към Московска област. Няколко десетки дрона обаче са били унищожени в непосредствена близост до пределите на града. Падащи отломки са регистрирани в няколко района, където на място работят аварийни екипи. Към момента градските власти в Москва не съобщават за тежки разрушения или сериозно пострадали граждани, но атаката доведе до временно спиране на полетите и въвеждане на извънредни ограничения по сигурността на ключови летища в столицата, включително „Домодедово“ и „Шереметиево“.

Руското министерство на отбраната допълни в своя сводка, че общият брой на прехванатите украински дронове над различни руски региони и анексирания полуостров Крим за денонощието надхвърля неколкократно първоначалните разчети, което показва нова стратегия на Киев за претоварване на противниковата противовъздушна отбрана.

Контекст на ескалацията

Масираните нападения с дронове от страна на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) идват в момент на засилени доставки на безпилотни технологии от западните съюзници на Киев. По-рано международните агенции съобщиха, че европейски държави, начело с Германия и Великобритания, са финансирали мащабни пакети за десетки хиляди нови ударни дрона, оборудвани с изкуствен интелект за автономно насочване.

От своя страна, украинското военно командване по традиция не коментира директно ударите на руска територия, но подчертава, че всички операции извън фронтовата линия са насочени единствено към логистични, енергийни и военни обекти, които захранват военната машина на Кремъл. Този уикенд обаче показва, че географският обхват на въздушната война се разширява драматично, оставяйки цивилното население в постоянен риск.