Бившият президент на Иран е поставен под домашен арест заради подозрения за връзки с Мосад

В публичното пространство се разпространяват твърдения, че бившият президент на Иран Махмуд Ахмадинеджад е поставен под домашен арест от Корпуса на стражите на ислямската революция заради подозрения за сътрудничество с израелската разузнавателна служба Мосад. Информацията обаче не е потвърдена от официални ирански институции, нито е подкрепена с публично достъпни доказателства, предава Фокус.

Според разпространяваните публикации израелското разузнаване в продължение на около година е провеждало тайна операция за установяване на контакт с Ахмадинеджад, разглеждайки го като възможна фигура при евентуална политическа промяна в Иран. В тези твърдения се посочва, че през 2024 г. в Будапеща е била организирана среща между бившия ирански президент и директора на Мосад Давид Барнеа, като за прикритие е използвана международна научна конференция, посветена на климатичните промени.

В публикациите се твърди още, че прессекретарят на Ахмадинеджад - Акбар Джаванфер - е получавал редовни парични преводи от Израел. Като част от същия разказ се описват и събития от 28 февруари, когато при израелски ракетен удар по Техеран е била повредена сградата, използвана от охраната на бившия президент. Според тези твърдения Ахмадинеджад е бил изведен от района с черен автомобил от агенти на Мосад и откаран в убежище.

Според същите непотвърдени информации отношенията между Ахмадинеджад и израелските служби впоследствие са се влошили, след което той доброволно е напуснал убежището. След продължително отсъствие от публичното пространство той е бил забелязан единствено по време на траурната церемония в памет на върховния лидер на Иран аятолах Али Хаменей.

До момента няма официално изявление от иранските власти, Корпуса на стражите на ислямската революция, израелските институции или други независими източници, което да потвърждава тези твърдения. Поради липсата на независимо потвърждение информацията следва да бъде разглеждана с повишено внимание.