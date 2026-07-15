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Иран заплаши да спре целия износ на енергия от Близкия изток

Иран заплаши да спре целия износ на енергия от Близкия изток

15 Юли, 2026 10:01 1 130 12

  • иран-
  • ормузки проток-
  • сащ-
  • петрол-
  • доналд тръмп

Регионални посредници продължават опитите си да върнат Съединените щати и Иран на масата за преговори

Иран заплаши да спре целия износ на енергия от Близкия изток - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Корпусът на гвардейците на Ислямската революция (КГИР) отправи днес заплахи да спре целия износ на енергийни ресурси от Близкия изток заради американската блокада на Ормузкия проток, предаде Асошиейтед прес, съобщи БТА.

„Износът на петрол и газ от региона ще бъде или за всички, или за никого“, заявиха от КГИР.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви в понеделник възстановяването на блокадата, както и че ще наложи такса от 20% на корабите, преминаващи през Ормузкия проток. Няколко часа преди блокадата да бъде възобновена обаче той се отказа от плана за събиране на такси, аргументирайки се със заявени искания от съюзниците на САЩ в Персийския залив.

Тръмп заяви вчера, че е получил обаждания от „кралете и емирите“ в региона, които предложили алтернативен вариант вместо събирането на такси от корабите, преминаващи през протока.

„Те казаха, че биха предпочели да го направят по друг начин. Казаха, че биха искали да инвестират в Съединените щати милиарди и милиарди долари“, заяви Тръмп пред журналисти вчера в Овалния кабинет. Тръмп каза, че предпочита този вариант пред събирането на такси, „защото не мисля, че някой трябва да има право да събира такса за преминаване през протока“.

Не беше ясно дали тези инвестиционни сделки представляват нови ангажименти спрямо обявените от Тръмп след посещението му в Близкия изток миналата година. Планът на Тръмп за въвеждане на такси би представлявал промяна в дългогодишната политика на Съединените щати и отклонение от американските обещания, че протокът ще остане свободен за преминаване на всички без заплащане на такси.

Съгласно временното споразумение Иран се съгласи преминаването през Ормузкия проток да остане безплатно за период от 60 дни, но документът не урежда какво ще се случи след изтичането му. Иран твърди, че има право да регулира движението и евентуално да събира такси. Съединените щати оспорват това.

Междувременно регионални посредници продължават опитите си да върнат Съединените щати и Иран на масата за преговори, отбелязва АП.


Иран (Ислямска Република)
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Коментарите са излишни

    16 3 Отговор
    Човека има здравословен проблем.

    10:08 15.07.2026

  • 2 Онуфри

    3 8 Отговор
    бен дзин само за руслямисти, разийши

    10:10 15.07.2026

  • 3 То....

    5 2 Отговор
    Е ясно! САЩ ще отстъпи, петрола ще падне, тогава АлтафиО ще бомбардира и пак ще спечели от скока на петрола!

    Коментиран от #12

    10:12 15.07.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Ъъъ

    12 3 Отговор
    "Те казаха, че биха предпочели да го направят по друг начин. Казаха, че биха искали да инвестират в Съединените щати милиарди и милиарди долари“, заяви Тръмп пред журналисти вчера в Овалния кабинет"

    Хахаха... 🤣
    Този определено чува гласове... Иранци му се обаждали и го молели да продължат преговорите, шейхове и емири го молят да инвестират милиардни в САЩ... Ужас! 🤣

    10:15 15.07.2026

  • 6 хихи

    5 0 Отговор
    Чичо Дончо е бизнесмен, а фамилията кешира политическите му действия.
    хи хи хи

    10:26 15.07.2026

  • 7 Българин

    2 9 Отговор
    Тръмп просто трябва да остъкли чалмите, за да има мир на земята! И колкото повече се бави, толкова повече нестабилност се създава!

    10:27 15.07.2026

  • 8 Милен

    4 3 Отговор
    Ще има втора Хирошима

    10:27 15.07.2026

  • 9 Някой

    8 1 Отговор
    Да, могат да го направят. Браво на иранците - имат топки да сритат мръсника Тръмп и палетата му.

    10:30 15.07.2026

  • 10 Дудов

    3 0 Отговор
    Т.ъмп предпочита да лапне доларите вместо да събира такси понеже събирането не е гарантирано.Хитра лисица е Тръмп.Ако иранците еспият да го елиминират ще направят голямо добро

    10:38 15.07.2026

  • 11 име

    2 0 Отговор
    Бяха се споразумяли за 60 дни Иран и Оман да регулират трафика, но краварите започнаха да бутат корабите по друг маршрут и Иран думна един кораб след предупреждения.

    10:48 15.07.2026

  • 12 име

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "То....":

    Първо, няма с какво да пуца продължително време, няма и с какво да защитава базите си. Второ, запасите от петрол в обора са на 50%, и да има с какво да пуца, няма начин да продължи.

    10:55 15.07.2026

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