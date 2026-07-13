САЩ за първи път атакуваха Иран с морски дронове

САЩ използваха за първи път еднопосочни морски дронове при атака срещу Иран, предаде Sky News.

При последната вълна от удари срещу Иран Съединените щати за първи път използваха еднопосочни морски дронове.

Морските дронове са били използвани заедно с изтребители, военноморски кораби и ударни безпилотни летателни апарати при последната вълна от атаки на САЩ срещу цели в Иран.

Централното командване на САЩ заяви, че е нанесло удари на ирански военни системи за противовъздушна отбрана, крайбрежни радарни позиции, ракетни и дронови възможности и катери, използвайки изтребители, военноморски кораби и дронове.

„Ормузкият проток е жизненоважен морски коридор за световната търговия. Иран не го контролира. Американските сили са в готовност да гарантират, че свободата на корабоплаване остава достъпна за търговското корабоплаване, въпреки продължаващата неоправдана агресия, тормоз, заплахи и произволни декларации от страна на Иран“, заяви Централното командване.

Кувейтските въоръжени сили обявиха днес, че водят бой срещу "враждебни въздушни цели", след като Иран заяви, че е нанесъл удари по две военновъздушни бази в емирството в отговор на американските удари, предаде Франс прес, съобщи БТА.

"Въоръжените сили в момента се сражават с вражески въздушни цели във въздушното пространство на Кувейт", съобщи генералният щаб на страната, цитиран от официалната агенция Куна.

Йордания от своя страна обяви, че е свалила 4 ирански ракети над страната, след като Техеран обяви, че е нанесъл удари като ответна мярка на американските атаки.

"Днес призори системите за противовъздушна отбрана прехванаха и свалиха четири ракети, които бяха проникнали в йорданското въздушно пространство, идвайки от иранска територия", съобщи официален източник от йорданския генерален щаб. Той добави, че няма данни за пострадали или материални щети.