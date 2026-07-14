Петролът Brent надхвърли 85 долара след ракетни атаки срещу танкери в Ормузкия проток

Цената на суровия петрол от марката Brent надхвърли границата от 85 долара за барел на борсата ICE за първи път от 15 юни 2026 г..

Драматичният скок на енергийните пазари бе провокиран от подновените военни действия в Близкия изток и сериозни инциденти с търговски кораби в стратегическия Ормузки проток през изминалата нощ.

Пазарните анализатори отчитат бързо завръщане на геополитическата премия в цената на „черното злато“, след като крехкото споразумение за спиране на огъня от юни практически се разпадна.

Атаките срещу танкери в Ормузкия проток: Какво знаем до момента?

През изминалата нощ напрежението в региона ескалира до критична точка след директни удари по международни енергийни доставки:

Ударени кораби : По официални данни на Министерството на отбраната на Обединените арабски емирства (ОАЕ), два национални петролни танкера – Mombasa и Al Bahiyah – са били поразени от ирански крилати ракети.

: По официални данни на Министерството на отбраната на Обединените арабски емирства (ОАЕ), два национални петролни танкера – и – са били поразени от ирански крилати ракети. Локация : Нападението е извършено в южното плавателно платно на Ормузкия проток, в териториалните води на Оман.

: Нападението е извършено в южното плавателно платно на Ормузкия проток, в териториалните води на Оман. Жертви и щети : В резултат на взривовете на борда на Mombasa е загинал един моряк от индийски произход , а други осем членове на екипажа (шестима индийци и двама украинци) са ранени, като четирима от тях са в критично състояние. Нанесени са сериозни материални щети и са избухнали пожари, които по-късно са овладени от екипажите.

: В резултат на взривовете на борда на Mombasa е , а други осем членове на екипажа (шестима индийци и двама украинци) са ранени, като четирима от тях са в критично състояние. Нанесени са сериозни материални щети и са избухнали пожари, които по-късно са овладени от екипажите. Позиция на Иран : Към 5:00 часа българско време Техеран все още не е направил официален коментар по конкретния случай с танкерите. Иранските държавни медии обаче съобщават за удари срещу „вражески съд на американския враг“ и американски военни бази в Кувейт.

: Към 5:00 часа българско време Техеран все още не е направил официален коментар по конкретния случай с танкерите. Иранските държавни медии обаче съобщават за удари срещу „вражески съд на американския враг“ и американски военни бази в Кувейт. Инцидент край Аден: Агенцията за морски търговски операции на Обединеното кралство (UKMTO) и компанията за морска сигурност Ambrey съобщиха и за отделен инцидент на 50 морски мили южно от Аден, където танкер под флага на Маршаловите острови е бил приближен от шест пиратски лодки. Въоръженият екипаж на кораба е произвел предупредителни изстрели, за да отблъсне нападателите.

Военният отговор на САЩ и блокадата на Тръмп

Инцидентите с танкерите се случват на заден план на масирана военна операция:

Трета поредна нощ на въздушни удари : Централното командване на САЩ (CENTCOM) обяви старта на нова вълна от въздушни атаки срещу военни обекти в Иран. Местни източници в Иран потвърждават за силни експлозии в пристанищния град Бандар Абас, както и на островите Киш и Кешм в Персийския залив.

: Централното командване на САЩ (CENTCOM) обяви старта на нова вълна от въздушни атаки срещу военни обекти в Иран. Местни източници в Иран потвърждават за силни експлозии в пристанищния град Бандар Абас, както и на островите Киш и Кешм в Персийския залив. Морска блокада : Президентът на САЩ Доналд Тръмп официално обяви, че Вашингтон възстановява пълната военноморска блокада над иранския износ и пристанища.

: Президентът на САЩ Доналд Тръмп официално обяви, че Вашингтон възстановява пълната военноморска блокада над иранския износ и пристанища. Такса за преминаване: Тръмп изненада международната общност с изявлението, че САЩ ще изискват 20% такса (тол такса) от преминаващите търговски товари през Ормузкия проток, за да компенсират разходите по осигуряването на сигурността в силно волатилния регион.

Реакцията на пазарите и цената на петрола Brent

Финансовите пазари реагираха светкавично на заплахата от пълно затваряне на протока, през който в мирно време преминава близо една пета от световния петролен и газов трафик.

Септемврийските фючърси на петрола Brent на борсата ICE се повишиха с около 2% до 84.98 долара за барел, като в отделни моменти преминаха психологическата граница от 85 долара. Това се случва след масирания ръст от над 9.6% в предходната сесия – най-големият еднодневен скок на суровината от май 2020 г. насам. Американският лек суров петрол (WTI) също поскъпна с 2.1% до 79.79 долара за барел.

Според данни на компанията за проследяване на кораби MarineTraffic, корабният трафик през Ормузкия проток е спаднал с над 52% през последните дни. Анализаторите от KCM Trade и коментатори в репортажи на Reuters предупреждават, че ако Иран или бунтовниците хути в Йемен разширят атаките си към Червено море, световната икономика ще бъде изправена пред нов шок от високи цени на горивата и нов натиск върху инфлацията.