Американските сили нанесоха поредна вълна от удари срещу Иран

Американските сили са нанесли тази сутрин поредна вълна от удари срещу Иран, поразявайки десетки цели на множество места в Ислямската република с прецизни боеприпаси, съобщи Централното командване на ВС на САЩ, цитирано от Ройтерс и Асошиейтед прес, предаде БТА.
Централното командване на САЩ заяви, че е нанесло удари на ирански военни системи за противовъздушна отбрана, крайбрежни радарни позиции, ракетни и дронови възможности и катери, използвайки изтребители, военноморски кораби и дронове.
„Ормузкият проток е жизненоважен морски коридор за световната търговия. Иран не го контролира. Американските сили са в готовност да гарантират, че свободата на корабоплаване остава достъпна за търговското корабоплаване, въпреки продължаващата неоправдана агресия, тормоз, заплахи и произволни декларации от страна на Иран“, заяви Централното командване.
Иранските държавни медии потвърдиха последните атаки на своя територия сутринта, описвайки експлозии на няколко места с поне един убит.
Иранският Корпус на гвардейците на Ислямската революция твърди, че е подпалил през нощта резервоари за гориво и складове за боеприпаси във военновъздушната база „Принц Хасан“ в Йордания, както и база „Шейх Иса“ в Бахрейн и военна база в Кувейт, като е изстрелял ракети и дронове. Корпусът допълни, че ударът е бил първата фаза от отговор на американските атаки срещу иранските крайбрежни бази, предаде Ройтерс.
Кувейтските въоръжени сили обявиха днес, че водят бой срещу "враждебни въздушни цели", след като Иран заяви, че е нанесъл удари по две военновъздушни бази в емирството в отговор на американските удари, предаде Франс прес.
"Въоръжените сили в момента се сражават с вражески въздушни цели във въздушното пространство на Кувейт", съобщи генералният щаб на страната, цитиран от официалната агенция Куна.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Трол
08:40 13.07.2026
2 Линдзи Греъм
08:41 13.07.2026
3 Mими Кучева🐕🦺
💋🦃🦍🥳🤣👍
08:41 13.07.2026
4 Украине победи факт
08:47 13.07.2026
5 пешо
Коментиран от #13
08:49 13.07.2026
6 Мишел
Коментиран от #9
08:50 13.07.2026
7 Кви глупости пишете веее
В него се казва, и Тръмп подписа това, че преминаването става изцяло по условията на Иран! Пълното владение на протока е на Иран. Тоест, Тръмп нарушава освен американските и иранските закони.
Американските ционисти отново и пак излъгаха. Никой вече не им вярва нито ги иска.
08:52 13.07.2026
8 Фамт
08:52 13.07.2026
9 Ердоган
До коментар #6 от "Мишел":Украйна тоже
08:54 13.07.2026
10 ТЕЗИ ОТКАЧАЛКИ СА
08:55 13.07.2026
11 Анонимен
08:57 13.07.2026
12 Швейк
09:00 13.07.2026
13 Сесесере
До коментар #5 от "пешо":Путинска му работа! А нашия чорап гледа и нямало да се намесва да има пари за пенсии и социални плащания!
09:02 13.07.2026
14 Гориил
09:02 13.07.2026
15 Забравихте да кажете,
09:11 13.07.2026
16 Жеко
Иран дава по 100 кила злато за главата на всеки от тях .
Рано или късно някой ще ги докопа .
09:11 13.07.2026
17 Само питам
Хайде че Куба чака да я освободят !
09:15 13.07.2026