Бившият президент на Иран е поставен под домашен арест заради подозрения за връзки с Мосад

В публичното пространство се разпространяват твърдения, че бившият президент на Иран Махмуд Ахмадинеджад е поставен под домашен арест от Корпуса на стражите на ислямската революция заради подозрения за сътрудничество с израелската разузнавателна служба Мосад. Информацията обаче не е потвърдена от официални ирански институции, нито е подкрепена с публично достъпни доказателства, предава Фокус.
Според разпространяваните публикации израелското разузнаване в продължение на около година е провеждало тайна операция за установяване на контакт с Ахмадинеджад, разглеждайки го като възможна фигура при евентуална политическа промяна в Иран. В тези твърдения се посочва, че през 2024 г. в Будапеща е била организирана среща между бившия ирански президент и директора на Мосад Давид Барнеа, като за прикритие е използвана международна научна конференция, посветена на климатичните промени.
В публикациите се твърди още, че прессекретарят на Ахмадинеджад - Акбар Джаванфер - е получавал редовни парични преводи от Израел. Като част от същия разказ се описват и събития от 28 февруари, когато при израелски ракетен удар по Техеран е била повредена сградата, използвана от охраната на бившия президент. Според тези твърдения Ахмадинеджад е бил изведен от района с черен автомобил от агенти на Мосад и откаран в убежище.
Според същите непотвърдени информации отношенията между Ахмадинеджад и израелските служби впоследствие са се влошили, след което той доброволно е напуснал убежището. След продължително отсъствие от публичното пространство той е бил забелязан единствено по време на траурната церемония в памет на върховния лидер на Иран аятолах Али Хаменей.
До момента няма официално изявление от иранските власти, Корпуса на стражите на ислямската революция, израелските институции или други независими източници, което да потвърждава тези твърдения. Поради липсата на независимо потвърждение информацията следва да бъде разглеждана с повишено внимание.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Хасковски каунь
07:23 14.07.2026
2 Заслужава
Коментиран от #5
07:23 14.07.2026
3 ВЕСЕЛЯК
07:29 14.07.2026
4 Ъъъ
Колко щеше да е хубаво, ако Нетаняху беше предоставил публично достъпни доказателства, че Иран е на седмици от производството на ядрено оръжие..... Или пък САЩ бяха представили такива доказателства.... Или пък бяха доказали, че наркотиците, които влизат в Сащ са предимно венецуелски.... Ама нейсе! Някои не се нуждаят от доказателства.... 🤔
07:32 14.07.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 ПРОПАГАНДА С МИРИС НА ВКИСТАНО ЗЕЛЕ
07:33 14.07.2026
7 хъхъ
07:35 14.07.2026
8 Kaлпазанин
07:41 14.07.2026
9 В публикациите се твърди още..
Аман от Фокус-нически номера!
Иначе и без да ни напомняте, по принцип винаги разглеждаме с повишено внимание писанията ви.
Коментиран от #11
08:03 14.07.2026
10 Мдаа!🤔
Коментиран от #12
08:05 14.07.2026
11 Поне да бяха написали че Института
До коментар #9 от "В публикациите се твърди още..":го е отбелязал и посочил в доклада си! За да звучи по-аФторитетно!
08:09 14.07.2026
12 Важно е заглавието, а не статията
До коментар #10 от "Мдаа!🤔":Психо-похват! От статиите подробностите избледняват, но заглавието, ако е категорично, се забива в подсъзнанието .
Това се учи още в първи курс по Полит-Журналистика!
08:18 14.07.2026
13 Който е неудобен
Аятоласите лесно ще го натаманят.
08:21 14.07.2026