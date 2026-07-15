"Украински дронове удариха 20 руски кораба в Черно море"

Украински дронове са поразили през нощта 20 руски плавателни съда в Черно море, включително 17 петролни танкера, съобщи днес командващият Силите за безпилотни системи на Украйна Роберт Бровди, цитиран от Ройтерс, предаде БТА.
В публикация в Телеграм Бровди заяви, че сред поразените цели има два газови танкера и един влекач.
Руската противовъздушна отбрана е прехванала и унищожила 93 украински дрона над руски региони през изминалата, както и над акваториите на Азовско и Черно море, през изминалата нощ, съобщи Министерството на отбраната на Русия, цитирано от ТАСС.
„През нощта, в периода от 20:00 ч. московско време на 14 юли до 07:00 ч. московско време на 15 юли, дежурните средства за противовъздушна отбрана прехванаха и унищожиха 93 украински безпилотни летателни апарата от самолетен тип над териториите на Белгородска, Брянска, Курска и Ростовска област, Московския регион, Краснодарския край, Република Крим, както и над акваториите на Азовско и Черно море“, съобщиха от Министерството на отбраната на Русия.
Ройтерс съобщава, че руските въоръжени сили са продължили през нощта ударите по украински пристанища, през които преминават товари за украинските въоръжени сили, като са поразили четири плавателни съда, съобщи днес руското министерство на отбраната.
Министерството посочи, че с високоточни оръжия, изстрелвани от самолети и ударни дронове са били поразени редица цели в пристанищата Одеса и Черноморск в Одеска област.
По негови данни са били поразени съоръжения от пристанищната инфраструктура, използвани за разтоварване на горива и смазочни материали, както и резервоари за съхранение на гориво.
В изявление руското министерство на отбраната също така съобщи, че в пристанищата Черноморск и Днепър-Буг са били поразени четири плавателни съда, превозващи товари за украинските въоръжени сили.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 удри
10:13 15.07.2026
2 Откъде
Кой, кога, и колко мъже...?!
Коментиран от #9
10:14 15.07.2026
3 Последния Софиянец
Коментиран от #26, #54
10:14 15.07.2026
4 стоян георгиев
Коментиран от #11, #38, #58
10:14 15.07.2026
5 пръц
Коментиран от #12
10:15 15.07.2026
6 Само така
10:16 15.07.2026
7 Владимир Путин, президент
10:16 15.07.2026
8 Зимата
Коментиран от #13, #14, #21, #23, #24
10:16 15.07.2026
9 стоян георгиев
До коментар #2 от "Откъде":Това са цивилни кораби превозващи суровини за крим .военен е един казва се рубин.изгоря трагично с екипажа.
10:16 15.07.2026
10 Смър на украйна
10:16 15.07.2026
11 Ничево
До коментар #4 от "стоян георгиев":Само водка да има
10:17 15.07.2026
12 Споко
До коментар #5 от "пръц":Ветерот е западен!
10:17 15.07.2026
13 стоян георгиев
До коментар #8 от "Зимата":в европа също.ще се сменят сто евро за рубла
Коментиран от #78
10:17 15.07.2026
14 Ха ха хаааааа
До коментар #8 от "Зимата":Ха ха ха хаааа
10:18 15.07.2026
15 Ще разчленя
10:18 15.07.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Гостун
Коментиран от #72
10:19 15.07.2026
18 Украинските санкции
10:19 15.07.2026
19 ха ха ха
10:21 15.07.2026
20 Инна
Съдейки по вторичната детонация, едната от целите е била доста голям склад за боеприпаси и взривни вещества, точно по време на разтоварване. Другата цел е било неизвестно предприятие. Все още няма информация. Според предварителни данни, съдейки по районите, където са възникнали пожари, ударите са засегнали както логистичен обект, така и военен обект.
Публикувани са и резултатите от вчерашните въздушни удари в Одеса. Местните подземни и мониторингови канали се свързаха с нас. Според канала „Геран Цветушая“ са унищожени петролна база и 15 цистерни с гориво – горивото вероятно е доставено от Молдова или Румъния. Унищожен е и склад за гориво.
Врагът е изпратил няколко F-16, за да свали нашите безпилотни летателни апарати. В резултат на това украинските въоръжени сили са загубили още един самолет. Освен това, според данни от мониторинг, изтребител, който е атакувал, е бил стелт Су-
Коментиран от #28, #32, #41, #46
10:21 15.07.2026
21 Хахахаха
До коментар #8 от "Зимата":Ами зимата и в масква няма да има ток.
10:21 15.07.2026
22 Ехоооо
10:22 15.07.2026
23 Майор Деянов, на всеки километър
До коментар #8 от "Зимата":"..в Украйна няма да има ток..."
Вече ПЕТА година слушаме ЩЕ, Няма Да и всякакви склонения в бъдещо несвършено време !!! Пък руснята нет бензин, нет рубли, нет ток, нет Крим 👆😆
Коментиран от #44
10:22 15.07.2026
24 Европеец
До коментар #8 от "Зимата":Е как кой-ние балъците европейци....
10:22 15.07.2026
25 Спрете с тази урко пропаганда смешни сте
Коментиран от #34
10:22 15.07.2026
26 Дори в Крим има още туристи
До коментар #3 от "Последния Софиянец":За българското черноморие не се притеснявай.
10:22 15.07.2026
27 Роки
10:23 15.07.2026
28 Инна
До коментар #20 от "Инна":Освен това, според данни от мониторинг, изтребител, който е атакувал, е бил стелт Су-57:
„Два разузнавателни самолета кръжат над морето на безопасно разстояние от противовъздушната отбрана. Там действат и два стелт изтребителя, за да не позволят на врага дори да си помисли да извика въздушна подкрепа. Колкото и да е странно, осъзнавайки, че в небето има два Су-57, украинските въоръжени сили губят желание да летят с МиГ-ове и F-16 след „Гераниумите“, съобщава каналът „Гераниум Цветушая“.
Публикувани са и кадри от моста в Затока – единственият сухопътен прелез, свързващ страните от НАТО и Украйна на юг. И той най-накрая е разрушен.
10:23 15.07.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Без име
Коментиран от #33
10:24 15.07.2026
31 Някой
Тези укри взеха да фантазират вече. Но така е - трябва да убедят менторите си от Запада, че се справят с поставените им задачи, и си заслужават парите.
10:26 15.07.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 стоян георгиев
До коментар #30 от "Без име":Потвърждават го руснаците.това достатъчно ли е?
Коментиран от #83
10:27 15.07.2026
34 Ццц
До коментар #25 от "Спрете с тази урко пропаганда смешни сте":А това "всеки ден" колко продължава бе. Не трябваше ли да продължи само 3 (Три) дни и да свърши преди Четири години и половина. Ако е само пропаганда как така продължава вече толкова време. И как така вече МИЛИОН и ПОЛОВИНА орки или гушнаха букета или станаха инвалиди за целия си останал окаян животец
10:29 15.07.2026
35 Гошо Копейката
10:29 15.07.2026
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 пешо
10:30 15.07.2026
38 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #4 от "стоян георгиев":Актуален списък с " Победи " На зеленски и бандеровска Украйна:
1 Границите от 1991
2 Границите от 2014
3 Границите от 2022
4 Контърнаступа от Лято 2023
5 пиене на кафето в Крим
6 събаряне на Кримския мост
7 Превземане на Курска АЕЦ и Замяната и, и на Курска област за Донбас
Това е накратко и за Сега само
Коментиран от #52
10:30 15.07.2026
39 СВО 1 602 дни РЕЗИЛ
10:30 15.07.2026
40 МАНГУСТАКИС
10:31 15.07.2026
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 ТОЗИ Е ИЗПЕРКАЛ
10:32 15.07.2026
43 Запознат
10:33 15.07.2026
44 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #23 от "Майор Деянов, на всеки километър":Че и си вярваш-,хахахаах.
" Луд умора нема- само се Поти."
Хахахх
Нема ток и в метрото в Киев.Хахаах.Да спят спокойно.
10:34 15.07.2026
45 Пенсионер
Коментиран от #53, #55
10:34 15.07.2026
46 БРАВО ИННА.
До коментар #20 от "Инна":Пишеш истината но ДЕМОН-кратните не разбират. Коне със капаци са.
10:34 15.07.2026
47 Простак
До коментар #41 от "Руснак без крак...":200%
10:34 15.07.2026
48 Иван
10:35 15.07.2026
49 Украински мазут
10:35 15.07.2026
50 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #41 от "Руснак без крак...":Де Бил си Ти ,щото вярваш- на
Актуален списък с " Победи " На зеленски и бандеровска Украйна:
1 Границите от 1991
2 Границите от 2014
3 Границите от 2022
4 Контърнаступа от Лято 2023
5 пиене на кафето в Крим
6 събаряне на Кримския мост
7 Превземане на Курска АЕЦ и Замяната и, и на Курска област за Донбас
Това е накратко и за Сега само
Коментиран от #57
10:35 15.07.2026
51 АБВ
Леко и с бройката !
10:36 15.07.2026
52 стоян георгиев
До коментар #38 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":Я ми кажи какви са победите на путлер? Това дето си публикувал е сборна история от руския тероризъм над украйна,но кажи какво постигна русия и най вече царя ти милиционер ?имате повече пари по добре живеете по уважавани сте по малко мъже умират на фронта?до кога ще ти обяснявам другарю комунист че украйна няма избор в тази ситуация докато русия я предизвика без причина и може да я спре всеки момент.всяка държава на света в която хората не са роби биха казали на путин да си ..е майката само в русия седят и гъчат.
Коментиран от #59, #93
10:36 15.07.2026
53 Този коментар е премахнат от модератор.
54 пРОСИЯ Е КОЧ.ИНА
До коментар #3 от "Последния Софиянец":С туризма в България е свършено отдавна заради алчнити олигарси,повечето които някак си "случайно" са и руски граждани!
Коментиран от #61
10:36 15.07.2026
55 ТИ ПЪК ТУК БЕЗ
До коментар #45 от "Пенсионер":БОМБИ ПЕНСИИТЕ НА 60% 270 ЕВРО И СЪС ГОРИВО НА 2 ЕВРО СИ БОМБОН. ЖИВЕЕШ ПО БЕДНО И ОТ ТЯХ.
10:37 15.07.2026
56 хихи
това са индиянски канута с тях превозват "Орешник"
10:38 15.07.2026
57 Руснак без крак...
До коментар #50 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":"...Актуален списък с " Победи " На зеленски.."
....още по-актуален списък с "Пабеди" на путин и русия :
1. Нет бензин
2. Нет ток
3. Нет Крим
Коментиран от #65, #66
10:38 15.07.2026
58 Инна
До коментар #4 от "стоян георгиев":Анализатори от канала Рибар са убедени, че за да отслаби атаките на полуострова и да засили отбраната в Черно море, Русия трябва да провежда ежедневни, симетрични удари срещу вражеската инфраструктура. Дали украинските въоръжени сили създават проблеми с корабоплаването? Ние се насочваме към зърнения коридор. Унищожават ли пристанища в Руската федерация? Удряме ли пристанища в Одеска област. Изострят ли горивната криза? Защо да не направят същото в тила с дронове? Същите тези „Гераниуми“ могат лесно да достигнат до всяко петролно депо на фронтовата линия, основното е да се прави систематично.
И такава работа вече е в ход: снощи руските въоръжени сили успешно унищожиха пристанищната инфраструктура в Черноморск, Одеска област, която се използваше за разтоварване и съхранение на военни товари и гориво. Нашите бомбардировачи „Сухой“, прикрити от изтребители, действат във водите около района – Въздушно-космическите сили систематично унищожават всичко, което би могло да бъде замесено в удари по Крим.
Сроковете, определени от Върховния главнокомандващ, са много кратки.
И така, какво е общото настроение в Крим?
Един коментар от кримчани, широко споделян във военно ориентирания Рунет, макар и груб по същество, е напълно точен – казано накратко: „Ние не сме просто глупаци – можем да се справим с това.“ И това е може би най-точното обобщение на цялата ситуация.
Коментиран от #67, #81
10:39 15.07.2026
59 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #52 от "стоян георгиев":Кое от Това което съм написал не е верно,първо отговори,тогава аз ще Ти отговоря
Коментиран от #64, #69
10:39 15.07.2026
60 Валерко
10:39 15.07.2026
61 Кой те гръмна
До коментар #54 от "пРОСИЯ Е КОЧ.ИНА":Рано, рано простак скапан?
10:39 15.07.2026
62 Бай Иван
10:40 15.07.2026
63 Хохохо
И ще погребат туризма с черно море
10:40 15.07.2026
64 Нищо не може да отговори
До коментар #59 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":Този укропомак
10:40 15.07.2026
65 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #57 от "Руснак без крак...":Искаш ли снимка от булевард в Москва в момента? От вас по работа ,мога да Ти снимам м,колко коли са по пътищата.Намери ме в Телеграм.
А до Крим кога го превзехте?
Коментиран от #73
10:41 15.07.2026
66 Ъхъъхъ
До коментар #57 от "Руснак без крак...":Хайде от Киев иди в Крим бе турбосерник
10:42 15.07.2026
67 Майор Деянов, на всеки километър
До коментар #58 от "Инна":"...Ние не сме просто глупаци..."
Така е.
Не пpocто глупаци, а pycки дypaци.
Направо мyxъли 👈😁
Коментиран от #68, #82
10:42 15.07.2026
68 Този коментар е премахнат от модератор.
69 стоян георгиев
До коментар #59 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":Всичко е верно ама нищо не доказва.русия за да увеличи територията си с 0,1%загуби 10%от боеспособното си мъжко население.опозори се пред целия свят и загуби няколко трилиона долара .за да може да ми викаш крим наш ама да се съсипе живота на цяло поколение руснаци.може ли да си толкова...п?кой го грее в москва или магадан за това че русия е окупирала крим като няма бензин работа доходи?с тая тъпа мантра колко е велика и страшна империята може да си интересен само на някой тоб.другите не ги интерасува ,даже и феновете на путлер извън русия.
Коментиран от #77, #79
10:44 15.07.2026
70 Този коментар е премахнат от модератор.
71 Този коментар е премахнат от модератор.
72 Д-р Шмрък
До коментар #17 от "Гостун":Да, в кръвта им текат ежедневно халюциногенни смески доставени от цру
10:45 15.07.2026
73 стоян георгиев
До коментар #65 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":Кво доказва тази снимка? Булеварди има даже и в бангладеш.
Коментиран от #80
10:45 15.07.2026
74 Ъъъ
Тези 20 кораба ще са като онези 40 стеатегически самолета, дето бяха "унищожени" преди време.... 🤣
10:45 15.07.2026
75 Бахтимир
10:45 15.07.2026
76 Някой
Коментиран от #84
10:45 15.07.2026
77 Този коментар е премахнат от модератор.
78 колекционер
До коментар #13 от "стоян георгиев":Така е. Рублата ще е една изчезнала валута от една бивша държава и нищо чудно по аукционите да върви по 100 евро за рубла.
Коментиран от #87
10:47 15.07.2026
79 МОТИКАТА
До коментар #69 от "стоян георгиев":C pycнак и глyпaк не се спори !!!
Направо се yдpят с мoтиката 👆😄
Коментиран от #91
10:47 15.07.2026
80 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #73 от "стоян георгиев":Логика а не е силната Ти страна ,бордюр жълт.
Щом булевард те са пълни с коли ,значи бензин има,значи пак те хващам в лъжа
Коментиран от #85
10:48 15.07.2026
81 стоян георгиев
До коментар #58 от "Инна":Русия се оправдава че като няма ток и е мизерия тя може да предизвика същото на други.това е логиката на комуниста.не как да се оправи щото е неспособен да го направи а как да напакости на другите.страхотна логика.особено сте сладки като публикувате непознати руски умници които искат да се удари одеса щото в крим нямало ток.да речеш че ако има ток в крим няма да ударят...хаха
10:48 15.07.2026
82 Какарам колело, а насреща ми €гов...о
До коментар #67 от "Майор Деянов, на всеки километър":Какви поети имало тука, настръхнах😆
10:49 15.07.2026
83 Без име
До коментар #33 от "стоян георгиев":Това не е вярно. Охлюв.
Коментиран от #88
10:49 15.07.2026
84 Владимир Путин, президент
До коментар #76 от "Някой":"...Благодарете на Зеленски..."
Благодарете на Русия и некъдърните руснаци.
Тая пропадла нация до каквото се докопа, съне 👆
Коментиран от #90
10:49 15.07.2026
85 стоян георгиев
До коментар #80 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":Така е.щом на халкидики всички огромни вили са на българи значи в България има много пари и всички са богати!ха...хах...признавам логиката ти е топ.няма мърдане!за това ти дадох пример с бангладеш ама ти живееш в москва не може да се очаква много от подобен
Коментиран от #100
10:51 15.07.2026
86 Този коментар е премахнат от модератор.
87 Още малко ви остана
До коментар #78 от "колекционер":Стига повтаря едно и също, разбрахме, че си мало... У. Ме. Н
10:52 15.07.2026
88 стоян георгиев
До коментар #83 от "Без име":Може.явно знаеш повече от руските военкори.поне романов или варгонзо ежедневно публикуват украинските удари,два майора също го прави както и други по малки военни руски блогери.дръж инкяр обаче ти си номер едно!
Коментиран от #95
10:53 15.07.2026
89 стоян георгиев
10:54 15.07.2026
90 Човек от народа
До коментар #84 от "Владимир Путин, президент":Ти виж бг тъпащината до къде те докара тебе
10:54 15.07.2026
91 стоян георгиев
До коментар #79 от "МОТИКАТА":Ме споря просто си правя шега.квп да спориш с болни хора?обидно е и за теб и за тях!
10:55 15.07.2026
92 Факт
10:55 15.07.2026
93 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #52 от "стоян георгиев":По повод обвинения а в комунизъм.
Тъй като комунистическа държава в момента е най бързо напредааща икономическа в света ,справка Китай,замислям сё ,дали да не стана комунист
Коментиран от #98
10:55 15.07.2026
94 Инна
Гледам новините по украинските канали и те се паникьосват след това, което направиха Те разбират, че ще получат отмъщение и това ще бъде много, много неприятно, особено след като Путин каза, че ще отговорим асиметрично и по-енергично. Украинските канали предупреждават, че през следващите два дни могат да се случат сериозни удари, много силни, опустошителни, мощни удари срещу цели на украинските въоръжени сили.
Коментиран от #97
10:56 15.07.2026
95 Владимир Путин, президент
До коментар #88 от "стоян георгиев":Всичко най-лошо, най-гадно и мизерно, което се случва в Русия, Крим и Донбас следете в ютуб канала Цензор Нет !!! Това не е реклама, това е страшната руска реалност 👆😄😄
10:57 15.07.2026
96 Този коментар е премахнат от модератор.
97 Малката Бахама 🇧🇬
До коментар #94 от "Инна":Що ми не направиш една "супа" па русски ? 😆
10:58 15.07.2026
98 стоян георгиев
До коментар #93 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":Комуниста няма морал другарю.кво като напредва назадва..?.за да си човек морала е най важното.ти нямаш морал.самотен болен старец седящ сам в москва и пишещ глупости 25/7 в полза на един диктатор и убиец.заради липсата на морал даже не знаеш какво правиш.какъв китай какви пет лева?
10:59 15.07.2026
99 Бацо търси из дари нета педифилии
10:59 15.07.2026
100 Този коментар е премахнат от модератор.