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Велислава Петрова: Санкции срещу руския патриарх Кирил щяха да създадат антиевропейска реторика в България
  Тема: Украйна

Велислава Петрова: Санкции срещу руския патриарх Кирил щяха да създадат антиевропейска реторика в България

14 Юли, 2026 15:55, обновена 14 Юли, 2026 16:01 832 59

  • велислава петрова-
  • патриарх кирил-
  • българия-
  • ес-
  • санкции-
  • русия-
  • украйна

Всеки, който насърчава по-нататъшна ескалация вместо мир, е фигура, която не можем да подкрепим, но това не означава, че трябва да му бъдат налагани санкции, каза Петрова

Велислава Петрова: Санкции срещу руския патриарх Кирил щяха да създадат антиевропейска реторика в България - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

България може да изиграе важна роля за гарантирането на енергийните доставки за Украйна през предстоящата зима, тъй като разполага с възможност да увеличи значително количествата газ, доставяни по маршрута към страната. Това заяви министърът на външните работи Велислава Петрова в интервю за „Евронюз“, предаде БТА.

Утре тя заминава на посещение в Киев, където укрепването на сътрудничеството в областта на енергетиката ще бъде сред основните теми на разговорите.

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„Разглеждаме начини да подкрепим Украйна по начин, който е взаимно изгоден както за нас, така и за целия регион, и да укрепим енергийната сигурност на региона“, каза Петрова. Тя добави, че се надява до утре да бъде постигнато и споразумение по 21-вия пакет санкции на ЕС срещу Русия.

„За мен е важно да определим каква може да бъде ролята на България – както в краткосрочен план да осигури необходимата подкрепа за Украйна през зимата, така и в дългосрочен план това да се превърне в път за по-активно участие на България във възстановяването на страната“, заяви външният министър.

Тя подчерта, че не се притеснява да пристигне в Киев „с празни ръце“, а е съсредоточена върху това как България и Украйна могат да работят по-ефективно заедно за преодоляване на предстоящите предизвикателства.

Петрова уточни, че разговорите все още са на етап оценка на краткосрочните нужди на Украйна и на възможностите за разширяване на сътрудничеството в средносрочен и дългосрочен план. Техническите аспекти на темата се обсъждат между компетентните институции, включително министерствата на енергетиката на двете страни.

Министърът коментира и отпадането на санкциите срещу руския патриарх Кирил, за което България настояваше, въпреки че осъжда всяко „насърчаване на агресия“.

„Всеки, който насърчава по-нататъшна ескалация вместо мир, е фигура, която не можем да подкрепим, но това не означава, че трябва да му бъдат налагани санкции“, каза Петрова.

По думите ѝ санкции, които имат единствено символичен характер, без да оказват реално икономическо въздействие върху Русия, могат да породят обратен ефект.

„Когато имате санкции, които са чисто символична мярка, но нямат икономически последици за Русия, рискувате в страна, която е източноправославна, каквато е България, да създадете среда за надигане на антиевропейска реторика или усещане, че се намесваме в църковните дела, или дори да превърнете някого в мъченик, след като е бил обвиняван в разпространяване на пропаганда“, добави тя.

Петрова отбеляза, че пакетът със санкции вече е в такъв вид, че България може да го подкрепи, и изрази надежда скоро да бъде постигнато съгласие и с останалите държави членки, които все още имат резерви.

По отношение на обсъжданите в ЕС ограничителни мерки срещу търговията с незаконните еврейски селища Петрова посочи, че държавите членки за първи път разглеждат общ набор от варианти, макар все още да няма конкретно предложение.

Мерките се оценяват през призмата на „темите и целите, по които сме единни като съюз – всички искаме подобряване на хуманитарната ситуация и всички подкрепяме решението за две държави“, обясни тя.

В същото време Петрова изрази съмнение, че санкции срещу заселниците биха довели до реално подобрение на хуманитарната ситуация.

„Подхождаме много прагматично и се питаме какъв е сегашният мащаб на търговията от тези региони. В случая с България той е минимален, ако въобще съществува“, каза тя.

Според министъра на европейско равнище все още липсва конкретно предложение с ясна правна основа, включително по въпроса дали решенията следва да се приемат с единодушие, или с квалифицирано мнозинство, което създава напрежение в рамките на Съвета на ЕС.

Петрова изрази надежда, че скоро ще има яснота по този въпрос. Дотогава ще бъде подкрепяна всяка инициатива, която може да допринесе за подобряване на хуманитарната ситуация, без да се ограничава възможността на Европа да продължи да играе активна роля в региона.

„Израел продължава да бъде важен партньор и трябва да намерим продуктивни начини за взаимодействие с Израел, да избегнем по-нататъшна ескалация в региона и да подкрепим усилията за намиране на устойчив мир“, заяви Петрова.

Тя обаче подчерта, че България и Европа са наясно с нарастващите хуманитарни нужди и тежката ситуация на място.

„Когато сме виждали прекомерна употреба на сила или, както казах, тежка хуманитарна ситуация, сме изразявали критиките си и сме ги отправяли директно към Израел“, посочи министърът.

По думите ѝ всяка мярка трябва да бъде оценявана според това дали ще насърчи Израел да съдейства за подобряване на хуманитарната ситуация, да участва в бъдещи мирни усилия и да ограничи влиянието на „Хамас“.

„Става дума повече за постигането на устойчив мир, отколкото за отделни символични мерки в едната или другата посока“, заключи Петрова.


Белгия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    18 10 Отговор
    Същото може да се каже, че и Вова щеше да ви дърпа ушите.

    15:56 14.07.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Инж1

    18 15 Отговор
    Само тя не вдена, че става въпрос за полковник Гондяев!?!?

    15:59 14.07.2026

  • 4 Наблюдател

    18 20 Отговор
    Ние сме дали православието на руснаците. Ние сме ги изкарали от землянките и са станали хора. Не съм чул никога руснаците да защитят България или Българската Църква. Защо ние, отново като някакви слуги ,ще защитаваме чужд за нас патриарх??? Ние нямаме ли си Патриарх на Българската Православна Църква ?!?!?

    Коментиран от #12

    16:00 14.07.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Поръсен с джоджен

    10 6 Отговор
    Не ни трябва патриарх да създава анти-европейска реторика, то тя комисията сама си я създава с чат контрол-а и електронното евро...
    Мерси все пак

    16:01 14.07.2026

  • 7 Последния Софиянец

    13 5 Отговор
    Великата Българска цивилизация на основата на православието и кирилицата се простира от Адриатика до Аляска.

    16:02 14.07.2026

  • 8 И ще принуди и малки и големи.

    6 7 Отговор
    Световният хегемон не мрази Русия и руснаците. Те няма да позволят Русия да загуби нито да победи. Русия е безкрайно нужна- ПСВ послужи доларът да завземе света и да замести златните стандарти и резерви, да стане международна валута в световната търговия. ВСВ послужи за същото като въведе Бретън-Уудс системата, и ЕС да стане колония на САЩ. Виетнамската война направи САЩ да направят много колонии в Азия, Латинска Америка и Арабия. Развиха до съвършенство армията, въоръжението и тайните служби, агентурата, и банките, създаването на облигации и налагането на доларът. Ако не бе китайската комунистическа заплаха, за Тайван, нямаше сега тайванците да са похарчили 1000 милиарда долара за американски облигации - финансиране на американското правителство. ЕС имат най-много закупени такива облигации. Русия е копчето за да си опичат умът в ЕС, да са още колония, а САЩ - империя. Ирак и Иран - заплаха, служат за задържане на колониализмът в Арабия. Колониалният данък е закупуване на американски облигации, а не злато. Войната в Персийският залив когато започваха 1990те, осигури евтин петрол и евтино злато, поне за десетилетие. Ако Русия реши да губи, или да печели, ще има договор който да предотврати това. ТАКА, И С ИРАН. Сего готвят нова финансова система, която ще позволи на САЩ да правят злато, облигации, без да изтичат като срок и без да плащат лихва. Така ще напечатат 200 трилиона долара - облигации - световна валута - циркулираща в светът и резерв - спестяването

    Коментиран от #41

    16:02 14.07.2026

  • 9 Поздрави

    16 1 Отговор
    Тоалетчето е супер!

    16:02 14.07.2026

  • 10 смър на еврастите

    8 7 Отговор
    в територията. уМиване с камъне кат бесни кучета за тва трансово племе

    Коментиран от #14

    16:02 14.07.2026

  • 11 Сандо

    19 1 Отговор
    Като я видя тая,а и като се сетя и за другите,и ми се иска повече никога никаква жена да не се допуска до ръководни постове.

    16:05 14.07.2026

  • 12 Абре

    10 5 Отговор

    До коментар #4 от "Наблюдател":

    Битката е между Московския православен патриарх и Вортоломей- гръкотюрменския патриарх. Това са двата клана. Още ли не си схванал.

    Коментиран от #13, #15

    16:05 14.07.2026

  • 13 не е точно така

    2 7 Отговор

    До коментар #12 от "Абре":

    Ми той Вертоломей е на сто години е патриарх от началото на 90-те. Не знам с какво се храни и какво пие този човек?

    Коментиран от #26

    16:07 14.07.2026

  • 14 Карлуково

    7 1 Отговор

    До коментар #10 от "смър на еврастите":

    Старшата сестра нали ти каза на визитацията да вземеш от по-силни те лекарства?

    Коментиран от #37

    16:07 14.07.2026

  • 15 Последния Софиянец

    11 6 Отговор

    До коментар #12 от "Абре":

    Вартоломей го е яд че шепа хора служат на гръцки а на старобългарски са стотици милиони от Полша до Канада.

    16:07 14.07.2026

  • 16 таралясник

    7 0 Отговор
    тази дали носи ъндъуеър

    16:08 14.07.2026

  • 17 Демагогията

    4 4 Отговор
    Всички засегнати от предвижданите санкции срещу руския патриарх и срещу собственика на бургаската рафинерия, сега са доволни от позицията на премиера и на радевия вънен министър в следствие на което са ентусиазирани "привърженци" на европейската политика.
    Пред заплахата да наложи Вето, европейците ги извадиха от санкционния списък, с която заплаха "българския интерес" формулиран от Радев бе постигнат от Радев. Ще очакваме каква ще е цената на това премиерско удоволствие.

    16:08 14.07.2026

  • 18 Раша на колене

    11 4 Отговор
    ВСУ активируют удары по России при помощи Пентагона

    16:08 14.07.2026

  • 19 ДрайвингПлежър

    9 6 Отговор
    То антиевропейската риторика вече е навсякъде - хората почнаха да виждат!
    а вие няма да се правите още дълго, че не виждате народа какво мисли за господарите ви!

    16:08 14.07.2026

  • 20 вертоломей интересни факти

    5 1 Отговор
    Вартоломей I (на гръцки: Η Αυτού Θειοτάτη Παναγιότης, ο Αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως, Νέας Ρώμης και Οικουμενικός Πατριάρχης, Βαρθολομαίος Α) е 270-ият вселенски патриарх и архиепископ на Константинопол, пръв сред равни между предстоятелите на православните църкви по света от 2 ноември 1991 година. Неговото седалище е в Истанбул.

    Биография

    Папа Франциск и Вартоломей I в Йерусалим.
    Вартоломей I е роден на 29 февруари 1940 година в село Зейтинликьой (на гръцки Агиос Теодорос) на остров Имброс, Турция с името Димитриос Архондонис. С турско гражданство той принадлежи към гръцкото етническо малцинство в Република Турция.

    Доктор хонорис кауза на СВУБИТ (решение на заседание на Академичния съвет на СВУБИТ, протокол № 7 / 10 септември 2007 г.)1 и на Бургаския свободен университет (решение на заседание на Академичния съвет на БСУ, протокол № 2 / 26 март 2010 г.).2

    16:08 14.07.2026

  • 21 Д-р Ментал

    15 3 Отговор
    Тази “калинка” е най-лошият избор на Радев заедно с гълъба

    16:09 14.07.2026

  • 22 Ами ние в България сме анти

    6 9 Отговор
    еvrfгеysки настроени по принцип и повечето сме за добри отношения с Русия,а не враждебни. Дреме ни за западналите евро цървули съдрани и въобще не са ни нужни,защото ни унищожиха всичко.

    Коментиран от #46

    16:11 14.07.2026

  • 23 Ако

    8 0 Отговор
    заголиш бедърце, ще ти обърна внимание

    16:12 14.07.2026

  • 24 То с теб

    8 0 Отговор
    и групата ви такава европейска реторика и класа лъха , микробиоложка , че каквото и да кажете или да сътворите е само лъжи и опити за манипулации , и обречено на провал !

    16:12 14.07.2026

  • 25 Руски ценности -глад и мизерия

    9 7 Отговор
    Крим вече е призрачен град,никой не живее там,избягаха на запад,

    Коментиран от #36, #53

    16:13 14.07.2026

  • 26 Вертоломей

    9 0 Отговор

    До коментар #13 от "не е точно така":

    скоро каза, че във всички български църкви трябва да се пее на гръцки. Иска вместо "съборна"/ както досега на старобългарски оееха/, отците да пеят "вселенска" църква. И на него да казват Вартоломей Вселенски.
    Сякаш е шев на цялата вселена/ будисти, мюсюлмани, християни....

    16:13 14.07.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Факт

    4 4 Отговор
    Велислава да се поинтересува защо в Бургас и Варна се говори на руски,защо е допуснато да има анклав на КГБ баба Камчия,там има табели забранено за българи ,в анклава баба Алино охраната рускоговорящи ходят с калашници

    16:16 14.07.2026

  • 29 Ами

    4 0 Отговор
    Мууни да взема целия свой антураж, вкл. Монахините от Монца и Проскубания Гълъб и да се измитат по-бързо.

    16:18 14.07.2026

  • 30 Външно веце

    3 3 Отговор
    България излиза от коалицията на желаещите, защото има иск за три милиарда щети от Лукойл.
    Патриархът Кирил няма нищо общо, но поне София няма да заприлича на Киев, ако конфликта ескалира.

    Коментиран от #35

    16:18 14.07.2026

  • 31 милата калинка

    4 0 Отговор
    Все още си играе на външен министър. Дано поне се е научила да глади, че се излагаме пред чужденците.

    16:20 14.07.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Анонимен

    5 5 Отговор
    Госпожо теб лично какво те кара да защитаваш руските интереси този на теб какъв ти е оставка госпожо

    16:21 14.07.2026

  • 34 Госあ

    5 1 Отговор
    Добре ! Извадиха патриарха на руската православна църква и притежателя на Лукойл от списъка, което е нещо нечувано за наведена и смачкана България от три десетилетия, но няма нужда да министъра ( с постижения повече от целия планктон взети заедно) да говори агресивно за Русия. Също ще бъде добре, Украйна ако иска газ - през Боташ ! 100% не руски, бате ! Плащат на краварската цистерна и разтоварва. А не да ми въртат пинизи.

    16:21 14.07.2026

  • 35 Анонимен

    4 2 Отговор

    До коментар #30 от "Външно веце":

    И къде отива държавата ни при Путин явно А кой я тика натам еднолично и защо

    Коментиран от #48

    16:23 14.07.2026

  • 36 Не хубаво да се лъже

    2 0 Отговор

    До коментар #25 от "Руски ценности -глад и мизерия":

    Сега погледнах какво се случва в Тайган, всички са много добре.

    16:23 14.07.2026

  • 37 Общака

    2 1 Отговор

    До коментар #14 от "Карлуково":

    Аве брат,докторите ме извикаха на визитация и си полафихме малко.КазАх им,че искам само да си пия ракията,да си бия жената и да си псувам политиците-като всички нормални хора!А иначе хапчета за моята психика няма открити,няма открити...

    16:26 14.07.2026

  • 38 Сергей Хрушчов

    5 4 Отговор
    Велислава, ама Вие сте била много глупава. Или редовно си взимате заплатата от посолството на Русия. толкова смешен министър на Външните работи не сме имали даже и при социализма

    16:26 14.07.2026

  • 39 аха ха х

    6 2 Отговор
    вънкашната министърка толкова й е пипето. Това ли успя да измисли само

    16:26 14.07.2026

  • 40 Госあ

    5 3 Отговор
    простите, провинциални петроханци, които лигат подметките на господарите си, трябва да разберат че господарите им продължават да имат диалог с руснаците. И Германия и Франция и Италия и Белгия и Нидерландия и Испания ! Иначе, да беше станало мазало. Подобно на руския газ, от който простите петроханци лишиха България и ни пратиха в обятията на турците. Айде нема нужда простите петроханци да лаят толкова срещу освободителката ни и страната събула цървулите им и вкарала електричество у кошарите им ! А ?!

    16:30 14.07.2026

  • 41 Световния нехегемон краварника,

    2 2 Отговор

    До коментар #8 от "И ще принуди и малки и големи.":

    ще бъде само регионален въшкарник и нищо повече. С войната срещу Иран не само,че не спечелиха,но и седоказаха като шемети и не на глинени,а направо без крака. Рижавия ветропоказател пуца 3 седмици по Иран и нищо,свърши пуцалките и ревна за договаряне за да му даде възможност да му направмят нови пуцалки да пуца 1-2 дни и пак за 3 месеца да се скатава като бъълясал мишок и да тръби дагаваряне,.договаряне,а иранците нищо да не знаят за това. Русия и Китай изместват краварника от хегемонията му и налагат многополюсния модел на развитие,но ние пак за кой ли път сме на страната на булката, та ще си сърбаме надробеното от последните 37 години.

    Коментиран от #45, #55

    16:32 14.07.2026

  • 42 Петрова,не знам кой те натресе на Радев,

    5 0 Отговор
    но си подавай оставката и изчезни!

    Коментиран от #51

    16:32 14.07.2026

  • 43 Роко

    3 1 Отговор
    Много хубаво лъжите! Но никой не ви вярва. Мразим ви руски подложка ги!

    16:33 14.07.2026

  • 44 Инж1

    5 1 Отговор
    Гундяев. С "У"!!! Та той не е никакъв патриарх и още по-малко монах!!! А полковник от КГБ. И просто иска да си харчи парите от швейцарските сметки....

    16:34 14.07.2026

  • 45 Госあ

    1 0 Отговор

    До коментар #41 от "Световния нехегемон краварника,":

    Не е като да не са съобщили нееднократно лидерите и на двете държави.

    16:37 14.07.2026

  • 46 Сиси

    3 2 Отговор

    До коментар #22 от "Ами ние в България сме анти":

    Не говори от името на всички, че вече ми се повдига от откачени русофили,дето не са излизали от наше село. Русофилите и Радев сте най голямото зло за държавата!

    Коментиран от #49, #52

    16:41 14.07.2026

  • 47 Громико

    1 0 Отговор
    Ето защо русофилите трябва да утилизират

    16:46 14.07.2026

  • 48 Атина Палада

    2 0 Отговор

    До коментар #35 от "Анонимен":

    Седи си спокойно на Урсула под полата:) Путин те не иска ..

    16:52 14.07.2026

  • 49 Атина Палада

    1 0 Отговор

    До коментар #46 от "Сиси":

    Той говори само от името на българите,а не от името на Ламите-Петроханци .

    16:54 14.07.2026

  • 50 Дано не се върне от Киев

    3 0 Отговор
    чочарката.

    16:54 14.07.2026

  • 51 Моряка

    1 0 Отговор

    До коментар #42 от "Петрова,не знам кой те натресе на Радев,":

    А Радев защо се остави да му натресат английска микробиоложка за външен министър?Толкова ли нямахме дипломат от кариерата?Ех,Радев,Радев,що не си стоя при самолетите .....................

    Коментиран от #59

    16:56 14.07.2026

  • 52 Моряка

    0 0 Отговор

    До коментар #46 от "Сиси":

    Сиси?От кой номер пол си?Звучиш ми нещо мръснишко.Дано да се лъжа.

    17:01 14.07.2026

  • 53 Атина Палада

    0 0 Отговор

    До коментар #25 от "Руски ценности -глад и мизерия":

    С влизането в този сайт ,поне научих географията от умните ж.ълто.паветници:))) Не бях чувала за град Крим:)

    17:01 14.07.2026

  • 54 Ха ха ха !

    0 0 Отговор
    Тя, антиевропейската риторика я има в България още от вкарването ни в този съюз! И с основание! За всички тези години в ЕС,вървим с бодри крачки към самоунищожението си,с тяхната благословия!

    Коментиран от #57

    17:06 14.07.2026

  • 55 Роко

    0 0 Отговор

    До коментар #41 от "Световния нехегемон краварника,":

    Приятелю победата на Иран отново се отлага, Тръмп пак почна да бомби гъджвите. Китай наистина се опитва да стане хегемон, но не му се отдава особенно далече е още от батковците. Само не мога да разбера защо се опитваш да лепнеш нищожната Рассия към Китай, в най - добрия случай Рассия е полу независима китайска колония

    17:14 14.07.2026

  • 56 Смехурко

    1 0 Отговор
    Тази женица е доста неподходяща за поста, който заема. А тезите й изразяват интелектуална немощ и политическо невежество!

    17:16 14.07.2026

  • 57 Роко

    0 1 Отговор

    До коментар #54 от "Ха ха ха !":

    Да наистина я има няколко идиота и политици със съмнително поведение квичат срещу ЕС.

    17:16 14.07.2026

  • 58 Феникс

    0 0 Отговор
    Ех Петрова , драга, само за това ли мислите, да запазите електората си, да се знае че аз мога да пик@м на нато и ес и без да са налагали санкции на руските попове! Мразя си ги напълно безплатно, и от сърце! И никога няма да гласувам за лумпени кои8то ги подкрепят, включително и за вас!

    17:17 14.07.2026

  • 59 Роко

    0 0 Отговор

    До коментар #51 от "Моряка":

    Щото мистър кемтрейлс хал хабер си няма от самолети. Поне в политиката може да блесне там са все идиоти като него. Тиквоча, Копейката, Командира, Шиши и т.н.

    17:20 14.07.2026

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