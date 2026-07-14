Тръмп се отказа от таксата от 20% за всички товари, преминаващи през Ормузкия проток

Президентът на САЩ Доналд Тръмп се отказа от идеята да таксува с 20% всички товари, преминаващи през Ормузкия проток и заяви, че вместо това ще сключи търговски и инвестиционни сделки с държавите от Залива, предаде Ройтерс, съобщи БТА.
До промяната в плана се стигна ден след като Тръмп предложи 20% такса за охрана на водния път.
"След доста продуктивни разговори с лидерите в Близкия изток реших да заменя 20-процентните компенсации с търговски и инвестиционни сделки, които различните страни от Залива ще сключат със САЩ", написа той в социалната си мрежа Трут соушъл.
Тръмп не спомена никакви конкретни ангажименти на страните от Залива. Той заяви само, че "инвестициите ще бъдат мащабни, но в същото време изключително добри за тях и тяхното бъдеще".
Малко след като Тръмп направи предложението за налагане на такса от 20% вчера, Международната морска организация на ООН заяви, че се противопоставя на въвеждането на подобен налог за корабите, преминаващи през водни пътища, и добави, че очаква повече подробности от президента на САЩ.
В публикацията си днес американският президент обяви, че Ормузкият проток е отворен за корабоплаване за всички държави с изключение на Иран.
"Ето защо имаме пълна блокада, но само за кораби, плаващи от и към ирански пристанища или транспортиращи ирански товари", каза той.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 АМАН
21:51 14.07.2026
2 Тоз е същият като Путин
21:52 14.07.2026
3 тоя за къв се мисли
21:53 14.07.2026
4 сащисан кравар
21:53 14.07.2026
5 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
Коментиран от #14
21:53 14.07.2026
6 Тръмп
Утре отменям митата срещу Китай, а не обяд ще превземам Гренландия!
21:53 14.07.2026
7 Розова вата ама Разпукана
21:53 14.07.2026
8 Бункерната Педофилия предаде
21:54 14.07.2026
9 Вата в Гроб
21:55 14.07.2026
10 Всички мислехме че има морално Дъно
21:56 14.07.2026
11 болен човек
21:57 14.07.2026
12 Дзак
Коментиран от #17
21:57 14.07.2026
13 Филмов анал-лизатор
22:00 14.07.2026
14 Щото
До коментар #5 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Си слага тупе! Знаеш ли какво е това?
22:05 14.07.2026
15 Kaлпазанин
22:06 14.07.2026
16 неудобен въпрос
22:06 14.07.2026
17 Иван
До коментар #12 от "Дзак":В Белия Масонски Сатанински Дом гъмжи от гнусни коварни сатанински евреи.
22:07 14.07.2026