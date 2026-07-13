Иран твърди, че е унищожил системи Patriot и AN/FPS в американски обекти в Кувейт

Военното напрежение в Близкия изток достигна критична точка, след като Корпусът на ислямската революционна гвардия (IRGC) предприе масирана вълна от въздушни удари срещу ключови американски обекти в Кувейт и съседните държави от Персийския залив.
Техеран обяви, че е постигнал „директни попадения“ и е неутрализирал зенитно-ракетни комплекси „Пейтриът“ (Patriot), стратегически резервоари за гориво и радарни системи за ранно предупреждение от типа AN/FPS. От Вашингтон обаче побързаха да опровергаят мащаба на разрушенията, заявявайки, че съюзническата отбрана е удържала фронта.
Какво твърди Иран (IRGC)?
Според официалните изявления на иранската държавна медия и командването на IRGC, атаката е задействана като директно възмездие за проведените дни по-рано тежки американски бомбардировки по иранското крайбрежие и стратегическия Проток Ормуз. Иранските сили твърдят, че:
- Използвани са вълни от балистични ракети с твърдо гориво и рояци от дронове-камикадзе.
- Основните цели са били американските бази „Камп Арифджан“ (Camp Arifjan) и военновъздушната база „Али Ал Салем“ (Ali Al Salem) в Кувейт.
- Успешно са поразени и извънземни радарни системи AN/FPS в Катар (оценявани на над 1.1 милиарда долара), както и логистични центрове на Пети американски флот в Бахрейн.
Официалният отговор на САЩ и Кувейт
Централното командване на САЩ (CENTCOM) излезе с позиция, в която определя действията на Иран като „непровокирана агресия“. Американските военни потвърждават за задействани тревоги и сирени, но подчертават следните факти:
- Няма загинали или тежко ранени американски военнослужещи в региона.
- ПВО системите на Кувейт и САЩ са функционирали успешно, прихващайки по-голямата част от заплахите в кувейтското въздушно пространство.
- Паднали отломки от ракети са причинили единствено локални материални щети по гранични пунктове и сондажна платформа, без да застрашават оперативната готовност на ПВО комплексите.
Контекст на ескалацията: Краят на примирието
Настоящият конфликт пламна с нова сила, след като американският президент Доналд Тръмп обяви сключеното по-рано Исламабадско споразумение за разбирателство (MoU) за „напълно приключило“ и отмени изключенията за иранския износ на петрол. Това се случи в отговор на иранските нападения срещу търговски кораби в Протока Ормуз, който в момента Техеран се опитва едностранно да затвори и контролира.
Министерството на външните работи на Кувейт остро осъди действията на IRGC, посочвайки, че „подобни повтарящи се престъпни актове подкопават стабилността и застрашават сигурността на целия регион“. Международните анализатори предупреждават, че Близкият изток се намира в състояние на пълномащабна регионална война, а Заливът вече не е транзитен хъб, а активна зона на тежки бойни действия.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Зеленски
06:06 13.07.2026
2 име
Коментиран от #8
06:09 13.07.2026
3 Зил Енски
06:09 13.07.2026
4 НЛО
06:09 13.07.2026
5 САЩ
Коментиран от #11
06:10 13.07.2026
6 Иран
Коментиран от #7, #10
06:11 13.07.2026
7 Учат се
До коментар #6 от "Иран":от Зелю, но нямат метро
06:14 13.07.2026
8 Другаря Си
До коментар #2 от "име":Хе-хе-хеее. Благодаря.
06:14 13.07.2026
9 стоян георгиев
06:17 13.07.2026
10 ами, тaпeйка
До коментар #6 от "Иран":Бегай веднага да нападаш и превземаш Иран, щом са такъв зян!
06:20 13.07.2026
11 33 пол
До коментар #5 от "САЩ":Ооо, това беше преди, сега само бития, с другото се гордеем на Прайда.
06:22 13.07.2026
12 Кувейт нали
Що щат американски бази там?
06:53 13.07.2026
13 Тити
07:07 13.07.2026