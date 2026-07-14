"Целенасочена стратегия": руските удари по болници в Украйна

Хуманитарната организация „Лекари без граници“ обвини Русия в умишлени удари по медицински заведения в Украйна. В понеделник, 13 юли, организацията, позовавайки се на собствено разследване, съобщи, че атаките срещу здравната система и медицинския персонал в Украйна са част от „целенасочена стратегия“.
„Тези удари са твърде систематични, твърде чести и твърде точни, за да бъдат случайни“, заяви координаторът на „Лекари без граници“ в Украйна Робин Мелдрам. Според него, когато болниците биват поразявани многократно или линейките биват атакувани с дронове, това е „закономерност“, зад която стои умисъл.
"Няма безопасно място за лечение"
Според доклада, озаглавен „No Safe Place to Heal“ („Няма безопасно място за лечение“), в периода от април 2022 г. до декември 2025 г. са били атакувани над 20 медицински заведения, които „Лекари без граници“ обслужват или подкрепят. Още в началото на пълномащабната руска агресия нападението срещу родилен дом в Мариупол стана водеща новина.
Четири болници, в които е работила организацията, са били разрушени, а седем пункта за спешна помощ са били принудени да преустановят дейността си. В много от останалите заведения в момента има критичен недостиг на персонал. Нараства и заплахата от така наречените FPV-дронове, които позволяват на оператора да избира целта в реално време. Такъв е например случаят от септември 2025 г., когато медицински екип в ясно обозначен автомобил е бил подложен на атака в Донецка област.
Общо ударите срещу здравната система на Украйна от началото на войната са 2 815. В по-голямата част от тези случаи са били използвани тежки оръжия, загинали са 224 души, а 902-ма са били ранени, съобщиха на свой ред от Световната здравна организация (СЗО). Тя е документирала нападенията, но отговорните за тях не се посочват, пише Евронюз.
Призив към международната общност
Целенасоченото нападение срещу медицински персонал или транспорт е военно престъпление съгласно международното хуманитарно право, подчертават от „Лекари без граници“ и в тази връзка припомнят, че преди десет години Съветът за сигурност на ООН прие резолюция 2286, осъждаща ударите срещу медицински заведения, персонал и пациенти.
„Държавите, които имат влияние върху Русия, трябва да го използват, за да постигнат прекратяване на атаките срещу медицински заведения“, настояват още от хуманитарната организация.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Пропаганда
Коментиран от #17, #55
17:52 14.07.2026
2 иван костов
17:52 14.07.2026
3 Целенасочени удари на украинските
автор Дойче Зеле
Коментиран от #32, #36
17:54 14.07.2026
4 Жожи
Коментиран от #43
17:54 14.07.2026
5 ПЪЛНИ Глупости
17:55 14.07.2026
6 Робот
17:55 14.07.2026
7 12 години
17:55 14.07.2026
8 Без име
17:56 14.07.2026
9 ЗИЛ 117
Фидел Кастро 1992 г.
Коментиран от #29, #49
17:56 14.07.2026
10 ЗИЛ 117
17:56 14.07.2026
11 ЗИЛ 117
Динамиката по години изглежда така:
2022 - 118,5 хиляди
2023 - 405,4 хиляди
2024 - 595 хиляди
2025 - 621 хиляди
Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.
17:57 14.07.2026
12 ЗИЛ 117
17:57 14.07.2026
13 теротедтипни
17:57 14.07.2026
14 ЗИЛ 117
17:57 14.07.2026
15 Крес
17:57 14.07.2026
16 ПЪЛНИ Глупости
17:58 14.07.2026
17 Целенасочени удари на укри
До коментар #1 от "Пропаганда":по полски трактористи и румънски плажуващи.
17:59 14.07.2026
18 Нема по голем русодебил
Коментиран от #22, #37
17:59 14.07.2026
19 Дойче веле както на всички
Коментиран от #50
17:59 14.07.2026
20 Кажете
18:00 14.07.2026
21 Джендър Британия 🇬🇧🏳️🌈
Гинека Филадец Карагьоз я ола ипархи сан Гинека Англия Джендър Британец Карагьоз, Джендър Карагьоз Гинека Карагьоз Влакас Апо Вулгария Ксенос поли Апо Вулгария Малакас Хазос Астегос
Избит Колец Изперкал Индианец Изфиткал Британец Карагьоз АТИНА Изперкал Карагьоз Апо Атина
Карагьоз Гинека Филадец Атина Психопат Трагедия Засранец Пещерняк развял се на Британско Българско Американско и Турско знаме
18:00 14.07.2026
22 Има, има това е
До коментар #18 от "Нема по голем русодебил":българският форумен укротрол като теб.
18:00 14.07.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Джендър Британия 🇬🇧🏳️🌈
18:02 14.07.2026
26 Ехааааааа
18:03 14.07.2026
27 Евгений Онанегин
18:04 14.07.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 оня с коня
До коментар #9 от "ЗИЛ 117":НАТО и ЕС воюват за демокрация
Русия се бори за справедливост!!!!!!!
Коментиран от #47
18:06 14.07.2026
30 Динко
18:06 14.07.2026
31 Хи хи хи . Голям майтап !
18:06 14.07.2026
32 Антирашист 1605
До коментар #3 от "Целенасочени удари на украинските":Фашисткия режим в просия надминава хитлериския ! Рашистката злоба и безсилие нямат край !
Коментиран от #38
18:07 14.07.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Хънтър Байдън
18:08 14.07.2026
35 Милене мисирко продажна
18:09 14.07.2026
36 Антирашист 1607
До коментар #3 от "Целенасочени удари на украинските":Не манипулирайте с близки заглавия . Нвърде елементарно е !
18:10 14.07.2026
37 ПЪЛНИ Глупости
До коментар #18 от "Нема по голем русодебил":Прав си ! Слава на ГЕРОИТЕ дето държат 4 и кусур ГОДИНИ "Могучая" НА ЧЕЛНА СТОЙКА !
Коментиран от #41
18:10 14.07.2026
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Сатана Z
Украинска държава ползва болниците за военни нужди и те като такива са цел.
Що някой не си зададе въпроса,защо бърлогата на НАТО в София и ген.щаб на БА са в непосредствена близост до Пирогов и заобиколени от жилищни сгради?
18:11 14.07.2026
40 Иван 1
18:11 14.07.2026
41 Тези герои
До коментар #37 от "ПЪЛНИ Глупости":Загубиха 25 % територия на Украйна и не превзеха 1% руска теретория.
Супер герои......
18:12 14.07.2026
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 Антирашист 1609
До коментар #4 от "Жожи":Първо взивявате болниците после виждате призраците на НАТО !
18:14 14.07.2026
44 Добра снимка
Коментиран от #48
18:14 14.07.2026
45 Беновска пита
„Ние такава не предоставяме. Решението на този конфликт не е в неговото удължаване с военни средства, а в силна дипломатическа мисия, която да сложи край на ескалацията“, Беновска пита - Тавариш Радев, трябва ли да се предоставя военна помощ на Украйна да се защитава от диктаторския режим на Русоя при положение, че други такива диктаторски държави, като С. Корея, Иран и Китай помагат на Русия, или трябва само на Русия трябва да се помага да си постигне имотните цели, тоест смятате че Русия трябва да завладее Украйна, което Путин многократно си е признавал. По този начин произнасяте смъртна присъда! Толкова е пpoсто и ясно, че не мога да допусна че някой не го разбкра! Прoсто не желае да го признае!
Коментиран от #52, #57
18:16 14.07.2026
46 Верваме ви...
18:17 14.07.2026
47 1111
До коментар #29 от "оня с коня":Теб още ли не те е ритнал коня, УРОΔЕ?
18:17 14.07.2026
48 между другото
До коментар #44 от "Добра снимка":Боклуците се познавате по коментарите!
18:18 14.07.2026
49 За съжаление
До коментар #9 от "ЗИЛ 117":Кастро не доживя да види как кубинците избраха демокрацията!
18:20 14.07.2026
50 Антирашист 1610
До коментар #19 от "Дойче веле както на всички":Ти не си всички ! Това е манипулация !
18:21 14.07.2026
51 Вярно е
Хубаво е да се поинтересувате за престъпленията на ВСУ . Инфо и снимки много. Не е добре да сте едностранчиви . Бяга от всякакви принципи на журналистиката
18:22 14.07.2026
52 Боги
До коментар #45 от "Беновска пита":Беновска и журналистика? Вие се шегувате!
18:24 14.07.2026
53 Антирашист 1611
До коментар #38 от "Когато Русия":Пещите са накрая . Чети за фашистките държави и после пиши !
18:24 14.07.2026
54 гост
„Украински моряци потопиха граничтия патрулен кораб от втори ранг, използвайки безпилотна военноморска система „Сарган-3000“ близо до Новоросийск. Сред екипажа на кораба има загинали и ранени“, се казва в изявлението.
Отбелязва се, че „Изумруд“ е участвал в атака срещу кораби на украинския флот в Керченския проток на 25 ноември 2018 г.
„Възмездието е неизбежно. Следва продължение...“, подчертаха украинските военни.
18:24 14.07.2026
55 Омбре
До коментар #1 от "Пропаганда":Едва ли ще се намери такъв,даже и паветник.
18:25 14.07.2026
56 Атина Палада
18:28 14.07.2026
57 Антирашист 1613
До коментар #45 от "Беновска пита":Интересите на одобрения от рашистите ,не са интереси на България !
18:29 14.07.2026
58 КРОКОДИЛСКИ СЪЛЗИ
ЧЕ В ТАЯ БОЛНИЦА СА СЕ ПОВИЗАВАЛИ НЕ БОЛНИ , А СПЕЦ ЧАСТИ Е ОТ ЯСНО ПО-ЯСНО !! ИМА РАЗУЗНАВА НЕ !! МИСЛЯТ СИ , ЧЕ КАТО СА НАСТАНЕНИ В ЦИВИЛНИ ОБЕКТИ СА В БЕЗОПАСТНОСАТ !! КЪДЕТО И ДА СЕ КРИЯТ КАТО МИШКИ , ЩЕ БЪДАТ УЛОВЕНИ , ИЗТРЕПАНИ!!
18:34 14.07.2026
59 Артилерист
18:35 14.07.2026
60 Слава украине
18:35 14.07.2026
61 Антируснак
18:36 14.07.2026
62 Този коментар е премахнат от модератор.
63 Пригожин
18:42 14.07.2026
64 Сцепиха го на две
Този кораб е участвал в превземането на украински кораби в Керченския проток през 2018 г.
18:44 14.07.2026
65 Азиатец
А колко болници удариха украинците ?
18:46 14.07.2026
66 Край
18:50 14.07.2026
67 Мишел
18:51 14.07.2026
68 Нацистите са подли и ползват болници
18:53 14.07.2026