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Бившият президент на Иран е поставен под домашен арест заради подозрения за връзки с Мосад

Бившият президент на Иран е поставен под домашен арест заради подозрения за връзки с Мосад

14 Юли, 2026 07:14, обновена 14 Юли, 2026 07:16 1 467 13

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  • връзки-
  • мосад

Появиха се непотвърдени информации за предполагаеми контакти на бившия ирански президент с израелското разузнаване, но липсва официално потвърждение от иранските власти или от The New York Times.

Бившият президент на Иран е поставен под домашен арест заради подозрения за връзки с Мосад - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

В публичното пространство се разпространяват твърдения, че бившият президент на Иран Махмуд Ахмадинеджад е поставен под домашен арест от Корпуса на стражите на ислямската революция заради подозрения за сътрудничество с израелската разузнавателна служба Мосад. Информацията обаче не е потвърдена от официални ирански институции, нито е подкрепена с публично достъпни доказателства, предава Фокус.

Според разпространяваните публикации израелското разузнаване в продължение на около година е провеждало тайна операция за установяване на контакт с Ахмадинеджад, разглеждайки го като възможна фигура при евентуална политическа промяна в Иран. В тези твърдения се посочва, че през 2024 г. в Будапеща е била организирана среща между бившия ирански президент и директора на Мосад Давид Барнеа, като за прикритие е използвана международна научна конференция, посветена на климатичните промени.

В публикациите се твърди още, че прессекретарят на Ахмадинеджад - Акбар Джаванфер - е получавал редовни парични преводи от Израел. Като част от същия разказ се описват и събития от 28 февруари, когато при израелски ракетен удар по Техеран е била повредена сградата, използвана от охраната на бившия президент. Според тези твърдения Ахмадинеджад е бил изведен от района с черен автомобил от агенти на Мосад и откаран в убежище.

Според същите непотвърдени информации отношенията между Ахмадинеджад и израелските служби впоследствие са се влошили, след което той доброволно е напуснал убежището. След продължително отсъствие от публичното пространство той е бил забелязан единствено по време на траурната церемония в памет на върховния лидер на Иран аятолах Али Хаменей.

До момента няма официално изявление от иранските власти, Корпуса на стражите на ислямската революция, израелските институции или други независими източници, което да потвърждава тези твърдения. Поради липсата на независимо потвърждение информацията следва да бъде разглеждана с повишено внимание.


Иран (Ислямска Република)
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 Хасковски каунь

    5 1 Отговор
    Ще ходим ли без визи в УСА ? Или големите самолети ще кацнат на летището в София

    07:23 14.07.2026

  • 2 Заслужава

    5 1 Отговор
    разстрел, ако е истина..

    Коментиран от #5

    07:23 14.07.2026

  • 3 ВЕСЕЛЯК

    4 0 Отговор
    И тоя ще го окачат за вратлето за кофичката на фадромата. Представям си като увисне, как ще се плези и ще му се кокорят очичките, а краечнцата ще риткат ритмично.

    07:29 14.07.2026

  • 4 Ъъъ

    6 1 Отговор
    "Информацията обаче не е потвърдена от официални ирански институции, нито е подкрепена с публично достъпни доказателства, предава Фокус."

    Колко щеше да е хубаво, ако Нетаняху беше предоставил публично достъпни доказателства, че Иран е на седмици от производството на ядрено оръжие..... Или пък САЩ бяха представили такива доказателства.... Или пък бяха доказали, че наркотиците, които влизат в Сащ са предимно венецуелски.... Ама нейсе! Някои не се нуждаят от доказателства.... 🤔

    07:32 14.07.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 ПРОПАГАНДА С МИРИС НА ВКИСТАНО ЗЕЛЕ

    6 0 Отговор
    АМИ ЗАЩО ПИШЕТЕ ИЗМИСЛИЦИ след като до момента няма официално изявление от иранските власти, Корпуса на стражите на ислямската революция, израелските институции или други независими източници, което да потвърждава тези твърдения??

    07:33 14.07.2026

  • 7 хъхъ

    4 1 Отговор
    Може би някой се страхува от него, защото той имаше твърдолинейни позиции по отношение на Израел, когато беше президент, и открито призоваваше за унищожаване на ционистката държава.

    07:35 14.07.2026

  • 8 Kaлпазанин

    1 2 Отговор
    Няма да можем ,че персийските ракети стигат и до летище София

    07:41 14.07.2026

  • 9 В публикациите се твърди още..

    1 0 Отговор
    В чия "публикация , бе?? Къде е пубикувана??
    Аман от Фокус-нически номера!

    Иначе и без да ни напомняте, по принцип винаги разглеждаме с повишено внимание писанията ви.

    Коментиран от #11

    08:03 14.07.2026

  • 10 Мдаа!🤔

    1 0 Отговор
    Информацията не е потвърдена, просто си пляскаме квартални клюки!😂😂😂😂

    Коментиран от #12

    08:05 14.07.2026

  • 11 Поне да бяха написали че Института

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "В публикациите се твърди още..":

    го е отбелязал и посочил в доклада си! За да звучи по-аФторитетно!

    08:09 14.07.2026

  • 12 Важно е заглавието, а не статията

    0 0 Отговор

    До коментар #10 от "Мдаа!🤔":

    Психо-похват! От статиите подробностите избледняват, но заглавието, ако е категорично, се забива в подсъзнанието .
    Това се учи още в първи курс по Полит-Журналистика!

    08:18 14.07.2026

  • 13 Който е неудобен

    0 0 Отговор
    Ще го пишат Агент на Мосад.
    Аятоласите лесно ще го натаманят.

    08:21 14.07.2026

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