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Тръмп с извънредна реч на 16 юли за изборите: Защо Дмитриев прогнозира „лоша новина“ за Обама и Байдън?

Тръмп с извънредна реч на 16 юли за изборите: Защо Дмитриев прогнозира „лоша новина“ за Обама и Байдън?

14 Юли, 2026 06:16, обновена 14 Юли, 2026 06:24 2 029 6

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Президентът на САЩ представя разсекретени данни за чуждестранна намеса и сигурността на машините за гласуване

Тръмп с извънредна реч на 16 юли за изборите: Защо Дмитриев прогнозира „лоша новина“ за Обама и Байдън? - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп ще произнесе извънредна реч на 16 юли 2026 г., посветена на новоразсекретени разузнавателни данни за чуждестранна намеса и уязвимости в машините за гласуване на президентските избори през 2020 г.

Предстоящото изявление, разкрито първоначално от медията MS Now, предизвика силен международен отзвук. Ръководителят на Руския фонд за директни инвестиции Кирил Дмитриев побърза да коментира темата, описвайки събитието като изключително „лоша новина“ за бившите американски президенти Барак Обама и Джо Байдън.

Тръмп атакува вота през 2020 г. с нови разсекретени данни

Според официални източници от Белия дом, цитирани от световните агенции, Доналд Тръмп планира да представи класифицирани до момента доклади на разузнаването. Документите засягат координирани планове на чужди държави за влияние върху изборния процес в САЩ, както и софтуерни слабости в устройствата за гласуване, които биха могли да позволят външно кибер проникване.

Ходът на американския държавен глава идва непосредствено след като той назначи Бил Пулте за временен директор на разузнаването на мястото на Тулси Габард, като му даде пълни правомощия да разсекрети архивите около вота от 2020 г. На заден план MAGА поддръжници и федерални прокурори продължават мащабни разследвания по подозрения за „голям конспиративен план“ срещу Тръмп, датиращ още от 2016 г.

Защо Дмитриев вижда заплаха за Обама и Байдън?

Руският висш финансист и приближен до Кремъл Кирил Дмитриев посочи, че изнасянето на тези данни на 16 юли ще удари директно по наследството и легитимността на администрациите на Барак Обама и Джо Байдън. Според руски анализатори, разкритията на Белия дом имат за цел да докажат, че американските институции под ръководството на Демократическата партия съзнателно са пренебрегнали сигналите за външна намеса и системни пропуски в сигурността на вота, за да постигнат политически цели.

Провежданите в момента обиски на изборни бюра в държавата и уволненията на агенти на ФБР, отказали да съдействат на новите разследвания на Тръмп, засилват усещането за предстояща политическа буря във Вашингтон.

Контрааргументите: Официалната позиция на разузнаването в САЩ

Множество експерти по изборна сигурност и официални лица от предходни доклади на Разузнавателната общност на САЩ (ODNI) запазват скептицизъм спрямо твърденията на Белия дом. Официалните оценки отминалите години сочеха, че:

  • Нито един чуждестранен субект не е успял да промени технически аспект или резултат от гласуването през 2020 г.
  • Кампаниите на Русия и Иран са били ограничени до дезинформация и опити за влияние върху общественото мнение, без физическо хакване на машини.
  • Изборните служители в отделните щати остават категорични, че системите за сигурност на машините са адекватни и надеждни.

Предстоящата реч в четвъртък вечер се очаква с огромен интерес, тъй като може радикално да промени вътрешнополитическия баланс в САЩ и да даде ход на нови разследвания срещу ключови фигури от миналото управление.


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Българин

    5 12 Отговор
    Подкрепата за Тръмп по света е по-силна от всякога! А в САЩ, Тръмп е най-обичаният президент в историята. Не случайно Сената сега променя конституцията им, за да се осигури управлението на Тръмп през следващите десетилетия, без ненужни избори! При тази подкрепа и доверие, от обикновените американци, избори въобще не са нужни!

    Коментиран от #3

    06:27 14.07.2026

  • 2 пръц

    7 2 Отговор
    Чакай, чакай нали разправяха, че миротвореца е човек на Путин под псевдонима агент Краснов, а сега излиза че Русия била протим него оди разбери кой казва истината.

    06:36 14.07.2026

  • 3 Механик

    12 1 Отговор

    До коментар #1 от "Българин":

    Бъзикаш се, предполагам.
    Щото ако написаното от теб е вярно, то явно еволюцията набира скорост, но в обратна посока.

    06:38 14.07.2026

  • 4 Евроджендър

    1 2 Отговор
    Велик Доналд Джей Тръмп, ще направи на пух и прах либералната мафия

    07:40 14.07.2026

  • 5 шизофрения

    1 0 Отговор
    Според демократите, Русия не успяла да промени резултатите от изборите 2020г, когато Тръмп губи, но пак според демократите, Русия е успяла да промени резултатите от изборите 2016г, когато Тръмп печели. Иди ми, дойди ми!

    07:54 14.07.2026

  • 6 Реалист

    1 0 Отговор
    Не искам да му коментирам глупостите на бай Дончо, но относно изборите е абсолютно прав. Когато загуби от деменцията байДън , оказа се че гласуването в щатите е като нашето в шекер махала или Пазарджик. Гласували хора които не са американски граждани, в градове където има Х население, Гласували са 5 пъти повече. Други пък са гласували по всички възможни начини и тн. Ясно е че трябва да се въведе ред , но няма да е лесно пресушаването на блатото. Даже скоропостижната смърт на сенатора от преди два дни, не мисля че е случайна. Поживим-увидим

    08:17 14.07.2026