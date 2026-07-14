Войната в Близкия изток ескалира: IRGC удари танкери и американска база в Бахрейн, хусите атакуваха Саудитска Арабия

Ситуацията в Близкия изток бързо излиза извън контрол след серия от координирани и масирани атаки в ключови точки на региона.

Към 5:00 часа българско време на 14 юли 2026 г. конфликтът между Иран, неговите проксита и коалицията, водена от САЩ, навлезе в най-опасната си фаза от началото на годината, бележейки пълно затваряне на Ормузкия проток и преки удари по американски и саудитски стратегически обекти.

IRGC пое отговорност за удари по супертанкери в Ормузкия проток

Корпусът на гвардейците на ислямската революция (IRGC) официално обяви, че е атакувал и извадил от строя два петролни танкера в стратегическия Ормузки проток. Според информация на държавната иранска медия IRIB, корабите са били „насочени по измамен път от САЩ“ през териториалните води на Оман и са игнорирали многократните предупреждения на иранските сили.

Министерството на външните работи на Обединените арабски емирства потвърди инцидента, идентифицирайки нападнатите съдове като националните супертанкери Mombasa и Al Bahiyah, които са били улучени от ирански крилати ракети. Според официалните данни от ОАЕ, при атаката е загинал един индийски моряк, а осем други членове на екипажа са ранени. Агенция Ройтерс предаде изявление на Международната морска организация (IMO), която остро осъди действията на Техеран и отхвърли иранските опити за налагане на незаконни такси за преминаване през международния проток.

Хусите прекратиха примирието с удар по летище в Саудитска Арабия

Йеменското бунтовническо движение на хусите обяви край на периода на деескалация и извърши масиран удар с балистични ракети и дронове срещу международното летище „Абха“ в Южна Саудитска Арабия. Военният говорител на хутите Яхия Сарее заяви във видеообръщение, че нападението е директен отговор на „криминалната саудитска агресия“, визирайки ударите по пистата на летището в Сана, контролирано от бунтовниците.

Официални представители на международно признатото правителство на Йемен в Аден поеха отговорност за по-ранния удар по летището в Сана, като поясниха, че операцията е имала за цел да предотврати незаконното кацане на ирански самолет, нарушаващ въздушното пространство на страната. Коалицията, водена от Саудитска Арабия, докладва чрез официалните си канали, че нейните системи за противовъздушна отбрана са прихванали балистичната заплаха над южния регион на кралството, но предупреди за отговор с „невиждана сила“. Хусите от своя страна издадоха предупреждение към всички международни авиолинии да избягват въздушното пространство на Саудитска Арабия.

Удари по американска база и сателитен център в Бахрейн

Едновременно с ескалацията по море и суша, IRGC разшири обхвата на своите наказателни операции, като пое отговорност за преки удари срещу ключова американска инфраструктура в Бахрейн. Иранските сили обявиха, че са атакували логистичната база на Пети флот на САЩ в Джуфайр, включително сателитен комуникационен център и сграда за настаняване на американски военни.

Информационната агенция Ал-Джазира потвърди за задействане на сирените за въздушна тревога в Бахрейн. Разпространени от международни наблюдатели сателитни снимки от Soar Atlas и доклади, цитирани в Йедиот Ахронот, показват материални щети по складови помещения и два сателитни терминала в американската база. Иранското министерство на външните работи обоснова атаките като легитимна самозащита срещу продължаващите въздушни бомбардировки от страна на САЩ, които по данни на Централното командване на САЩ (CENTCOM) са поразили над 80 цели на територията на Иран през изминалата седмица.

Конфликтът заплашва да срине изцяло крехкото споразумение от юни 2026 г. и вече предизвика скок в цените на петрола на международните пазари, като сортът Брент надхвърли 84 долара за барел заради реалната опасност от пълно блокиране на доставките през Персийския залив.

ООН и ЕС осъдиха ескалацията: Опасност от регионална война

Реакциите на международната общност след координираните атаки на IRGC и хутите бяха незабавни. Генералният секретар на ООН свика извънредно заседание на Съвета за сигурност. В официално изявление, разпространено от пресслужбата на ООН, организацията призова за незабавно прекратяване на огъня и предупреди, че пълномащабен конфликт в Персийския залив ще има „катастрофални последици за глобалната сигурност“. ООН настоя за спазване на международното право и осигуряване на свободата на корабоплаването.

В Брюксел Върховният представител на Европейския съюз по въпросите на външните работи излезе с остра позиция. Европейският съюз осъди ударите по търговските танкери Mombasa и Al Bahiyah, както и атаката срещу летище „Абха“ в Саудитска Арабия. В изявлението, цитирано от агенция Франс Прес (AFP), ЕС определя действията на Иран и неговите проксита като „директна заплаха за международния мир“. Брюксел призова Техеран да овладее регионалните си съюзници и да се върне към дипломатическия диалог, за да се избегне неконтролируема спирала от насилие.

Икономически трусове в Европа: Петролен шок и инфлационен натиск

Затварянето на Ормузкия проток и ударите по саудитска инфраструктура вече предизвикаха сериозни трусове на европейските пазари. Тъй като през протока преминава близо една пета от световния петрол и голяма част от втечнения природен газ (LNG) за Стария континент, икономистите предупреждават за дългосрочни последици. Според анализ на Блумбърг, цената на суровия петрол сорт Брент може да надхвърли 95 долара за барел в рамките на броени дни, ако корабоплаването в региона остане блокирано.

За Европа това означава незабавен скок на цените на горивата по бензиностанциите и нов инфлационен натиск върху бизнеса и домакинствата. Енергийни експерти, цитирани от Дойче Веле, отбелязват, че европейските страни са много по-уязвими към подобни кризи след прекъсването на доставките на руски тръбопроводен газ. Сега доставките от Катар и ОАЕ са критични за европейската икономика. При продължителна блокада на Персийския залив, Европейската централна банка може да бъде принудена да преразгледа политиките си за лихвените проценти, за да овладее растящите производствени разходи.