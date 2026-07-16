САЩ атакуваха остров в Ормузкия проток

Иранските новинарски агенции Фарс и Тасним съобщиха тази вечер за американски удари по остров Кешм в Ормузкия проток, предаде Франс прес. АФП отбелязва, че това е станало след възобновяването на военните действия между САЩ и Иран, съобщи БТА.
Губернаторът на южната иранска провинция Хормозган, която има излаз на Ормузкия проток, съобщи, че американски ракети са паднали на няколко места в района на остров Кешм към 18:00 ч. (17:30 ч. българско време) днес.
Говорителят на иранските въоръжени сили бригаден генерал Мохамад Акраминия подчерта решаващата роля на стратегия на Иран за контрол върху Ормузкия проток, заявявайки, че иранските въоръжени сили ще неутрализират интервенциите на САЩ в региона, предаде иранската новинарска агенция ИРНА, цитирана от БТА.
„Несъмнено съпротивата срещу враговете ще продължи и Иран ще неутрализира интервенциите на САЩ в региона“, заяви ген. Акраминия.
„Американците предполагаха, че като атакуват някои бази по южните брегове на страната, ще могат да получат контрол над този стратегически проток“, отбеляза той, добавяйки, че в същото време Иран е способен да упражнява контрол над Ормузкия проток от всяка точка на своята територия.
Засягайки последиците от присъствието на САЩ в региона, той заяви, че страните, които са предоставили бази на САЩ, днес плащат висока цена по отношение на търговията и сигурността.
„Сигурността, поверена на външни фактори, не е устойчива. Истинската сигурност се постига, когато страните от региона, без присъствието на чужденци, осигурят стабилност и мир за себе си“, повтори ген. Акраминия. „Ако врагът настоява да продължи тези действия, Иран разполага с капацитет, който досега не е бил използван, и може да повлияе на ситуацията в региона“, предупреди той.
Иран няма да позволи САЩ да се намесват в Ормузкия проток, заяви днес говорител на иранското върховно военно командване, цитиран от Ройтерс, и Франс прес. Иран дефинира това като “червена линия”, допълва Ройтерс.
Техеран ще атакува инфраструктура в целия регион, ако американският президент Доналд Тръмп реализира заплахите си да атакува иранска инфраструктура, предупреди още говорителят.
„Цялата инфраструктура в региона ще бъде смазана под силните удари на могъщите въоръжени сили на Ислямска република Иран, до такава степен, че от нея няма да остане и следа, сякаш никога не е съществувала“, заяви Обединеното командване на въоръжените сили на Иран в комюнике, с което реагира на отправените от американския президент заплахи, пише Франс прес.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #5, #7, #10, #18, #26
19:56 16.07.2026
2 пръц
Коментиран от #9
19:58 16.07.2026
3 гост
19:59 16.07.2026
4 Милен
Коментиран от #15
20:03 16.07.2026
5 Баце
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Нобел за Мир не спечели, но виж по икономика е безспорен лидер.
20:03 16.07.2026
6 Дзак
20:05 16.07.2026
7 Путин
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Мишленце съм, не можем да сме като силен Иран
Коментиран от #16
20:06 16.07.2026
8 Сатана Z
20:08 16.07.2026
9 Путин
До коментар #2 от "пръц":Сорос ни забрани да сме едноходови.
20:15 16.07.2026
10 Пълен десен
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Цените взеха да се вдигат, когато Радев заговори за арбитраж.
Коментиран от #17
20:23 16.07.2026
11 стоян
Коментиран от #12
20:23 16.07.2026
12 500 години
До коментар #11 от "стоян":Брадатите са шбали в ГЗ твоята рода,тавариш!
20:27 16.07.2026
13 Kaлпазанин
20:36 16.07.2026
14 Дудов
20:36 16.07.2026
15 Едва ли
До коментар #4 от "Милен":Днес ситуацията малко е по- различна.
Всеки, който не го мързи има ЯО.
20:36 16.07.2026
16 Вярно е,
До коментар #7 от "Путин":мишленце си, и си напиши истинския ник
20:38 16.07.2026
17 Умен
До коментар #10 от "Пълен десен":Аман от гърбави селски бастуни дето мислят с гъ за си. Гласувай за пеgep uте от ПП или бате Гойко.Или пък за 🐷🐖🐽ДПС
20:38 16.07.2026
18 Варна
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Ладвам се винаги шопите се гърчат.Надявам се с теб софиянците да свършат като изчезнеш някой ден
20:40 16.07.2026
19 Метни им само един атом бе!
20:57 16.07.2026
20 Луди злобни чалми
21:04 16.07.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 русия е ислям
21:18 16.07.2026
25 Таралежа охобохо
21:27 16.07.2026
26 Оги
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Къде това? В коя държава?
21:38 16.07.2026