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САЩ атакуваха остров в Ормузкия проток

САЩ атакуваха остров в Ормузкия проток

16 Юли, 2026 19:55 2 467 26

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Иран ще неутрализира американските намеси в региона, заяви говорител на въоръжените сили на Ислямската република

САЩ атакуваха остров в Ормузкия проток - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Иранските новинарски агенции Фарс и Тасним съобщиха тази вечер за американски удари по остров Кешм в Ормузкия проток, предаде Франс прес. АФП отбелязва, че това е станало след възобновяването на военните действия между САЩ и Иран, съобщи БТА.

Губернаторът на южната иранска провинция Хормозган, която има излаз на Ормузкия проток, съобщи, че американски ракети са паднали на няколко места в района на остров Кешм към 18:00 ч. (17:30 ч. българско време) днес.

Говорителят на иранските въоръжени сили бригаден генерал Мохамад Акраминия подчерта решаващата роля на стратегия на Иран за контрол върху Ормузкия проток, заявявайки, че иранските въоръжени сили ще неутрализират интервенциите на САЩ в региона, предаде иранската новинарска агенция ИРНА, цитирана от БТА.

„Несъмнено съпротивата срещу враговете ще продължи и Иран ще неутрализира интервенциите на САЩ в региона“, заяви ген. Акраминия.

„Американците предполагаха, че като атакуват някои бази по южните брегове на страната, ще могат да получат контрол над този стратегически проток“, отбеляза той, добавяйки, че в същото време Иран е способен да упражнява контрол над Ормузкия проток от всяка точка на своята територия.

Засягайки последиците от присъствието на САЩ в региона, той заяви, че страните, които са предоставили бази на САЩ, днес плащат висока цена по отношение на търговията и сигурността.

„Сигурността, поверена на външни фактори, не е устойчива. Истинската сигурност се постига, когато страните от региона, без присъствието на чужденци, осигурят стабилност и мир за себе си“, повтори ген. Акраминия. „Ако врагът настоява да продължи тези действия, Иран разполага с капацитет, който досега не е бил използван, и може да повлияе на ситуацията в региона“, предупреди той.

Иран няма да позволи САЩ да се намесват в Ормузкия проток, заяви днес говорител на иранското върховно военно командване, цитиран от Ройтерс, и Франс прес. Иран дефинира това като “червена линия”, допълва Ройтерс.

Техеран ще атакува инфраструктура в целия регион, ако американският президент Доналд Тръмп реализира заплахите си да атакува иранска инфраструктура, предупреди още говорителят.

„Цялата инфраструктура в региона ще бъде смазана под силните удари на могъщите въоръжени сили на Ислямска република Иран, до такава степен, че от нея няма да остане и следа, сякаш никога не е съществувала“, заяви Обединеното командване на въоръжените сили на Иран в комюнике, с което реагира на отправените от американския президент заплахи, пише Франс прес.


Иран (Ислямска Република)
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    23 7 Отговор
    За един ден бензин и дизел с 20 процента нагоре по бензиностанциите.

    Коментиран от #5, #7, #10, #18, #26

    19:56 16.07.2026

  • 2 пръц

    34 0 Отговор
    Дреме му на миротвореца приближения му кръг и той трупат пачки от разликите по борсите на цената на петрола.

    Коментиран от #9

    19:58 16.07.2026

  • 3 гост

    12 23 Отговор
    Пижами,нападайте САЩ защо удряте комшиите...ама и те какво чака та не ги запукат и те....изравняване със замята и да раздават лъкове и стрели бонус..

    19:59 16.07.2026

  • 4 Милен

    11 29 Отговор
    Втора Хирашима и иранците са аут

    Коментиран от #15

    20:03 16.07.2026

  • 5 Баце

    15 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Нобел за Мир не спечели, но виж по икономика е безспорен лидер.

    20:03 16.07.2026

  • 6 Дзак

    3 1 Отговор
    Главният удар би бил през Кувейт.

    20:05 16.07.2026

  • 7 Путин

    6 13 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Мишленце съм, не можем да сме като силен Иран

    Коментиран от #16

    20:06 16.07.2026

  • 8 Сатана Z

    14 4 Отговор
    Като Бай Дончо не може да преви любов с Мелания ,прави война за да убива невинни хора за да си начеше крастата.Същият този Тръмп се скатал от военна служба заради възпаление на петата а неговите набори са умирали във Виетнам.

    20:08 16.07.2026

  • 9 Путин

    3 6 Отговор

    До коментар #2 от "пръц":

    Сорос ни забрани да сме едноходови.

    20:15 16.07.2026

  • 10 Пълен десен

    8 3 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Цените взеха да се вдигат, когато Радев заговори за арбитраж.

    Коментиран от #17

    20:23 16.07.2026

  • 11 стоян

    7 17 Отговор
    Другаре тия брадатите побеждават ли или са скрити по дупките - вие на кое казвате победа защото Тръмп си ги бомби когато му е кеф - утре спира другия ден пак ги почва докато моллите балдисат и дадат мръсния прах

    Коментиран от #12

    20:23 16.07.2026

  • 12 500 години

    5 3 Отговор

    До коментар #11 от "стоян":

    Брадатите са шбали в ГЗ твоята рода,тавариш!

    20:27 16.07.2026

  • 13 Kaлпазанин

    6 3 Отговор
    Говедата да ме се притесняват ,ЕС ще плащаме и за тяхната алчност и за укри и на евреи ,ще им благодарим и тсв ако оцелеем

    20:36 16.07.2026

  • 14 Дудов

    11 1 Отговор
    Тръмп ще лапа папура🇺🇲🐖💩☠️

    20:36 16.07.2026

  • 15 Едва ли

    4 0 Отговор

    До коментар #4 от "Милен":

    Днес ситуацията малко е по- различна.
    Всеки, който не го мързи има ЯО.

    20:36 16.07.2026

  • 16 Вярно е,

    3 0 Отговор

    До коментар #7 от "Путин":

    мишленце си, и си напиши истинския ник

    20:38 16.07.2026

  • 17 Умен

    4 3 Отговор

    До коментар #10 от "Пълен десен":

    Аман от гърбави селски бастуни дето мислят с гъ за си. Гласувай за пеgep uте от ПП или бате Гойко.Или пък за 🐷🐖🐽ДПС

    20:38 16.07.2026

  • 18 Варна

    1 3 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Ладвам се винаги шопите се гърчат.Надявам се с теб софиянците да свършат като изчезнеш някой ден

    20:40 16.07.2026

  • 19 Метни им само един атом бе!

    1 6 Отговор
    Кво ги моткаш?

    20:57 16.07.2026

  • 20 Луди злобни чалми

    2 2 Отговор
    Има ли неизползван капацитет? ДС надуват бузи и дупе на тромпета друг капацитет нямат

    21:04 16.07.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 русия е ислям

    1 4 Отговор
    САЩ и чифyтите им изтрепаха целия елит на тея терористични иzлямисти и пак се разждат нови.Като xлебаpките са

    21:18 16.07.2026

  • 25 Таралежа охобохо

    2 1 Отговор
    Накрая, ще стане така , че иранците нямат нито една ядрена ракета, а сценария е като със Садам Хюсеин, който нямаше никакви оръжия. Иранския народ, обаче има добра военна подготовка и са голям народ. Няма да ги победят.

    21:27 16.07.2026

  • 26 Оги

    0 1 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Къде това? В коя държава?

    21:38 16.07.2026

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