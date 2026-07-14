Доналд Туск отсече: Полша няма да прехвърля ракети „Пейтриът“ на Украйна

Полша няма намерение да предоставя своите зенитно-ракетни комплекси и ракети Patriot на Въоръжените сили на Украйна. Това категорично заяви полският министър-председател Доналд Туск , слагайки край на спекулациите по темата, които разпалиха политически скандал във Варшава.

Туск аргументира решението с приоритетите на полската национална сигурност. Той подчерта, че географското положение на страната я поставя на първа линия на НАТО и въздушното пространство на Полша трябва да бъде максимално защитено. Въпреки това премиерът увери, че Варшава ще продължи да помага на Киев с други видове въоръжение и логистична подкрепа.

Национална отбрана: Полша пази собственото си небе.

Политически спорове: Опозицията във Варшава следи стриктно военните доставки.

Алтернативна помощ: Военната подкрепа за Украйна ще продължи в други сектори.

Решението подчертава усложнената ситуация сред европейските съюзници, които балансират между подкрепата за Украйна и попълването на собствените си отбранителни запаси.