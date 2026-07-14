Доналд Туск отсече: Полша няма да прехвърля ракети „Пейтриът“ на Украйна

Полша няма намерение да предоставя своите зенитно-ракетни комплекси и ракети Patriot на Въоръжените сили на Украйна. Това категорично заяви полският министър-председател Доналд Туск , слагайки край на спекулациите по темата, които разпалиха политически скандал във Варшава.
Туск аргументира решението с приоритетите на полската национална сигурност. Той подчерта, че географското положение на страната я поставя на първа линия на НАТО и въздушното пространство на Полша трябва да бъде максимално защитено. Въпреки това премиерът увери, че Варшава ще продължи да помага на Киев с други видове въоръжение и логистична подкрепа.
- Национална отбрана: Полша пази собственото си небе.
- Политически спорове: Опозицията във Варшава следи стриктно военните доставки.
- Алтернативна помощ: Военната подкрепа за Украйна ще продължи в други сектори.
Решението подчертава усложнената ситуация сред европейските съюзници, които балансират между подкрепата за Украйна и попълването на собствените си отбранителни запаси.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Ами Полша
Коментиран от #20
12:47 14.07.2026
2 ОТ ПАТРИОТИТЕ НЯМА ФАЙДА
12:47 14.07.2026
3 Пазете си ги,
12:49 14.07.2026
4 Много ще е приятно
12:50 14.07.2026
5 Meто от Факултето
12:51 14.07.2026
6 И Киев е Руски
12:52 14.07.2026
7 Теслатъ
12:53 14.07.2026
8 Започват да им
12:55 14.07.2026
9 к0к0рч0 💋🍌
12:56 14.07.2026
10 Макарончо Френски
13:00 14.07.2026
11 Урси ще ви издърпа ушичките
Неолибералната демокрация не търпи републиканци.
13:01 14.07.2026
12 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
Имат желание, ама вече нямат възможност да изпращат "ВСИЧКО ЗА ИЗТОЧНИЯ ФРОНТ!ВСИЧКО ЗА ПОБЕДАТА!" ❗
13:01 14.07.2026
13 Днес
Великият патриарх на българската литература.
Няма ли 1 журналист да се сети?
Коментиран от #15, #21
13:04 14.07.2026
14 Калоян
Руснаците не може да са ги унищожили,защото стрелят само по детски градини и жилищни блокове.Така , че къде са им Патриотите?
Остава да са ги продали за златни бидета , яхти и имения в ЛондЪн.
13:06 14.07.2026
15 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #13 от "Днес":Вазов е към културата и към Русия.А те - не са.
Коментиран от #17
13:07 14.07.2026
16 Започва
Коментиран от #18
13:07 14.07.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 ДА ТАКА Е БИЛО.
До коментар #16 от "Започва":НЕОСЪЗНАТИ БЯХА И ТОЗИ И УРСА КАЛАС МЕРЦА МАКРОТО. НО ЯВНО СА СЕ ОБОГАТИЛИ ПОКРАЙ ТЕЗИ МИЛИАРДИ СТОТИЦИ НА ЗЕЛКО НАРКОКЛОУНЧЕТО И ВЕЧЕ СА НА ДРУГО МНЕНИЕ. НО КАК СКАЗАЛИ РУСКИЕ ПОЖИВЬОМ УВИДИМ.
13:15 14.07.2026
19 анонимен
13:16 14.07.2026
20 Овчар
До коментар #1 от "Ами Полша":Филма още не е свършил , само гледай..!
13:19 14.07.2026
21 АБВ
До коментар #13 от "Днес":Няма грантове за Вазов. Захлебват с антируска пропаганда. Там е леба !
13:28 14.07.2026
22 Софиянец
13:41 14.07.2026
23 стоян георгиев
13:42 14.07.2026
24 УКРАЙНА 🇺🇦
13:48 14.07.2026
25 Лука
ами пази си трактористите чУвека......
13:52 14.07.2026