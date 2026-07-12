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Independent: Западът се готви за следвоенна Русия, каквато никога няма да има

Independent: Западът се готви за следвоенна Русия, каквато никога няма да има

12 Юли, 2026 18:59, обновена 12 Юли, 2026 19:04 1 460 58

  • русия-
  • запад-
  • политика-
  • война-
  • демокрация

По някаква причина Западът все още вярва, че руснаците ще се осъзнаят, ще свалят диктатурата и ще се превърнат в цивилизована държава

Independent: Западът се готви за следвоенна Русия, каквато никога няма да има - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Независимо кога и при какви обстоятелства ще приключи войната в Украйна, Русия ще остане опасност за други държави.

Западът обаче изглежда е изпълнен с илюзии за следвоенно съвместно съществуване с Русия, пише международният журналист Дан Слийт в Independent.

Както се отбелязва в статията, широко разпространеното предположение на Запад е, че постоянният икономически и военен натиск в крайна сметка ще принуди Москва да промени курса или ще доведе до колапс на настоящата политическа система. В същото време авторът твърди, че и двата сценария не отчитат реалния характер на процесите, които се развиват в Русия от много години.

Това включва свиващо се население в трудоспособна възраст, забавяне на растежа на производителността, концентрация на инвестиции в публичния сектор и постепенно намаляване на дела на приходите от износ на енергия във федералния бюджет. В същото време, пише изданието, политическата власт става все по-централизирана, а икономическите възможности са тясно свързани с лоялността към централното правителство.

Пълномащабното нахлуване в Украйна само изостри тези проблеми. Мобилизацията и емиграцията изостриха недостига на работна ръка, разходите за отбрана започнаха да изместват гражданските инвестиции и социалните разходи, а силите за сигурност са принудени да се конкурират помежду си за все по-малък брой потенциални новобранци. Авторът отбелязва, че окупираните територии, които изискват значителни административни и финансови ресурси, без да осигуряват осезаема икономическа възвръщаемост, са се превърнали в допълнителна тежест.

„Тези фактори не действат изолирано. Те се натрупват и взаимно се подсилват“, подчертава журналистът.

Авторът обяснява и защо според него Русия не реагира на външен натиск по начина, по който го правят много други държави. Докато в демократичните системи ескалацията на проблемите често стимулира реформи или търсене на компромис, руският модел на управление се основава на конфронтация с външния свят.

„Натискът не е доказателство, че настоящият курс е грешен. Той е доказателство, че заплахата е реална“, обяснява той логиката на руснаците.

Според автора, в средносрочен план Кремъл вероятно ще разчита не на мащабни военни кампании, а на по-евтини и по-малко ресурсоемки инструменти на влияние – кибератаки, саботажи, информационни операции, използване на енергийни лостове и прокси дейности.

В заключение експертът призовава западните правителства, бизнеса и обществата да не очакват връщане към предвоенната реалност. Ето защо, както отбелязва изданието, укрепването на критичната инфраструктура, демократичните институции и отчитането на дългосрочните рискове, свързани с Русия, трябва да се превърне в постоянна характеристика на западната политика, а не просто в реакция на настоящата война.

Източник: www.unian.net


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Бай Ганьо

    13 41 Отговор
    Руснаците ще си останат завинаги роби на Кремъл!!!

    Коментиран от #8, #14, #31

    19:07 12.07.2026

  • 2 Англосаксонците много ги бива

    42 10 Отговор
    да викат "Дръжте крадеца".
    Но техният край идва, след като Мохамед е най-популярното бебешко име във Великобритания.

    19:09 12.07.2026

  • 3 Сила

    7 14 Отговор
    Китай не смята така ....
    Русия ...?!? Какво е това ....??!

    19:10 12.07.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Родина

    41 6 Отговор
    Е , кое е цивилизована държава ? Да си
    смениш пола , да те намушкат или изнасилят .
    Да те управляват диктатори и крадци .

    19:12 12.07.2026

  • 7 Мурка

    11 3 Отговор
    ДА РАЗБИРАМ НОВИ ФАБРИКИ ЗА ВАЗЕЛИН

    19:14 12.07.2026

  • 8 Бай Ганьо

    24 7 Отговор

    До коментар #1 от "Бай Ганьо":

    Хубавото е че нашите усръински "братя" от двата стола седнаха отново на средния.......
    На Руския !!!!

    19:15 12.07.2026

  • 9 Забележка

    21 5 Отговор

    До коментар #5 от "Българин":

    Не е лошо , че си помак . Лошо е да ползваш стария ми ник за антируски простотии от името на българите !

    Коментиран от #16

    19:16 12.07.2026

  • 10 Пиночет

    8 24 Отговор
    Накрая Кремълския ботоксов охлюв с токчетата, ще изтъргува Русия на Китай!

    Коментиран от #49

    19:16 12.07.2026

  • 11 Отговорът

    28 6 Отговор
    Английска пропаганда денонощно обслужвана от бг журналя

    19:17 12.07.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Нямат избор

    7 9 Отговор

    До коментар #1 от "Бай Ганьо":

    Ако протестират ги трепят назабавно.

    19:18 12.07.2026

  • 15 шаа

    15 6 Отговор
    Източник: униан.нет

    буа-ха-ха

    19:18 12.07.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Факт

    10 18 Отговор
    Руснаците никога не са живели толкова зле както сега по времето на Володимир Зеленски!

    19:18 12.07.2026

  • 18 Българин

    9 17 Отговор

    До коментар #12 от "Тоя добитък дойде да те освободи от":

    Проблема е, че още през периода 1917-20 година, почти всички наши освободители царски офицери и войници са избити от болшевиките, тези сега са наследници на убийците на нашите освободители!

    Коментиран от #20, #21

    19:21 12.07.2026

  • 19 Само питам

    25 7 Отговор
    Защо трябва да се препечатват русофобски статии от антируски държави ? . А / Задължение от СЕМ и Комисия по честотите ? . Б / Смята се , че западните мисирки имат дългогодишен опит в дращене на помии срещу Русия ? . В / Никой български журналист не може да изсмуче толкова кал изпод никтите си , както го правят западните мисирки ?

    Коментиран от #40, #55

    19:23 12.07.2026

  • 20 Забележка

    0 4 Отговор

    До коментар #18 от "Българин":

    Прочети отново коментар №9 !

    19:25 12.07.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 стоян георгиев

    8 18 Отговор
    Русия ще се срине до нула.от лошия запад ще зависи как да се продължи с нея след това.

    19:26 12.07.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Дан Слийт в Independent

    17 3 Отговор
    Независимо кога и при какви обстоятелства ще приключи войната в Украйна, Русия ще ТРЯБВА да остане опасност за други държави...Никога няма да се допуснат нормални отношения с Русия и да допуснат да не е повече "враг"! Тъй че не си въобразявайте, че няма да прогължат да ви дерат кожи за НАТО, да "ви брани".
    Кокошката снасяща златни яйца, ще бъде опазена на всяка цена, със всякакви средства.

    19:28 12.07.2026

  • 25 Орк

    13 3 Отговор
    Абе, вие управяйте своите кочини и не се занимавайте с "диктатурите" по целият свят. Най-смешното когато един роб почва да дава оценки

    Коментиран от #29

    19:28 12.07.2026

  • 26 Наяла се въшка...

    22 2 Отговор
    Докато тази "опасност" им подаряваше ресурси, с които те дебелееха, не им пречеше, но им се прииска и булката ѝ Украйна, да опънат. Ето на това се вика наглост.

    19:28 12.07.2026

  • 27 Наритай Бг копейка

    5 20 Отговор
    Абе, ние да наритаме нашите копейки, пък другите да се оправят!

    Коментиран от #51

    19:28 12.07.2026

  • 28 Българин

    21 4 Отговор
    Много готин наратив оправдаващ ужасното обедняване и кражбите на обединения запад,трябва да има винаги предполагаем враг.

    19:30 12.07.2026

  • 29 Орк

    0 2 Отговор

    До коментар #25 от "Орк":

    Отговор на коментар 1

    19:30 12.07.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Някой

    17 4 Отговор
    О, моля ви се. Западът ще ми приказва за демокрация и цивилизационна държава. С тия бюрократи, които ни управляват в ЕС и които никой не е избирал.

    19:32 12.07.2026

  • 33 Дойчовците

    14 3 Отговор
    Още искат да си връщат

    19:33 12.07.2026

  • 34 млад еврас

    12 3 Отговор
    Еврастите под цивилизована държава разбират под техен контрол и командване, мирни и послушни и евраста да разграби всички ресурси, нещо като ЕС режима.

    19:34 12.07.2026

  • 35 Аззз

    14 3 Отговор
    За автора явно цивилизация отговаря на циганизация,лгтв-та и евро-гей-ските ценности....

    19:34 12.07.2026

  • 36 604

    18 4 Отговор
    всеки ден думкате как раша е слаба и губи и всеки ден слагате памперсите , че раша ще ни напада, те тва е шизофрениия!

    19:34 12.07.2026

  • 37 Миризлив руски палячо-крепостен

    5 14 Отговор
    На нас Путин ни каза, че като победим, живота ни ще стане прекрасен, и ще станем много богати!

    19:35 12.07.2026

  • 38 Ганчо Башиански

    12 3 Отговор

    До коментар #23 от "Бай Ганьо":

    За, нас Най същественото е нашите родни центове, така да се хванат с ръцете за пръстите на краката!
    Те и без Това, Така са Свикнали вече и не мърдат даже стискат и кефят.
    Тяхната М
    Аз да Е

    19:35 12.07.2026

  • 39 Феникс

    19 4 Отговор
    Абе вие руснаците не ги мислете , замисляли ли сте се че 720 броя евробюрократи управляват и заповядват на над 450,4 милиона души! Налагат им зелени политики, трансхуманизъм, контрол и шпионаж в интернет , внос на имигранти, електронна идентичност и виртуални парички!

    19:36 12.07.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Бла-Бла

    10 3 Отговор
    Демагогия и лолобриджида.

    19:41 12.07.2026

  • 42 Фори

    4 12 Отговор
    Всички бягат от Русия а тя нарича това русофобия!

    19:44 12.07.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Диктатурата!

    9 2 Отговор
    Не знам за Русия дали им пречи диктатурата,но за ЕС диктатурата на Урсула и Кая,а и на цялата комисия,вече не се търпи!!!Дано час по скоро се разпадне това сборище,този"содом и гомор" на съвремието ни!

    19:51 12.07.2026

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Няма нищо вечно

    1 1 Отговор
    на този свят.

    19:52 12.07.2026

  • 48 защо

    1 0 Отговор
    Каво стана? Два пъти ме триете, без спам, без обиди. Само мнение?

    19:53 12.07.2026

  • 49 Дон Корлеоне

    4 7 Отговор

    До коментар #10 от "Пиночет":

    пуснааа ли токЪ ф кииийюф ???!

    19:56 12.07.2026

  • 50 Прогноза

    9 6 Отговор
    РФ ще престане да съществува след войната и капитулацията.

    19:56 12.07.2026

  • 51 Сретен!

    4 7 Отговор

    До коментар #27 от "Наритай Бг копейка":

    Глей да не те наритат ман.фите,след като си свършат работата! Опааа,ми то май че ще ти хареса!Либераст евро джен дър!

    19:56 12.07.2026

  • 52 ВВП

    6 2 Отговор
    Само млатене за окраинската паплач.После и за другите ,ако желаят.

    20:03 12.07.2026

  • 53 ВВП

    5 2 Отговор
    Рф Нее враг на народа на България.Англия и Германия ,винаги..

    20:08 12.07.2026

  • 54 Иван 1

    3 2 Отговор
    Въпросът е кога другите държави ще спрат да обвиняват Русия за всичко, което им пречи да си разиграват коня.

    20:16 12.07.2026

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 Хм Хм

    0 0 Отговор
    И още от ген. Патън:
    „В допълнение към другите си азиатски черти, руснакът няма никакво уважение към човешкия живот и е ку4и син, варв@рин и хроничен пияница.“

    20:27 12.07.2026

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