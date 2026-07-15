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Украински дронове удариха 20 руски кораба в Черно море
  Тема: Украйна

Украински дронове удариха 20 руски кораба в Черно море

15 Юли, 2026 10:12 1 640 100

  • украйна-
  • русия-
  • черно море-
  • дронове-
  • кораби-
  • роберт бровди-
  • азовско море

Руските сили са продължили през нощта ударите по украински пристанища, през които преминават товари за украинските въоръжени сили

Украински дронове удариха 20 руски кораба в Черно море - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Украински дронове са поразили през нощта 20 руски плавателни съда в Черно море, включително 17 петролни танкера, съобщи днес командващият Силите за безпилотни системи на Украйна Роберт Бровди, цитиран от Ройтерс, предаде БТА.

В публикация в Телеграм Бровди заяви, че сред поразените цели има два газови танкера и един влекач.

Руската противовъздушна отбрана е прехванала и унищожила 93 украински дрона над руски региони през изминалата, както и над акваториите на Азовско и Черно море, през изминалата нощ, съобщи Министерството на отбраната на Русия, цитирано от ТАСС.

„През нощта, в периода от 20:00 ч. московско време на 14 юли до 07:00 ч. московско време на 15 юли, дежурните средства за противовъздушна отбрана прехванаха и унищожиха 93 украински безпилотни летателни апарата от самолетен тип над териториите на Белгородска, Брянска, Курска и Ростовска област, Московския регион, Краснодарския край, Република Крим, както и над акваториите на Азовско и Черно море“, съобщиха от Министерството на отбраната на Русия.

Ройтерс съобщава, че руските въоръжени сили са продължили през нощта ударите по украински пристанища, през които преминават товари за украинските въоръжени сили, като са поразили четири плавателни съда, съобщи днес руското министерство на отбраната.

Министерството посочи, че с високоточни оръжия, изстрелвани от самолети и ударни дронове са били поразени редица цели в пристанищата Одеса и Черноморск в Одеска област.

По негови данни са били поразени съоръжения от пристанищната инфраструктура, използвани за разтоварване на горива и смазочни материали, както и резервоари за съхранение на гориво.

В изявление руското министерство на отбраната също така съобщи, че в пристанищата Черноморск и Днепър-Буг са били поразени четири плавателни съда, превозващи товари за украинските въоръжени сили.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 удри

    10 15 Отговор
    бай Постоле !

    10:13 15.07.2026

  • 2 Откъде

    30 19 Отговор
    Дваесе руски кораба в морето бе? Нали укрофашистите потопиха цялата флота на Русия!
    Кой, кога, и колко мъже...?!

    Коментиран от #9

    10:14 15.07.2026

  • 3 Последния Софиянец

    40 14 Отговор
    С туризма на нашето Черноморие е свършено.

    Коментиран от #26, #54

    10:14 15.07.2026

  • 4 стоян георгиев

    21 21 Отговор
    Другари забележете проблема се мести от азовско в черно море.лрим маш става доста скъпо начинание.днес в крим няма вода и ток,но това са леки подробности .

    Коментиран от #11, #38, #58

    10:14 15.07.2026

  • 5 пръц

    44 4 Отговор
    Значи да чакаме нови порции мазут по плажовете за по-бързо придобиване на тен от курортистите.

    Коментиран от #12

    10:15 15.07.2026

  • 6 Само така

    14 23 Отговор
    Браво!!!

    10:16 15.07.2026

  • 7 Владимир Путин, президент

    13 9 Отговор
    Движуха однако 👆😁

    10:16 15.07.2026

  • 8 Зимата

    30 20 Отговор
    в Украйна няма да има ток...! Путин предупреди че че удари енергиите им ресурси..! Бягащата тълпа към Румъния и България кой ще я храни..? Кой ще я стопли и кой ще плати лекарствата...?

    Коментиран от #13, #14, #21, #23, #24

    10:16 15.07.2026

  • 9 стоян георгиев

    15 12 Отговор

    До коментар #2 от "Откъде":

    Това са цивилни кораби превозващи суровини за крим .военен е един казва се рубин.изгоря трагично с екипажа.

    10:16 15.07.2026

  • 10 Смър на украйна

    22 21 Отговор
    и еврасите в територията. Бавно разчленяване на евро-атлантидите

    10:16 15.07.2026

  • 11 Ничево

    14 8 Отговор

    До коментар #4 от "стоян георгиев":

    Само водка да има

    10:17 15.07.2026

  • 12 Споко

    10 1 Отговор

    До коментар #5 от "пръц":

    Ветерот е западен!

    10:17 15.07.2026

  • 13 стоян георгиев

    13 14 Отговор

    До коментар #8 от "Зимата":

    в европа също.ще се сменят сто евро за рубла

    Коментиран от #78

    10:17 15.07.2026

  • 14 Ха ха хаааааа

    6 6 Отговор

    До коментар #8 от "Зимата":

    Ха ха ха хаааа

    10:18 15.07.2026

  • 15 Ще разчленя

    9 12 Отговор
    всички евраси в територията, а останалите ще ги умия със струна от пияно в Белене

    10:18 15.07.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Гостун

    13 20 Отговор
    Е.... юначен се оказа тоя украйнски народ, юначен и героичен. Личи си че във вените му тече и не малко от кръвта на нашите велики предци - Батбаяновите българи

    Коментиран от #72

    10:19 15.07.2026

  • 18 Украинските санкции

    19 15 Отговор
    Работят много по-добре от европейските.

    10:19 15.07.2026

  • 19 ха ха ха

    7 4 Отговор
    и се изказа мисирката

    10:21 15.07.2026

  • 20 Инна

    16 11 Отговор
    Интензивните и целенасочени бомбардировки над Черно море и Одеската и Николаевската области продължават вече пет дни. В големи количества летят както Въздушно-космическите сили, така и реактивни дронове с изкуствен интелект. Подземните служби и агенциите за мониторинг съобщават за поразени и унищожени цели. За съжаление има забавяне поради интернет ограничения и опити на местните разузнавателни служби да запазят всичко в тайна. Има съобщения, че ракети „Геран“, „Овод“ и „Искандер“ са унищожили F-16, пет кораба, мост през Днестър и няколко военни фабрики и логистични терминала.

    Съдейки по вторичната детонация, едната от целите е била доста голям склад за боеприпаси и взривни вещества, точно по време на разтоварване. Другата цел е било неизвестно предприятие. Все още няма информация. Според предварителни данни, съдейки по районите, където са възникнали пожари, ударите са засегнали както логистичен обект, така и военен обект.

    Публикувани са и резултатите от вчерашните въздушни удари в Одеса. Местните подземни и мониторингови канали се свързаха с нас. Според канала „Геран Цветушая“ са унищожени петролна база и 15 цистерни с гориво – горивото вероятно е доставено от Молдова или Румъния. Унищожен е и склад за гориво.
    Врагът е изпратил няколко F-16, за да свали нашите безпилотни летателни апарати. В резултат на това украинските въоръжени сили са загубили още един самолет. Освен това, според данни от мониторинг, изтребител, който е атакувал, е бил стелт Су-

    Коментиран от #28, #32, #41, #46

    10:21 15.07.2026

  • 21 Хахахаха

    14 13 Отговор

    До коментар #8 от "Зимата":

    Ами зимата и в масква няма да има ток.

    10:21 15.07.2026

  • 22 Ехоооо

    11 15 Отговор
    Голямото мръзнене през зимата ще е за руснаците, а основния им кулинарен канал ще излъчва филм на Чарли Чаплин как си вари чипиците

    10:22 15.07.2026

  • 23 Майор Деянов, на всеки километър

    13 12 Отговор

    До коментар #8 от "Зимата":

     "..в Украйна няма да има ток..."

    Вече ПЕТА година слушаме ЩЕ, Няма Да и всякакви склонения в бъдещо несвършено време !!! Пък руснята нет бензин, нет рубли, нет ток, нет Крим 👆😆

    Коментиран от #44

    10:22 15.07.2026

  • 24 Европеец

    7 6 Отговор

    До коментар #8 от "Зимата":

    Е как кой-ние балъците европейци....

    10:22 15.07.2026

  • 25 Спрете с тази урко пропаганда смешни сте

    18 11 Отговор
    Всеки ден реклама на ненормалните урко фашисти. В повече ни идвате с тези псевдо новини.

    Коментиран от #34

    10:22 15.07.2026

  • 26 Дори в Крим има още туристи

    7 8 Отговор

    До коментар #3 от "Последния Софиянец":

    За българското черноморие не се притеснявай.

    10:22 15.07.2026

  • 27 Роки

    9 14 Отговор
    НАТО ще размаже лигавия либерал Путин.

    10:23 15.07.2026

  • 28 Инна

    10 10 Отговор

    До коментар #20 от "Инна":

    Освен това, според данни от мониторинг, изтребител, който е атакувал, е бил стелт Су-57:

    „Два разузнавателни самолета кръжат над морето на безопасно разстояние от противовъздушната отбрана. Там действат и два стелт изтребителя, за да не позволят на врага дори да си помисли да извика въздушна подкрепа. Колкото и да е странно, осъзнавайки, че в небето има два Су-57, украинските въоръжени сили губят желание да летят с МиГ-ове и F-16 след „Гераниумите“, съобщава каналът „Гераниум Цветушая“.

    Публикувани са и кадри от моста в Затока – единственият сухопътен прелез, свързващ страните от НАТО и Украйна на юг. И той най-накрая е разрушен.

    10:23 15.07.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Без име

    3 6 Отговор
    Нито един независим източник не е потвърдил новината.

    Коментиран от #33

    10:24 15.07.2026

  • 31 Някой

    11 6 Отговор
    Не, не са били 20, а поне 200.
    Тези укри взеха да фантазират вече. Но така е - трябва да убедят менторите си от Запада, че се справят с поставените им задачи, и си заслужават парите.

    10:26 15.07.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 стоян георгиев

    8 5 Отговор

    До коментар #30 от "Без име":

    Потвърждават го руснаците.това достатъчно ли е?

    Коментиран от #83

    10:27 15.07.2026

  • 34 Ццц

    6 8 Отговор

    До коментар #25 от "Спрете с тази урко пропаганда смешни сте":

    А това "всеки ден" колко продължава бе. Не трябваше ли да продължи само 3 (Три) дни и да свърши преди Четири години и половина. Ако е само пропаганда как така продължава вече толкова време. И как така вече МИЛИОН и ПОЛОВИНА орки или гушнаха букета или станаха инвалиди за целия си останал окаян животец

    10:29 15.07.2026

  • 35 Гошо Копейката

    4 2 Отговор
    Да живей корпуса на ислямската революция! Аятолаха Акбар! Путин Акбар!

    10:29 15.07.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 пешо

    4 1 Отговор
    много кораб у тая русия брей

    10:30 15.07.2026

  • 38 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    5 7 Отговор

    До коментар #4 от "стоян георгиев":

    Актуален списък с " Победи " На зеленски и бандеровска Украйна:
    1 Границите от 1991
    2 Границите от 2014
    3 Границите от 2022
    4 Контърнаступа от Лято 2023
    5 пиене на кафето в Крим
    6 събаряне на Кримския мост
    7 Превземане на Курска АЕЦ и Замяната и, и на Курска област за Донбас
    Това е накратко и за Сега само

    Коментиран от #52

    10:30 15.07.2026

  • 39 СВО 1 602 дни РЕЗИЛ

    4 1 Отговор
    В Черно море май се оформи триъгълник, свързан с някакви "аномалии" както Бемудския.

    10:30 15.07.2026

  • 40 МАНГУСТАКИС

    1 1 Отговор
    АЙЙЙЙЙЙЙЙДЕЕЕЕ НА МАЗУТЕНИТЕЕ ПЕТНААА 6 ЕВРО САРИВИСААТАААААА

    10:31 15.07.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 ТОЗИ Е ИЗПЕРКАЛ

    1 4 Отговор
    КАТО СТАРЧЕТО ОТ САЩ. ЕДИНИЯТ ДЕМИ СТАРЕЦ ДРУГИЯТ НАЗОБЕН КЛОУН. БОМБЯТ ЯКО. НАРКОТО ВЗИМА ПРИМЕР ОТ СТАРЕЦА МИНА НА КОРАБИТЕ.

    10:32 15.07.2026

  • 43 Запознат

    4 0 Отговор
    Общо са 101 за 6 дена.

    10:33 15.07.2026

  • 44 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    3 3 Отговор

    До коментар #23 от "Майор Деянов, на всеки километър":

    Че и си вярваш-,хахахаах.
    " Луд умора нема- само се Поти."
    Хахахх
    Нема ток и в метрото в Киев.Хахаах.Да спят спокойно.

    10:34 15.07.2026

  • 45 Пенсионер

    6 7 Отговор
    Путин е на път да развее белия байрак, много ще му приляга или да го линчува собствения му народ.Няма да го търпят още дълго, защото под бомби и без гориво не се живее.

    Коментиран от #53, #55

    10:34 15.07.2026

  • 46 БРАВО ИННА.

    3 2 Отговор

    До коментар #20 от "Инна":

    Пишеш истината но ДЕМОН-кратните не разбират. Коне със капаци са.

    10:34 15.07.2026

  • 47 Простак

    5 4 Отговор

    До коментар #41 от "Руснак без крак...":

    200%

    10:34 15.07.2026

  • 48 Иван

    5 2 Отговор
    Тия м@лоумници ще предизвикат екокатастрофа

    10:35 15.07.2026

  • 49 Украински мазут

    4 3 Отговор
    Лапай мазут по черно море ……

    10:35 15.07.2026

  • 50 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    2 3 Отговор

    До коментар #41 от "Руснак без крак...":

    Де Бил си Ти ,щото вярваш- на
    Актуален списък с " Победи " На зеленски и бандеровска Украйна:
    1 Границите от 1991
    2 Границите от 2014
    3 Границите от 2022
    4 Контърнаступа от Лято 2023
    5 пиене на кафето в Крим
    6 събаряне на Кримския мост
    7 Превземане на Курска АЕЦ и Замяната и, и на Курска област за Донбас
    Това е накратко и за Сега само

    Коментиран от #57

    10:35 15.07.2026

  • 51 АБВ

    3 3 Отговор
    Какви танкери ? Азовско море има дълбочина от 1 /един/ до 14 метра. Какви ли "танкери" има там ?
    Леко и с бройката !

    10:36 15.07.2026

  • 52 стоян георгиев

    1 4 Отговор

    До коментар #38 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Я ми кажи какви са победите на путлер? Това дето си публикувал е сборна история от руския тероризъм над украйна,но кажи какво постигна русия и най вече царя ти милиционер ?имате повече пари по добре живеете по уважавани сте по малко мъже умират на фронта?до кога ще ти обяснявам другарю комунист че украйна няма избор в тази ситуация докато русия я предизвика без причина и може да я спре всеки момент.всяка държава на света в която хората не са роби биха казали на путин да си ..е майката само в русия седят и гъчат.

    Коментиран от #59, #93

    10:36 15.07.2026

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 пРОСИЯ Е КОЧ.ИНА

    1 3 Отговор

    До коментар #3 от "Последния Софиянец":

    С туризма в България е свършено отдавна заради алчнити олигарси,повечето които някак си "случайно" са и руски граждани!

    Коментиран от #61

    10:36 15.07.2026

  • 55 ТИ ПЪК ТУК БЕЗ

    3 1 Отговор

    До коментар #45 от "Пенсионер":

    БОМБИ ПЕНСИИТЕ НА 60% 270 ЕВРО И СЪС ГОРИВО НА 2 ЕВРО СИ БОМБОН. ЖИВЕЕШ ПО БЕДНО И ОТ ТЯХ.

    10:37 15.07.2026

  • 56 хихи

    0 0 Отговор
    Русия няма кораби....
    това са индиянски канута с тях превозват "Орешник"

    10:38 15.07.2026

  • 57 Руснак без крак...

    3 0 Отговор

    До коментар #50 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    "...Актуален списък с " Победи " На зеленски.."

    ....още по-актуален списък с "Пабеди" на путин и русия :

    1. Нет бензин
    2. Нет ток
    3. Нет Крим

    Коментиран от #65, #66

    10:38 15.07.2026

  • 58 Инна

    0 1 Отговор

    До коментар #4 от "стоян георгиев":

    Анализатори от канала Рибар са убедени, че за да отслаби атаките на полуострова и да засили отбраната в Черно море, Русия трябва да провежда ежедневни, симетрични удари срещу вражеската инфраструктура. Дали украинските въоръжени сили създават проблеми с корабоплаването? Ние се насочваме към зърнения коридор. Унищожават ли пристанища в Руската федерация? Удряме ли пристанища в Одеска област. Изострят ли горивната криза? Защо да не направят същото в тила с дронове? Същите тези „Гераниуми“ могат лесно да достигнат до всяко петролно депо на фронтовата линия, основното е да се прави систематично.

    И такава работа вече е в ход: снощи руските въоръжени сили успешно унищожиха пристанищната инфраструктура в Черноморск, Одеска област, която се използваше за разтоварване и съхранение на военни товари и гориво. Нашите бомбардировачи „Сухой“, прикрити от изтребители, действат във водите около района – Въздушно-космическите сили систематично унищожават всичко, което би могло да бъде замесено в удари по Крим.
    Сроковете, определени от Върховния главнокомандващ, са много кратки.

    И така, какво е общото настроение в Крим?

    Един коментар от кримчани, широко споделян във военно ориентирания Рунет, макар и груб по същество, е напълно точен – казано накратко: „Ние не сме просто глупаци – можем да се справим с това.“ И това е може би най-точното обобщение на цялата ситуация.

    Коментиран от #67, #81

    10:39 15.07.2026

  • 59 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    1 1 Отговор

    До коментар #52 от "стоян георгиев":

    Кое от Това което съм написал не е верно,първо отговори,тогава аз ще Ти отговоря

    Коментиран от #64, #69

    10:39 15.07.2026

  • 60 Валерко

    0 0 Отговор
    Чудесно! Още мазут за мутрите по черноморието!

    10:39 15.07.2026

  • 61 Кой те гръмна

    0 1 Отговор

    До коментар #54 от "пРОСИЯ Е КОЧ.ИНА":

    Рано, рано простак скапан?

    10:39 15.07.2026

  • 62 Бай Иван

    1 1 Отговор
    Когато Окраинците удрят кораби те винаги са военни, а руснаците вчера удариха три кораба в Адеса те са цивилни едва ли не туристически! Смях голям !

    10:40 15.07.2026

  • 63 Хохохо

    0 0 Отговор
    Укрите ще предизвикат екологична катастрофа
    И ще погребат туризма с черно море

    10:40 15.07.2026

  • 64 Нищо не може да отговори

    2 1 Отговор

    До коментар #59 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Този укропомак

    10:40 15.07.2026

  • 65 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    1 2 Отговор

    До коментар #57 от "Руснак без крак...":

    Искаш ли снимка от булевард в Москва в момента? От вас по работа ,мога да Ти снимам м,колко коли са по пътищата.Намери ме в Телеграм.
    А до Крим кога го превзехте?

    Коментиран от #73

    10:41 15.07.2026

  • 66 Ъхъъхъ

    2 1 Отговор

    До коментар #57 от "Руснак без крак...":

    Хайде от Киев иди в Крим бе турбосерник

    10:42 15.07.2026

  • 67 Майор Деянов, на всеки километър

    4 1 Отговор

    До коментар #58 от "Инна":

    "...Ние не сме просто глупаци..."

    Така е.
    Не пpocто глупаци, а pycки дypaци.
    Направо мyxъли 👈😁

    Коментиран от #68, #82

    10:42 15.07.2026

  • 68 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 69 стоян георгиев

    3 1 Отговор

    До коментар #59 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Всичко е верно ама нищо не доказва.русия за да увеличи територията си с 0,1%загуби 10%от боеспособното си мъжко население.опозори се пред целия свят и загуби няколко трилиона долара .за да може да ми викаш крим наш ама да се съсипе живота на цяло поколение руснаци.може ли да си толкова...п?кой го грее в москва или магадан за това че русия е окупирала крим като няма бензин работа доходи?с тая тъпа мантра колко е велика и страшна империята може да си интересен само на някой тоб.другите не ги интерасува ,даже и феновете на путлер извън русия.

    Коментиран от #77, #79

    10:44 15.07.2026

  • 70 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 71 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 72 Д-р Шмрък

    1 0 Отговор

    До коментар #17 от "Гостун":

    Да, в кръвта им текат ежедневно халюциногенни смески доставени от цру

    10:45 15.07.2026

  • 73 стоян георгиев

    1 0 Отговор

    До коментар #65 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Кво доказва тази снимка? Булеварди има даже и в бангладеш.

    Коментиран от #80

    10:45 15.07.2026

  • 74 Ъъъ

    2 2 Отговор
    "Украински дронове удариха 20 руски кораба в Черно море"

    Тези 20 кораба ще са като онези 40 стеатегически самолета, дето бяха "унищожени" преди време.... 🤣

    10:45 15.07.2026

  • 75 Бахтимир

    2 1 Отговор
    Най-лошо се лъже при лов и риболов.... 20 кораба за 1 нощ ?! Това на коя игра точно го направиха ??

    10:45 15.07.2026

  • 76 Някой

    1 2 Отговор
    После защо имало мазут по Черноморието. Благодарете на Зеленски. Като нищо огромна част да не са руски кораби. И където бяха договорили да не се обстрелват търговски кораби и за коридори. Е сега повече трудно ще излезе кораб от Украйна. По-скоро Одеса, града създаден края на 18 век от Русия като военноморска крепост срещу Османската империя. Украйна се появява чак след ПСВ и не достига Черно море.

    Коментиран от #84

    10:45 15.07.2026

  • 77 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 78 колекционер

    3 1 Отговор

    До коментар #13 от "стоян георгиев":

    Така е. Рублата ще е една изчезнала валута от една бивша държава и нищо чудно по аукционите да върви по 100 евро за рубла.

    Коментиран от #87

    10:47 15.07.2026

  • 79 МОТИКАТА

    1 1 Отговор

    До коментар #69 от "стоян георгиев":

    C pycнак и глyпaк не се спори !!!
    Направо се yдpят с мoтиката 👆😄

    Коментиран от #91

    10:47 15.07.2026

  • 80 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    2 0 Отговор

    До коментар #73 от "стоян георгиев":

    Логика а не е силната Ти страна ,бордюр жълт.
    Щом булевард те са пълни с коли ,значи бензин има,значи пак те хващам в лъжа

    Коментиран от #85

    10:48 15.07.2026

  • 81 стоян георгиев

    0 0 Отговор

    До коментар #58 от "Инна":

    Русия се оправдава че като няма ток и е мизерия тя може да предизвика същото на други.това е логиката на комуниста.не как да се оправи щото е неспособен да го направи а как да напакости на другите.страхотна логика.особено сте сладки като публикувате непознати руски умници които искат да се удари одеса щото в крим нямало ток.да речеш че ако има ток в крим няма да ударят...хаха

    10:48 15.07.2026

  • 82 Какарам колело, а насреща ми €гов...о

    1 0 Отговор

    До коментар #67 от "Майор Деянов, на всеки километър":

    Какви поети имало тука, настръхнах😆

    10:49 15.07.2026

  • 83 Без име

    0 0 Отговор

    До коментар #33 от "стоян георгиев":

    Това не е вярно. Охлюв.

    Коментиран от #88

    10:49 15.07.2026

  • 84 Владимир Путин, президент

    3 0 Отговор

    До коментар #76 от "Някой":

    "...Благодарете на Зеленски..."

    Благодарете на Русия и некъдърните руснаци.
    Тая пропадла нация до каквото се докопа, съне 👆

    Коментиран от #90

    10:49 15.07.2026

  • 85 стоян георгиев

    2 2 Отговор

    До коментар #80 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Така е.щом на халкидики всички огромни вили са на българи значи в България има много пари и всички са богати!ха...хах...признавам логиката ти е топ.няма мърдане!за това ти дадох пример с бангладеш ама ти живееш в москва не може да се очаква много от подобен

    Коментиран от #100

    10:51 15.07.2026

  • 86 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 87 Още малко ви остана

    1 1 Отговор

    До коментар #78 от "колекционер":

    Стига повтаря едно и също, разбрахме, че си мало... У. Ме. Н

    10:52 15.07.2026

  • 88 стоян георгиев

    0 1 Отговор

    До коментар #83 от "Без име":

    Може.явно знаеш повече от руските военкори.поне романов или варгонзо ежедневно публикуват украинските удари,два майора също го прави както и други по малки военни руски блогери.дръж инкяр обаче ти си номер едно!

    Коментиран от #95

    10:53 15.07.2026

  • 89 стоян георгиев

    3 0 Отговор
    Браво! Интернет победите на Зеля нямат край 😂 всеки ден нова измислят! А сега нека се върнем към реалността 😉

    10:54 15.07.2026

  • 90 Човек от народа

    2 0 Отговор

    До коментар #84 от "Владимир Путин, президент":

    Ти виж бг тъпащината до къде те докара тебе

    10:54 15.07.2026

  • 91 стоян георгиев

    0 0 Отговор

    До коментар #79 от "МОТИКАТА":

    Ме споря просто си правя шега.квп да спориш с болни хора?обидно е и за теб и за тях!

    10:55 15.07.2026

  • 92 Факт

    1 0 Отговор
    Прус Тиа приключи, агония е тва руша агония

    10:55 15.07.2026

  • 93 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    0 0 Отговор

    До коментар #52 от "стоян георгиев":

    По повод обвинения а в комунизъм.
    Тъй като комунистическа държава в момента е най бързо напредааща икономическа в света ,справка Китай,замислям сё ,дали да не стана комунист

    Коментиран от #98

    10:55 15.07.2026

  • 94 Инна

    0 1 Отговор
    Политологът Александър Семченко:

    Гледам новините по украинските канали и те се паникьосват след това, което направиха Те разбират, че ще получат отмъщение и това ще бъде много, много неприятно, особено след като Путин каза, че ще отговорим асиметрично и по-енергично. Украинските канали предупреждават, че през следващите два дни могат да се случат сериозни удари, много силни, опустошителни, мощни удари срещу цели на украинските въоръжени сили.

    Коментиран от #97

    10:56 15.07.2026

  • 95 Владимир Путин, президент

    2 0 Отговор

    До коментар #88 от "стоян георгиев":

    Всичко най-лошо, най-гадно и мизерно, което се случва в Русия, Крим и Донбас следете в ютуб канала Цензор Нет !!! Това не е реклама, това е страшната руска реалност 👆😄😄

    10:57 15.07.2026

  • 96 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 97 Малката Бахама 🇧🇬

    1 0 Отговор

    До коментар #94 от "Инна":

    Що ми не направиш една "супа" па русски ? 😆

    10:58 15.07.2026

  • 98 стоян георгиев

    0 0 Отговор

    До коментар #93 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Комуниста няма морал другарю.кво като напредва назадва..?.за да си човек морала е най важното.ти нямаш морал.самотен болен старец седящ сам в москва и пишещ глупости 25/7 в полза на един диктатор и убиец.заради липсата на морал даже не знаеш какво правиш.какъв китай какви пет лева?

    10:59 15.07.2026

  • 99 Бацо търси из дари нета педифилии

    0 0 Отговор
    Аре малко по сериозно вадете мужика от бункера или двойниците че вече стана безинтересно Украине направо ги унищожиха жалките руши които стремглаво се присъединяват към ВСУ и взимат украинско гражданство и паспорти

    10:59 15.07.2026

  • 100 Този коментар е премахнат от модератор.

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