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Иран твърди, че е унищожил системи Patriot и AN/FPS в американски обекти в Кувейт

Иран твърди, че е унищожил системи Patriot и AN/FPS в американски обекти в Кувейт

13 Юли, 2026 05:59, обновена 13 Юли, 2026 06:06 1 092 13

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САЩ отричат щети

Иран твърди, че е унищожил системи Patriot и AN/FPS в американски обекти в Кувейт - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Военното напрежение в Близкия изток достигна критична точка, след като Корпусът на ислямската революционна гвардия (IRGC) предприе масирана вълна от въздушни удари срещу ключови американски обекти в Кувейт и съседните държави от Персийския залив.

Техеран обяви, че е постигнал „директни попадения“ и е неутрализирал зенитно-ракетни комплекси „Пейтриът“ (Patriot), стратегически резервоари за гориво и радарни системи за ранно предупреждение от типа AN/FPS. От Вашингтон обаче побързаха да опровергаят мащаба на разрушенията, заявявайки, че съюзническата отбрана е удържала фронта.

Какво твърди Иран (IRGC)?

Според официалните изявления на иранската държавна медия и командването на IRGC, атаката е задействана като директно възмездие за проведените дни по-рано тежки американски бомбардировки по иранското крайбрежие и стратегическия Проток Ормуз. Иранските сили твърдят, че:

  • Използвани са вълни от балистични ракети с твърдо гориво и рояци от дронове-камикадзе.
  • Основните цели са били американските бази „Камп Арифджан“ (Camp Arifjan) и военновъздушната база „Али Ал Салем“ (Ali Al Salem) в Кувейт.
  • Успешно са поразени и извънземни радарни системи AN/FPS в Катар (оценявани на над 1.1 милиарда долара), както и логистични центрове на Пети американски флот в Бахрейн.

Официалният отговор на САЩ и Кувейт

Централното командване на САЩ (CENTCOM) излезе с позиция, в която определя действията на Иран като „непровокирана агресия“. Американските военни потвърждават за задействани тревоги и сирени, но подчертават следните факти:

  • Няма загинали или тежко ранени американски военнослужещи в региона.
  • ПВО системите на Кувейт и САЩ са функционирали успешно, прихващайки по-голямата част от заплахите в кувейтското въздушно пространство.
  • Паднали отломки от ракети са причинили единствено локални материални щети по гранични пунктове и сондажна платформа, без да застрашават оперативната готовност на ПВО комплексите.

Контекст на ескалацията: Краят на примирието

Настоящият конфликт пламна с нова сила, след като американският президент Доналд Тръмп обяви сключеното по-рано Исламабадско споразумение за разбирателство (MoU) за „напълно приключило“ и отмени изключенията за иранския износ на петрол. Това се случи в отговор на иранските нападения срещу търговски кораби в Протока Ормуз, който в момента Техеран се опитва едностранно да затвори и контролира.

Министерството на външните работи на Кувейт остро осъди действията на IRGC, посочвайки, че „подобни повтарящи се престъпни актове подкопават стабилността и застрашават сигурността на целия регион“. Международните анализатори предупреждават, че Близкият изток се намира в състояние на пълномащабна регионална война, а Заливът вече не е транзитен хъб, а активна зона на тежки бойни действия.


Иран (Ислямска Република)
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Зеленски

    12 1 Отговор
    Дайте Патриотите на мен!

    06:06 13.07.2026

  • 2 име

    13 2 Отговор
    Вчера имаше кадри от поразена АТАКАМС батарея в Кувейт, която изтрелвала ракети по Иран. Явно си имат сателити и разузнаване.

    Коментиран от #8

    06:09 13.07.2026

  • 3 Зил Енски

    15 1 Отговор
    Връщам лиценза. Мене бракми не ми трябват. Да си останем на старата схема, само кеш и салфетки.

    06:09 13.07.2026

  • 4 НЛО

    15 2 Отговор
    "Успешно са поразени и извънземни радарни системи" !?!

    06:09 13.07.2026

  • 5 САЩ

    16 2 Отговор
    Бития и онодения ковбои не си признават.

    Коментиран от #11

    06:10 13.07.2026

  • 6 Иран

    2 18 Отговор
    са силни само в "твърденията" по телевизията и в това да се крият по пещери и да обстрелват търговски кораби. Ама нещо го закъсаха май. Тамън обясниха на изгладнялото си население че са поставили врага на колене и пак рипнаха да се крият по пещерите 😆

    Коментиран от #7, #10

    06:11 13.07.2026

  • 7 Учат се

    10 0 Отговор

    До коментар #6 от "Иран":

    от Зелю, но нямат метро

    06:14 13.07.2026

  • 8 Другаря Си

    8 0 Отговор

    До коментар #2 от "име":

    Хе-хе-хеее. Благодаря.

    06:14 13.07.2026

  • 9 стоян георгиев

    10 1 Отговор
    Краварското унижение няма край 😅

    06:17 13.07.2026

  • 10 ами, тaпeйка

    8 0 Отговор

    До коментар #6 от "Иран":

    Бегай веднага да нападаш и превземаш Иран, щом са такъв зян!

    06:20 13.07.2026

  • 11 33 пол

    6 0 Отговор

    До коментар #5 от "САЩ":

    Ооо, това беше преди, сега само бития, с другото се гордеем на Прайда.

    06:22 13.07.2026

  • 12 Кувейт нали

    1 0 Отговор
    го демократизираха!
    Що щат американски бази там?

    06:53 13.07.2026

  • 13 Тити

    0 0 Отговор
    Иранците стрелят на сляпо.

    07:07 13.07.2026

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