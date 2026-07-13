Иран удари американски бази в Йордания и Бахрейн, Ормузкият проток е затворен

Близкият изток навлезе в най-опасната си фаза от началото на конфликта. Елитният Корпус на гвардейците на ислямската революция (КГИР) и иранската армия нанесоха едновременни ракетни удари и атаки с дронове срещу ключови американски военни инсталации в Йордания, Бахрейн, Кувейт, Катар и Оман. Напрежението ескалира рязко, след като Техеран наложи пълна блокада на Ормузкия проток, а американският президент Доналд Тръмп обяви временното примирие за официално приключило.

Удари по военновъздушните бази в Йордания и Бахрейн

Иранските държавни медии, цитирайки официални изявления на КГС чрез агенция Fars, съобщиха за успешни попадения във военновъздушната база „Принц Хасан“ в Йордания. Според Техеран цел на атаката е бил американски команден център и хангари за безпилотни летателни апарати, като в резултат са възникнали големи пожари в складове за боеприпаси и горивни резервоари. Йорданските сили за противовъздушна отбрана съобщиха, че са прихванали част от ракетите, но отломки са паднали в различни райони на страната.

Едновременно с това иранската армия атакува с дронове камикадзе американската военновъздушна база „Шейх Иса“ в Бахрейн, както и щаба на Пети флот на САЩ в пристанище Салман. В Бахрейн и Обединените арабски емирства (ОАЕ) за втори път през денонощието бяха задействани сирените за въздушна тревога, а системите за ПВО бяха задействани на максимален капацитет.

Блокадата на Ормузкия проток и петролният шок

Военните действия бяха предшествани от иранска атака срещу търговски контейнеровоз в Ормузкия проток. Веднага след това КГС обяви, че затваря стратегическия воден път за преминаване на всякакви кораби „до второ нареждане“ и докато „не спре американската намеса в региона“.

Централното командване на САЩ (CENTCOM) контрира изявлението на Техеран, заявявайки че Иран не контролира протока и американските сили са разположени в готовност да гарантират свободното корабоплаване. Въпреки това ефективната блокада на ключовия маршрут, през който преминава близо една пета от световния петрол, вече предизвика рязък скок в цените на енергоносителите и засили опасенията от глобална инфлация.

Тръмп: „Иран направи лош избор“

Американският президент Доналд Тръмп коментира ситуацията пред медиите, заявявайки че иранското ръководство е провалило възможността за дипломатическо споразумение.

„Те се съгласиха на перфектна сделка, но час по-късно изстреляха дрон по кораб. Затова ги ударихме жестоко“, заяви Тръмп.

Шефът на Пентагона Пийт Хегсет потвърди в социалните мрежи, че САЩ са провели трета вълна от масирани въздушни удари, поразявайки над 140 ирански военни обекта, включително радарни системи и центрове за управление по крайбрежието на Иран.

Провал на дипломацията и заплаха от регионална война

Ударите на Иран по страни като Катар и Оман сериозно застрашават досегашните усилия за посредничество. Ракети бяха изстреляни и към голямата американска база „Ал-Удейд“ в Катар, а логистични депа на САЩ бяха атакувани в пристанище Дукм в Оман. От Доха обявиха, че си запазват правото на отговор и подчертаха, че няма да действат като посредници, докато самата държава е обект на нападения.

От КГИР предупредиха, че това е само първият етап от „операцията за отмъщение“ и че ако „агресията на терористичната армия на САЩ се повтори, всички останали американски бази в региона ще се превърнат в ад“. Дипломатическите канали в момента изглеждат напълно блокирани, а анализаторите предупреждават, че досегашната прокси война официално е прераснала в директен мащабен военен конфликт между Вашингтон и Техеран в Близкия изток.