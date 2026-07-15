САЩ възобновиха блокадата срещу Иран. Тръмп: Ударите ще продължат, докато не кажа, че е достатъчно

Американските въоръжени сили рано тази сутрин отново наложиха блокада върху иранските пристанища в отговор на атаките на Техеран срещу кораби, опитващи се да преминат през Ормузкия проток и в отговор на това Ислямската република нанесе нови удари срещу държави, в които са разположени американски военни сили, предаде Асошиейтед Прес, съобщи БТА.
Продължаващата от няколко дни размяна удари между двете страни, както и опитите им да установят контрол над морския път, през който в мирно време преминава една пета от световния петрол и природен газ – заплашват отново да въвлекат региона в пълномащабна война, отбелязва агенцията.
САЩ наложиха блокадата за първи път в средата на април, а след това я отмениха в средата на юни, ден след подписването на временното споразумение, което определи 60-дневен срок за преговори по въпроси като ядрената програма на Иран. Преговорите обаче забуксуваха и размяната на удари в протока започна да става все по-интензивна.
Когато президентът на САЩ Доналд Тръмп в понеделник обяви, че ще възобнови блокадата, той също така заяви, че ще наложи такса от 20% върху корабите, преминаващи през протока. Той обаче се отказа от плана за събиране на такси часове преди възобновяването на блокадата, позовавайки се на молби от съюзниците на САЩ в Персийския залив.
САЩ нанесоха поредна вълна от удари преди възобновяването на блокадата, съобщи Централното командване на американските въоръжени сили (СЕНТКОМ). Рано тази сутрин в Бахрейн и Кувейт бяха задействани предупреждения за ракетна заплаха, тъй като двете страни бяха подложени на ирански обстрел – нещо, което напоследък се случва ежедневно.
Тръмп заяви в интервю за телевизия „Фокс Нюз“, че през следващите два дни предстоят още американски удари срещу Иран и че до следващата седмица могат да бъдат взети на прицел мостове и електроцентрали, освен ако преговорите не бъдат възобновени. САЩ вече нанесоха удар срещу най-малко един мост в Иран.
Няколко часа след възобновяването на блокадата иранските държавни медии съобщиха за престрелка в протока, без да предоставят подробности.
Иранският Корпус на гвардейците на Ислямската революция (КГИР) заяви, че е нанесъл удари по обекти, които описа като съоръжения за командване и управление, логистика, гориво и военно оборудване, принадлежащи на Петия флот на САЩ в Бахрейн. По думите му това е било в отговор на действията на САЩ в Индийския океан и на опитите им да контролират Ормузкия проток и да ограничат морските транспортни маршрути. КГИР предупреди, че ако Вашингтон се опита да блокира износа на петрол и газ от региона чрез установяване на контрол над морските маршрути, тогава други маршрути, обслужващи интересите на САЩ и съюзниците им, също биха могли да бъдат затворени и заяви, че регионалният износ на енергия ще бъде „за всички
или за никого“.
Адмирал Брад Купър, който оглавява СЕНТКОМ, заяви, че Иран е изстрелял десетки ракети и дронове срещу съседните арабски страни от Персийския залив. „Американските сили държат Иран отговорен за необоснованата агресия, която продължава да застрашава живота на невинни хора“, заяви Купър.
В Арабско море са разположени най-малко 19 американски военни кораба, включително два самолетоносача и един десантен кораб с над 1000 морски пехотинци на борда. СЕНТКОМ също така заяви в публикация в социалните мрежи, че „стотици военни самолети са разположени в целия Близък Изток“.
След като САЩ и Израел започнаха войната срещу Иран на 28 февруари, Техеран на практика блокира протока, като атакуваше и заплашваше кораби. Това доведе до скок в цените на петрола, торовете и други стоки.
Неотдавна Иран започна да атакува кораби, преминаващи през протока по маршрут близо до брега на Оман, контролиран от американските въоръжени сили и извън контрола на Техеран, което предизвика най-новите сблъсъци. САЩ заплашиха да отворят отново протока със сила, но експерти твърдят, че за това биха били необходими много повече кораби, както и най-вероятно десетки хиляди войници за сухопътна операция.
Президентът на САЩ Доналд Тръмп снощи заяви в интервю за „Фокс Нюз“, че ударите срещу Иран „ще продължат, докато не кажа, че е достатъчно“, предаде Ройтерс, пише БТА.
В интервю, излъчено в предаването „Спешъл Рипорт“ (Special Report), Тръмп заяви, че военният капацитет на Иран „е отслабен“, но че „те все още имат сили да се съпротивляват“. Президентът каза, че ударите ще продължат и днес, както и че очаква американските сили да извършат още атаки, вероятно и през следващата седмица.
Тръмп заяви, че САЩ са готови да унищожат всички ирански мостове и електроцентрали, ако Техеран не се съгласи на преговори.
„Следващата седмица ще бъде много лоша за тях, защото следващата седмица ще стигнем до електроцентралите... до мостовете. Ще изведем от строя всичките им електроцентрали, ще изведем от строя всичките им мостове, ако не седнат на масата за преговори“, каза той.
Тръмп каза още, че представители на САЩ снощи са провели преговори с Иран и са призовали Ислямската република да сключи сделка.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 СВОтчик
Коментиран от #8, #44
07:08 15.07.2026
2 Този
Коментиран от #64
07:10 15.07.2026
3 Мусорчик
Коментиран от #12, #45
07:11 15.07.2026
4 Тръмпе
07:12 15.07.2026
5 Ха ха ха
07:13 15.07.2026
6 краварите
07:13 15.07.2026
7 Оня
Коментиран от #65
07:16 15.07.2026
8 стига фейкове
До коментар #1 от "СВОтчик":Всички знаем, че Иран беше победен, разгромен и сломен поне три пъти...още миналата година.
07:17 15.07.2026
9 име
Коментиран от #15
07:18 15.07.2026
10 Истината
07:19 15.07.2026
11 ФАЛИРАЛАТА АМЕРИКА
Коментиран от #18
07:22 15.07.2026
12 Мишел
До коментар #3 от "Мусорчик":САЩ не постигнаха нито една от целите на войната, която обявиха на Иран. Само затвориха напълно за някои кораби Ормузкия проток, който трябваше да отворят. Цената на нефта мина 86$.
Коментиран от #21, #23
07:27 15.07.2026
13 Нищо не разбрах
Каква сделка, след като САЩ един подписан от тях Меморанум за 60 дена не спазиха?
Оня ден Рубио заяви че САЩ, атакували Иран за да се гарантира свободното преминаване през пролива!???
С ушите си го чух!!!:):) Лод да станеш, нищо не е:)
Коментиран от #17
07:30 15.07.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Роко
До коментар #9 от "име":Приятелю имат патрони да пуцат още поне десет години без да произвеждат нови(а те произвеждат това е целта на пуцането), но са далече да ги прекараш до другия край на света си е приключение. Като прекарат малко пуцат докато свършат тогава добрия чичо Тръмп и дава шанс на виещите на умряло диваци да сключат сделка (което е невъзможно щото са диваци и разбират само от бой по муцуната) междувременно докарват още патрони и когато диваците си покажат диващината пак пуцат.
Коментиран от #36
07:31 15.07.2026
16 койдазнай
07:36 15.07.2026
17 Роко
До коментар #13 от "Нищо не разбрах":Кое не разбра атакуваха Иран в отговор на ирански атаки по американски бази. Просто иранските диваци (както и всички други диваци са недоговороспособни) и рано или късно си показват диващината. А тези рано щото са много диви.
Коментиран от #57, #80
07:37 15.07.2026
18 Учат са от
До коментар #11 от "ФАЛИРАЛАТА АМЕРИКА":Путин
07:38 15.07.2026
19 Мишел
До коментар #14 от "руззззНациии":САЩ са страхливци и никога няма да посмеят да нападнат ядрена сила, която има ракети с обсег територията на САЩ.
Коментиран от #27
07:40 15.07.2026
20 НЯКОЙ ЩЕ МИ ПРИПОМНИ ЛИ
Коментиран от #24, #25, #32
07:40 15.07.2026
21 ПлатинИ
До коментар #12 от "Мишел":Литър бензин в Ялта - €3,50
Еbем ти и руския “мир”
07:40 15.07.2026
22 ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД
Бомбя Путин
Нема кой да ма спре
Коментиран от #54
07:40 15.07.2026
23 Роко
До коментар #12 от "Мишел":Приятелю в момента САЩ е най - големия износител на петрол в света. Ха да познаем КОЙ печели от войната?
Коментиран от #39
07:40 15.07.2026
24 ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД
До коментар #20 от "НЯКОЙ ЩЕ МИ ПРИПОМНИ ЛИ":Дават АЯТОЛАСИТЕ урана и ги оставям да живуркат
Попадне ли урана в Хизбула.....лошо.
07:42 15.07.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 НЕПРОВОКИРАНА И ПЪЛНОМАЩАБНА АГРЕСИЯ
07:43 15.07.2026
27 САЩ БОМБЯТ РУСИЯ
До коментар #19 от "Мишел":Ей така, за кеф.
Коментиран от #34
07:43 15.07.2026
28 Интересно…
07:43 15.07.2026
29 НАИВНИК
До коментар #25 от "Роко":Това Биби ли ти го каза? И ти като последен наивник повярва.
07:45 15.07.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 СЛЕД АГРЕСИЯТА НА САЩ И ИЗРАЕЛ
07:47 15.07.2026
32 Иран
До коментар #20 от "НЯКОЙ ЩЕ МИ ПРИПОМНИ ЛИ":Са световен спонсор на тероризма! Хамаз, Хизбула, Хуси …. Всички те са техни организации за тероризъм (летището в Бургас) и безброй други актове. Ислямски фанатици които се стремят към унищожението на цели народи (ядрена програма за оръжие) които са “неверници” тоест не изповядват тягната религия, и най-лошото - убедени са че го правят в името на техния господ
Коментиран от #35, #42
07:47 15.07.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Мишел
До коментар #27 от "САЩ БОМБЯТ РУСИЯ":Къде, кога и как САЩ са бомбили Русия, фантазьоре?
Коментиран от #37
07:51 15.07.2026
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Значи
До коментар #15 от "Роко":Са пълни малоумнци, ако не знаят, че войната не е приключение, а обмуслена и отдалеч планирана стратегия! Но без да искаш си уцелил нещо - единствено патрони имат, но са некадърни да ги доставят!
07:55 15.07.2026
37 САЩ БОМБЯТ РУСИЯ
До коментар #34 от "Мишел":Американски ракети Хаймърс, Атакамс, Пейтриът,щатски бомби ДЖЕЙДАМ, щатски дронове, изстреляни от украинци громят Русия.
Коментиран от #55
07:55 15.07.2026
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Жалко, че
До коментар #23 от "Роко":това не ги топли. За да си оправят финансите, трябва да са най големият монополисти поне 100 години. За съжаление, ще се наложи девалвация на долара.
07:59 15.07.2026
40 Отреазвяващ
07:59 15.07.2026
41 Каубои
08:00 15.07.2026
42 Империята отвръща на удара
До коментар #32 от "Иран":Моля, разни недо носчта които се правят че не знаят, че САЩ създадоха Осама и ИДИЛ, акъл да не дават на знаещите!!!
08:00 15.07.2026
43 Мишел
До коментар #25 от "Роко":Единствените диваци с атомна бомба са САЩ, които и са я използвали в Хирошима и Нагасаки, градове без военни обекти и без ПВО.
Сега САЩ имат много ядрени бомби, но не ги ползват, защото нямат монопол върху ядреното оръжие и ги е шубе от ядрен отговор.
Коментиран от #47
08:01 15.07.2026
44 666
До коментар #1 от "СВОтчик":Соросня, имаш ли личен лекар?
08:03 15.07.2026
45 Карандаш
До коментар #3 от "Мусорчик":А всъщност какво печелят? Най-лошото поражение, което понасят и имиджово. Свърши приказката за американската демокрация и ценности. Загиват хора, майки, деца, заради прищевките на група олигарси.
08:04 15.07.2026
46 Обяснете какво пак блокира САЩ
Не ни дръжте в неведение! На вас разчитаме.
Коментиран от #50
08:05 15.07.2026
47 ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД
До коментар #43 от "Мишел":Който напада ПЪРЛ ХАРБЪР
Си получава заслуженото
08:05 15.07.2026
48 Механик
Той няма проблеми с това. Всеки месец го прави по веднъж, а после сключва страхотна сделка.
Коментиран от #53
08:06 15.07.2026
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД
До коментар #46 от "Обяснете какво пак блокира САЩ":Никакъв танкер не спира на ИРАНСКИ пристанища.
Коментиран от #60
08:07 15.07.2026
51 гост
Коментиран от #59
08:08 15.07.2026
52 Този коментар е премахнат от модератор.
53 ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД
До коментар #48 от "Механик":Удрям Иран когато си поискам
Щом не слушкат аятоласите
08:08 15.07.2026
54 Коста
До коментар #22 от "ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД":Не е бял, оранжев е! Има кой да го спре. Всеки си намира майстора...
08:08 15.07.2026
55 Мишел
До коментар #37 от "САЩ БОМБЯТ РУСИЯ":Ако САЩ воюва с Русия, войната ще е ядрена. Това, че някой води война със закупени оръжия, не значи, че продавачът води тази война.
Коментиран от #58
08:09 15.07.2026
56 Дека го БРИКС
08:10 15.07.2026
57 На Марко ли да вярваме или на теб!?
До коментар #17 от "Роко":Освен това каза още в началото, че направили първия удар срещу Иран заедно с Израел, защото иначе Израел щял да го направи сам(???). Има и видео. Кой разбрал, разбрал!
08:12 15.07.2026
58 САЩ БОМБЯТ РУСИЯ
До коментар #55 от "Мишел":АМЕРИКАНСКИ РАКЕТИ и БОМБИ газят Русия.
Путин не смее да мъцне.
Дори не стреля по САЩ с конвенционални оръжие
Шубето е голем СТРАХ.
Коментиран от #74
08:13 15.07.2026
59 гост
До коментар #51 от "гост":САЩ са най- големия печеливш от продължаване на блокадата на протока !! Петрола и газа му се продават на добра цена и с опашка от клиенти , а петрола и газа на арабите губи и пазарен дял и цена !! И най- важното ОПЕК върви с бързи крачки към разпад !! ОАЕ вече напусна , следващия ще е Иран и то по принуда , щото другите араби ще го изгонят , а с него и Раша , Катар и Бахрейн само чакат да се измъкнат под претекст , че няма вече смисъл и ще остане една Саудитска Арабия и Бразилия , ама не за много !!
Коментиран от #69
08:13 15.07.2026
60 Мишел
До коментар #50 от "ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД":80%от иранския петрол отива с кораби в Китай и Северна Корея. Никой не смее да спре тези кораби, САЩ също.
Коментиран от #66
08:14 15.07.2026
61 Хахаха
Коментиран от #72
08:14 15.07.2026
62 Дека го БРИКС
08:14 15.07.2026
63 Диагноза
Само едни 9 грама на точното място е цярът!
08:14 15.07.2026
64 Този коментар е премахнат от модератор.
65 гост
До коментар #7 от "Оня":Абе видяхме ви ги новите цени , хахаха !! Едвам докара до 100 долара и за две седмици пак под 80 , хахаха !! То бяха плашила , 200-300 долара , сега ще видите , хахаха !! Е видяхме , оттук нататък и 80 долара ще са постижение , производителите извън залива увеличават производството в пъти , а търсенето намалява !! Дотук беше с монопола на ОПЕК !!
08:17 15.07.2026
66 ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД
До коментар #60 от "Мишел":Кой ли минава през блокадата на САЩ, че нещо не са разбра.
Коментиран от #79
08:18 15.07.2026
67 Иван
08:21 15.07.2026
68 УЛУС МУХША/ москаль/
Нема ток, вода, бензин, солярка, нема ручанье, транспорт,нема интерНЕТ, хранителни продукти, полети и...НЕМА ДА ИМА... КРИМ УЙДЕ!
Хихихихихи
Коментиран от #71, #81
08:24 15.07.2026
69 Иван
До коментар #59 от "гост":Бразилия???
Коментиран от #84
08:24 15.07.2026
70 Българин
08:25 15.07.2026
71 Иван
До коментар #68 от "УЛУС МУХША/ москаль/":Слънчака и Златни Пясъци ги чакат. 97% свободни места.
08:26 15.07.2026
72 Иван
До коментар #61 от "Хахаха":Парфюмите на Еленски и Шараа.
08:28 15.07.2026
73 ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД
Има голем мерак за това.
08:29 15.07.2026
74 Мишел
До коментар #58 от "САЩ БОМБЯТ РУСИЯ":Русия се справя, но Украйна загуби 65%от населението си и изчезва като държава.
08:30 15.07.2026
75 Моряка
Коментиран от #88
08:31 15.07.2026
76 Възраждане
Нека движухата да продължи..
Коце и Алкашка!
08:31 15.07.2026
77 Васил
08:32 15.07.2026
78 Ко речи?
Да си дойдем на думата. ООбора моли персите за мир а не обратното. Рижия старец никой не го слуша какви ги дрънка, един палячо по телевизора е той.
Коментиран от #85, #89
08:33 15.07.2026
79 Мишел
До коментар #66 от "ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД":Китай заяви, че блокадата не се отнася за неговите кораби и изпрати част от своя военен флот да осигури преминаването. Военният флот на Китай е по- голям, по -модерен и по- мощен от този на САЩ и САЩ мируват по неволя.
Коментиран от #83
08:36 15.07.2026
80 име
До коментар #17 от "Роко":Пий си хапчетата, козяк! Не иран атакува САЩ, а САЩ атакува Иран понеже краварите почнаха да отклонямат кораби от маршрута им и Иран стреля по един от тях. А преди това подписаха споразумение 60 дни да не се стрелят, да преговарят и само Иран и Оман да се занимават с трафика в залива.
08:36 15.07.2026
81 Моряка
До коментар #68 от "УЛУС МУХША/ москаль/":Крим уйде,уйде,ама си стои на мястото.Да питаме ли чий е Крим?Един карикатурен кандидат президент вече пита.Отговориха му.Някой да помни името му днес?
08:37 15.07.2026
82 Само питам
Да побърза малко че кубинците чакат да ти освобождава !
08:38 15.07.2026
83 ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД
До коментар #79 от "Мишел":Къде го тоя китайски ВОЕНЕН флот в залива да защити Иран от бомбене.
Освен две три китайски ДЖОНГИ там, друго не са вижда
08:38 15.07.2026
84 гост
До коментар #69 от "Иван":Да , Венецуела , не Бразилия , ама се тая , тя пък още по-бързо ще се изсули , не им е останало време още на Рубио да се занимава и с това !
08:39 15.07.2026
85 ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД
До коментар #78 от "Ко речи?":САЩ не молят
САЩ бомбят
08:40 15.07.2026
86 Мисля, че е време
Цинизмът на Тръмп е безграничен!
Изобщо, цялата нация/ сбирщина от престъпници и промтитутки от уял свят, формират тази страна!
Коментиран от #91
08:42 15.07.2026
87 Сбъдват се най- лошите ми очакания тук
Тръмпона до вчера буквално бълваше глупашки бодряшки изказвания как иранците били готови за преговори, едва ли не го молели!
Въпреки всички данни, че Иран здраво са се натопорчили на Тръмп ЛИЧНО и ще искат да го:
1.унижат
2 сринат репутацията на САЩ!
Този левчо направо срутва САЩ!
Коментиран от #90
08:42 15.07.2026
88 Учи са от Путин
До коментар #75 от "Моряка":Дето изби над ДВА МИЛИОНА славяни.
08:43 15.07.2026
89 Така е, хомо ..
До коментар #78 от "Ко речи?":Защото Амуджистан бом бят всички градове във САЩ и направо ги потопиха ( според чаршафите и копейките де БИЛНИ)! Победата на исляма е на 2 дня... разстояние!
И в КИЕВ...то ЖЕ, после тръгват за Виена, Берлин и Лисабон...
08:45 15.07.2026
90 ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД
До коментар #87 от "Сбъдват се най- лошите ми очакания тук":Бомбя си аятоласите кога си искам.
ОЧАКВАЙ САЩ да са срути след още 250 години....минимум.
08:46 15.07.2026
91 ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД
До коментар #86 от "Мисля, че е време":Бомбя мечката в Русия.
Оказа се много дрипава.
08:49 15.07.2026
92 Никаква блокада не е възстановил Тръмп,
Естествено, че затвориха и износа от собствените си пристанища в Залива . Но те си имат и каспийски такива! Изнасят от там!
Сега Тръмп ще стовари значителна мощ върху Иран. Пентагонът разполага с ударна авиация и артилерия в Арабско море. Интересно за мен е друго- дали Израел ще се включи пак??? Ако и Израел св включи, ще ма удари върху ядрените мощности отново! Израел няма да си играе да цели мостове и пътища,
Другото интересно е как събитията ще се отразят върху преговорите Израел -Ливан?
Дали Ливан ще ги прекъснат от ислямска солидарност?
Или по- скоро- не.
Коментиран от #94
08:51 15.07.2026
93 Пловдив
08:52 15.07.2026
94 Шестопръстия гръмовержец Биби
До коментар #92 от "Никаква блокада не е възстановил Тръмп,":Отдавна разбомби ИРАНСКИТЕ пристанища в КАСПИЙСКО МОРЕ.
08:56 15.07.2026