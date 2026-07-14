Ескалация в Ормузкия проток: САЩ подновиха ударите срещу Иран

Ситуацията в Близкия изток рязко ескалира през последните часове, след като въоръжените сили на САЩ започнаха трета поредна нощ на масирани въздушни удари срещу цели във вътрешността на Иран.

Напрежението достигна критична точка в стратегическия Ормузки проток, където беше регистриран смъртоносен инцидент с търговски кораби, а Вашингтон и Техеран започнаха открита дипломатическа и икономическа война за правото да събират такси за преминаване през международните води. По данни на глобалните информационни агенции към 3:15 часа българско време на 14 юли 2026 г., конфликтът заплашва да парализира световните енергийни доставки и вече предизвика скок в цените на суровия петрол.

Нова вълна от американски удари срещу Иран

Централното командване на САЩ (CENTCOM) официално потвърди, че по разпореждане на президента Доналд Тръмп е започнала нова вълна от прецизни въздушни атаки срещу иранска територия. Според официалното изявление на CENTCOM, целта на операцията е да се наложат „тежки икономически и военни разходи на иранските сили“ и да се неутрализира способността им да атакуват търговското корабоплаване.

Иранските държавни медии докладваха за мощни експлозии в ключови крайбрежни райони и стратегически острови в Персийския залив, сред които:

Пристанищния град Бандар Абас

Остров Киш

Остров Кешм

Остров Абу Муса

Провинция Бушер (района на Джам)

Американският президент Доналд Тръмп заяви пред медиите, че САЩ ще удрят Иран „изключително силно“ и заплаши да атакува „Пикакс Маунтин“ (Pickaxe Mountain) — дълбоко разположен подземен обект, свързван с ядрената програма на Техеран в близост до Натанз. Същевременно Белият дом официално уведоми Конгреса на САЩ за подновяването на военните действия, с което се отваря нов 60-дневен прозорец за провеждане на операции без изричното одобрение на законодателите съгласно Закона за военните правомощия. В писмото се уточнява, че в ударите не участват сухопътни сили.

В отговор Иран предприе ответни удари с дронове и ракети, насочени срещу американска военна инфраструктура в Кувейт и Бахрейн. Иранската революционна гвардия (IRGC) обяви, че е поразила системи за противовъздушна отбрана Patriot и складове за гориво в американската база „Али Ал Салем“ в Кувейт. В Бахрейн, където е базиран Пети флот на САЩ, бяха задействани сирени за въздушна тревога.

Индийски гражданин загина при ракетна атака в протока

Конфликтът бързо се пренесе в морето. Министерството на отбраната на Обединените арабски емирства (ОАЕ) съобщи, че два техни национални петролни танкера — Mombasa и Al Bahiyah, са били поразени от ирански крилати ракети, докато са преминавали през южния коридор на Ормузкия проток в териториалните води на Оман.

При атаката е убит един член на екипажа, който е индийски гражданин, намирал се на борда на танкера Mombasa. Още осем моряци са ранени, като четирима от тях са в критично състояние. Според властите в ОАЕ сред пострадалите има шестима граждани на Индия и двама на Украйна. Нападението е предизвикало големи пожари на борда на двата плавателни съда, които по-късно са били овладени. От Абу Даби осъдиха остро „наглата агресия“ и подчертаха, че ОАЕ запазват пълното си право да отговорят на тази ескалация.

Спорът за таксите: Тръмп иска 20%, Иран и ООН реагират

На заден план се разгръща безпрецедентен международен юридически и финансов казус. Президентът Доналд Тръмп обяви, че САЩ възобновяват пълната морска блокада на иранските пристанища и се провъзгласяват за официален „пазител на Ормузкия проток“. Като компенсация за осигуряването на безопасността на преминаващите кораби, Вашингтон планира да налага задължителна такса в размер на 20% от стойността на целия карго товар, преминаващ през протока. По изчисления на енергийни експерти това би означавало разход от около 32 милиона долара за един супертанкер.

Реакцията на Техеран не закъсня. Иранският външен министър Абас Арагчи публикува изявление в социалната мрежа X, в което иронизира предложението на Тръмп. Арагчи написа, че американският президент е „абсолютно прав“, че този, който гарантира сигурността, трябва да бъде компенсиран, но добави, че Иран винаги е бил и ще остане „завинаги единственият истински пазител на Ормузкия проток“. Иранският дипломат отхвърли американската ставка от 20% като „абсурдно висока“ и обяви, че Иран ще налага свои собствени, но „справедливи“ такси за управление на трафика и екологични услуги. Военното командване на Техеран предупреди съседните държави, че всяка логистична подкрепа за американския флот ще се счита за обявяване на война.

Международната морска организация (IMO) към ООН побърза да се намеси в спора, като излезе с позиция, че събирането на каквито и да е транзитни такси или мита за преминаване през международни протоци е в директно нарушение на международното право и Конвенцията на ООН по морско право, гарантираща свободното и безпрепятствено корабоплаване.

Икономически последици

Пазарите реагираха светкавично на новините за проваленото мирно споразумение и подновените военни действия. Цената на петрола от сорта Брент (Brent) отбеляза драстичен скок от близо 9.6%, достигайки нива от 83.30 долара за барел — най-големият еднодневен ръст за последните шест години. Анализатори от големи инвестиционни бюра предупреждават, че ако ударите засегнат директно петролната инфраструктура на производителите в Залива, котировките бързо ще прехвърлят границата от 100 долара. Поради усложнената обстановка, корабоплаването през Ормузкия проток (през който преминава една пета от световния петролен експорт) е намаляло с над 50% само за последните три дни.