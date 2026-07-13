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Йеменските хуси обвиниха Саудитска Арабия в удари по летището в Сана

Йеменските хуси обвиниха Саудитска Арабия в удари по летището в Сана

13 Юли, 2026 16:54 810 3

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Хусите се заканиха с ответни действия след атаката по международното летище в столицата

Йеменските хуси обвиниха Саудитска Арабия в удари по летището в Сана - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Йеменските хуси обвиниха Саудитска Арабия, че е нанесла въздушни удари по международното летище в Сана. Те се заканиха да отвърнат на удара, съобщава Ройтерс, предава БТА.

Военният говорител на хусите Яхия Сари определи нападенията като „груба агресия“. По неговите думи ударите са сложили край на периода на деескалация в продължителния конфликт. Той посочи, че Саудитска Арабия ще понесе последствията от извършената атака.

Международно признатото правителство на Йемен заяви, че въоръжените му сили са атакували пистата на международното летище в Сана, за да предотвратят кацането на ирански самолет. Говорител на въоръжените сили посочи, че самолетът е кацнал безопасно на летище Ходейда, контролирано от хусите. Правителството, което действа от южното пристанище Аден, има подкрепата на Саудитска Арабия и други държави от Персийския залив.

Гражданската война в Йемен, продължаваща повече от десетилетие, се разпали отново миналата година, след като подкрепяно от Обединените арабски емирства сепаратистко движение завзе територии в южната част на страната, разединявайки водената от Саудитска Арабия коалиция, създадена за борба с групировката на хусите.


Йемен
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