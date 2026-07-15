Иран заплаши да спре целия износ на енергия от Близкия изток

Корпусът на гвардейците на Ислямската революция (КГИР) отправи днес заплахи да спре целия износ на енергийни ресурси от Близкия изток заради американската блокада на Ормузкия проток, предаде Асошиейтед прес, съобщи БТА.

„Износът на петрол и газ от региона ще бъде или за всички, или за никого“, заявиха от КГИР.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви в понеделник възстановяването на блокадата, както и че ще наложи такса от 20% на корабите, преминаващи през Ормузкия проток. Няколко часа преди блокадата да бъде възобновена обаче той се отказа от плана за събиране на такси, аргументирайки се със заявени искания от съюзниците на САЩ в Персийския залив.

Тръмп заяви вчера, че е получил обаждания от „кралете и емирите“ в региона, които предложили алтернативен вариант вместо събирането на такси от корабите, преминаващи през протока.

„Те казаха, че биха предпочели да го направят по друг начин. Казаха, че биха искали да инвестират в Съединените щати милиарди и милиарди долари“, заяви Тръмп пред журналисти вчера в Овалния кабинет. Тръмп каза, че предпочита този вариант пред събирането на такси, „защото не мисля, че някой трябва да има право да събира такса за преминаване през протока“.

Не беше ясно дали тези инвестиционни сделки представляват нови ангажименти спрямо обявените от Тръмп след посещението му в Близкия изток миналата година. Планът на Тръмп за въвеждане на такси би представлявал промяна в дългогодишната политика на Съединените щати и отклонение от американските обещания, че протокът ще остане свободен за преминаване на всички без заплащане на такси.

Съгласно временното споразумение Иран се съгласи преминаването през Ормузкия проток да остане безплатно за период от 60 дни, но документът не урежда какво ще се случи след изтичането му. Иран твърди, че има право да регулира движението и евентуално да събира такси. Съединените щати оспорват това.

Междувременно регионални посредници продължават опитите си да върнат Съединените щати и Иран на масата за преговори, отбелязва АП.