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Тръмп се отказа от таксата от 20% за всички товари, преминаващи през Ормузкия проток

Тръмп се отказа от таксата от 20% за всички товари, преминаващи през Ормузкия проток

14 Юли, 2026 21:50 507 17

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  • доналд тръмп-
  • иран-
  • сащ

Американският президент обяви, че Ормузкият проток е отворен за корабоплаване за всички държави - с изключение на Иран

Тръмп се отказа от таксата от 20% за всички товари, преминаващи през Ормузкия проток - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп се отказа от идеята да таксува с 20% всички товари, преминаващи през Ормузкия проток и заяви, че вместо това ще сключи търговски и инвестиционни сделки с държавите от Залива, предаде Ройтерс, съобщи БТА.

До промяната в плана се стигна ден след като Тръмп предложи 20% такса за охрана на водния път.

"След доста продуктивни разговори с лидерите в Близкия изток реших да заменя 20-процентните компенсации с търговски и инвестиционни сделки, които различните страни от Залива ще сключат със САЩ", написа той в социалната си мрежа Трут соушъл.

Тръмп не спомена никакви конкретни ангажименти на страните от Залива. Той заяви само, че "инвестициите ще бъдат мащабни, но в същото време изключително добри за тях и тяхното бъдеще".

Малко след като Тръмп направи предложението за налагане на такса от 20% вчера, Международната морска организация на ООН заяви, че се противопоставя на въвеждането на подобен налог за корабите, преминаващи през водни пътища, и добави, че очаква повече подробности от президента на САЩ.

В публикацията си днес американският президент обяви, че Ормузкият проток е отворен за корабоплаване за всички държави с изключение на Иран.

"Ето защо имаме пълна блокада, но само за кораби, плаващи от и към ирански пристанища или транспортиращи ирански товари", каза той.


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 АМАН

    10 0 Отговор
    от този парцал.....!

    21:51 14.07.2026

  • 2 Тоз е същият като Путин

    5 5 Отговор
    Лъже за добър ден и добро утро

    21:52 14.07.2026

  • 3 тоя за къв се мисли

    9 1 Отговор
    да не е на баща му???

    21:53 14.07.2026

  • 4 сащисан кравар

    6 0 Отговор
    Утре, ще иска 100%, споко!

    21:53 14.07.2026

  • 5 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    0 6 Отговор
    ей копейзаж! Тръмпягата може да е всякакъв , но не си слага ботокс като джуджа...що така?

    Коментиран от #14

    21:53 14.07.2026

  • 6 Тръмп

    8 0 Отговор
    Вече и Зелю ме отегчава, да го бомбардират!
    Утре отменям митата срещу Китай, а не обяд ще превземам Гренландия!

    21:53 14.07.2026

  • 7 Розова вата ама Разпукана

    1 3 Отговор
    Киев е наш след три дни и отиваме да помагаме на Иран

    21:53 14.07.2026

  • 8 Бункерната Педофилия предаде

    2 1 Отговор
    Единственият си истински съюзник и терорист

    21:54 14.07.2026

  • 9 Вата в Гроб

    1 1 Отговор
    Ние осъждаме САЩ и пращаме картичка за в помощ на братски Иран

    21:55 14.07.2026

  • 10 Всички мислехме че има морално Дъно

    3 2 Отговор
    Но Путин ни показа че няма

    21:56 14.07.2026

  • 11 болен човек

    5 1 Отговор
    психично прегорял

    21:57 14.07.2026

  • 12 Дзак

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    Представям си служителите от екипа как всеки ден трескаво подготвят варианти на споразумения, които на следващия ще станат ненужни!

    Коментиран от #17

    21:57 14.07.2026

  • 13 Филмов анал-лизатор

    2 0 Отговор
    По ми хареса във филма "Сам в къщи". Изпълняваше второстепенна епизодична роля. Сега е във филма "Да направим САЩ империя". В ролята на император. Чарли Чаплин е по-добър. Когато риташе земното кълбо.

    22:00 14.07.2026

  • 14 Щото

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Си слага тупе! Знаеш ли какво е това?

    22:05 14.07.2026

  • 15 Kaлпазанин

    0 0 Отговор
    Властелинът на света е жълтия клоун от фащ,тоз ако още малко си троши тиквата със персите ще пукне от яд ,и дано

    22:06 14.07.2026

  • 16 неудобен въпрос

    0 0 Отговор
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  • 17 Иван

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