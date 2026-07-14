Юлия Свириденко категорично отказа да бъде посланик на Украйна в САЩ

Досегашният министър-председател на Украйна Юлия Свириденко категорично отказа да поеме поста на посланик на страната в САЩ.

Информацията беше потвърдена от украински медии и източници от Офиса на президента Володимир Зеленски, броени часове след като Върховната рада официално гласува оставката на нейния кабинет. Свириденко трябваше да замени на дипломатическата позиция Олга Стефанишина, която се оттегли след мащабен корупционен скандал.

Според източници на авторитетното издание „Украинска правда“, Свириденко е реагирала с „остър отказ“ на предложението да замине за Вашингтон. Близки до нея политически фигури споделят, че тя все още обмисля бъдещите си планове след работата в правителството и няма намерение да се впуска в дипломатическа кариера преди есента.

Тази позиция изненада Офиса на президента, тъй като първоначалният план за правителствено преструктуриране предвиждаше именно Свириденко да оглави мисията в САЩ заради добрите ѝ отношения с администрацията във Вашингтон.

Украинската Върховна рада прие оставката на премиера Юлия Свириденко, а с това и на целия ѝ кабинет, предаде Укринформ. Оставката бе утвърдена с 258 гласа "за" срещу 226 "против". За одобрението ѝ бе необходимо обикновено мнозинство, отбелязва Ройтерс.

По време на речта си пред парламента Свириденко благодари на депутатите и правителствените служби за тяхното сътрудничество през изминалата година, на президента Володимир Зеленски за доверието, на украинския народ за неговата вяра и неуморна работа, а на украинската армия за защитата на Украйна, посочва агенция Укринформ.