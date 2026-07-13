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САЩ за първи път атакуваха Иран с морски дронове

САЩ за първи път атакуваха Иран с морски дронове

13 Юли, 2026 09:13 2 086 35

  • иран-
  • сащ-
  • ормузки проток-
  • морски дронове

Американските сили са в готовност да гарантират, че свободата на корабоплаване остава достъпна, обявиха САЩ

САЩ за първи път атакуваха Иран с морски дронове - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

САЩ използваха за първи път еднопосочни морски дронове при атака срещу Иран, предаде Sky News.

При последната вълна от удари срещу Иран Съединените щати за първи път използваха еднопосочни морски дронове.

Морските дронове са били използвани заедно с изтребители, военноморски кораби и ударни безпилотни летателни апарати при последната вълна от атаки на САЩ срещу цели в Иран.

Централното командване на САЩ заяви, че е нанесло удари на ирански военни системи за противовъздушна отбрана, крайбрежни радарни позиции, ракетни и дронови възможности и катери, използвайки изтребители, военноморски кораби и дронове.

„Ормузкият проток е жизненоважен морски коридор за световната търговия. Иран не го контролира. Американските сили са в готовност да гарантират, че свободата на корабоплаване остава достъпна за търговското корабоплаване, въпреки продължаващата неоправдана агресия, тормоз, заплахи и произволни декларации от страна на Иран“, заяви Централното командване.

Кувейтските въоръжени сили обявиха днес, че водят бой срещу "враждебни въздушни цели", след като Иран заяви, че е нанесъл удари по две военновъздушни бази в емирството в отговор на американските удари, предаде Франс прес, съобщи БТА.

"Въоръжените сили в момента се сражават с вражески въздушни цели във въздушното пространство на Кувейт", съобщи генералният щаб на страната, цитиран от официалната агенция Куна.

Йордания от своя страна обяви, че е свалила 4 ирански ракети над страната, след като Техеран обяви, че е нанесъл удари като ответна мярка на американските атаки.

"Днес призори системите за противовъздушна отбрана прехванаха и свалиха четири ракети, които бяха проникнали в йорданското въздушно пространство, идвайки от иранска територия", съобщи официален източник от йорданския генерален щаб. Той добави, че няма данни за пострадали или материални щети.


Иран (Ислямска Република)
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    18 3 Отговор
    От тези дето доставят на Украйна.

    09:15 13.07.2026

  • 2 Цеко

    15 26 Отговор
    Тръмпиньоооо, мачка каските на наглите аятоласи!

    Коментиран от #31

    09:16 13.07.2026

  • 3 Пустите ушанкофили

    14 21 Отговор
    станаха чалмофили!

    09:18 13.07.2026

  • 4 Пич

    28 10 Отговор
    Ами с дронове ще атакуват, Я!!! Американски кораб като приближи на хиляда километра до Иран, и матросите и войниците ги хваща разтройство!!!

    09:18 13.07.2026

  • 5 Пореден ден за почистване на негативни

    24 11 Отговор
    Краварски новини! Кравари добри убийци сте

    09:19 13.07.2026

  • 6 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    19 4 Отговор
    Поредна САШтинска Т-ЕРОР-ИСТИЧНА опеация❗

    Коментиран от #10

    09:20 13.07.2026

  • 7 Осен увеличението

    17 3 Отговор
    Отново на цените на петрола и него производните, нищо не постига рижавия. Победа може да постигне само със сухопътна мащабна операция, но не му стиска. Сега само фамилията му печели милиарди, сякаш ще си ги занесат в гроба.

    Коментиран от #12

    09:23 13.07.2026

  • 8 ко стана..

    18 3 Отговор
    Бай Дък Победоносни! 6 месеца и кусур война да отвориш проток, който преди войната си беше отворен...

    09:23 13.07.2026

  • 9 абе разпраам аз

    1 13 Отговор
    че скоро Иран отново ще си има Шах. Казва се реза Пахлави.

    09:28 13.07.2026

  • 10 ГОЛЕМ СМЕХ

    2 9 Отговор

    До коментар #6 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Учи са от Путин.

    09:28 13.07.2026

  • 11 ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД

    7 4 Отговор
    Давайте урана
    Оставям ви да живуркате

    09:29 13.07.2026

  • 12 ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД

    2 5 Отговор

    До коментар #7 от "Осен увеличението":

    Кой купува скъпо петрол бре

    Коментиран от #14

    09:30 13.07.2026

  • 13 Само питам

    7 0 Отговор
    дали е отворен?
    ще видим танкерите на кого вярват :)))

    09:36 13.07.2026

  • 14 Ааа, никой

    7 3 Отговор

    До коментар #12 от "ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД":

    Освен цяла гейропа и американското гето, никой не купува скъпо. От февруари до днес бензина и дизела от два и двадесет за литър, сега три, три и десет. Ама нали е в евро, та ти сигурно мислиш, че е са паднали цените на един и петдесет.

    09:37 13.07.2026

  • 15 Пешо

    9 1 Отговор
    Не пак, а за пореден път го отварят. Няма нищо по-лесно от това да отворят Ормуз - правят го по няколко пъти на ден. Докато го отварят и след 15 минути го затварят. Който успял да мине, успял. Доста забавни станаха тези ....

    09:38 13.07.2026

  • 16 читател

    9 0 Отговор
    Той щеше и войната в Украйна да спре за 24 часа, стига да го изберат за президент

    Ем, избраха го де. Колко по 24 часа минаха досега?

    На нас поне обещаваха 800 дни ;)

    09:39 13.07.2026

  • 17 "Тормозския" проход ...

    6 1 Отговор
    продългава да прикрива 2 милиарда долара, спечелени за една година
    от " Доналд Инквизитора" с тормоз над целия свят ,( Ормузкия проток)!!!
    Явно това в параден номер на диктатоторите да не ги разследват
    за скрити далвери ???
    Примери с Путин и Нетаняху кокото искаш!!!

    09:40 13.07.2026

  • 18 Гошо

    7 0 Отговор
    Отворен ,ама желаещи няма, да минат

    09:40 13.07.2026

  • 19 бай чичо дони каза

    6 0 Отговор
    Ай, честито да ви е! До утре в 10 и половина.

    09:42 13.07.2026

  • 20 зуека

    5 1 Отговор
    Защо не уточни, че протокът е отворен всеки делничен ден от 7 ч. до 16, 30 ч., а в събота и неделя не работи?

    09:43 13.07.2026

  • 21 Кравабойс

    12 1 Отговор
    Отново ръчкат в огъня и отново изядоха дървото. Сега ще погърмят още малко докато им свършат пак ракетите, иранците пък ще отговарят и ще смилат кравешкото на кайма барабар със скъпата им техника в региона. После Дони Съчмата гордо ще се изправи и ще обяви поредната победа, гарнирана с обилна доза ултиматуми и заплахи и понеже бил велик миротворец щял да спре военните действия и да даде шанс на дипломацията. После известно време пак тишина и по някое време евреите и кравите ще се пробват отново да нападнат Иран и да изядат поредното дърво. И така докато кравите не се разкарат окончателно от близкия изток,, а израел престане да съществува.

    Коментиран от #22, #24

    09:49 13.07.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 И как точно САЩще гарантират

    6 1 Отговор
    безопасното корабоплаване в Ормуз

    С една ракетка от катер Иран спира потока!

    Стилът Тръмп започна да завладява и Пентагона!
    Много помпозни и нищо не означващи думи!
    Надувки и празни обещания!

    САЩ се срутват пред очите ни!

    Европо, не е май, а се въоръжавай до дупка!

    10:07 13.07.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Въййй

    8 0 Отговор
    Ами той и преди войната беше си отворен ...

    10:11 13.07.2026

  • 27 Израел внимателно наблюдават

    2 1 Отговор
    иранските ядрени мощности,състоянието им, дал се възстановяват и ако забележат опсност за държавата си, ЩЕ УДАРЯТ ОТНОВО, без да се интересуват от напъните на Тръмп!

    И знаейки всичко това, учудвам се на бодряшките изказвания на Пентагона днес?!

    Явно проказата Тръмп заразява всичко!

    10:12 13.07.2026

  • 28 Виенски

    7 0 Отговор
    Тоя както го е подкарал скоро ще започне като предшественика си да се ръкува с въздуха и да се спъва по стълбицата на самолетите...

    10:12 13.07.2026

  • 29 читател

    5 0 Отговор
    ... големия бял вожд пак опитва да успокоим пазарите.
    Като е толкова отворен този проток, да вземе той да мине първи..

    10:14 13.07.2026

  • 30 въпрос

    4 0 Отговор
    Извън темата: Някой помни ли името на оня, дето е предложил бай Чичо за нобелова награда? Преди седмица май беше. Предложението е заради това че 37 пъти е победил Иран. Целият му екип броили изказванията...

    10:15 13.07.2026

  • 31 ХА ХА ХА

    6 1 Отговор

    До коментар #2 от "Цеко":

    Ясно е кой-кого ...

    Краварите лъжат нон-стоп.

    Ето и Линси Греъм бе убит в Киев, ама го изкараха "естествена смърт" ...

    10:23 13.07.2026

  • 32 НИЩО МУ НЯМА

    1 3 Отговор
    КУПЕЙКИТЕ ГЛЕДАТ ФИГ.1☝
    И СЕ ЧУДЯТ...ТЕЗ ОТ АМЕРИКАНИЯ
    КАК СА МОГЛИ ДА ПАРКИРАТ АВИОНИ
    НА ПЛОЩТА ОТ ДВАЙСЕ КВ.М.
    А ТЕ ОЩЕ НЕ МОГАТ МПСТА
    НА ДВЕСТА КВ.М....НА ВИТОШКА УЛ.🤔

    10:27 13.07.2026

  • 33 ЕКСXУMATOP🦴💀🦴

    2 1 Отговор
    хиляди богаташшши уррoggливвите и чaaaветтa и шибббъннниттe и cceмейства ще претърпят тежки птп-тa и ще станат храна за чeppвеиттee! Ha никой няма му дpppeме, даже ще е голям kkeф!

    10:44 13.07.2026

  • 34 САЩисан русофил

    0 1 Отговор
    Плача пак ще има изпарен някой братушка генерал от ислямската република

    10:56 13.07.2026

  • 35 Малий...

    1 0 Отговор
    За първи път?...
    От 200 години САЩ атакува всеки, който не слушка!
    А Иарания последно време съвсем се революционира до бедрок от каменната ера!
    Е сащ им показват космически технологии, безаналог в света! Предполагам са произведени в китай за по-ефтино...

    11:10 13.07.2026

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