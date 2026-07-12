Independent: Западът се готви за следвоенна Русия, каквато никога няма да има

Независимо кога и при какви обстоятелства ще приключи войната в Украйна, Русия ще остане опасност за други държави.
Западът обаче изглежда е изпълнен с илюзии за следвоенно съвместно съществуване с Русия, пише международният журналист Дан Слийт в Independent.
Както се отбелязва в статията, широко разпространеното предположение на Запад е, че постоянният икономически и военен натиск в крайна сметка ще принуди Москва да промени курса или ще доведе до колапс на настоящата политическа система. В същото време авторът твърди, че и двата сценария не отчитат реалния характер на процесите, които се развиват в Русия от много години.
Това включва свиващо се население в трудоспособна възраст, забавяне на растежа на производителността, концентрация на инвестиции в публичния сектор и постепенно намаляване на дела на приходите от износ на енергия във федералния бюджет. В същото време, пише изданието, политическата власт става все по-централизирана, а икономическите възможности са тясно свързани с лоялността към централното правителство.
Пълномащабното нахлуване в Украйна само изостри тези проблеми. Мобилизацията и емиграцията изостриха недостига на работна ръка, разходите за отбрана започнаха да изместват гражданските инвестиции и социалните разходи, а силите за сигурност са принудени да се конкурират помежду си за все по-малък брой потенциални новобранци. Авторът отбелязва, че окупираните територии, които изискват значителни административни и финансови ресурси, без да осигуряват осезаема икономическа възвръщаемост, са се превърнали в допълнителна тежест.
„Тези фактори не действат изолирано. Те се натрупват и взаимно се подсилват“, подчертава журналистът.
Авторът обяснява и защо според него Русия не реагира на външен натиск по начина, по който го правят много други държави. Докато в демократичните системи ескалацията на проблемите често стимулира реформи или търсене на компромис, руският модел на управление се основава на конфронтация с външния свят.
„Натискът не е доказателство, че настоящият курс е грешен. Той е доказателство, че заплахата е реална“, обяснява той логиката на руснаците.
Според автора, в средносрочен план Кремъл вероятно ще разчита не на мащабни военни кампании, а на по-евтини и по-малко ресурсоемки инструменти на влияние – кибератаки, саботажи, информационни операции, използване на енергийни лостове и прокси дейности.
В заключение експертът призовава западните правителства, бизнеса и обществата да не очакват връщане към предвоенната реалност. Ето защо, както отбелязва изданието, укрепването на критичната инфраструктура, демократичните институции и отчитането на дългосрочните рискове, свързани с Русия, трябва да се превърне в постоянна характеристика на западната политика, а не просто в реакция на настоящата война.
Източник: www.unian.net
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Бай Ганьо
Коментиран от #8, #14, #31
19:07 12.07.2026
2 Англосаксонците много ги бива
Но техният край идва, след като Мохамед е най-популярното бебешко име във Великобритания.
19:09 12.07.2026
3 Сила
Русия ...?!? Какво е това ....??!
19:10 12.07.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Родина
смениш пола , да те намушкат или изнасилят .
Да те управляват диктатори и крадци .
19:12 12.07.2026
7 Мурка
19:14 12.07.2026
8 Бай Ганьо
До коментар #1 от "Бай Ганьо":Хубавото е че нашите усръински "братя" от двата стола седнаха отново на средния.......
На Руския !!!!
19:15 12.07.2026
9 Забележка
До коментар #5 от "Българин":Не е лошо , че си помак . Лошо е да ползваш стария ми ник за антируски простотии от името на българите !
Коментиран от #16
19:16 12.07.2026
10 Пиночет
Коментиран от #49
19:16 12.07.2026
11 Отговорът
19:17 12.07.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Нямат избор
До коментар #1 от "Бай Ганьо":Ако протестират ги трепят назабавно.
19:18 12.07.2026
15 шаа
буа-ха-ха
19:18 12.07.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Факт
19:18 12.07.2026
18 Българин
До коментар #12 от "Тоя добитък дойде да те освободи от":Проблема е, че още през периода 1917-20 година, почти всички наши освободители царски офицери и войници са избити от болшевиките, тези сега са наследници на убийците на нашите освободители!
Коментиран от #20, #21
19:21 12.07.2026
19 Само питам
Коментиран от #40, #55
19:23 12.07.2026
20 Забележка
До коментар #18 от "Българин":Прочети отново коментар №9 !
19:25 12.07.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 стоян георгиев
19:26 12.07.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Дан Слийт в Independent
Кокошката снасяща златни яйца, ще бъде опазена на всяка цена, със всякакви средства.
19:28 12.07.2026
25 Орк
Коментиран от #29
19:28 12.07.2026
26 Наяла се въшка...
19:28 12.07.2026
27 Наритай Бг копейка
Коментиран от #51
19:28 12.07.2026
28 Българин
19:30 12.07.2026
29 Орк
До коментар #25 от "Орк":Отговор на коментар 1
19:30 12.07.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Някой
19:32 12.07.2026
33 Дойчовците
19:33 12.07.2026
34 млад еврас
19:34 12.07.2026
35 Аззз
19:34 12.07.2026
36 604
19:34 12.07.2026
37 Миризлив руски палячо-крепостен
19:35 12.07.2026
38 Ганчо Башиански
До коментар #23 от "Бай Ганьо":За, нас Най същественото е нашите родни центове, така да се хванат с ръцете за пръстите на краката!
Те и без Това, Така са Свикнали вече и не мърдат даже стискат и кефят.
Тяхната М
Аз да Е
19:35 12.07.2026
39 Феникс
19:36 12.07.2026
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Бла-Бла
19:41 12.07.2026
42 Фори
19:44 12.07.2026
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 Диктатурата!
19:51 12.07.2026
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 Няма нищо вечно
19:52 12.07.2026
48 защо
19:53 12.07.2026
49 Дон Корлеоне
До коментар #10 от "Пиночет":пуснааа ли токЪ ф кииийюф ???!
19:56 12.07.2026
50 Прогноза
19:56 12.07.2026
51 Сретен!
До коментар #27 от "Наритай Бг копейка":Глей да не те наритат ман.фите,след като си свършат работата! Опааа,ми то май че ще ти хареса!Либераст евро джен дър!
19:56 12.07.2026
52 ВВП
20:03 12.07.2026
53 ВВП
20:08 12.07.2026
54 Иван 1
20:16 12.07.2026
55 Този коментар е премахнат от модератор.
56 Този коментар е премахнат от модератор.
57 Този коментар е премахнат от модератор.
58 Хм Хм
„В допълнение към другите си азиатски черти, руснакът няма никакво уважение към човешкия живот и е ку4и син, варв@рин и хроничен пияница.“
20:27 12.07.2026