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Юлия Свириденко категорично отказа да бъде посланик на Украйна в САЩ
  Тема: Украйна

Юлия Свириденко категорично отказа да бъде посланик на Украйна в САЩ

14 Юли, 2026 16:25 1 110 21

  • украйна-
  • юлия свириденко-
  • сащ-
  • володимир зеленски-
  • киев

Върховната рада на Украйна прие оставката на премиера Свириденко и кабинета ѝ

Юлия Свириденко категорично отказа да бъде посланик на Украйна в САЩ - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Досегашният министър-председател на Украйна Юлия Свириденко категорично отказа да поеме поста на посланик на страната в САЩ.

Информацията беше потвърдена от украински медии и източници от Офиса на президента Володимир Зеленски, броени часове след като Върховната рада официално гласува оставката на нейния кабинет. Свириденко трябваше да замени на дипломатическата позиция Олга Стефанишина, която се оттегли след мащабен корупционен скандал.

Според източници на авторитетното издание „Украинска правда“, Свириденко е реагирала с „остър отказ“ на предложението да замине за Вашингтон. Близки до нея политически фигури споделят, че тя все още обмисля бъдещите си планове след работата в правителството и няма намерение да се впуска в дипломатическа кариера преди есента.

Тази позиция изненада Офиса на президента, тъй като първоначалният план за правителствено преструктуриране предвиждаше именно Свириденко да оглави мисията в САЩ заради добрите ѝ отношения с администрацията във Вашингтон.

Украинската Върховна рада прие оставката на премиера Юлия Свириденко, а с това и на целия ѝ кабинет, предаде Укринформ. Оставката бе утвърдена с 258 гласа "за" срещу 226 "против". За одобрението ѝ бе необходимо обикновено мнозинство, отбелязва Ройтерс.

По време на речта си пред парламента Свириденко благодари на депутатите и правителствените служби за тяхното сътрудничество през изминалата година, на президента Володимир Зеленски за доверието, на украинския народ за неговата вяра и неуморна работа, а на украинската армия за защитата на Украйна, посочва агенция Укринформ.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 СвириДенко

    8 3 Отговор
    На Тръмп отказвам да свиря!

    16:27 14.07.2026

  • 2 честен ционист

    6 2 Отговор
    Юлия трябва да смени Олеся.

    Коментиран от #14

    16:27 14.07.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Сето Кайба

    10 3 Отговор
    Да дойде в БГ да смени другата свирачка сексоложка.

    16:29 14.07.2026

  • 5 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    10 2 Отговор
    Агонията на една местност....

    Коментиран от #17

    16:29 14.07.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Браво

    6 4 Отговор
    Жена един път с характер.

    16:30 14.07.2026

  • 8 Дзак

    11 1 Отговор
    Малко унизително е от премиер да стане посланик.

    16:31 14.07.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Е все пак

    7 3 Отговор
    В укрия има някакво гласуване
    Макар и на оставки

    А нелегетимко кога знае ли се

    16:32 14.07.2026

  • 11 Гоце Делчев

    5 1 Отговор
    До Световния Елит- бе четете ги тия коментари под статиите за ваш коректив, защо ги пише народа, пък и изводи си правете за кво ставате.

    16:33 14.07.2026

  • 12 хехе

    6 4 Отговор
    Да отива в Русия хем там ще говори на родния си език.

    Коментиран от #18

    16:35 14.07.2026

  • 13 Свириденко е високо ниво

    10 4 Отговор
    Юдео-хазарският наркоман, който повече от две години озурпура президентската власт - наркоЗеленски - е силно и неприятно изненадан.

    16:36 14.07.2026

  • 14 Ще стане

    3 0 Отговор

    До коментар #2 от "честен ционист":

    Когато ти смениш Нетаняху.

    16:39 14.07.2026

  • 15 Механик

    10 1 Отговор
    Обидена е. Нищо. Ще падне от прозореца или ще и се разкъса аортата като на Линдзи (да е жив и здрав)

    Коментиран от #21

    16:40 14.07.2026

  • 16 Мишел

    1 6 Отговор
    Украинските ВМС потопиха руския патрулен кораб "Изумруд" на ФСБ край Новоросийск. Военноморските сили на Украйна потвърдиха на 14 юли унищожаването на руския граничен патрулен кораб „Изумруд“ на Федералната служба за сигурност (ФСБ). Успешната атака е извършена с морския безпилотен комплекс „Сарган-3000“ в близост до Новоросийск.

    Коментиран от #20

    16:47 14.07.2026

  • 17 Антирашист 1603

    1 5 Отговор

    До коментар #5 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Правилното заглавие е агонията на националолигархията в русия !

    16:47 14.07.2026

  • 18 Антирашист 1604

    3 1 Отговор

    До коментар #12 от "хехе":

    Национализма е един от критериите на фашистка държава !

    16:50 14.07.2026

  • 19 Ъъъ

    6 1 Отговор
    Между другото, Греъм е починал в Киев, а не в дома си, както твърдят от Обора.

    16:52 14.07.2026

  • 20 млад еврас

    4 0 Отговор

    До коментар #16 от "Мишел":

    Укрите много отдавна нямат флот, ако нещо е унищожено е от морски дрон, самолет или квото и да е но не и от флот.

    16:52 14.07.2026

  • 21 Антирашист 1606

    0 4 Отговор

    До коментар #15 от "Механик":

    Това не е просия, там скачането от прозорците е въпрос на държавна политика. Не се опитвай да пришиеш рашистките методи в Украйна.

    16:55 14.07.2026

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