Юлия Свириденко категорично отказа да бъде посланик на Украйна в САЩ

Досегашният министър-председател на Украйна Юлия Свириденко категорично отказа да поеме поста на посланик на страната в САЩ.
Информацията беше потвърдена от украински медии и източници от Офиса на президента Володимир Зеленски, броени часове след като Върховната рада официално гласува оставката на нейния кабинет. Свириденко трябваше да замени на дипломатическата позиция Олга Стефанишина, която се оттегли след мащабен корупционен скандал.
Според източници на авторитетното издание „Украинска правда“, Свириденко е реагирала с „остър отказ“ на предложението да замине за Вашингтон. Близки до нея политически фигури споделят, че тя все още обмисля бъдещите си планове след работата в правителството и няма намерение да се впуска в дипломатическа кариера преди есента.
Тази позиция изненада Офиса на президента, тъй като първоначалният план за правителствено преструктуриране предвиждаше именно Свириденко да оглави мисията в САЩ заради добрите ѝ отношения с администрацията във Вашингтон.
Украинската Върховна рада прие оставката на премиера Юлия Свириденко, а с това и на целия ѝ кабинет, предаде Укринформ. Оставката бе утвърдена с 258 гласа "за" срещу 226 "против". За одобрението ѝ бе необходимо обикновено мнозинство, отбелязва Ройтерс.
По време на речта си пред парламента Свириденко благодари на депутатите и правителствените служби за тяхното сътрудничество през изминалата година, на президента Володимир Зеленски за доверието, на украинския народ за неговата вяра и неуморна работа, а на украинската армия за защитата на Украйна, посочва агенция Укринформ.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 СвириДенко
16:27 14.07.2026
2 честен ционист
Коментиран от #14
16:27 14.07.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Сето Кайба
16:29 14.07.2026
5 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
Коментиран от #17
16:29 14.07.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Браво
16:30 14.07.2026
8 Дзак
16:31 14.07.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Е все пак
Макар и на оставки
А нелегетимко кога знае ли се
16:32 14.07.2026
11 Гоце Делчев
16:33 14.07.2026
12 хехе
Коментиран от #18
16:35 14.07.2026
13 Свириденко е високо ниво
16:36 14.07.2026
14 Ще стане
До коментар #2 от "честен ционист":Когато ти смениш Нетаняху.
16:39 14.07.2026
15 Механик
Коментиран от #21
16:40 14.07.2026
16 Мишел
Коментиран от #20
16:47 14.07.2026
17 Антирашист 1603
До коментар #5 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":Правилното заглавие е агонията на националолигархията в русия !
16:47 14.07.2026
18 Антирашист 1604
До коментар #12 от "хехе":Национализма е един от критериите на фашистка държава !
16:50 14.07.2026
19 Ъъъ
16:52 14.07.2026
20 млад еврас
До коментар #16 от "Мишел":Укрите много отдавна нямат флот, ако нещо е унищожено е от морски дрон, самолет или квото и да е но не и от флот.
16:52 14.07.2026
21 Антирашист 1606
До коментар #15 от "Механик":Това не е просия, там скачането от прозорците е въпрос на държавна политика. Не се опитвай да пришиеш рашистките методи в Украйна.
16:55 14.07.2026