Иран твърди, че е унищожил системи Patriot и AN/FPS в американски обекти в Кувейт

Военното напрежение в Близкия изток достигна критична точка, след като Корпусът на ислямската революционна гвардия (IRGC) предприе масирана вълна от въздушни удари срещу ключови американски обекти в Кувейт и съседните държави от Персийския залив.

Техеран обяви, че е постигнал „директни попадения“ и е неутрализирал зенитно-ракетни комплекси „Пейтриът“ (Patriot), стратегически резервоари за гориво и радарни системи за ранно предупреждение от типа AN/FPS. От Вашингтон обаче побързаха да опровергаят мащаба на разрушенията, заявявайки, че съюзническата отбрана е удържала фронта.

Какво твърди Иран (IRGC)?

Според официалните изявления на иранската държавна медия и командването на IRGC, атаката е задействана като директно възмездие за проведените дни по-рано тежки американски бомбардировки по иранското крайбрежие и стратегическия Проток Ормуз. Иранските сили твърдят, че:

Използвани са вълни от балистични ракети с твърдо гориво и рояци от дронове-камикадзе.

Основните цели са били американските бази „Камп Арифджан“ (Camp Arifjan) и военновъздушната база „Али Ал Салем“ (Ali Al Salem) в Кувейт.

и военновъздушната база в Кувейт. Успешно са поразени и извънземни радарни системи AN/FPS в Катар (оценявани на над 1.1 милиарда долара), както и логистични центрове на Пети американски флот в Бахрейн.

Официалният отговор на САЩ и Кувейт

Централното командване на САЩ (CENTCOM) излезе с позиция, в която определя действията на Иран като „непровокирана агресия“. Американските военни потвърждават за задействани тревоги и сирени, но подчертават следните факти:

Няма загинали или тежко ранени американски военнослужещи в региона.

американски военнослужещи в региона. ПВО системите на Кувейт и САЩ са функционирали успешно, прихващайки по-голямата част от заплахите в кувейтското въздушно пространство.

Паднали отломки от ракети са причинили единствено локални материални щети по гранични пунктове и сондажна платформа, без да застрашават оперативната готовност на ПВО комплексите.

Контекст на ескалацията: Краят на примирието

Настоящият конфликт пламна с нова сила, след като американският президент Доналд Тръмп обяви сключеното по-рано Исламабадско споразумение за разбирателство (MoU) за „напълно приключило“ и отмени изключенията за иранския износ на петрол. Това се случи в отговор на иранските нападения срещу търговски кораби в Протока Ормуз, който в момента Техеран се опитва едностранно да затвори и контролира.

Министерството на външните работи на Кувейт остро осъди действията на IRGC, посочвайки, че „подобни повтарящи се престъпни актове подкопават стабилността и застрашават сигурността на целия регион“. Международните анализатори предупреждават, че Близкият изток се намира в състояние на пълномащабна регионална война, а Заливът вече не е транзитен хъб, а активна зона на тежки бойни действия.