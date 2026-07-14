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Доналд Туск отсече: Полша няма да прехвърля ракети „Пейтриът“ на Украйна

Доналд Туск отсече: Полша няма да прехвърля ракети „Пейтриът“ на Украйна

14 Юли, 2026 12:46 1 376 25

  • доналд туск-
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  • пейтриът-
  • украйна-
  • ракети

Полският премиер обясни причините зад тежкото решение на Варшава, което предизвика дебати

Доналд Туск отсече: Полша няма да прехвърля ракети „Пейтриът“ на Украйна - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Полша няма намерение да предоставя своите зенитно-ракетни комплекси и ракети Patriot на Въоръжените сили на Украйна. Това категорично заяви полският министър-председател Доналд Туск , слагайки край на спекулациите по темата, които разпалиха политически скандал във Варшава.

Туск аргументира решението с приоритетите на полската национална сигурност. Той подчерта, че географското положение на страната я поставя на първа линия на НАТО и въздушното пространство на Полша трябва да бъде максимално защитено. Въпреки това премиерът увери, че Варшава ще продължи да помага на Киев с други видове въоръжение и логистична подкрепа.

  • Национална отбрана: Полша пази собственото си небе.
  • Политически спорове: Опозицията във Варшава следи стриктно военните доставки.
  • Алтернативна помощ: Военната подкрепа за Украйна ще продължи в други сектори.

Решението подчертава усложнената ситуация сред европейските съюзници, които балансират между подкрепата за Украйна и попълването на собствените си отбранителни запаси.


Полша
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ами Полша

    41 0 Отговор
    Сега обвинява укра във Фашизъм!!! За това официално двете страни се карат!!!

    Коментиран от #20

    12:47 14.07.2026

  • 2 ОТ ПАТРИОТИТЕ НЯМА ФАЙДА

    29 3 Отговор
    С тях и без тях все тая.

    12:47 14.07.2026

  • 3 Пазете си ги,

    24 7 Отговор
    че ще ви трябват, мръсни папски кучета

    12:49 14.07.2026

  • 4 Много ще е приятно

    31 2 Отговор
    след изчезването на укрия и пшекия да я няма. Предатели на славянството и долни папски подлоги. Католиците са мноо просто семе

    12:50 14.07.2026

  • 5 Meто от Факултето

    7 6 Отговор
    Удри, бате Доналд!

    12:51 14.07.2026

  • 6 И Киев е Руски

    34 1 Отговор
    Дайте им Бе . После Волинското клане ще ви се види детски сериал

    12:52 14.07.2026

  • 7 Теслатъ

    30 2 Отговор
    И той ли е Путинист??? -)))))))

    12:53 14.07.2026

  • 8 Започват да им

    35 0 Отговор
    Увират кратуните

    12:55 14.07.2026

  • 9 к0к0рч0 💋🍌

    14 0 Отговор
    на него путин ще му отсече нещо друго

    12:56 14.07.2026

  • 10 Макарончо Френски

    8 0 Отговор
    Тея Дончовците ще ги приключат скоро, колкото и да се напъваме.

    13:00 14.07.2026

  • 11 Урси ще ви издърпа ушичките

    16 0 Отговор
    Станахте много непослушни и ще ви спре евросредствата......на какво се правите вие.
    Неолибералната демокрация не търпи републиканци.

    13:01 14.07.2026

  • 12 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    20 1 Отговор
    От КОАЛИЦИЯТА НА жеЛАЕЩИТЕ все по-трудно им става да крият, че складовете им вече са ПРАЗНИ❗
    Имат желание, ама вече нямат възможност да изпращат "ВСИЧКО ЗА ИЗТОЧНИЯ ФРОНТ!ВСИЧКО ЗА ПОБЕДАТА!" ❗

    13:01 14.07.2026

  • 13 Днес

    21 0 Отговор
    Е роден Иван Вазов
    Великият патриарх на българската литература.
    Няма ли 1 журналист да се сети?

    Коментиран от #15, #21

    13:04 14.07.2026

  • 14 Калоян

    19 0 Отговор
    Къде са Патриотите на укра?
    Руснаците не може да са ги унищожили,защото стрелят само по детски градини и жилищни блокове.Така , че къде са им Патриотите?
    Остава да са ги продали за златни бидета , яхти и имения в ЛондЪн.

    13:06 14.07.2026

  • 15 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    16 1 Отговор

    До коментар #13 от "Днес":

    Вазов е към културата и към Русия.А те - не са.

    Коментиран от #17

    13:07 14.07.2026

  • 16 Започва

    19 1 Отговор
    Бавно и мъчително осъзнаване,кои са украинците и какво ще донесат на Европа и света!

    Коментиран от #18

    13:07 14.07.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 ДА ТАКА Е БИЛО.

    9 1 Отговор

    До коментар #16 от "Започва":

    НЕОСЪЗНАТИ БЯХА И ТОЗИ И УРСА КАЛАС МЕРЦА МАКРОТО. НО ЯВНО СА СЕ ОБОГАТИЛИ ПОКРАЙ ТЕЗИ МИЛИАРДИ СТОТИЦИ НА ЗЕЛКО НАРКОКЛОУНЧЕТО И ВЕЧЕ СА НА ДРУГО МНЕНИЕ. НО КАК СКАЗАЛИ РУСКИЕ ПОЖИВЬОМ УВИДИМ.

    13:15 14.07.2026

  • 19 анонимен

    1 11 Отговор
    Знаем че Доналд Туск е подлога на фашизираният диктатор путин и без това изказване.

    13:16 14.07.2026

  • 20 Овчар

    6 0 Отговор

    До коментар #1 от "Ами Полша":

    Филма още не е свършил , само гледай..!

    13:19 14.07.2026

  • 21 АБВ

    9 0 Отговор

    До коментар #13 от "Днес":

    Няма грантове за Вазов. Захлебват с антируска пропаганда. Там е леба !

    13:28 14.07.2026

  • 22 Софиянец

    5 0 Отговор
    😂 и тия ли са русофили, а бе, жълтопаветните дбили, бухааххах Отговаряйте!

    13:41 14.07.2026

  • 23 стоян георгиев

    5 0 Отговор
    Зеля ще се надруса от мъка! В Истанбул му обещаха света, а на другия ден му пиказват средния! Хахахахах

    13:42 14.07.2026

  • 24 УКРАЙНА 🇺🇦

    0 1 Отговор
    Боклук заслужаеате рашистоте да ви окупират

    13:48 14.07.2026

  • 25 Лука

    0 0 Отговор
    Хи хи хи
    ами пази си трактористите чУвека......

    13:52 14.07.2026

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