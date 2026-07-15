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САЩ възобновиха блокадата срещу Иран. Тръмп: Ударите ще продължат, докато не кажа, че е достатъчно

САЩ възобновиха блокадата срещу Иран. Тръмп: Ударите ще продължат, докато не кажа, че е достатъчно

15 Юли, 2026 07:07 1 783 94

  • иран-
  • сащ-
  • ормузки проток-
  • доналд тръмп-
  • бахрейн-
  • кувейт

САЩ нанесоха поредна вълна от удари преди възобновяването на блокадата. Рано тази сутрин в Бахрейн и Кувейт бяха задействани предупреждения за ракетна заплаха.

САЩ възобновиха блокадата срещу Иран. Тръмп: Ударите ще продължат, докато не кажа, че е достатъчно - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Американските въоръжени сили рано тази сутрин отново наложиха блокада върху иранските пристанища в отговор на атаките на Техеран срещу кораби, опитващи се да преминат през Ормузкия проток и в отговор на това Ислямската република нанесе нови удари срещу държави, в които са разположени американски военни сили, предаде Асошиейтед Прес, съобщи БТА.

Продължаващата от няколко дни размяна удари между двете страни, както и опитите им да установят контрол над морския път, през който в мирно време преминава една пета от световния петрол и природен газ – заплашват отново да въвлекат региона в пълномащабна война, отбелязва агенцията.

САЩ наложиха блокадата за първи път в средата на април, а след това я отмениха в средата на юни, ден след подписването на временното споразумение, което определи 60-дневен срок за преговори по въпроси като ядрената програма на Иран. Преговорите обаче забуксуваха и размяната на удари в протока започна да става все по-интензивна.

Когато президентът на САЩ Доналд Тръмп в понеделник обяви, че ще възобнови блокадата, той също така заяви, че ще наложи такса от 20% върху корабите, преминаващи през протока. Той обаче се отказа от плана за събиране на такси часове преди възобновяването на блокадата, позовавайки се на молби от съюзниците на САЩ в Персийския залив.

САЩ нанесоха поредна вълна от удари преди възобновяването на блокадата, съобщи Централното командване на американските въоръжени сили (СЕНТКОМ). Рано тази сутрин в Бахрейн и Кувейт бяха задействани предупреждения за ракетна заплаха, тъй като двете страни бяха подложени на ирански обстрел – нещо, което напоследък се случва ежедневно.

Тръмп заяви в интервю за телевизия „Фокс Нюз“, че през следващите два дни предстоят още американски удари срещу Иран и че до следващата седмица могат да бъдат взети на прицел мостове и електроцентрали, освен ако преговорите не бъдат възобновени. САЩ вече нанесоха удар срещу най-малко един мост в Иран.

Няколко часа след възобновяването на блокадата иранските държавни медии съобщиха за престрелка в протока, без да предоставят подробности.

Иранският Корпус на гвардейците на Ислямската революция (КГИР) заяви, че е нанесъл удари по обекти, които описа като съоръжения за командване и управление, логистика, гориво и военно оборудване, принадлежащи на Петия флот на САЩ в Бахрейн. По думите му това е било в отговор на действията на САЩ в Индийския океан и на опитите им да контролират Ормузкия проток и да ограничат морските транспортни маршрути. КГИР предупреди, че ако Вашингтон се опита да блокира износа на петрол и газ от региона чрез установяване на контрол над морските маршрути, тогава други маршрути, обслужващи интересите на САЩ и съюзниците им, също биха могли да бъдат затворени и заяви, че регионалният износ на енергия ще бъде „за всички
или за никого“.

Адмирал Брад Купър, който оглавява СЕНТКОМ, заяви, че Иран е изстрелял десетки ракети и дронове срещу съседните арабски страни от Персийския залив. „Американските сили държат Иран отговорен за необоснованата агресия, която продължава да застрашава живота на невинни хора“, заяви Купър.

В Арабско море са разположени най-малко 19 американски военни кораба, включително два самолетоносача и един десантен кораб с над 1000 морски пехотинци на борда. СЕНТКОМ също така заяви в публикация в социалните мрежи, че „стотици военни самолети са разположени в целия Близък Изток“.

След като САЩ и Израел започнаха войната срещу Иран на 28 февруари, Техеран на практика блокира протока, като атакуваше и заплашваше кораби. Това доведе до скок в цените на петрола, торовете и други стоки.

Неотдавна Иран започна да атакува кораби, преминаващи през протока по маршрут близо до брега на Оман, контролиран от американските въоръжени сили и извън контрола на Техеран, което предизвика най-новите сблъсъци. САЩ заплашиха да отворят отново протока със сила, но експерти твърдят, че за това биха били необходими много повече кораби, както и най-вероятно десетки хиляди войници за сухопътна операция.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп снощи заяви в интервю за „Фокс Нюз“, че ударите срещу Иран „ще продължат, докато не кажа, че е достатъчно“, предаде Ройтерс, пише БТА.

В интервю, излъчено в предаването „Спешъл Рипорт“ (Special Report), Тръмп заяви, че военният капацитет на Иран „е отслабен“, но че „те все още имат сили да се съпротивляват“. Президентът каза, че ударите ще продължат и днес, както и че очаква американските сили да извършат още атаки, вероятно и през следващата седмица.

Тръмп заяви, че САЩ са готови да унищожат всички ирански мостове и електроцентрали, ако Техеран не се съгласи на преговори.

„Следващата седмица ще бъде много лоша за тях, защото следващата седмица ще стигнем до електроцентралите... до мостовете. Ще изведем от строя всичките им електроцентрали, ще изведем от строя всичките им мостове, ако не седнат на масата за преговори“, каза той.

Тръмп каза още, че представители на САЩ снощи са провели преговори с Иран и са призовали Ислямската република да сключи сделка.


Иран (Ислямска Република)
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 СВОтчик

    18 49 Отговор
    Иран е на колене, а режимът пред колапс. Русия и Китай губят последния си важен съюзник.

    Коментиран от #8, #44

    07:08 15.07.2026

  • 2 Този

    37 3 Отговор
    АлтаФия пак ще прави кинти от скока на петрола!

    Коментиран от #64

    07:10 15.07.2026

  • 3 Мусорчик

    15 26 Отговор
    Е няма ли някой Мурз да се изцепи как САЩ търпят поражение след поражение?

    Коментиран от #12, #45

    07:11 15.07.2026

  • 4 Тръмпе

    11 41 Отговор
    Приключвай ги тея чалми, връщай ги в старата ера, те и без това не са далече от там и да мирясва света. А за Русия вече или хубаво или нищо

    07:12 15.07.2026

  • 5 Ха ха ха

    37 8 Отговор
    И този грандоман откачи.

    07:13 15.07.2026

  • 6 краварите

    34 10 Отговор
    ще платят скъпо

    07:13 15.07.2026

  • 7 Оня

    44 6 Отговор
    Айде честито на новите цени! Сега Тръмп какъв е миротворец, съюзник, нарцис, путинист, или най обикновен търгаш?

    Коментиран от #65

    07:16 15.07.2026

  • 8 стига фейкове

    29 4 Отговор

    До коментар #1 от "СВОтчик":

    Всички знаем, че Иран беше победен, разгромен и сломен поне три пъти...още миналата година.

    07:17 15.07.2026

  • 9 име

    29 5 Отговор
    Первая в мире има патрони да пуца още макс 2 седмици, после тръмп ще се бие в гърдите за пореден път че е победил и сключил страхотна сделка.

    Коментиран от #15

    07:18 15.07.2026

  • 10 Истината

    33 1 Отговор
    Положението е средата на 90 години, мутри, рекитьори, куфарчета и морален разпад с оскотяла популация с претенции

    07:19 15.07.2026

  • 11 ФАЛИРАЛАТА АМЕРИКА

    32 9 Отговор
    Може да излезе от дълговата се криза само чрез нова световна война. В момента разпалват такава. Чакат ни лоши неща заради тези американци.

    Коментиран от #18

    07:22 15.07.2026

  • 12 Мишел

    20 8 Отговор

    До коментар #3 от "Мусорчик":

    САЩ не постигнаха нито една от целите на войната, която обявиха на Иран. Само затвориха напълно за някои кораби Ормузкия проток, който трябваше да отворят. Цената на нефта мина 86$.

    Коментиран от #21, #23

    07:27 15.07.2026

  • 13 Нищо не разбрах

    27 5 Отговор
    "Тръмп каза още, че представители на САЩ снощи са провели преговори с Иран и са призовали Ислямската република да сключи сделка."

    Каква сделка, след като САЩ един подписан от тях Меморанум за 60 дена не спазиха?
    Оня ден Рубио заяви че САЩ, атакували Иран за да се гарантира свободното преминаване през пролива!???
    С ушите си го чух!!!:):) Лод да станеш, нищо не е:)

    Коментиран от #17

    07:30 15.07.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Роко

    9 24 Отговор

    До коментар #9 от "име":

    Приятелю имат патрони да пуцат още поне десет години без да произвеждат нови(а те произвеждат това е целта на пуцането), но са далече да ги прекараш до другия край на света си е приключение. Като прекарат малко пуцат докато свършат тогава добрия чичо Тръмп и дава шанс на виещите на умряло диваци да сключат сделка (което е невъзможно щото са диваци и разбират само от бой по муцуната) междувременно докарват още патрони и когато диваците си покажат диващината пак пуцат.

    Коментиран от #36

    07:31 15.07.2026

  • 16 койдазнай

    4 13 Отговор
    краснов прави всичко по силите си, за да помогне на началника си и да отклони вниманието от Украйна и да ги лиши от оръжие.

    07:36 15.07.2026

  • 17 Роко

    3 25 Отговор

    До коментар #13 от "Нищо не разбрах":

    Кое не разбра атакуваха Иран в отговор на ирански атаки по американски бази. Просто иранските диваци (както и всички други диваци са недоговороспособни) и рано или късно си показват диващината. А тези рано щото са много диви.

    Коментиран от #57, #80

    07:37 15.07.2026

  • 18 Учат са от

    3 14 Отговор

    До коментар #11 от "ФАЛИРАЛАТА АМЕРИКА":

    Путин

    07:38 15.07.2026

  • 19 Мишел

    20 4 Отговор

    До коментар #14 от "руззззНациии":

    САЩ са страхливци и никога няма да посмеят да нападнат ядрена сила, която има ракети с обсег територията на САЩ.

    Коментиран от #27

    07:40 15.07.2026

  • 20 НЯКОЙ ЩЕ МИ ПРИПОМНИ ЛИ

    24 2 Отговор
    САЩ и Израел защо нападнаха Иран?

    Коментиран от #24, #25, #32

    07:40 15.07.2026

  • 21 ПлатинИ

    6 15 Отговор

    До коментар #12 от "Мишел":

    Литър бензин в Ялта - €3,50
    Еbем ти и руския “мир”

    07:40 15.07.2026

  • 22 ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД

    3 13 Отговор
    Бомбя Иран
    Бомбя Путин
    Нема кой да ма спре

    Коментиран от #54

    07:40 15.07.2026

  • 23 Роко

    9 5 Отговор

    До коментар #12 от "Мишел":

    Приятелю в момента САЩ е най - големия износител на петрол в света. Ха да познаем КОЙ печели от войната?

    Коментиран от #39

    07:40 15.07.2026

  • 24 ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД

    2 14 Отговор

    До коментар #20 от "НЯКОЙ ЩЕ МИ ПРИПОМНИ ЛИ":

    Дават АЯТОЛАСИТЕ урана и ги оставям да живуркат
    Попадне ли урана в Хизбула.....лошо.

    07:42 15.07.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 НЕПРОВОКИРАНА И ПЪЛНОМАЩАБНА АГРЕСИЯ

    15 2 Отговор
    На Израел и САЩ срещу държавата Иран. Това носи много, много лоши неща на целия свят.

    07:43 15.07.2026

  • 27 САЩ БОМБЯТ РУСИЯ

    2 10 Отговор

    До коментар #19 от "Мишел":

    Ей така, за кеф.

    Коментиран от #34

    07:43 15.07.2026

  • 28 Интересно…

    13 1 Отговор
    …поведение на лидера на уж най-демократичната държава, дам.

    07:43 15.07.2026

  • 29 НАИВНИК

    10 1 Отговор

    До коментар #25 от "Роко":

    Това Биби ли ти го каза? И ти като последен наивник повярва.

    07:45 15.07.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 СЛЕД АГРЕСИЯТА НА САЩ И ИЗРАЕЛ

    9 2 Отговор
    Още много държави ще разберат, че единствения начин да оцелеят е да имат ядрено оръжие. Следващата ядрена държава ще а Турция.

    07:47 15.07.2026

  • 32 Иран

    1 12 Отговор

    До коментар #20 от "НЯКОЙ ЩЕ МИ ПРИПОМНИ ЛИ":

    Са световен спонсор на тероризма! Хамаз, Хизбула, Хуси …. Всички те са техни организации за тероризъм (летището в Бургас) и безброй други актове. Ислямски фанатици които се стремят към унищожението на цели народи (ядрена програма за оръжие) които са “неверници” тоест не изповядват тягната религия, и най-лошото - убедени са че го правят в името на техния господ

    Коментиран от #35, #42

    07:47 15.07.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Мишел

    8 0 Отговор

    До коментар #27 от "САЩ БОМБЯТ РУСИЯ":

    Къде, кога и как САЩ са бомбили Русия, фантазьоре?

    Коментиран от #37

    07:51 15.07.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Значи

    3 3 Отговор

    До коментар #15 от "Роко":

    Са пълни малоумнци, ако не знаят, че войната не е приключение, а обмуслена и отдалеч планирана стратегия! Но без да искаш си уцелил нещо - единствено патрони имат, но са некадърни да ги доставят!

    07:55 15.07.2026

  • 37 САЩ БОМБЯТ РУСИЯ

    1 8 Отговор

    До коментар #34 от "Мишел":

    Американски ракети Хаймърс, Атакамс, Пейтриът,щатски бомби ДЖЕЙДАМ, щатски дронове, изстреляни от украинци громят Русия.

    Коментиран от #55

    07:55 15.07.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Жалко, че

    3 2 Отговор

    До коментар #23 от "Роко":

    това не ги топли. За да си оправят финансите, трябва да са най големият монополисти поне 100 години. За съжаление, ще се наложи девалвация на долара.

    07:59 15.07.2026

  • 40 Отреазвяващ

    5 1 Отговор
    Тръмп е по-зле от някогашен командир .Сутрин ,обед вечер-падни,стани,отбой.

    07:59 15.07.2026

  • 41 Каубои

    4 0 Отговор
    След Великите географски открития на Америка започва колонизация. Избиване и покръстване на местното население. Сега е същото и се отнася за целия свят.

    08:00 15.07.2026

  • 42 Империята отвръща на удара

    8 3 Отговор

    До коментар #32 от "Иран":

    Моля, разни недо носчта които се правят че не знаят, че САЩ създадоха Осама и ИДИЛ, акъл да не дават на знаещите!!!

    08:00 15.07.2026

  • 43 Мишел

    7 2 Отговор

    До коментар #25 от "Роко":

    Единствените диваци с атомна бомба са САЩ, които и са я използвали в Хирошима и Нагасаки, градове без военни обекти и без ПВО.
    Сега САЩ имат много ядрени бомби, но не ги ползват, защото нямат монопол върху ядреното оръжие и ги е шубе от ядрен отговор.

    Коментиран от #47

    08:01 15.07.2026

  • 44 666

    7 0 Отговор

    До коментар #1 от "СВОтчик":

    Соросня, имаш ли личен лекар?

    08:03 15.07.2026

  • 45 Карандаш

    6 1 Отговор

    До коментар #3 от "Мусорчик":

    А всъщност какво печелят? Най-лошото поражение, което понасят и имиджово. Свърши приказката за американската демокрация и ценности. Загиват хора, майки, деца, заради прищевките на група олигарси.

    08:04 15.07.2026

  • 46 Обяснете какво пак блокира САЩ

    5 0 Отговор
    след като Иран пак са затворили пролива.

    Не ни дръжте в неведение! На вас разчитаме.

    Коментиран от #50

    08:05 15.07.2026

  • 47 ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД

    2 2 Отговор

    До коментар #43 от "Мишел":

    Който напада ПЪРЛ ХАРБЪР
    Си получава заслуженото

    08:05 15.07.2026

  • 48 Механик

    5 1 Отговор
    Тръмп отново побеждава Иран окончателно за пореден път.
    Той няма проблеми с това. Всеки месец го прави по веднъж, а после сключва страхотна сделка.

    Коментиран от #53

    08:06 15.07.2026

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД

    1 3 Отговор

    До коментар #46 от "Обяснете какво пак блокира САЩ":

    Никакъв танкер не спира на ИРАНСКИ пристанища.

    Коментиран от #60

    08:07 15.07.2026

  • 51 гост

    4 2 Отговор
    Още преди месец писах , че САЩ спряха ударите , за да си дадат време да попълнят боеприпасите и да направят ротация на персонала , а аятоласите решиха , че могат да предявяват условия , хахаха !! И така на почивки Тръмп ще ги бомби докато измрат от глад или клекнат накрая !

    Коментиран от #59

    08:08 15.07.2026

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД

    1 3 Отговор

    До коментар #48 от "Механик":

    Удрям Иран когато си поискам
    Щом не слушкат аятоласите

    08:08 15.07.2026

  • 54 Коста

    4 1 Отговор

    До коментар #22 от "ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД":

    Не е бял, оранжев е! Има кой да го спре. Всеки си намира майстора...

    08:08 15.07.2026

  • 55 Мишел

    3 2 Отговор

    До коментар #37 от "САЩ БОМБЯТ РУСИЯ":

    Ако САЩ воюва с Русия, войната ще е ядрена. Това, че някой води война със закупени оръжия, не значи, че продавачът води тази война.

    Коментиран от #58

    08:09 15.07.2026

  • 56 Дека го БРИКС

    2 4 Отговор
    Да спаси аятоласите

    08:10 15.07.2026

  • 57 На Марко ли да вярваме или на теб!?

    3 0 Отговор

    До коментар #17 от "Роко":

    Освен това каза още в началото, че направили първия удар срещу Иран заедно с Израел, защото иначе Израел щял да го направи сам(???). Има и видео. Кой разбрал, разбрал!

    08:12 15.07.2026

  • 58 САЩ БОМБЯТ РУСИЯ

    4 6 Отговор

    До коментар #55 от "Мишел":

    АМЕРИКАНСКИ РАКЕТИ и БОМБИ газят Русия.
    Путин не смее да мъцне.
    Дори не стреля по САЩ с конвенционални оръжие
    Шубето е голем СТРАХ.

    Коментиран от #74

    08:13 15.07.2026

  • 59 гост

    3 2 Отговор

    До коментар #51 от "гост":

    САЩ са най- големия печеливш от продължаване на блокадата на протока !! Петрола и газа му се продават на добра цена и с опашка от клиенти , а петрола и газа на арабите губи и пазарен дял и цена !! И най- важното ОПЕК върви с бързи крачки към разпад !! ОАЕ вече напусна , следващия ще е Иран и то по принуда , щото другите араби ще го изгонят , а с него и Раша , Катар и Бахрейн само чакат да се измъкнат под претекст , че няма вече смисъл и ще остане една Саудитска Арабия и Бразилия , ама не за много !!

    Коментиран от #69

    08:13 15.07.2026

  • 60 Мишел

    5 4 Отговор

    До коментар #50 от "ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД":

    80%от иранския петрол отива с кораби в Китай и Северна Корея. Никой не смее да спре тези кораби, САЩ също.

    Коментиран от #66

    08:14 15.07.2026

  • 61 Хахаха

    3 3 Отговор
    Смрад на изгорели чалми

    Коментиран от #72

    08:14 15.07.2026

  • 62 Дека го БРИКС

    5 4 Отговор
    Скриха са като мишки всичките си.

    08:14 15.07.2026

  • 63 Диагноза

    4 2 Отговор
    Болестно състояние!
    Само едни 9 грама на точното място е цярът!

    08:14 15.07.2026

  • 64 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 65 гост

    3 5 Отговор

    До коментар #7 от "Оня":

    Абе видяхме ви ги новите цени , хахаха !! Едвам докара до 100 долара и за две седмици пак под 80 , хахаха !! То бяха плашила , 200-300 долара , сега ще видите , хахаха !! Е видяхме , оттук нататък и 80 долара ще са постижение , производителите извън залива увеличават производството в пъти , а търсенето намалява !! Дотук беше с монопола на ОПЕК !!

    08:17 15.07.2026

  • 66 ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД

    4 0 Отговор

    До коментар #60 от "Мишел":

    Кой ли минава през блокадата на САЩ, че нещо не са разбра.

    Коментиран от #79

    08:18 15.07.2026

  • 67 Иван

    3 0 Отговор
    Стийв Уиткоф и Джеред Кушнер да бъдат предадени на българския княз Влад Цепеш.

    08:21 15.07.2026

  • 68 УЛУС МУХША/ москаль/

    3 4 Отговор
    По могите! Малкото останали Кримчани искат спешно Хуманитарни помощи!
    Нема ток, вода, бензин, солярка, нема ручанье, транспорт,нема интерНЕТ, хранителни продукти, полети и...НЕМА ДА ИМА... КРИМ УЙДЕ!
    Хихихихихи

    Коментиран от #71, #81

    08:24 15.07.2026

  • 69 Иван

    0 0 Отговор

    До коментар #59 от "гост":

    Бразилия???

    Коментиран от #84

    08:24 15.07.2026

  • 70 Българин

    3 0 Отговор
    Има издадена фатва и чакаме избраника да се присъедини към линдзи,тогава света ще се кротне.

    08:25 15.07.2026

  • 71 Иван

    0 0 Отговор

    До коментар #68 от "УЛУС МУХША/ москаль/":

    Слънчака и Златни Пясъци ги чакат. 97% свободни места.

    08:26 15.07.2026

  • 72 Иван

    0 0 Отговор

    До коментар #61 от "Хахаха":

    Парфюмите на Еленски и Шараа.

    08:28 15.07.2026

  • 73 ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД

    1 0 Отговор
    Ша включа и Биби в бомбенето на Аятоласите.
    Има голем мерак за това.

    08:29 15.07.2026

  • 74 Мишел

    5 1 Отговор

    До коментар #58 от "САЩ БОМБЯТ РУСИЯ":

    Русия се справя, но Украйна загуби 65%от населението си и изчезва като държава.

    08:30 15.07.2026

  • 75 Моряка

    3 0 Отговор
    Светът очакваше Тръмп с надежда за мир.Сега започвам да съжалявам,че не го свитнаха тогава.Сигурно не съм единствен.Хиляди човешки живота погубене за утвърждаване на егото му.

    Коментиран от #88

    08:31 15.07.2026

  • 76 Възраждане

    1 2 Отговор
    Колеги надничари, Лепилари и Ко пейки,. ..Изпрати лимонадено шише с беГзин за Фюрера наш любим,.. покажи че си истинска Ху йлофилка и монголски Раб!
    Нека движухата да продължи..
    Коце и Алкашка!

    08:31 15.07.2026

  • 77 Васил

    2 2 Отговор
    Американците и Израел са в по изгодна позиция защото могат да удрят Иранците целогодишно а паричните и военните им ресурсите на чалмите са ограничени.

    08:32 15.07.2026

  • 78 Ко речи?

    3 1 Отговор
    …..САЩ снощи са провели преговори с Иран и са призовали Ислямската република да сключи сделка…..
    Да си дойдем на думата. ООбора моли персите за мир а не обратното. Рижия старец никой не го слуша какви ги дрънка, един палячо по телевизора е той.

    Коментиран от #85, #89

    08:33 15.07.2026

  • 79 Мишел

    1 2 Отговор

    До коментар #66 от "ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД":

    Китай заяви, че блокадата не се отнася за неговите кораби и изпрати част от своя военен флот да осигури преминаването. Военният флот на Китай е по- голям, по -модерен и по- мощен от този на САЩ и САЩ мируват по неволя.

    Коментиран от #83

    08:36 15.07.2026

  • 80 име

    3 1 Отговор

    До коментар #17 от "Роко":

    Пий си хапчетата, козяк! Не иран атакува САЩ, а САЩ атакува Иран понеже краварите почнаха да отклонямат кораби от маршрута им и Иран стреля по един от тях. А преди това подписаха споразумение 60 дни да не се стрелят, да преговарят и само Иран и Оман да се занимават с трафика в залива.

    08:36 15.07.2026

  • 81 Моряка

    0 3 Отговор

    До коментар #68 от "УЛУС МУХША/ москаль/":

    Крим уйде,уйде,ама си стои на мястото.Да питаме ли чий е Крим?Един карикатурен кандидат президент вече пита.Отговориха му.Някой да помни името му днес?

    08:37 15.07.2026

  • 82 Само питам

    1 0 Отговор
    Чичо обяви ли поредната победа ?
    Да побърза малко че кубинците чакат да ти освобождава !

    08:38 15.07.2026

  • 83 ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД

    0 1 Отговор

    До коментар #79 от "Мишел":

    Къде го тоя китайски ВОЕНЕН флот в залива да защити Иран от бомбене.
    Освен две три китайски ДЖОНГИ там, друго не са вижда

    08:38 15.07.2026

  • 84 гост

    0 0 Отговор

    До коментар #69 от "Иван":

    Да , Венецуела , не Бразилия , ама се тая , тя пък още по-бързо ще се изсули , не им е останало време още на Рубио да се занимава и с това !

    08:39 15.07.2026

  • 85 ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД

    0 2 Отговор

    До коментар #78 от "Ко речи?":

    САЩ не молят
    САЩ бомбят

    08:40 15.07.2026

  • 86 Мисля, че е време

    2 0 Отговор
    Мечката да заиграе и в САЩ.
    Цинизмът на Тръмп е безграничен!
    Изобщо, цялата нация/ сбирщина от престъпници и промтитутки от уял свят, формират тази страна!

    Коментиран от #91

    08:42 15.07.2026

  • 87 Сбъдват се най- лошите ми очакания тук

    3 0 Отговор
    във форума- Тръмп няма да има избор и ще почне да бомбардира иранска гражданска инфраструктура! Ще има жертви и дълга война и криза в цял свят.

    Тръмпона до вчера буквално бълваше глупашки бодряшки изказвания как иранците били готови за преговори, едва ли не го молели!

    Въпреки всички данни, че Иран здраво са се натопорчили на Тръмп ЛИЧНО и ще искат да го:
    1.унижат
    2 сринат репутацията на САЩ!

    Този левчо направо срутва САЩ!

    Коментиран от #90

    08:42 15.07.2026

  • 88 Учи са от Путин

    0 1 Отговор

    До коментар #75 от "Моряка":

    Дето изби над ДВА МИЛИОНА славяни.

    08:43 15.07.2026

  • 89 Така е, хомо ..

    2 0 Отговор

    До коментар #78 от "Ко речи?":

    Защото Амуджистан бом бят всички градове във САЩ и направо ги потопиха ( според чаршафите и копейките де БИЛНИ)! Победата на исляма е на 2 дня... разстояние!
    И в КИЕВ...то ЖЕ, после тръгват за Виена, Берлин и Лисабон...

    08:45 15.07.2026

  • 90 ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД

    1 0 Отговор

    До коментар #87 от "Сбъдват се най- лошите ми очакания тук":

    Бомбя си аятоласите кога си искам.
    ОЧАКВАЙ САЩ да са срути след още 250 години....минимум.

    08:46 15.07.2026

  • 91 ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД

    0 0 Отговор

    До коментар #86 от "Мисля, че е време":

    Бомбя мечката в Русия.
    Оказа се много дрипава.

    08:49 15.07.2026

  • 92 Никаква блокада не е възстановил Тръмп,

    0 0 Отговор
    амо иранците просто затвориха Ормуз за пореден път!
    Естествено, че затвориха и износа от собствените си пристанища в Залива . Но те си имат и каспийски такива! Изнасят от там!
    Сега Тръмп ще стовари значителна мощ върху Иран. Пентагонът разполага с ударна авиация и артилерия в Арабско море. Интересно за мен е друго- дали Израел ще се включи пак??? Ако и Израел св включи, ще ма удари върху ядрените мощности отново! Израел няма да си играе да цели мостове и пътища,
    Другото интересно е как събитията ще се отразят върху преговорите Израел -Ливан?
    Дали Ливан ще ги прекъснат от ислямска солидарност?
    Или по- скоро- не.

    Коментиран от #94

    08:51 15.07.2026

  • 93 Пловдив

    0 0 Отговор
    До 1и 4:Вие сте,жалки и неуки,Персия,е на 5000 хиляди години,и никой досега не я ,е унищожил,или поробил,няма и да се случи.Тези хора,са създали алгебра-та+математика).Умни и мъдри хора.

    08:52 15.07.2026

  • 94 Шестопръстия гръмовержец Биби

    0 0 Отговор

    До коментар #92 от "Никаква блокада не е възстановил Тръмп,":

    Отдавна разбомби ИРАНСКИТЕ пристанища в КАСПИЙСКО МОРЕ.

    08:56 15.07.2026

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