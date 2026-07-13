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Девет европейски държави и Украйна създадоха отбранителна коалиция за противоракетна защита
  Тема: Украйна

Девет европейски държави и Украйна създадоха отбранителна коалиция за противоракетна защита

13 Юли, 2026 19:37 1 854 96

  • европа-
  • украйна-
  • отбранителна-
  • коалиция-
  • противоракетна-
  • защита

Инициативата цели изграждане на споделен капацитет срещу балистични ракети

Девет европейски държави и Украйна създадоха отбранителна коалиция за противоракетна защита - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Девет европейски държави заедно с Украйна създадоха в Париж изцяло отбранителна коалиция с цел развитие на противоракетни способности в Европа. Тези способности в момента липсват в достатъчна степен, а са особено необходими на Киев на фона на руските въздушни атаки, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

В съвместна декларация лидерите на Дания, Франция, Германия, Италия, Норвегия, Испания, Швеция, Украйна, Нидерландия и Великобритания подчертаха, че инициативата е насочена към укрепване на общия отбранителен капацитет.

„Като обединим нашата отбранителна промишлена база, научноизследователската дейност и оперативния опит, целта ни е да изградим споделен капацитет срещу балистични ракети за Европа. Тази мярка не е насочена срещу никой народ, а е в защита на нашия“, се посочва в декларацията.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 НОВ ГЕВГИР

    43 8 Отговор
    Ама рядък.

    Коментиран от #69

    19:40 13.07.2026

  • 2 НЯКОЙ ДА КАЖЕ

    45 10 Отговор
    С каква точно ракета руската армия ликвидира Линдзи Греъм.

    Коментиран от #6, #12, #13, #18, #44, #81

    19:42 13.07.2026

  • 3 Българин

    50 11 Отговор
    Европа скоро ще светне!

    19:42 13.07.2026

  • 4 Без име

    44 7 Отговор
    Безмозъчни охлюви, които смятат, че климатиците са оръжие за масово поразяване, та народът им изпука от жега. Българите ще се вдигнем на бунт само ако ни забранят и тук да ползваме климатици.

    Коментиран от #28, #91

    19:42 13.07.2026

  • 5 Антирашист 1497

    14 50 Отговор
    Рашистката злоба и безсилие нямат край !

    Коментиран от #8

    19:43 13.07.2026

  • 6 Българин

    32 7 Отговор

    До коментар #2 от "НЯКОЙ ДА КАЖЕ":

    Искандер

    Коментиран от #11

    19:43 13.07.2026

  • 7 БАНДЕРИ И БРИТАНЦИ

    44 11 Отговор
    Дълго време ще отговарят за разпалването на войната на Зеленски.

    19:44 13.07.2026

  • 8 ВАКСИНИРАН1403

    39 7 Отговор

    До коментар #5 от "Антирашист 1497":

    И теб навремето явно са те ваксинирали срещу Ковид...

    Коментиран от #24, #27, #43

    19:45 13.07.2026

  • 9 Швейк

    17 48 Отговор
    Колелото на Историята се върти и ще се върти до окончателния край на фашистката империя на Путин.

    Коментиран от #22, #70

    19:45 13.07.2026

  • 10 Пич

    47 11 Отговор
    Направо пълна безсмислица, целяща единствено краденето на едни пари!!! Видя се, че САЩ няма нищо, с което да се противопостави на срарата руска технология, дадена на Иран!!! А ЕС са в пъти по зле от САЩ!!!

    Коментиран от #34

    19:45 13.07.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Ах ,ах

    8 4 Отговор

    До коментар #2 от "НЯКОЙ ДА КАЖЕ":

    N6 ти каза.

    19:46 13.07.2026

  • 13 Антирашист 1499

    7 36 Отговор

    До коментар #2 от "НЯКОЙ ДА КАЖЕ":

    Когато персоналните убииства не помагат на рашистите те разчитат на слухове !

    Коментиран от #17

    19:46 13.07.2026

  • 14 ВОЙНАТА НА ЗЕЛЕНСКИ

    34 10 Отговор
    Е тотален крах. Руската армия напредва по целия фронт.

    19:47 13.07.2026

  • 15 Ах ,ах

    6 4 Отговор

    До коментар #11 от "ЗДРАВО СА ГО ЛУПАЛИ":

    Пише ,че могат да правят 2 п0гр@бения. Сещай се.

    19:47 13.07.2026

  • 16 Кривоверен алкаш

    4 8 Отговор
    А ние къде сме...

    19:48 13.07.2026

  • 17 Ах ,ах

    17 4 Отговор

    До коментар #13 от "Антирашист 1499":

    Надай се коньо на зелена трева.

    19:48 13.07.2026

  • 18 Казвам

    4 12 Отговор

    До коментар #2 от "НЯКОЙ ДА КАЖЕ":

    С никаква.

    19:49 13.07.2026

  • 19 ЕЙ БАНДЕРИ

    28 10 Отговор
    Запазихте ли си места за спане у метрото в ню кииф тази вечер?

    19:49 13.07.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Българин

    11 7 Отговор

    До коментар #11 от "ЗДРАВО СА ГО ЛУПАЛИ":

    Сигурно уличните котки ги разнасят из задните дворове на къщите в Киев...Той практически най после бе полезен с нещо...

    19:51 13.07.2026

  • 22 И после

    11 6 Отговор

    До коментар #9 от "Швейк":

    ще свърши историята ли?

    19:51 13.07.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Антирашист 1497

    4 4 Отговор

    До коментар #8 от "ВАКСИНИРАН1403":

    Аз съм та,но ваксиниран ,но не споделяй на санитарите !

    19:52 13.07.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 А ИСТИНСКИТЕ НОВИНИ СА

    24 8 Отговор
    ЕС внася рекордно високи обеми руски втечнен газ.

    19:53 13.07.2026

  • 27 Копеейкин

    5 11 Отговор

    До коментар #8 от "ВАКСИНИРАН1403":

    Ас се ваксинирах с Янсен!

    Коментиран от #36

    19:53 13.07.2026

  • 28 Много са умни даже.

    6 16 Отговор

    До коментар #4 от "Без име":

    Добра и полезна инициатива. Да се инвестират повече средства.в модерна отбрана против ракети и дронове.

    19:54 13.07.2026

  • 29 az СВО Победа 81

    20 8 Отговор
    И тук ще го напиша:

    Накратко:

    1. Киев уж я "печелеше" тази война, пък резултатите са напълно противоположни!

    2. Срещата прилича по-скоро на спешен антикризисен PR, целящ да покаже, че подкрепата за Киев във войната срещу Русия е "все така силна" след провала на срещата на НАТО в Истанбул, от която стана ясно, че дните на НАТО в днешния му вид са преброени.

    3. Нищо от медийните лозунги-клишета, които се декламират на висок глас няма да бъде изпълнено в реалност, подобно на всички пропагандни клишета, които бяха заявявани досега.... Спомнете си само за оня лаф за "милион снаряди".... Къде са??? 🤣🤣🤣

    Всички приказки са бутафория за пред публиката, докато украинците вече са на изчерпване и всичко ще продължи до последния украинец, а после идва ред на румънци, прибалтийци, българи и т.н.

    Коментиран от #32, #37

    19:54 13.07.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Димяща ушанка

    7 19 Отговор

    До коментар #29 от "az СВО Победа 81":

    Още сме на 2 километра от Константиновка.

    19:56 13.07.2026

  • 33 Ристе

    1 1 Отговор

    До коментар #25 от "грУЙО":

    Вие сте отпадъчна нация...

    19:56 13.07.2026

  • 34 А какво да кажат тогава

    9 22 Отговор

    До коментар #10 от "Пич":

    Северна Корея и Русия. Народите им са превърнати в роби, гладуват, само и само да има за ракети. А за кражбите в тези две държави да не говорим, на първо място са в света по кражби и корупция:)

    Коментиран от #60

    19:58 13.07.2026

  • 35 Из падмасковие

    9 17 Отговор
    В русия учим украински и полски,в китайската колония Сибир вече сричат китайски,в Кавказ се говори само на чеченски

    Коментиран от #96

    19:59 13.07.2026

  • 36 ВАКСИНИРАН1403

    6 3 Отговор

    До коментар #27 от "Копеейкин":

    С Модерна е най-яко, не че останахме много де...

    19:59 13.07.2026

  • 37 Ще ще ще ще ще

    7 15 Отговор

    До коментар #29 от "az СВО Победа 81":

    За 5 години копейките станаха на ЩЕ-КИ 🤣.

    19:59 13.07.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Укра ще получи

    14 7 Отговор
    Лиценза за производство на Петриот ракети, а тези другите ще ги произвеждат на тяхна територия, за да не унищожи Русия в укра. Но въпросът е, до кога Русия ще търпи тези евтини трикове?

    Коментиран от #66

    20:04 13.07.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Zaxaрова

    8 13 Отговор
    Девушките хатят замуж за чужденец.

    Коментиран от #46

    20:04 13.07.2026

  • 43 Пенсионер 69 годишен

    14 8 Отговор

    До коментар #8 от "ВАКСИНИРАН1403":

    Два пъти задължително ме ваксинираха. Инак уволнение от работа и глоба 400€. След разкритието на измамата с ваксините никой не върна глобите на хората. Тормоза отделно.

    20:06 13.07.2026

  • 44 Казват, че

    11 7 Отговор

    До коментар #2 от "НЯКОЙ ДА КАЖЕ":

    Главна артерия му е "гръмнала" и кръвта му бързо е изтекла. Около дома му в сащ обаче имаше струпани ЦРУ... Малко преди да умре, казал на Тръмп, че нещо се е "уморил"!

    20:06 13.07.2026

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Хахаха!🎺🥳😀

    4 9 Отговор

    До коментар #42 от "Zaxaрова":

    Девушките хотят за богат. Националност и раса нямат значение. Ти само можеш да наблюдаваш и завиждаш.

    20:08 13.07.2026

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Сандо

    14 5 Отговор
    Още една крачка от европейците към война с Русия.Но тогава като имаме примера на САЩ към принуждение за мир с Япония ще летят същия вид ракети,но с мого по-голям заряд.Тази вероятност дали влиза в мечтите на евроатлантическите обзумяли глави?Или продължават да си мислят,че Путин всичко може да понесе?Единственото радостно е,че нашите плюнковци още не са полегнали.

    20:10 13.07.2026

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Хахаха!🎺🥳😀

    6 3 Отговор

    До коментар #47 от "Копейки,":

    Какви талони в ерата на дигиталните технологии? Вече номера на колата ти го разпознават камерите и системата те проследява.

    20:11 13.07.2026

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Еврейская автономия стать китайска

    4 10 Отговор
    Лю Сяо из Китай основала и возглавила ООО «Дунчжанькэбо» китайско дальневосточного сельско комплекса «Солнечный свет,Китай заграбиха на концесия Еврейской автономной област в сибир

    20:12 13.07.2026

  • 53 А МОЧАТА?

    5 10 Отговор
    Възстановиха ли МОЧАТА?А?

    Коментиран от #57

    20:12 13.07.2026

  • 54 Атина Палада

    5 8 Отговор
    Чорапа ще връща ли лева?

    Коментиран от #59, #61

    20:14 13.07.2026

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Факт

    5 18 Отговор
    България присъства на парада, но отсъства от решенията! В Париж над 30 държави обсъждат противоракетната отбрана на Европа, сигурността в Черно море, съвместното производство на модерни дронове с Украйна и защитата срещу руска агресия. Там са Румъния, Гърция, Турция и дори Северна Македония. България днес я няма там, където се решава бъдещето на европейската сигурност, според външния министър. Румен Радев обаче ще бъде в Париж - явно не за срещата, на която се вземат решенията, а за парада и официалния прием. За протокола и снимките сме там, но когато трябва да се заеме ясна позиция в полза на европейското единство - не. Гладим генералските униформи, но иначе се крием в храсталаците. Когато трябва да сме интегрална част от формата, който трябва да осигури защитата на Европа - ние се интегрираме под полата на Кирил-Гундяев. Това е политически избор и израз на геополитическата мъглавина, в която пребивава един натовски генерал - днес в ролята на премиер.
    Вместо да е на масата на решенията - България се занимава с това руски олигарси и свързани с режима лица да бъдат изваждани от санкционните списъци.
    Докато съюзниците ни в ЕС и НАТО се готвят за реалните заплахи, българското правителство отваря широко политическата врата към Москва. Цената ще я платим с незначително присъствие в НАТО и ЕС, пропуснати инвестиции в отбранителната индустрия и по-слаба защита на Черно море. Защитата на националния интерес означава да присъстваш, да поставяш условия и да влия

    20:16 13.07.2026

  • 57 Пенсионер 69 годишен

    14 5 Отговор

    До коментар #53 от "А МОЧАТА?":

    А над 3000 завода, съборени през демокрацията? А ТКЗС-тата, които ни хранеха? Да събаряме сме велики. Спор няма. Затуй сме най-бедните в Европа.

    20:16 13.07.2026

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 Хахаха!🎺🥳😀

    11 4 Отговор

    До коментар #54 от "Атина Палада":

    Когато Дания, Полша и Чехия приемат еврото.

    20:18 13.07.2026

  • 60 Пич

    14 6 Отговор

    До коментар #34 от "А какво да кажат тогава":

    Няма да се съглася с тази теза! Най големите бюджети за оръжия са на САЩ и ЕС, и превъзхождат в пъти Русия и Северна Корея. Но Русия и Северна Корея превъзхождат в пъти въоръжението на САЩ и ЕС!!!
    Значи - къде се краде най много...?!

    20:19 13.07.2026

  • 61 Афродита

    8 5 Отговор

    До коментар #54 от "Атина Палада":

    Чорапа ще ни изкарва ли от НАТО и ЕС ?

    20:19 13.07.2026

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 az СВО Победа 81

    16 5 Отговор
    Прави впечатление, че откакто Киев свърши противоракетите няма нито един уцелен жилищен блок!

    Украинците на колене се молят да няма нови доставки на противоракети за Киев....

    🤣🤣🤣

    20:20 13.07.2026

  • 64 Мишел

    6 15 Отговор
    Украйна размазва Русия в Азовско море и гони вече 100 ударени танкера за седмица. От 6 юли насам, откакто започнаха целенасочената си кампания, украинските сили са нанесли удари по поне 90 руски петролни танкера в Азовско море, за да изолират окупирания полуостров Крим.

    Коментиран от #68, #71

    20:22 13.07.2026

  • 65 Дзак

    7 3 Отговор
    А пари няма!

    20:22 13.07.2026

  • 66 Рублевка

    8 5 Отговор

    До коментар #39 от "Укра ще получи":

    Петриът са ерзац С300, износен вариант, откраднати и прекопирани от Гърция. Както всяко менте са ниско качество и не вършат работа.

    20:22 13.07.2026

  • 67 Бай онзи

    1 5 Отговор
    Не е,не е.А поговорката за пушката на стената,забравихте ли?Рано или късно ще гръмне.

    20:24 13.07.2026

  • 68 az СВО Победа 81

    10 3 Отговор

    До коментар #64 от "Мишел":

    Ма той още ли не е изолиран?

    Че нали от вече близо месец бил в изолация??? 🤣

    20:24 13.07.2026

  • 69 Не знам

    2 9 Отговор

    До коментар #1 от "НОВ ГЕВГИР":

    Сигурно съм глупав.
    Не разбирам защо в ерата на дронове с ИИ говорят за балистични ракети.

    Коментиран от #73

    20:26 13.07.2026

  • 70 Емил

    8 2 Отговор

    До коментар #9 от "Швейк":

    Фашизъм в многонацижнална империя неможе да има колега!
    Прочетете къде има фашистки партии и режими и не пишете глупости!
    Империализъм да, но фашизъм трудно!!!

    20:26 13.07.2026

  • 71 Атина Палада

    4 12 Отговор

    До коментар #64 от "Мишел":

    Крим отиде.

    20:28 13.07.2026

  • 72 А къде са

    8 6 Отговор
    ....марионетките от прибалтийските, Полша, Румъния, България...новата надежда Унгария

    20:29 13.07.2026

  • 73 Рублевка

    9 1 Отговор

    До коментар #69 от "Не знам":

    Не си глупав, а неосведомен. Дронът носи от една граната, до няколко килограма взрив украинските и до 40кг мощен ТГА взрив руските дронове.
    Балистичните ракети носят от 500 до няколко тона конвенционален заряд и до милиони тонове тротилов еквивалент атомни заряди. Една ракета може да заличи страна като България.

    Коментиран от #82

    20:31 13.07.2026

  • 74 Рублевка

    13 1 Отговор
    Идеята, че най-мощната атомна сила може да бъде победена от Украйна е абсолютна глупост. От Украйна останаха само рога и копита. 30 милиона избягаха и са избити.

    Коментиран от #84

    20:34 13.07.2026

  • 75 Гост

    10 2 Отговор
    Руските космически сили харесват това! По тяхна молба Путин е разрешил предоставянето на 3000 балистични ракети за развитие на програмата! Датата и часа на тестовете ще се договарят отделно със Всяка една страна, според нейните НАПЪНИ да ФАЩА ония ДЕТ се НЕ ФАЩА!!!

    20:37 13.07.2026

  • 76 Иуъ

    9 2 Отговор
    С тези темпове укра няма да я има.

    20:40 13.07.2026

  • 77 Смешници

    4 2 Отговор
    На хартия може всичко. Повтарям всичко т.е. бюрокрация.

    20:41 13.07.2026

  • 78 Лешоядите се обединяват

    5 2 Отговор
    Всички не са от източния блок, намират си в крайно западната част на Европа, ще ръгат, разпалват, подклаждат и тормозят, а ние сме "на топа на устата" и мишена.

    20:43 13.07.2026

  • 79 Луганск

    7 2 Отговор
    Европедики!

    20:44 13.07.2026

  • 80 БУКВАТА "Ч"

    3 1 Отговор
    Иде АТОМЪТ.
    След него - химическият отговор на Мохамед.
    ...
    Накрая - Божият Син и Царството Небесно!

    20:44 13.07.2026

  • 81 С ракета

    4 0 Отговор

    До коментар #2 от "НЯКОЙ ДА КАЖЕ":

    “дилдо”

    20:45 13.07.2026

  • 82 Все пак

    2 1 Отговор

    До коментар #73 от "Рублевка":

    Сигурно съм глупав.
    Мисля си, 1000 дрона х40 кг могат да нанесат сериозен ущърб на гомеми територии.
    Този европейски гевгир против балистични ракети е някакъв цирк.

    Коментиран от #94

    20:55 13.07.2026

  • 83 БУКВАТА "Ч"

    1 0 Отговор
    "Българите — това е народът, който имаше всичко, което е пожелавал; те вярваха, че светът е открит за тях; те никога не се съмняваха в победата си; това е народът, на който се учудваше светът. " Магнус Феликс Енодий, 486 г

    20:56 13.07.2026

  • 84 оня с коня

    0 2 Отговор

    До коментар #74 от "Рублевка":

    Вярно отбелязваш всеизвестния Факт че Русия притежава най-много Ядрени Заряди в Света - около 6300бр,но ти убягва съществената подробност Срещу кого ще воюва.Ако обаче се изправи срещу НАТО,то Нещата се изравняват поне в Ядрено отношение защото Пъкта има ТОЧНО ТОЛКОВА ЯДРЕНИ БОМБИ колкото Русия/САЩ- 5800,Англия - 200 и Франция - 300/.В Конвенционално отношение обаче НАТО във Жива сила и Въоръжение превъзхожда Матушката точно 4,5 ПЪТИ.

    Коментиран от #88, #89

    20:58 13.07.2026

  • 85 Хахаха!🎺🥳😀

    2 0 Отговор
    Европа е като зациклен комарджия, който си мисли, че ахаааа и ще надиграе казиното. По-малката загуба е печалба в случая. Спирайте парите за хунтата иначе ще си продавате жените и децата, като комарджиите!

    20:58 13.07.2026

  • 86 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 87 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 88 Рублевка

    1 0 Отговор

    До коментар #84 от "оня с коня":

    Никой не е посещавал складовете на Русия, че да и брои зарядите. Русия и обогатява половината добив на уран в света от половин век. Декларирани и на бойно дежурство могат да бъдат известни. Но спец заряд на Искандер се монтира за нула време и става атомен.

    Коментиран от #92

    21:02 13.07.2026

  • 89 Рублевка

    1 0 Отговор

    До коментар #84 от "оня с коня":

    При една атомна война е всеки за себе си. САЩ няма да рискуват своите градове за да отмъстят за Естония, Украйна или Полша например. Засега не е използван атом, защото голяма част от Украйна принадлежи на руски олигарси.

    21:07 13.07.2026

  • 90 Маринов

    1 0 Отговор
    Аз вече преди писах: коалицията на войната постепенно се показва на светло. На този театър на бойните действия дават пари, оръжия, боеприпаси, разузнавателна информация; ръководят стратегически и тактически нападения, правят целеуказване и водят ракетите си в Руска територия. Натискът е Русия да каже стига толкова и да седне на масата и веднага НАТО Еди войски ще влезнат открито като мироопазващи сили и ще се премине към следващия етап на ТСВ. Да, ТСВ вече е в действие. Но както Байдън преди 4 години дразнеше Русия и света, че руските сили ще навлезнат в ДНР и направиха необходимото това да стане, така и сегашната преса може би ще предизвика първи удари с тактически ядрени бомби. Това ли е целта? Русия ще ги използва, ако е необходимо, с Путин, без Путин, без значение. Ще сме свидетели в близко бъдеще.

    21:07 13.07.2026

  • 91 не може да бъде

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Без име":

    Много може да се спори какви са сегашните европейски р-ли и съм съгласен че най-различни негативни епитети ще им паснат!?Има обаче едно обстоятелство което заслужава сериозно внимание и ни дава аргументи какво мислят тия хора!?Ами да се попитаме кой ще управлява франция от май 2027 г.нататък!?Да се попитаме кой ще управлява Германия от 2028 г. нататък ...а може и по-бързо да стане !?Кой ще управлява Великобритания ... в тия три държани няма да са тия които сега подписват ...а те сега имат икономически проблеми и други проблеми които ще станат по-големи!!?!?Затова цялата дандания е за властта и перспективата за спасяване от затвор и др.неща!?...Макрон най-вероятно е бъдещ затворник не виждам какво ще го спаси!?

    21:07 13.07.2026

  • 92 оня с коня

    0 0 Отговор

    До коментар #88 от "Рублевка":

    цитирам официални данни,но ПАК като в предния си пост казваш половината неща- Вярно е че никой Натовец не е влизал в Руските военни складове,но също така и никой Руснак не е влизал в Натовските.Та обогатявала русия Уран - А Щатите сигурно спят?А откъде нато ще има въпросните Ядрени заряди Крадени ли са или що?В момента в Америка се строи НАЙ-ГОЛЯМОТО Съоръжение на Света за обогатяване на Уран - виж подробности в нета ако те интересува.

    21:09 13.07.2026

  • 93 БУКВАТА "Ч"

    0 0 Отговор
    Вулфила (Улфила или Урфила) от Никополис ад Иструм (днешното българско селище Никюп близо до град Велико Търново) е готски епископ, мисионер и преводач. Известен е с това, че превежда библията от гръцки на готски, с което поставя началото на германската литература. За целта Вулфила създава готската азбука. Части от превода са запазени под името Кодекс Аргентеус (Сребърен кодекс) и се съхраняват в университетската библиотека в Упсала. Името Улфила може би означава "малък вълк". Прекарва известен период в границите на Византия по времето, когато арианството доминира. Ръкоположен е за епископ от Еузебий Никомедиански и се завръща в родината, вече като мисионер.

    Покръства много вестготи и остготи, като проповядва арианството. Когато те пристигат в западното средиземноморие, техните съседи са предимно католици и това ги разделя.

    21:12 13.07.2026

  • 94 Рублевка

    2 0 Отговор

    До коментар #82 от "Все пак":

    Могат. Още повече, че Русия ги произвежда за един ден. Русия произвежда по 1000 ударни дрона дневно, но тук ни информират че по няколко са свалени. А останалите? За тях само урките си знаят.

    21:12 13.07.2026

  • 95 БУКВАТА "Ч"

    0 0 Отговор
    Учението, което Вулфила проповядва, ярко защитава основополагащите догми на арианството, които разделят Бог отец от Бог син, роден преди времето и създал света, и Бог Свети дух, създаден от Бог отец чрез Бог син. Това става ясно от писмо на неговия ученик и храненик, миланския епископ Авксентий Доростолски.

    Ледник Вулфила на остров Гринуич от архипелага Южни Шетландски острови в Антарктика е наречен в чест на епископ Вулфила.

    В редица масонски кръгове, розенкройцери и тамплиери, както и по данни на могъщите тайни служби за сигурност, днес Улфила е прероден като най-чист сакрален вид и етно-лингвистично-тонално честотна преекспонация в (малкия вълк) Иван Вълков - Скицата, носещ във вените си най-чистата и светла кръвна плазма, след внимателно и целенасочено кръстосване на велики български родове, съзнателно избран от Абсолюта за тази му мисия още по време на четирите му участия в археологическите разкопки в Никополис ад Иструм някъде през периода 1984-1986 година, направляван и пазен от зарките бащински очи на Ентропията и АрхиБога.

    21:13 13.07.2026

  • 96 В Русия няма забрана

    1 0 Отговор

    До коментар #35 от "Из падмасковие":

    да се учат чужди езици, за разлика от Украйна! Затова в Русия може да учат не само изброените от теб езици, но също и английски, френски, немски и всякой друг език, дори и украински. Никой не ги забранява! Но в Украйна изучаване на руски е забранено още от преди 2014г. Забраниха и на българската общност там изучаването на български, въведоха Закон за коренните народи.Измениха границите на няколко области, за да разделят българското население от Болград и да не му дадат правото на собствени училища и университет на български. Едва сега при Радев, уж обещаха , че ще дадат право да се учи български език. Затова България пое задължения да въведе украински в училищата. Но те самите украинци, които останаха в България говорят на руски, а не на украински. Както и в другите бивши соц. републики свободно се говори руски. След 2022г. по Черноморието ни, особено във Варна, където е построен незаконния град Баба Алино, навсякъде се носи руска реч- по улиците, по площадите, в Морската градина, в магазините и заведенията- навсякъде и не от руснаци

    21:17 13.07.2026

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