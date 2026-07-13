САЩ за първи път атакуваха Иран с морски дронове

САЩ използваха за първи път еднопосочни морски дронове при атака срещу Иран, предаде Sky News.
При последната вълна от удари срещу Иран Съединените щати за първи път използваха еднопосочни морски дронове.
Морските дронове са били използвани заедно с изтребители, военноморски кораби и ударни безпилотни летателни апарати при последната вълна от атаки на САЩ срещу цели в Иран.
Централното командване на САЩ заяви, че е нанесло удари на ирански военни системи за противовъздушна отбрана, крайбрежни радарни позиции, ракетни и дронови възможности и катери, използвайки изтребители, военноморски кораби и дронове.
„Ормузкият проток е жизненоважен морски коридор за световната търговия. Иран не го контролира. Американските сили са в готовност да гарантират, че свободата на корабоплаване остава достъпна за търговското корабоплаване, въпреки продължаващата неоправдана агресия, тормоз, заплахи и произволни декларации от страна на Иран“, заяви Централното командване.
Кувейтските въоръжени сили обявиха днес, че водят бой срещу "враждебни въздушни цели", след като Иран заяви, че е нанесъл удари по две военновъздушни бази в емирството в отговор на американските удари, предаде Франс прес, съобщи БТА.
"Въоръжените сили в момента се сражават с вражески въздушни цели във въздушното пространство на Кувейт", съобщи генералният щаб на страната, цитиран от официалната агенция Куна.
Йордания от своя страна обяви, че е свалила 4 ирански ракети над страната, след като Техеран обяви, че е нанесъл удари като ответна мярка на американските атаки.
"Днес призори системите за противовъздушна отбрана прехванаха и свалиха четири ракети, които бяха проникнали в йорданското въздушно пространство, идвайки от иранска територия", съобщи официален източник от йорданския генерален щаб. Той добави, че няма данни за пострадали или материални щети.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
09:15 13.07.2026
2 Цеко
Коментиран от #31
09:16 13.07.2026
3 Пустите ушанкофили
09:18 13.07.2026
4 Пич
09:18 13.07.2026
5 Пореден ден за почистване на негативни
09:19 13.07.2026
6 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
Коментиран от #10
09:20 13.07.2026
7 Осен увеличението
Коментиран от #12
09:23 13.07.2026
8 ко стана..
09:23 13.07.2026
9 абе разпраам аз
09:28 13.07.2026
10 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #6 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Учи са от Путин.
09:28 13.07.2026
11 ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД
Оставям ви да живуркате
09:29 13.07.2026
12 ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД
До коментар #7 от "Осен увеличението":Кой купува скъпо петрол бре
Коментиран от #14
09:30 13.07.2026
13 Само питам
ще видим танкерите на кого вярват :)))
09:36 13.07.2026
14 Ааа, никой
До коментар #12 от "ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД":Освен цяла гейропа и американското гето, никой не купува скъпо. От февруари до днес бензина и дизела от два и двадесет за литър, сега три, три и десет. Ама нали е в евро, та ти сигурно мислиш, че е са паднали цените на един и петдесет.
09:37 13.07.2026
15 Пешо
09:38 13.07.2026
16 читател
Ем, избраха го де. Колко по 24 часа минаха досега?
На нас поне обещаваха 800 дни ;)
09:39 13.07.2026
17 "Тормозския" проход ...
от " Доналд Инквизитора" с тормоз над целия свят ,( Ормузкия проток)!!!
Явно това в параден номер на диктатоторите да не ги разследват
за скрити далвери ???
Примери с Путин и Нетаняху кокото искаш!!!
09:40 13.07.2026
18 Гошо
09:40 13.07.2026
19 бай чичо дони каза
09:42 13.07.2026
20 зуека
09:43 13.07.2026
21 Кравабойс
Коментиран от #22, #24
09:49 13.07.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 И как точно САЩще гарантират
С една ракетка от катер Иран спира потока!
Стилът Тръмп започна да завладява и Пентагона!
Много помпозни и нищо не означващи думи!
Надувки и празни обещания!
САЩ се срутват пред очите ни!
Европо, не е май, а се въоръжавай до дупка!
10:07 13.07.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Въййй
10:11 13.07.2026
27 Израел внимателно наблюдават
И знаейки всичко това, учудвам се на бодряшките изказвания на Пентагона днес?!
Явно проказата Тръмп заразява всичко!
10:12 13.07.2026
28 Виенски
10:12 13.07.2026
29 читател
Като е толкова отворен този проток, да вземе той да мине първи..
10:14 13.07.2026
30 въпрос
10:15 13.07.2026
31 ХА ХА ХА
До коментар #2 от "Цеко":Ясно е кой-кого ...
Краварите лъжат нон-стоп.
Ето и Линси Греъм бе убит в Киев, ама го изкараха "естествена смърт" ...
10:23 13.07.2026
32 НИЩО МУ НЯМА
И СЕ ЧУДЯТ...ТЕЗ ОТ АМЕРИКАНИЯ
КАК СА МОГЛИ ДА ПАРКИРАТ АВИОНИ
НА ПЛОЩТА ОТ ДВАЙСЕ КВ.М.
А ТЕ ОЩЕ НЕ МОГАТ МПСТА
НА ДВЕСТА КВ.М....НА ВИТОШКА УЛ.🤔
10:27 13.07.2026
33 ЕКСXУMATOP🦴💀🦴
10:44 13.07.2026
34 САЩисан русофил
10:56 13.07.2026
35 Малий...
От 200 години САЩ атакува всеки, който не слушка!
А Иарания последно време съвсем се революционира до бедрок от каменната ера!
Е сащ им показват космически технологии, безаналог в света! Предполагам са произведени в китай за по-ефтино...
11:10 13.07.2026