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Американските сили нанесоха поредна вълна от удари срещу Иран

Американските сили нанесоха поредна вълна от удари срещу Иран

13 Юли, 2026 08:40 856 17

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Ормузкият проток е жизненоважен морски коридор за световната търговия, Иран не го контролира, обявиха САЩ

Американските сили нанесоха поредна вълна от удари срещу Иран - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Американските сили са нанесли тази сутрин поредна вълна от удари срещу Иран, поразявайки десетки цели на множество места в Ислямската република с прецизни боеприпаси, съобщи Централното командване на ВС на САЩ, цитирано от Ройтерс и Асошиейтед прес, предаде БТА.

Централното командване на САЩ заяви, че е нанесло удари на ирански военни системи за противовъздушна отбрана, крайбрежни радарни позиции, ракетни и дронови възможности и катери, използвайки изтребители, военноморски кораби и дронове.

„Ормузкият проток е жизненоважен морски коридор за световната търговия. Иран не го контролира. Американските сили са в готовност да гарантират, че свободата на корабоплаване остава достъпна за търговското корабоплаване, въпреки продължаващата неоправдана агресия, тормоз, заплахи и произволни декларации от страна на Иран“, заяви Централното командване.

Иранските държавни медии потвърдиха последните атаки на своя територия сутринта, описвайки експлозии на няколко места с поне един убит.

Иранският Корпус на гвардейците на Ислямската революция твърди, че е подпалил през нощта резервоари за гориво и складове за боеприпаси във военновъздушната база „Принц Хасан“ в Йордания, както и база „Шейх Иса“ в Бахрейн и военна база в Кувейт, като е изстрелял ракети и дронове. Корпусът допълни, че ударът е бил първата фаза от отговор на американските атаки срещу иранските крайбрежни бази, предаде Ройтерс.

Кувейтските въоръжени сили обявиха днес, че водят бой срещу "враждебни въздушни цели", след като Иран заяви, че е нанесъл удари по две военновъздушни бази в емирството в отговор на американските удари, предаде Франс прес.

"Въоръжените сили в момента се сражават с вражески въздушни цели във въздушното пространство на Кувейт", съобщи генералният щаб на страната, цитиран от официалната агенция Куна.


Иран (Ислямска Република)
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Трол

    1 4 Отговор
    Трябва да се направи сделка.

    08:40 13.07.2026

  • 2 Линдзи Греъм

    9 13 Отговор
    Режимът е отслабен и скоро ще падне. Ударите трябва да се засилят.

    08:41 13.07.2026

  • 3 Mими Кучева🐕‍🦺

    12 2 Отговор
    Линдзи Греъм и Цола Драгойчева харесват това!
    💋🦃🦍🥳🤣👍

    08:41 13.07.2026

  • 4 Украине победи факт

    8 13 Отговор
    И Маскве си чака реда клоаката и подмосковието

    08:47 13.07.2026

  • 5 пешо

    7 2 Отговор
    все едно един ученик от 8 клас да хване един от 4 клас и да го налага с шамари и да показва на другите колко е силен

    Коментиран от #13

    08:49 13.07.2026

  • 6 Мишел

    7 7 Отговор
    Единственият реален резултат от ударите на САЩ по Иран е, че Иран ще стане ядрена държава с ракети с обсег до територията на САЩ.

    Коментиран от #9

    08:50 13.07.2026

  • 7 Кви глупости пишете веее

    9 4 Отговор
    Законодателят на САЩ (и двете камари) забрани на Тръмп да води война с Иран. Тоест, ударите по Иран миналата и тази седмица са тежко незаконни по американските закони. Причината за ударите са условията по преминаване на корабите през Ормузския проток в Меморандума за Разбирателство, който Доналд Тръмп подписа собственоръчно във Версай пред целия свят.
    В него се казва, и Тръмп подписа това, че преминаването става изцяло по условията на Иран! Пълното владение на протока е на Иран. Тоест, Тръмп нарушава освен американските и иранските закони.

    Американските ционисти отново и пак излъгаха. Никой вече не им вярва нито ги иска.

    08:52 13.07.2026

  • 8 Фамт

    5 8 Отговор
    Чалмите живеят в 15 век! Никакъв шанс срещу САЩ.

    08:52 13.07.2026

  • 9 Ердоган

    3 2 Отговор

    До коментар #6 от "Мишел":

    Украйна тоже

    08:54 13.07.2026

  • 10 ТЕЗИ ОТКАЧАЛКИ СА

    5 0 Отговор
    По зле и от изкукали от психо натиск. Мислят че това е детска игра те се кефят че бомбят а за другите че страдат от цените не им пука. Слон на клон но скоро клона ще се счупи.

    08:55 13.07.2026

  • 11 Анонимен

    1 1 Отговор
    След официално обявяване на победа от страна на Рижият перчем,твърденията му внезапно се оказаха грешни.Обектите са скрити дълбоко под земята. Видни инженери са се погрижили това да се случи.Бомбите не са поразили набелязаните цели.Помощта от С. Корея и от Северната мечка се придвижва успешно до Каспийско море.От там се прехвърля успешно към целта си.Тепърва всичко предстои като трябва да се очаква неочакваното .Кутията на Пандора вече е отворена...

    08:57 13.07.2026

  • 12 Швейк

    1 0 Отговор
    Едно Доналд си знае едно си бае

    09:00 13.07.2026

  • 13 Сесесере

    0 4 Отговор

    До коментар #5 от "пешо":

    Путинска му работа! А нашия чорап гледа и нямало да се намесва да има пари за пенсии и социални плащания!

    09:02 13.07.2026

  • 14 Гориил

    7 0 Отговор
    Светът вижда и разбира, че губите войната за глобални ресурси. Нещо повече, всички членове на НАТО отказаха да участват в тази глупава, дива, жестока и безполезна война, тъй като новите, бързо развиващи се и развиващи се центрове на световната икономика, финанси и търговия нямат интерес от нейния край. Тези колосални и влиятелни сили искат да унищожат и изчерпят вашите ресурси. Вместо да вземате информирани решения и да запазите пространство за спасение, вие се давите в адското блато на безкрайната война. Тази война може да приключи само с активното участие на Русия и доброжелателното отношение на Китай.

    09:02 13.07.2026

  • 15 Забравихте да кажете,

    2 0 Отговор
    Че това са демократични удари. Хуманни! Аз други искам да питам. Какво стана с Баба Алино. Бутнаха ли демократично незаконните сгради на братята украинци. Щото изведнъж всичко затихна. На срещата на натовците, май, май, Зеленски наби обръчите на генералчето и всичко потъна в тишина.

    09:11 13.07.2026

  • 16 Жеко

    2 0 Отговор
    На чичо и на атаняху са сложили мишена на челото.
    Иран дава по 100 кила злато за главата на всеки от тях .
    Рано или късно някой ще ги докопа .

    09:11 13.07.2026

  • 17 Само питам

    1 0 Отговор
    Бай Дони обяви ли 48 победа и нова сделка ?
    Хайде че Куба чака да я освободят !

    09:15 13.07.2026

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