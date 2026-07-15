САЩ възобновиха блокадата срещу Иран. Тръмп: Ударите ще продължат, докато не кажа, че е достатъчно

Американските въоръжени сили рано тази сутрин отново наложиха блокада върху иранските пристанища в отговор на атаките на Техеран срещу кораби, опитващи се да преминат през Ормузкия проток и в отговор на това Ислямската република нанесе нови удари срещу държави, в които са разположени американски военни сили, предаде Асошиейтед Прес, съобщи БТА.

Продължаващата от няколко дни размяна удари между двете страни, както и опитите им да установят контрол над морския път, през който в мирно време преминава една пета от световния петрол и природен газ – заплашват отново да въвлекат региона в пълномащабна война, отбелязва агенцията.

САЩ наложиха блокадата за първи път в средата на април, а след това я отмениха в средата на юни, ден след подписването на временното споразумение, което определи 60-дневен срок за преговори по въпроси като ядрената програма на Иран. Преговорите обаче забуксуваха и размяната на удари в протока започна да става все по-интензивна.

Когато президентът на САЩ Доналд Тръмп в понеделник обяви, че ще възобнови блокадата, той също така заяви, че ще наложи такса от 20% върху корабите, преминаващи през протока. Той обаче се отказа от плана за събиране на такси часове преди възобновяването на блокадата, позовавайки се на молби от съюзниците на САЩ в Персийския залив.

САЩ нанесоха поредна вълна от удари преди възобновяването на блокадата, съобщи Централното командване на американските въоръжени сили (СЕНТКОМ). Рано тази сутрин в Бахрейн и Кувейт бяха задействани предупреждения за ракетна заплаха, тъй като двете страни бяха подложени на ирански обстрел – нещо, което напоследък се случва ежедневно.

Тръмп заяви в интервю за телевизия „Фокс Нюз“, че през следващите два дни предстоят още американски удари срещу Иран и че до следващата седмица могат да бъдат взети на прицел мостове и електроцентрали, освен ако преговорите не бъдат възобновени. САЩ вече нанесоха удар срещу най-малко един мост в Иран.

Няколко часа след възобновяването на блокадата иранските държавни медии съобщиха за престрелка в протока, без да предоставят подробности.

Иранският Корпус на гвардейците на Ислямската революция (КГИР) заяви, че е нанесъл удари по обекти, които описа като съоръжения за командване и управление, логистика, гориво и военно оборудване, принадлежащи на Петия флот на САЩ в Бахрейн. По думите му това е било в отговор на действията на САЩ в Индийския океан и на опитите им да контролират Ормузкия проток и да ограничат морските транспортни маршрути. КГИР предупреди, че ако Вашингтон се опита да блокира износа на петрол и газ от региона чрез установяване на контрол над морските маршрути, тогава други маршрути, обслужващи интересите на САЩ и съюзниците им, също биха могли да бъдат затворени и заяви, че регионалният износ на енергия ще бъде „за всички

или за никого“.

Адмирал Брад Купър, който оглавява СЕНТКОМ, заяви, че Иран е изстрелял десетки ракети и дронове срещу съседните арабски страни от Персийския залив. „Американските сили държат Иран отговорен за необоснованата агресия, която продължава да застрашава живота на невинни хора“, заяви Купър.

В Арабско море са разположени най-малко 19 американски военни кораба, включително два самолетоносача и един десантен кораб с над 1000 морски пехотинци на борда. СЕНТКОМ също така заяви в публикация в социалните мрежи, че „стотици военни самолети са разположени в целия Близък Изток“.

След като САЩ и Израел започнаха войната срещу Иран на 28 февруари, Техеран на практика блокира протока, като атакуваше и заплашваше кораби. Това доведе до скок в цените на петрола, торовете и други стоки.

Неотдавна Иран започна да атакува кораби, преминаващи през протока по маршрут близо до брега на Оман, контролиран от американските въоръжени сили и извън контрола на Техеран, което предизвика най-новите сблъсъци. САЩ заплашиха да отворят отново протока със сила, но експерти твърдят, че за това биха били необходими много повече кораби, както и най-вероятно десетки хиляди войници за сухопътна операция.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп снощи заяви в интервю за „Фокс Нюз“, че ударите срещу Иран „ще продължат, докато не кажа, че е достатъчно“, предаде Ройтерс, пише БТА.

В интервю, излъчено в предаването „Спешъл Рипорт“ (Special Report), Тръмп заяви, че военният капацитет на Иран „е отслабен“, но че „те все още имат сили да се съпротивляват“. Президентът каза, че ударите ще продължат и днес, както и че очаква американските сили да извършат още атаки, вероятно и през следващата седмица.

Тръмп заяви, че САЩ са готови да унищожат всички ирански мостове и електроцентрали, ако Техеран не се съгласи на преговори.

„Следващата седмица ще бъде много лоша за тях, защото следващата седмица ще стигнем до електроцентралите... до мостовете. Ще изведем от строя всичките им електроцентрали, ще изведем от строя всичките им мостове, ако не седнат на масата за преговори“, каза той.

Тръмп каза още, че представители на САЩ снощи са провели преговори с Иран и са призовали Ислямската република да сключи сделка.