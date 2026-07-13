Девет европейски държави и Украйна създадоха отбранителна коалиция за противоракетна защита

Девет европейски държави заедно с Украйна създадоха в Париж изцяло отбранителна коалиция с цел развитие на противоракетни способности в Европа. Тези способности в момента липсват в достатъчна степен, а са особено необходими на Киев на фона на руските въздушни атаки, предаде Франс прес, цитирана от БТА.
В съвместна декларация лидерите на Дания, Франция, Германия, Италия, Норвегия, Испания, Швеция, Украйна, Нидерландия и Великобритания подчертаха, че инициативата е насочена към укрепване на общия отбранителен капацитет.
„Като обединим нашата отбранителна промишлена база, научноизследователската дейност и оперативния опит, целта ни е да изградим споделен капацитет срещу балистични ракети за Европа. Тази мярка не е насочена срещу никой народ, а е в защита на нашия“, се посочва в декларацията.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 НОВ ГЕВГИР
Коментиран от #69
19:40 13.07.2026
2 НЯКОЙ ДА КАЖЕ
Коментиран от #6, #12, #13, #18, #44, #81
19:42 13.07.2026
3 Българин
19:42 13.07.2026
4 Без име
Коментиран от #28, #91
19:42 13.07.2026
5 Антирашист 1497
Коментиран от #8
19:43 13.07.2026
6 Българин
До коментар #2 от "НЯКОЙ ДА КАЖЕ":Искандер
Коментиран от #11
19:43 13.07.2026
7 БАНДЕРИ И БРИТАНЦИ
19:44 13.07.2026
8 ВАКСИНИРАН1403
До коментар #5 от "Антирашист 1497":И теб навремето явно са те ваксинирали срещу Ковид...
Коментиран от #24, #27, #43
19:45 13.07.2026
9 Швейк
Коментиран от #22, #70
19:45 13.07.2026
10 Пич
Коментиран от #34
19:45 13.07.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Ах ,ах
До коментар #2 от "НЯКОЙ ДА КАЖЕ":N6 ти каза.
19:46 13.07.2026
13 Антирашист 1499
До коментар #2 от "НЯКОЙ ДА КАЖЕ":Когато персоналните убииства не помагат на рашистите те разчитат на слухове !
Коментиран от #17
19:46 13.07.2026
14 ВОЙНАТА НА ЗЕЛЕНСКИ
19:47 13.07.2026
15 Ах ,ах
До коментар #11 от "ЗДРАВО СА ГО ЛУПАЛИ":Пише ,че могат да правят 2 п0гр@бения. Сещай се.
19:47 13.07.2026
16 Кривоверен алкаш
19:48 13.07.2026
17 Ах ,ах
До коментар #13 от "Антирашист 1499":Надай се коньо на зелена трева.
19:48 13.07.2026
18 Казвам
До коментар #2 от "НЯКОЙ ДА КАЖЕ":С никаква.
19:49 13.07.2026
19 ЕЙ БАНДЕРИ
19:49 13.07.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Българин
До коментар #11 от "ЗДРАВО СА ГО ЛУПАЛИ":Сигурно уличните котки ги разнасят из задните дворове на къщите в Киев...Той практически най после бе полезен с нещо...
19:51 13.07.2026
22 И после
До коментар #9 от "Швейк":ще свърши историята ли?
19:51 13.07.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Антирашист 1497
До коментар #8 от "ВАКСИНИРАН1403":Аз съм та,но ваксиниран ,но не споделяй на санитарите !
19:52 13.07.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 А ИСТИНСКИТЕ НОВИНИ СА
19:53 13.07.2026
27 Копеейкин
До коментар #8 от "ВАКСИНИРАН1403":Ас се ваксинирах с Янсен!
Коментиран от #36
19:53 13.07.2026
28 Много са умни даже.
До коментар #4 от "Без име":Добра и полезна инициатива. Да се инвестират повече средства.в модерна отбрана против ракети и дронове.
19:54 13.07.2026
29 az СВО Победа 81
Накратко:
1. Киев уж я "печелеше" тази война, пък резултатите са напълно противоположни!
2. Срещата прилича по-скоро на спешен антикризисен PR, целящ да покаже, че подкрепата за Киев във войната срещу Русия е "все така силна" след провала на срещата на НАТО в Истанбул, от която стана ясно, че дните на НАТО в днешния му вид са преброени.
3. Нищо от медийните лозунги-клишета, които се декламират на висок глас няма да бъде изпълнено в реалност, подобно на всички пропагандни клишета, които бяха заявявани досега.... Спомнете си само за оня лаф за "милион снаряди".... Къде са??? 🤣🤣🤣
Всички приказки са бутафория за пред публиката, докато украинците вече са на изчерпване и всичко ще продължи до последния украинец, а после идва ред на румънци, прибалтийци, българи и т.н.
Коментиран от #32, #37
19:54 13.07.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Димяща ушанка
До коментар #29 от "az СВО Победа 81":Още сме на 2 километра от Константиновка.
19:56 13.07.2026
33 Ристе
До коментар #25 от "грУЙО":Вие сте отпадъчна нация...
19:56 13.07.2026
34 А какво да кажат тогава
До коментар #10 от "Пич":Северна Корея и Русия. Народите им са превърнати в роби, гладуват, само и само да има за ракети. А за кражбите в тези две държави да не говорим, на първо място са в света по кражби и корупция:)
Коментиран от #60
19:58 13.07.2026
35 Из падмасковие
Коментиран от #96
19:59 13.07.2026
36 ВАКСИНИРАН1403
До коментар #27 от "Копеейкин":С Модерна е най-яко, не че останахме много де...
19:59 13.07.2026
37 Ще ще ще ще ще
До коментар #29 от "az СВО Победа 81":За 5 години копейките станаха на ЩЕ-КИ 🤣.
19:59 13.07.2026
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Укра ще получи
Коментиран от #66
20:04 13.07.2026
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 Zaxaрова
Коментиран от #46
20:04 13.07.2026
43 Пенсионер 69 годишен
До коментар #8 от "ВАКСИНИРАН1403":Два пъти задължително ме ваксинираха. Инак уволнение от работа и глоба 400€. След разкритието на измамата с ваксините никой не върна глобите на хората. Тормоза отделно.
20:06 13.07.2026
44 Казват, че
До коментар #2 от "НЯКОЙ ДА КАЖЕ":Главна артерия му е "гръмнала" и кръвта му бързо е изтекла. Около дома му в сащ обаче имаше струпани ЦРУ... Малко преди да умре, казал на Тръмп, че нещо се е "уморил"!
20:06 13.07.2026
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 Хахаха!🎺🥳😀
До коментар #42 от "Zaxaрова":Девушките хотят за богат. Националност и раса нямат значение. Ти само можеш да наблюдаваш и завиждаш.
20:08 13.07.2026
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 Сандо
20:10 13.07.2026
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 Хахаха!🎺🥳😀
До коментар #47 от "Копейки,":Какви талони в ерата на дигиталните технологии? Вече номера на колата ти го разпознават камерите и системата те проследява.
20:11 13.07.2026
51 Този коментар е премахнат от модератор.
52 Еврейская автономия стать китайска
20:12 13.07.2026
53 А МОЧАТА?
Коментиран от #57
20:12 13.07.2026
54 Атина Палада
Коментиран от #59, #61
20:14 13.07.2026
55 Този коментар е премахнат от модератор.
56 Факт
Вместо да е на масата на решенията - България се занимава с това руски олигарси и свързани с режима лица да бъдат изваждани от санкционните списъци.
Докато съюзниците ни в ЕС и НАТО се готвят за реалните заплахи, българското правителство отваря широко политическата врата към Москва. Цената ще я платим с незначително присъствие в НАТО и ЕС, пропуснати инвестиции в отбранителната индустрия и по-слаба защита на Черно море. Защитата на националния интерес означава да присъстваш, да поставяш условия и да влия
20:16 13.07.2026
57 Пенсионер 69 годишен
До коментар #53 от "А МОЧАТА?":А над 3000 завода, съборени през демокрацията? А ТКЗС-тата, които ни хранеха? Да събаряме сме велики. Спор няма. Затуй сме най-бедните в Европа.
20:16 13.07.2026
58 Този коментар е премахнат от модератор.
59 Хахаха!🎺🥳😀
До коментар #54 от "Атина Палада":Когато Дания, Полша и Чехия приемат еврото.
20:18 13.07.2026
60 Пич
До коментар #34 от "А какво да кажат тогава":Няма да се съглася с тази теза! Най големите бюджети за оръжия са на САЩ и ЕС, и превъзхождат в пъти Русия и Северна Корея. Но Русия и Северна Корея превъзхождат в пъти въоръжението на САЩ и ЕС!!!
Значи - къде се краде най много...?!
20:19 13.07.2026
61 Афродита
До коментар #54 от "Атина Палада":Чорапа ще ни изкарва ли от НАТО и ЕС ?
20:19 13.07.2026
62 Този коментар е премахнат от модератор.
63 az СВО Победа 81
Украинците на колене се молят да няма нови доставки на противоракети за Киев....
🤣🤣🤣
20:20 13.07.2026
64 Мишел
Коментиран от #68, #71
20:22 13.07.2026
65 Дзак
20:22 13.07.2026
66 Рублевка
До коментар #39 от "Укра ще получи":Петриът са ерзац С300, износен вариант, откраднати и прекопирани от Гърция. Както всяко менте са ниско качество и не вършат работа.
20:22 13.07.2026
67 Бай онзи
20:24 13.07.2026
68 az СВО Победа 81
До коментар #64 от "Мишел":Ма той още ли не е изолиран?
Че нали от вече близо месец бил в изолация??? 🤣
20:24 13.07.2026
69 Не знам
До коментар #1 от "НОВ ГЕВГИР":Сигурно съм глупав.
Не разбирам защо в ерата на дронове с ИИ говорят за балистични ракети.
Коментиран от #73
20:26 13.07.2026
70 Емил
До коментар #9 от "Швейк":Фашизъм в многонацижнална империя неможе да има колега!
Прочетете къде има фашистки партии и режими и не пишете глупости!
Империализъм да, но фашизъм трудно!!!
20:26 13.07.2026
71 Атина Палада
До коментар #64 от "Мишел":Крим отиде.
20:28 13.07.2026
72 А къде са
20:29 13.07.2026
73 Рублевка
До коментар #69 от "Не знам":Не си глупав, а неосведомен. Дронът носи от една граната, до няколко килограма взрив украинските и до 40кг мощен ТГА взрив руските дронове.
Балистичните ракети носят от 500 до няколко тона конвенционален заряд и до милиони тонове тротилов еквивалент атомни заряди. Една ракета може да заличи страна като България.
Коментиран от #82
20:31 13.07.2026
74 Рублевка
Коментиран от #84
20:34 13.07.2026
75 Гост
20:37 13.07.2026
76 Иуъ
20:40 13.07.2026
77 Смешници
20:41 13.07.2026
78 Лешоядите се обединяват
20:43 13.07.2026
79 Луганск
20:44 13.07.2026
80 БУКВАТА "Ч"
След него - химическият отговор на Мохамед.
...
Накрая - Божият Син и Царството Небесно!
20:44 13.07.2026
81 С ракета
До коментар #2 от "НЯКОЙ ДА КАЖЕ":“дилдо”
20:45 13.07.2026
82 Все пак
До коментар #73 от "Рублевка":Сигурно съм глупав.
Мисля си, 1000 дрона х40 кг могат да нанесат сериозен ущърб на гомеми територии.
Този европейски гевгир против балистични ракети е някакъв цирк.
Коментиран от #94
20:55 13.07.2026
83 БУКВАТА "Ч"
20:56 13.07.2026
84 оня с коня
До коментар #74 от "Рублевка":Вярно отбелязваш всеизвестния Факт че Русия притежава най-много Ядрени Заряди в Света - около 6300бр,но ти убягва съществената подробност Срещу кого ще воюва.Ако обаче се изправи срещу НАТО,то Нещата се изравняват поне в Ядрено отношение защото Пъкта има ТОЧНО ТОЛКОВА ЯДРЕНИ БОМБИ колкото Русия/САЩ- 5800,Англия - 200 и Франция - 300/.В Конвенционално отношение обаче НАТО във Жива сила и Въоръжение превъзхожда Матушката точно 4,5 ПЪТИ.
Коментиран от #88, #89
20:58 13.07.2026
85 Хахаха!🎺🥳😀
20:58 13.07.2026
86 Този коментар е премахнат от модератор.
87 Този коментар е премахнат от модератор.
88 Рублевка
До коментар #84 от "оня с коня":Никой не е посещавал складовете на Русия, че да и брои зарядите. Русия и обогатява половината добив на уран в света от половин век. Декларирани и на бойно дежурство могат да бъдат известни. Но спец заряд на Искандер се монтира за нула време и става атомен.
Коментиран от #92
21:02 13.07.2026
89 Рублевка
До коментар #84 от "оня с коня":При една атомна война е всеки за себе си. САЩ няма да рискуват своите градове за да отмъстят за Естония, Украйна или Полша например. Засега не е използван атом, защото голяма част от Украйна принадлежи на руски олигарси.
21:07 13.07.2026
90 Маринов
21:07 13.07.2026
91 не може да бъде
До коментар #4 от "Без име":Много може да се спори какви са сегашните европейски р-ли и съм съгласен че най-различни негативни епитети ще им паснат!?Има обаче едно обстоятелство което заслужава сериозно внимание и ни дава аргументи какво мислят тия хора!?Ами да се попитаме кой ще управлява франция от май 2027 г.нататък!?Да се попитаме кой ще управлява Германия от 2028 г. нататък ...а може и по-бързо да стане !?Кой ще управлява Великобритания ... в тия три държани няма да са тия които сега подписват ...а те сега имат икономически проблеми и други проблеми които ще станат по-големи!!?!?Затова цялата дандания е за властта и перспективата за спасяване от затвор и др.неща!?...Макрон най-вероятно е бъдещ затворник не виждам какво ще го спаси!?
21:07 13.07.2026
92 оня с коня
До коментар #88 от "Рублевка":цитирам официални данни,но ПАК като в предния си пост казваш половината неща- Вярно е че никой Натовец не е влизал в Руските военни складове,но също така и никой Руснак не е влизал в Натовските.Та обогатявала русия Уран - А Щатите сигурно спят?А откъде нато ще има въпросните Ядрени заряди Крадени ли са или що?В момента в Америка се строи НАЙ-ГОЛЯМОТО Съоръжение на Света за обогатяване на Уран - виж подробности в нета ако те интересува.
21:09 13.07.2026
93 БУКВАТА "Ч"
Покръства много вестготи и остготи, като проповядва арианството. Когато те пристигат в западното средиземноморие, техните съседи са предимно католици и това ги разделя.
21:12 13.07.2026
94 Рублевка
До коментар #82 от "Все пак":Могат. Още повече, че Русия ги произвежда за един ден. Русия произвежда по 1000 ударни дрона дневно, но тук ни информират че по няколко са свалени. А останалите? За тях само урките си знаят.
21:12 13.07.2026
95 БУКВАТА "Ч"
Ледник Вулфила на остров Гринуич от архипелага Южни Шетландски острови в Антарктика е наречен в чест на епископ Вулфила.
В редица масонски кръгове, розенкройцери и тамплиери, както и по данни на могъщите тайни служби за сигурност, днес Улфила е прероден като най-чист сакрален вид и етно-лингвистично-тонално честотна преекспонация в (малкия вълк) Иван Вълков - Скицата, носещ във вените си най-чистата и светла кръвна плазма, след внимателно и целенасочено кръстосване на велики български родове, съзнателно избран от Абсолюта за тази му мисия още по време на четирите му участия в археологическите разкопки в Никополис ад Иструм някъде през периода 1984-1986 година, направляван и пазен от зарките бащински очи на Ентропията и АрхиБога.
21:13 13.07.2026
96 В Русия няма забрана
До коментар #35 от "Из падмасковие":да се учат чужди езици, за разлика от Украйна! Затова в Русия може да учат не само изброените от теб езици, но също и английски, френски, немски и всякой друг език, дори и украински. Никой не ги забранява! Но в Украйна изучаване на руски е забранено още от преди 2014г. Забраниха и на българската общност там изучаването на български, въведоха Закон за коренните народи.Измениха границите на няколко области, за да разделят българското население от Болград и да не му дадат правото на собствени училища и университет на български. Едва сега при Радев, уж обещаха , че ще дадат право да се учи български език. Затова България пое задължения да въведе украински в училищата. Но те самите украинци, които останаха в България говорят на руски, а не на украински. Както и в другите бивши соц. републики свободно се говори руски. След 2022г. по Черноморието ни, особено във Варна, където е построен незаконния град Баба Алино, навсякъде се носи руска реч- по улиците, по площадите, в Морската градина, в магазините и заведенията- навсякъде и не от руснаци
21:17 13.07.2026