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"Целенасочена стратегия": руските удари по болници в Украйна
  Тема: Украйна

"Целенасочена стратегия": руските удари по болници в Украйна

14 Юли, 2026 17:50 996 68

  • украйна-
  • лекари без граници-
  • русия-
  • болници-
  • война на световете

От "Лекари без граници" твърдят, че Русия умишлено нанася удари на медицински заведения в Украйна

"Целенасочена стратегия": руските удари по болници в Украйна - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал

Хуманитарната организация „Лекари без граници“ обвини Русия в умишлени удари по медицински заведения в Украйна. В понеделник, 13 юли, организацията, позовавайки се на собствено разследване, съобщи, че атаките срещу здравната система и медицинския персонал в Украйна са част от „целенасочена стратегия“.

„Тези удари са твърде систематични, твърде чести и твърде точни, за да бъдат случайни“, заяви координаторът на „Лекари без граници“ в Украйна Робин Мелдрам. Според него, когато болниците биват поразявани многократно или линейките биват атакувани с дронове, това е „закономерност“, зад която стои умисъл.

"Няма безопасно място за лечение"

Според доклада, озаглавен „No Safe Place to Heal“ („Няма безопасно място за лечение“), в периода от април 2022 г. до декември 2025 г. са били атакувани над 20 медицински заведения, които „Лекари без граници“ обслужват или подкрепят. Още в началото на пълномащабната руска агресия нападението срещу родилен дом в Мариупол стана водеща новина.

Четири болници, в които е работила организацията, са били разрушени, а седем пункта за спешна помощ са били принудени да преустановят дейността си. В много от останалите заведения в момента има критичен недостиг на персонал. Нараства и заплахата от така наречените FPV-дронове, които позволяват на оператора да избира целта в реално време. Такъв е например случаят от септември 2025 г., когато медицински екип в ясно обозначен автомобил е бил подложен на атака в Донецка област.

Общо ударите срещу здравната система на Украйна от началото на войната са 2 815. В по-голямата част от тези случаи са били използвани тежки оръжия, загинали са 224 души, а 902-ма са били ранени, съобщиха на свой ред от Световната здравна организация (СЗО). Тя е документирала нападенията, но отговорните за тях не се посочват, пише Евронюз.

Призив към международната общност

Целенасоченото нападение срещу медицински персонал или транспорт е военно престъпление съгласно международното хуманитарно право, подчертават от „Лекари без граници“ и в тази връзка припомнят, че преди десет години Съветът за сигурност на ООН прие резолюция 2286, осъждаща ударите срещу медицински заведения, персонал и пациенти.

„Държавите, които имат влияние върху Русия, трябва да го използват, за да постигнат прекратяване на атаките срещу медицински заведения“, настояват още от хуманитарната организация.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пропаганда

    45 14 Отговор
    За наивници.даваите още и може да ви повярва някой

    Коментиран от #17, #55

    17:52 14.07.2026

  • 2 иван костов

    35 16 Отговор
    Няма нищо лошо в това, украинските терористи също удрят основно детски заведения и болници!

    17:52 14.07.2026

  • 3 Целенасочени удари на украинските

    36 12 Отговор
    и англосаксонските сили по деца в пансиони и баби по пазарите.
    автор Дойче Зеле

    Коментиран от #32, #36

    17:54 14.07.2026

  • 4 Жожи

    34 10 Отговор
    Натовските инструктори и по болниците ли почнаха да се крият. В хотелите беше по комфортно, в училища и жилищни сгради не толкова. Скоро направо на гробищата.

    Коментиран от #43

    17:54 14.07.2026

  • 5 ПЪЛНИ Глупости

    12 25 Отговор
    ИЗРОДИ Болшевишки Ленин да ви пpoсти !!

    17:55 14.07.2026

  • 6 Робот

    26 11 Отговор
    Путин предупреди хората да се изнасят ..! Зимата в Киев и около него няма да има ток..! Ще ударим масирано енергийните им ресурси..!

    17:55 14.07.2026

  • 7 12 години

    28 8 Отговор
    целенасочени укроудари по деца в Донбас.

    17:55 14.07.2026

  • 8 Без име

    26 10 Отговор
    Ами като липсват болни, защото са пълни с бандеристански мишки, ще ги разрушават.

    17:56 14.07.2026

  • 9 ЗИЛ 117

    21 11 Отговор
    Следващата война в Европа ще е между Русия и фашизма, само фашизма ще се нарича демокрация.
    Фидел Кастро 1992 г.

    Коментиран от #29, #49

    17:56 14.07.2026

  • 10 ЗИЛ 117

    22 9 Отговор
    За престъпленията в Курск, укрккиияя ще плати с територия. Владимир Владимирович Путин 2026

    17:56 14.07.2026

  • 11 ЗИЛ 117

    19 8 Отговор
    Руски хакери публикуваха данни, за които казват, че са от хакната база данни на Генералния щаб на въоръжените сили на Украйна. Файлът твърди, че съдържа информация за загубите на украинската армия от началото на СВО: Над 1 700 000 убити и изчезнали.
    Динамиката по години изглежда така:
    2022 - 118,5 хиляди
    2023 - 405,4 хиляди
    2024 - 595 хиляди
    2025 - 621 хиляди
    Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.

    17:57 14.07.2026

  • 12 ЗИЛ 117

    18 8 Отговор
    Демилитаризацията на урки продължава

    17:57 14.07.2026

  • 13 теротедтипни

    11 9 Отговор
    Украински удари по Кехайовка, Чернобил и СПотоци.

    17:57 14.07.2026

  • 14 ЗИЛ 117

    7 9 Отговор
    Нещо полезно, днс против реклами и с добра скорост от братята руснаци d n s.a d g u a r d-d n s.c o m(добавя се без растоянията между буквите) става и за мобилни

    17:57 14.07.2026

  • 15 Крес

    10 19 Отговор
    Хайде, стига вече сте се занимавали с Русия. Всички знаем, че руснаците са отрова за човешката цивилизация. Защо си губите времето с тях? Праскайте им ядрените ракети и да приключваме.

    17:57 14.07.2026

  • 16 ПЪЛНИ Глупости

    10 17 Отговор
    от 1 до 4 и после кой знае колко писания !! Жалka измeT болшевишka!

    17:58 14.07.2026

  • 17 Целенасочени удари на укри

    19 9 Отговор

    До коментар #1 от "Пропаганда":

    по полски трактористи и румънски плажуващи.

    17:59 14.07.2026

  • 18 Нема по голем русодебил

    11 22 Отговор
    от бг русодебила!

    Коментиран от #22, #37

    17:59 14.07.2026

  • 19 Дойче веле както на всички

    17 9 Отговор
    е известно, са целенасочени откровени лъжци.

    Коментиран от #50

    17:59 14.07.2026

  • 20 Кажете

    14 8 Отговор
    на Земя да не крие наемниците в болници и детски заведения и няма да има удари.

    18:00 14.07.2026

  • 21 Джендър Британия 🇬🇧🏳️‍🌈

    0 9 Отговор
    Влакас Путана я Астиномията
    Гинека Филадец Карагьоз я ола ипархи сан Гинека Англия Джендър Британец Карагьоз, Джендър Карагьоз Гинека Карагьоз Влакас Апо Вулгария Ксенос поли Апо Вулгария Малакас Хазос Астегос
    Избит Колец Изперкал Индианец Изфиткал Британец Карагьоз АТИНА Изперкал Карагьоз Апо Атина
    Карагьоз Гинека Филадец Атина Психопат Трагедия Засранец Пещерняк развял се на Британско Българско Американско и Турско знаме

    18:00 14.07.2026

  • 22 Има, има това е

    12 6 Отговор

    До коментар #18 от "Нема по голем русодебил":

    българският форумен укротрол като теб.

    18:00 14.07.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Джендър Британия 🇬🇧🏳️‍🌈

    1 9 Отговор
    Астиномията Британците Гръцкото правителство Елините ще ми сменят пола в Женски в Ипократос Атина чрез операция и ще съм Жена

    18:02 14.07.2026

  • 26 Ехааааааа

    13 7 Отговор
    Фашагите пак се Оср@ха със лъжите си , то бива бива , ама чак толкова ?????? Защо не написаха една статия за бомбите които изсипаха натюфците над югославия бобмиха родилниотделения , телевизии , цивилни обекти дори успяха да ударят и сграда в България , ама бомбата бола заблудена ????????

    18:03 14.07.2026

  • 27 Евгений Онанегин

    7 11 Отговор
    Пу е строг но справедлив!

    18:04 14.07.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 оня с коня

    11 10 Отговор

    До коментар #9 от "ЗИЛ 117":

    НАТО и ЕС воюват за демокрация
    Русия се бори за справедливост!!!!!!!

    Коментиран от #47

    18:06 14.07.2026

  • 30 Динко

    10 13 Отговор
    Русия няма място сред цивилизования свят Тя никога не е била и няма да бъде част от него, поради генетичната искривеност на племената, обитаващи тази пустош. Русия, трябва да бъде ликвидирана в този й вид и в последствие възстановена под друго име и населена с други народи.

    18:06 14.07.2026

  • 31 Хи хи хи . Голям майтап !

    11 8 Отговор
    То фрицовете правят постановка барабар със укронацистите също като в Буча .....виждат , че ще ядът кочана и това е тяхната пропаганда .....ама кой им вярва ???

    18:06 14.07.2026

  • 32 Антирашист 1605

    9 11 Отговор

    До коментар #3 от "Целенасочени удари на украинските":

    Фашисткия режим в просия надминава хитлериския ! Рашистката злоба и безсилие нямат край !

    Коментиран от #38

    18:07 14.07.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Хънтър Байдън

    10 8 Отговор
    Украйна е ЗМИЙСКО ГНЕЗДО

    18:08 14.07.2026

  • 35 Милене мисирко продажна

    10 7 Отговор
    Руснаците са на Дунава , я ся да ва видя как ще минете в нелегалност със журналята си ?

    18:09 14.07.2026

  • 36 Антирашист 1607

    8 4 Отговор

    До коментар #3 от "Целенасочени удари на украинските":

    Не манипулирайте с близки заглавия . Нвърде елементарно е !

    18:10 14.07.2026

  • 37 ПЪЛНИ Глупости

    8 8 Отговор

    До коментар #18 от "Нема по голем русодебил":

    Прав си ! Слава на ГЕРОИТЕ дето държат 4 и кусур ГОДИНИ "Могучая" НА ЧЕЛНА СТОЙКА !

    Коментиран от #41

    18:10 14.07.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Сатана Z

    11 7 Отговор
    Щом доктора е казал: в моргата,значи...в моргата.
    Украинска държава ползва болниците за военни нужди и те като такива са цел.
    Що някой не си зададе въпроса,защо бърлогата на НАТО в София и ген.щаб на БА са в непосредствена близост до Пирогов и заобиколени от жилищни сгради?

    18:11 14.07.2026

  • 40 Иван 1

    6 6 Отговор
    Глупости на търкалета.

    18:11 14.07.2026

  • 41 Тези герои

    13 6 Отговор

    До коментар #37 от "ПЪЛНИ Глупости":

    Загубиха 25 % територия на Украйна и не превзеха 1% руска теретория.
    Супер герои......

    18:12 14.07.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Антирашист 1609

    7 6 Отговор

    До коментар #4 от "Жожи":

    Първо взивявате болниците после виждате призраците на НАТО !

    18:14 14.07.2026

  • 44 Добра снимка

    5 5 Отговор
    Точно в духа на Гьобелската пропаганда.Само не разбирам къде я носят тия пичове? Май ще я праскат на караминьол.

    Коментиран от #48

    18:14 14.07.2026

  • 45 Беновска пита

    6 8 Отговор
    Един Радев в Париж : --Ние не участваме в коалиция, която настоява за продължаване на финансовата и военна помощ за Украйна“.
    „Ние такава не предоставяме. Решението на този конфликт не е в неговото удължаване с военни средства, а в силна дипломатическа мисия, която да сложи край на ескалацията“, Беновска пита - Тавариш Радев, трябва ли да се предоставя военна помощ на Украйна да се защитава от диктаторския режим на Русоя при положение, че други такива диктаторски държави, като С. Корея, Иран и Китай помагат на Русия, или трябва само на Русия трябва да се помага да си постигне имотните цели, тоест смятате че Русия трябва да завладее Украйна, което Путин многократно си е признавал. По този начин произнасяте смъртна присъда! Толкова е пpoсто и ясно, че не мога да допусна че някой не го разбкра! Прoсто не желае да го признае!

    Коментиран от #52, #57

    18:16 14.07.2026

  • 46 Верваме ви...

    8 6 Отговор
    Болници,детски градини,училища,тоалетни.още малко и ще повярваме

    18:17 14.07.2026

  • 47 1111

    9 0 Отговор

    До коментар #29 от "оня с коня":

    Теб още ли не те е ритнал коня, УРОΔЕ?

    18:17 14.07.2026

  • 48 между другото

    6 2 Отговор

    До коментар #44 от "Добра снимка":

    Боклуците се познавате по коментарите!

    18:18 14.07.2026

  • 49 За съжаление

    6 2 Отговор

    До коментар #9 от "ЗИЛ 117":

    Кастро не доживя да види как кубинците избраха демокрацията!

    18:20 14.07.2026

  • 50 Антирашист 1610

    4 2 Отговор

    До коментар #19 от "Дойче веле както на всички":

    Ти не си всички ! Това е манипулация !

    18:21 14.07.2026

  • 51 Вярно е

    6 6 Отговор
    Вярно е ,че постоянно публикувате откровена манипулация и пропаганда .
    Хубаво е да се поинтересувате за престъпленията на ВСУ . Инфо и снимки много. Не е добре да сте едностранчиви . Бяга от всякакви принципи на журналистиката

    18:22 14.07.2026

  • 52 Боги

    4 5 Отговор

    До коментар #45 от "Беновска пита":

    Беновска и журналистика? Вие се шегувате!

    18:24 14.07.2026

  • 53 Антирашист 1611

    5 2 Отговор

    До коментар #38 от "Когато Русия":

    Пещите са накрая . Чети за фашистките държави и после пиши !

    18:24 14.07.2026

  • 54 гост

    7 5 Отговор
    ВСУ потопиха край Новоросийск патрулния кораб Изумруд на ФСБ ! Украинският флот унищожи граничния патрулен кораб на руската Федерална служба за сигурност (ФСБ) „Изумруд“, който участва в атака срещу украински кораби в Керченския проток през 2018 г. Това съобщиха от украинския флот.

    „Украински моряци потопиха граничтия патрулен кораб от втори ранг, използвайки безпилотна военноморска система „Сарган-3000“ близо до Новоросийск. Сред екипажа на кораба има загинали и ранени“, се казва в изявлението.

    Отбелязва се, че „Изумруд“ е участвал в атака срещу кораби на украинския флот в Керченския проток на 25 ноември 2018 г.

    „Възмездието е неизбежно. Следва продължение...“, подчертаха украинските военни.

    18:24 14.07.2026

  • 55 Омбре

    1 4 Отговор

    До коментар #1 от "Пропаганда":

    Едва ли ще се намери такъв,даже и паветник.

    18:25 14.07.2026

  • 56 Атина Палада

    3 5 Отговор
    Хуманитарната организация лекари без граница са бомбени един единствен път от НАТО и бяха избити много лекари тогава! След това НАТО им се извини ,каза,че са сгрешили при хвърлянето на бомбите!

    18:28 14.07.2026

  • 57 Антирашист 1613

    6 4 Отговор

    До коментар #45 от "Беновска пита":

    Интересите на одобрения от рашистите ,не са интереси на България !

    18:29 14.07.2026

  • 58 КРОКОДИЛСКИ СЪЛЗИ

    6 4 Отговор
    МА ЩО РИВЕТИ БЕ С КРОКО СЪЛЗИ??? СПРЕТЕ ГО ТОЯ НАПУШЕНИЯ ВИ УЖ ПРЕЗИДЕНТ , ДА СПРЕ ДА СЛУГУВА НА ФАШБРУКСЕЛИТЕ И ЛАЙНОБРИТЦИТЕ!!
    ЧЕ В ТАЯ БОЛНИЦА СА СЕ ПОВИЗАВАЛИ НЕ БОЛНИ , А СПЕЦ ЧАСТИ Е ОТ ЯСНО ПО-ЯСНО !! ИМА РАЗУЗНАВА НЕ !! МИСЛЯТ СИ , ЧЕ КАТО СА НАСТАНЕНИ В ЦИВИЛНИ ОБЕКТИ СА В БЕЗОПАСТНОСАТ !! КЪДЕТО И ДА СЕ КРИЯТ КАТО МИШКИ , ЩЕ БЪДАТ УЛОВЕНИ , ИЗТРЕПАНИ!!

    18:34 14.07.2026

  • 59 Артилерист

    4 3 Отговор
    DW ще обясни ли някога защо Русия удря военни обекти в дълбочина на Украйна САМО НОЩЕМ, когато в тях няма хора. Ако Русия наистина е толкова жестока и напада болници, не е ли логично тогава тя да атакува военните обекти в дълбочина денем, че наред със сградите и оборудването да изважда от строя и квалифицирания персонал, който работи там...

    18:35 14.07.2026

  • 60 Слава украине

    2 4 Отговор
    А бе тия лекари без граница защо не споменават нищо за руските деца , болници ? Да неби да работят само в Украйна ? И съответно са на страната на Украйна ?

    18:35 14.07.2026

  • 61 Антируснак

    4 3 Отговор
    От руските мръсници трябва да се очакват всякакви подлости, мръсотии и долни жестокости. Каквото и да се случи на тази проклета нация - все й е малко!

    18:36 14.07.2026

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 Пригожин

    2 2 Отговор
    Aй cиктиp, бе путинцe, нямаш никва мъжка чеcт!

    18:42 14.07.2026

  • 64 Сцепиха го на две

    0 1 Отговор
    Сателитно потвърждение за унищожаването на руския патрулен кораб „Изумруд“.
    Този кораб е участвал в превземането на украински кораби в Керченския проток през 2018 г.

    18:44 14.07.2026

  • 65 Азиатец

    1 1 Отговор
    Удряме болниците, защото болни украинци не ни трябват. Окончателно денацифициране ! Много от тези болници са били прикритие на военни обекти. На война, като на война !
    А колко болници удариха украинците ?

    18:46 14.07.2026

  • 66 Край

    0 0 Отговор
    Да бе те нарочно целят бременни и инвалиди и деца. Виж украинците са херувими с крилца…, Тия глупотевини само в клубчето на ПП/ ДБ си ги разправяйте. И на Петрохан.

    18:50 14.07.2026

  • 67 Мишел

    0 0 Отговор
    Днес до 14часа са свалени 23 украински дрона самолетен тип, насочени към Москва. Продължава да няма успешна украинска въздушна атака в кръга , очертан от МКАД на 10км от центъра на Москва.

    18:51 14.07.2026

  • 68 Нацистите са подли и ползват болници

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    За нацистки сбирки и щабове , така че огън

    18:53 14.07.2026

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