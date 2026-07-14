Ливан и Израел започват нов кръг преговори в Рим за траен мир под егидата на САЩ

Ливан и Израел започват днес в Рим нов кръг от преговори с посредничеството на Съединените щати, насочени към прилагането на рамково споразумение за постепенно прекратяване на дългогодишния конфликт между двете страни. Разговорите се провеждат в момент на повишено напрежение в Близкия изток заради подновените военни действия между Вашингтон и Техеран, които според анализатори могат да окажат влияние върху дипломатическия процес, предава БТА.

Ливан и Израел официално остават в състояние на война от десетилетия, но на 26 юни двете страни постигнаха рамково споразумение, което очертава пътя към установяване на „траен мир“. То беше договорено след пет кръга преговори, проведени във Вашингтон, с активното участие на американската дипломация.

Основен въпрос в настоящия етап от преговорите е изтеглянето на израелските сили от т.нар. „пилотни зони“ в южната част на Ливан. Според ливанското президентство делегацията на страната е получила указания да настоява изтеглянето да започне незабавно, преди да бъдат обсъждани други елементи от бъдещото споразумение.

Ливанските власти заявяват, че армията на страната е готова постепенно да поеме контрола върху районите, от които израелските сили се оттеглят. Според дипломатически източници Бейрут разглежда това като ключова стъпка към възстановяване на държавния контрол върху южната част на страната.

Израел от своя страна поставя условие освободените територии да останат демилитаризирани и да не бъдат използвани от бойци на подкрепяната от Иран групировка „Хизбула“. Израелският анализатор Орна Мизрахи посочва, че израелската страна е готова на поетапно изтегляне, ако ливанската армия има необходимия капацитет да предотврати връщането на проиранското движение в тези райони.

Още преди началото на официалните разговори американска военна делегация проведе срещи в Бейрут с представители на ливанската армия, посветени на практическите механизми за изтеглянето на израелските сили от една от определените зони.

Рамковото споразумение беше постигнато след влизането в сила на нестабилно примирие между „Хизбула“ и израелската армия. Подкрепяната от Иран шиитска групировка се включи в конфликта след началото на новата ескалация в региона, като започна обстрели срещу Израел в знак на подкрепа за Техеран.

Въпреки договореното примирие Израел продължава да извършва ограничени удари в южната част на Ливан. Според ливанските власти израелските операции от началото на конфликта са довели до смъртта на над 4300 души. Израелската армия съобщава за 38 загинали военнослужещи и един цивилен служител на нейна страна в Ливан.

Според анализатори очакванията за бърз пробив в Рим са ограничени. Карим Битар, преподавател в парижкия Институт за политически изследвания, коментира, че по-вероятният резултат от срещата е потвърждаване, че дипломатическият процес продължава въпреки съществуващите препятствия.

Допълнителен фактор за сложността на ситуацията е позицията на Иран. Техеран е поставял като условие за подписването на меморандум за разбирателство със САЩ прекратяване на огъня в Ливан, което показва колко тясно са свързани регионалните конфликти и дипломатическите усилия.