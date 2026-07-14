Велислава Петрова: Санкции срещу руския патриарх Кирил щяха да създадат антиевропейска реторика в България

България може да изиграе важна роля за гарантирането на енергийните доставки за Украйна през предстоящата зима, тъй като разполага с възможност да увеличи значително количествата газ, доставяни по маршрута към страната. Това заяви министърът на външните работи Велислава Петрова в интервю за „Евронюз“, предаде БТА.
Утре тя заминава на посещение в Киев, където укрепването на сътрудничеството в областта на енергетиката ще бъде сред основните теми на разговорите.
„Разглеждаме начини да подкрепим Украйна по начин, който е взаимно изгоден както за нас, така и за целия регион, и да укрепим енергийната сигурност на региона“, каза Петрова. Тя добави, че се надява до утре да бъде постигнато и споразумение по 21-вия пакет санкции на ЕС срещу Русия.
„За мен е важно да определим каква може да бъде ролята на България – както в краткосрочен план да осигури необходимата подкрепа за Украйна през зимата, така и в дългосрочен план това да се превърне в път за по-активно участие на България във възстановяването на страната“, заяви външният министър.
Тя подчерта, че не се притеснява да пристигне в Киев „с празни ръце“, а е съсредоточена върху това как България и Украйна могат да работят по-ефективно заедно за преодоляване на предстоящите предизвикателства.
Петрова уточни, че разговорите все още са на етап оценка на краткосрочните нужди на Украйна и на възможностите за разширяване на сътрудничеството в средносрочен и дългосрочен план. Техническите аспекти на темата се обсъждат между компетентните институции, включително министерствата на енергетиката на двете страни.
Министърът коментира и отпадането на санкциите срещу руския патриарх Кирил, за което България настояваше, въпреки че осъжда всяко „насърчаване на агресия“.
„Всеки, който насърчава по-нататъшна ескалация вместо мир, е фигура, която не можем да подкрепим, но това не означава, че трябва да му бъдат налагани санкции“, каза Петрова.
По думите ѝ санкции, които имат единствено символичен характер, без да оказват реално икономическо въздействие върху Русия, могат да породят обратен ефект.
„Когато имате санкции, които са чисто символична мярка, но нямат икономически последици за Русия, рискувате в страна, която е източноправославна, каквато е България, да създадете среда за надигане на антиевропейска реторика или усещане, че се намесваме в църковните дела, или дори да превърнете някого в мъченик, след като е бил обвиняван в разпространяване на пропаганда“, добави тя.
Петрова отбеляза, че пакетът със санкции вече е в такъв вид, че България може да го подкрепи, и изрази надежда скоро да бъде постигнато съгласие и с останалите държави членки, които все още имат резерви.
По отношение на обсъжданите в ЕС ограничителни мерки срещу търговията с незаконните еврейски селища Петрова посочи, че държавите членки за първи път разглеждат общ набор от варианти, макар все още да няма конкретно предложение.
Мерките се оценяват през призмата на „темите и целите, по които сме единни като съюз – всички искаме подобряване на хуманитарната ситуация и всички подкрепяме решението за две държави“, обясни тя.
В същото време Петрова изрази съмнение, че санкции срещу заселниците биха довели до реално подобрение на хуманитарната ситуация.
„Подхождаме много прагматично и се питаме какъв е сегашният мащаб на търговията от тези региони. В случая с България той е минимален, ако въобще съществува“, каза тя.
Според министъра на европейско равнище все още липсва конкретно предложение с ясна правна основа, включително по въпроса дали решенията следва да се приемат с единодушие, или с квалифицирано мнозинство, което създава напрежение в рамките на Съвета на ЕС.
Петрова изрази надежда, че скоро ще има яснота по този въпрос. Дотогава ще бъде подкрепяна всяка инициатива, която може да допринесе за подобряване на хуманитарната ситуация, без да се ограничава възможността на Европа да продължи да играе активна роля в региона.
„Израел продължава да бъде важен партньор и трябва да намерим продуктивни начини за взаимодействие с Израел, да избегнем по-нататъшна ескалация в региона и да подкрепим усилията за намиране на устойчив мир“, заяви Петрова.
Тя обаче подчерта, че България и Европа са наясно с нарастващите хуманитарни нужди и тежката ситуация на място.
„Когато сме виждали прекомерна употреба на сила или, както казах, тежка хуманитарна ситуация, сме изразявали критиките си и сме ги отправяли директно към Израел“, посочи министърът.
По думите ѝ всяка мярка трябва да бъде оценявана според това дали ще насърчи Израел да съдейства за подобряване на хуманитарната ситуация, да участва в бъдещи мирни усилия и да ограничи влиянието на „Хамас“.
„Става дума повече за постигането на устойчив мир, отколкото за отделни символични мерки в едната или другата посока“, заключи Петрова.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 честен ционист
15:56 14.07.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Инж1
15:59 14.07.2026
4 Наблюдател
Коментиран от #12
16:00 14.07.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Поръсен с джоджен
Мерси все пак
16:01 14.07.2026
7 Последния Софиянец
16:02 14.07.2026
8 И ще принуди и малки и големи.
Коментиран от #41
16:02 14.07.2026
9 Поздрави
16:02 14.07.2026
10 смър на еврастите
Коментиран от #14
16:02 14.07.2026
11 Сандо
16:05 14.07.2026
12 Абре
До коментар #4 от "Наблюдател":Битката е между Московския православен патриарх и Вортоломей- гръкотюрменския патриарх. Това са двата клана. Още ли не си схванал.
Коментиран от #13, #15
16:05 14.07.2026
13 не е точно така
До коментар #12 от "Абре":Ми той Вертоломей е на сто години е патриарх от началото на 90-те. Не знам с какво се храни и какво пие този човек?
Коментиран от #26
16:07 14.07.2026
14 Карлуково
До коментар #10 от "смър на еврастите":Старшата сестра нали ти каза на визитацията да вземеш от по-силни те лекарства?
Коментиран от #37
16:07 14.07.2026
15 Последния Софиянец
До коментар #12 от "Абре":Вартоломей го е яд че шепа хора служат на гръцки а на старобългарски са стотици милиони от Полша до Канада.
16:07 14.07.2026
16 таралясник
16:08 14.07.2026
17 Демагогията
Пред заплахата да наложи Вето, европейците ги извадиха от санкционния списък, с която заплаха "българския интерес" формулиран от Радев бе постигнат от Радев. Ще очакваме каква ще е цената на това премиерско удоволствие.
16:08 14.07.2026
18 Раша на колене
16:08 14.07.2026
19 ДрайвингПлежър
а вие няма да се правите още дълго, че не виждате народа какво мисли за господарите ви!
16:08 14.07.2026
20 вертоломей интересни факти
Биография
Папа Франциск и Вартоломей I в Йерусалим.
Вартоломей I е роден на 29 февруари 1940 година в село Зейтинликьой (на гръцки Агиос Теодорос) на остров Имброс, Турция с името Димитриос Архондонис. С турско гражданство той принадлежи към гръцкото етническо малцинство в Република Турция.
Доктор хонорис кауза на СВУБИТ (решение на заседание на Академичния съвет на СВУБИТ, протокол № 7 / 10 септември 2007 г.)1 и на Бургаския свободен университет (решение на заседание на Академичния съвет на БСУ, протокол № 2 / 26 март 2010 г.).2
16:08 14.07.2026
21 Д-р Ментал
16:09 14.07.2026
22 Ами ние в България сме анти
Коментиран от #46
16:11 14.07.2026
23 Ако
16:12 14.07.2026
24 То с теб
16:12 14.07.2026
25 Руски ценности -глад и мизерия
Коментиран от #36, #53
16:13 14.07.2026
26 Вертоломей
До коментар #13 от "не е точно така":скоро каза, че във всички български църкви трябва да се пее на гръцки. Иска вместо "съборна"/ както досега на старобългарски оееха/, отците да пеят "вселенска" църква. И на него да казват Вартоломей Вселенски.
Сякаш е шев на цялата вселена/ будисти, мюсюлмани, християни....
16:13 14.07.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Факт
16:16 14.07.2026
29 Ами
16:18 14.07.2026
30 Външно веце
Патриархът Кирил няма нищо общо, но поне София няма да заприлича на Киев, ако конфликта ескалира.
Коментиран от #35
16:18 14.07.2026
31 милата калинка
16:20 14.07.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Анонимен
16:21 14.07.2026
34 Госあ
16:21 14.07.2026
35 Анонимен
До коментар #30 от "Външно веце":И къде отива държавата ни при Путин явно А кой я тика натам еднолично и защо
Коментиран от #48
16:23 14.07.2026
36 Не хубаво да се лъже
До коментар #25 от "Руски ценности -глад и мизерия":Сега погледнах какво се случва в Тайган, всички са много добре.
16:23 14.07.2026
37 Общака
До коментар #14 от "Карлуково":Аве брат,докторите ме извикаха на визитация и си полафихме малко.КазАх им,че искам само да си пия ракията,да си бия жената и да си псувам политиците-като всички нормални хора!А иначе хапчета за моята психика няма открити,няма открити...
16:26 14.07.2026
38 Сергей Хрушчов
16:26 14.07.2026
39 аха ха х
16:26 14.07.2026
40 Госあ
16:30 14.07.2026
41 Световния нехегемон краварника,
До коментар #8 от "И ще принуди и малки и големи.":ще бъде само регионален въшкарник и нищо повече. С войната срещу Иран не само,че не спечелиха,но и седоказаха като шемети и не на глинени,а направо без крака. Рижавия ветропоказател пуца 3 седмици по Иран и нищо,свърши пуцалките и ревна за договаряне за да му даде възможност да му направмят нови пуцалки да пуца 1-2 дни и пак за 3 месеца да се скатава като бъълясал мишок и да тръби дагаваряне,.договаряне,а иранците нищо да не знаят за това. Русия и Китай изместват краварника от хегемонията му и налагат многополюсния модел на развитие,но ние пак за кой ли път сме на страната на булката, та ще си сърбаме надробеното от последните 37 години.
Коментиран от #45, #55
16:32 14.07.2026
42 Петрова,не знам кой те натресе на Радев,
Коментиран от #51
16:32 14.07.2026
43 Роко
16:33 14.07.2026
44 Инж1
16:34 14.07.2026
45 Госあ
До коментар #41 от "Световния нехегемон краварника,":Не е като да не са съобщили нееднократно лидерите и на двете държави.
16:37 14.07.2026
46 Сиси
До коментар #22 от "Ами ние в България сме анти":Не говори от името на всички, че вече ми се повдига от откачени русофили,дето не са излизали от наше село. Русофилите и Радев сте най голямото зло за държавата!
Коментиран от #49, #52
16:41 14.07.2026
47 Громико
16:46 14.07.2026
48 Атина Палада
До коментар #35 от "Анонимен":Седи си спокойно на Урсула под полата:) Путин те не иска ..
16:52 14.07.2026
49 Атина Палада
До коментар #46 от "Сиси":Той говори само от името на българите,а не от името на Ламите-Петроханци .
16:54 14.07.2026
50 Дано не се върне от Киев
16:54 14.07.2026
51 Моряка
До коментар #42 от "Петрова,не знам кой те натресе на Радев,":А Радев защо се остави да му натресат английска микробиоложка за външен министър?Толкова ли нямахме дипломат от кариерата?Ех,Радев,Радев,що не си стоя при самолетите .....................
Коментиран от #59
16:56 14.07.2026
52 Моряка
До коментар #46 от "Сиси":Сиси?От кой номер пол си?Звучиш ми нещо мръснишко.Дано да се лъжа.
17:01 14.07.2026
53 Атина Палада
До коментар #25 от "Руски ценности -глад и мизерия":С влизането в този сайт ,поне научих географията от умните ж.ълто.паветници:))) Не бях чувала за град Крим:)
17:01 14.07.2026
54 Ха ха ха !
Коментиран от #57
17:06 14.07.2026
55 Роко
До коментар #41 от "Световния нехегемон краварника,":Приятелю победата на Иран отново се отлага, Тръмп пак почна да бомби гъджвите. Китай наистина се опитва да стане хегемон, но не му се отдава особенно далече е още от батковците. Само не мога да разбера защо се опитваш да лепнеш нищожната Рассия към Китай, в най - добрия случай Рассия е полу независима китайска колония
17:14 14.07.2026
56 Смехурко
17:16 14.07.2026
57 Роко
До коментар #54 от "Ха ха ха !":Да наистина я има няколко идиота и политици със съмнително поведение квичат срещу ЕС.
17:16 14.07.2026
58 Феникс
17:17 14.07.2026
59 Роко
До коментар #51 от "Моряка":Щото мистър кемтрейлс хал хабер си няма от самолети. Поне в политиката може да блесне там са все идиоти като него. Тиквоча, Копейката, Командира, Шиши и т.н.
17:20 14.07.2026