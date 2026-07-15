Развитието на конфликта в Близкия изток продължава да е водеща тема в западния печат, след като американският президент Доналд Тръмп първо заплаши САЩ да въведат такси за преминаване през Ормузкия проток, но после се отказа от намеренията си, предаде БТА.

Великобритания

САЩ водят рискована политика в Ормузкия проток, пише в заглавие на редакционна статия британският в. "Файненшъл таймс".

Изданието отбелязва, че Тръмп изглежда е хванат в капан, но и Иран вероятно надценява възможностите си.

Тази седмица изтича половината от срока на рамковото споразумение, което САЩ и Иран подписаха миналия месец, за да удължат примирието с 60 дни, и което бе от решаващо значение за президента Доналд Тръмп, за да бъде отворен отново Ормузкият проток. Надеждите бяха, че до 30-ия ден, който се пада днес, мините ще бъдат разчистени от водния път и корабоплаването ще се върне към нивата от преди войната, без събиране на такси.

Вместо това, след дни на размяна на удари, Иран обяви през уикенда, че отново затваря напълно протока. Американският президент заяви след това, че ще наложи отново морска блокада на иранските пристанища, която беше отменил след подписването на меморандума за разбирателство. Раздразнен от неспособността си да наложи волята си на Иран, Тръмп заяви в понеделник, че САЩ ще наложат такса от 20 процента от стойността на товарите, преминаващи през протока, но вчера се отказа от идеята си.

Всичко това би било абсурдно, ако не беше толкова сериозно. Колкото по-дълго остава блокирано корабоплаването през протока, толкова по-големи ще бъдат загубите за световната икономика, особено за по-бедните страни вносителки на енергия, отбелязва "Файненшъл таймс".

Преди войната една пета от световната търговия с петрол и газ преминаваше през този тесен воден път, заедно с продукти на нефтохимическата промишленост, хелий и суровини за торове. Колкото по-дълго САЩ и Иран се борят за контрола над него, толкова по-голям е рискът цикълът на ескалация да върне региона обратно към пълномащабна война.

Тази заплетена ситуация още веднъж подчертава безразсъдността на войната, започната от Тръмп противно на съвета на много от неговите съюзници и без да има достатъчни познания за своя враг. Кризата, предизвикана от самия Тръмп, даде на Техеран ново предимство в Ормузкия проток, който Иран никога преди това не беше затварял. Това доведе и до възхода на по-войнствено ръководство, окуражено от способността си да устои на американско-израелските бомбардировки и да повиши разходите за световната икономика.

Ислямският режим е решен да не отстъпва контрола над водния път. И въпреки настояването на Тръмп, че САЩ могат да отворят отново протока, няма шанс корабоплаването да се върне към някаква нормалност, докато Иран атакува кораби.

Техеран безразсъдно надценява възможностите си. В меморандума за разбирателство той се ангажира да "вземе мерки, като положи всички усилия за безопасното преминаване на търговски кораби" през Ормузкия проток. Вместо това той атакува кораби там ежедневно. Въпреки цялата си войнственост, Ислямската република претърпя опустошителни удари по време на войната, а икономиката ѝ е в криза, като инфлацията скочи до около 90 процента. Колкото повече Тръмп се гневи, толкова по-голям е рискът той да нанесе масиран удар, като вземе на прицел критична гражданска инфраструктура, както е заплашвал да направи, посочва "Файненшъл таймс".

Все още има изход. Меморандумът за разбирателство беше подложен на много критики, но той предлагаше алтернатива на безкрайната война и никога не е бил замислен като окончателно споразумение. Той беше създаден, за да насърчи деескалация, което да позволи преговори за окончателно мирно уреждане, включително по отношение на ядрената програма на Иран. Той даде на двете страни стимул да следват дипломатическия път. За Тръмп възобновяването на трафика през протока би започнало поне да облекчава глобалния недостиг на енергоносители. За Иран това би означавало началото на разблокирането на милиарди долари от замразените му авоари в чужбина. Значителното облекчаване на санкциите, към което Техеран се стреми, би могло да се осъществи единствено с постигането на окончателно споразумение.

Борбата за контрол над Ормузкия проток обърна този процес с главата надолу. Ключовият проблем е, че Иран тълкува текста на меморандума за разбирателство като даващ му право да запази контрол над водния път. САЩ, от своя страна, насърчават корабите да избягват иранските води и да използват маршрут покрай бреговете на Оман, което отслабва влиянието на Техеран. Докато този спор не бъде разрешен, пътят към дипломатическо прекратяване на войната остава блокиран. Единственият начин да се излезе от тази безизходица е враждуващите страни да се върнат на масата за преговори и да работят с посредниците за постигане на взаимно приемливо решение за протока. В противен случай те ще останат в капана на смъртоносна и опасна игра, в която никоя от страните не може да спечели, отбелязва британското издание.

Тръмп отново заплаши да нанесе удари по иранските електроцентрали на фона на безизходната ситуация около Ормузкия проток, извежда в заглавие друго британско издание - в. "Гардиън".

Доналд Тръмп заплаши, че следващата седмица ще разшири американските удари срещу Иран, като ще вземе на прицел електроцентрали и мостове, ако Техеран не се съгласи на сделка на фона на продължаващия спор за контрола над Ормузкия проток.

"Следващата седмица ще бъде много лоша за тях, защото следващата седмица ще стигнем до електроцентралите [...] до мостовете", заяви вчера американският президент в интервю за телевизия "Фокс нюз". "Ще унищожим всичките им електроцентрали. Ще унищожим всичките им мостове, освен ако не седнат на масата за преговори и не започнат да разговарят", допълни той.

Тръмп направи подобни коментари и през март, когато заплаши да "изтрие от лицето на земята" електроцентралите и пречиствателните станции за питейна вода на Иран, ако Техеран не се съгласи на мирните му условия "в най-кратък срок". Унищожаването на гражданска инфраструктура, като електроцентрали и водоснабдителни съоръжения, би било незаконно съгласно международното хуманитарно право и вероятно би представлявало военно престъпление, отбелязва "Гардиън".

Коментарите на Тръмп идват в момент, когато американските сили нанесоха удари срещу Иран за четвърти пореден ден и отново наложиха морска блокада на пристанищата на страната в Ормузкия проток.

Перспективите за преговори, насочени към постигане на трайно примирие след подписването на крехкото рамково споразумение на 17 юни, изглеждат все по-мрачни. Заместник-министърът на външните работи на Иран, Казем Гарибабади, заяви, че решението на САЩ да поднови блокадата "в известен смисъл е обезсилило меморандума от Исламабад".

На въпроса колко дълго ще продължат ударите на САЩ, Тръмп отговори: „Те ще продължат, докато не кажа, че е достатъчно". "Ще изведем от строя всичките им електроцентрали, ще изведем от строя всичките им мостове, ако не седнат на масата за преговори", каза той.

САЩ

Цените на петрола отново скочиха след заплахите на Тръмп относно Ормузкия проток, пише в заглавие американският в. "Вашингтон пост".

Поредната размяна на удари между Вашигтон и Техеран снощи следва дни на въоръжени сблъсъци, при които търговски кораби в Ормузкия проток бяха взети на прицел, докато двете страни се борят за контрол над тесния воден път - критичен морски маршрут за около 20 процента от световните доставки на петрол и природен газ. Рамковото споразумение, подписано от САЩ и Иран през юни, на практика се провали след неуспешни преговори през уикенда, отбелязва американският вестник.

Цените на петрола достигнаха едномесечен връх вчера, като фючърсите на суровия петрол тип "Брент" се покачиха над 86 долара за барел, след като президентът Доналд Тръмп заяви, че на САЩ ще събира такси от 20 процента от стойността на всички товари, превозвани през Ормузкия проток, "за покриване на всички разходи, необходими за осигуряване на безопасност и сигурност в този изключително неспокоен район на света". Тръмп по-късно заяви, че се отказва от тези си намерения, а вместо това ще сключи търговски и инвестиционни сделки с държавите от Залива.

Перспективата за въвеждане на такси за преминаване през протока тревожи морските власти и представителите на корабоплавателната индустрия, които категорично осъждат идеята, като изтъкват, че свободата на корабоплаването е съществена част от международното право, посочва "Вашингтон пост".

Франция

САЩ нанасят нови удари срещу Иран и възобновяват морската блокада, извежда в заглавие френският в. "Монд".

Американските въоръжени сили нанесоха вчера удари срещу Иран за четвърти пореден ден и отново наложиха морска блокада, за да попречат на кораби да плават към или от пристанищата на страната. Военната ескалация идва, след като президентът на САЩ Доналд Тръмп се отказа от заплахата си да наложи тежки такси върху корабите, преминаващи през Ормузкия проток, като заяви, че страните от Персийския залив са се съгласили да направят значителни инвестиции в САЩ, посочва "Монд".

Според данни на Франс прес, базирани на ирански медии и официални съобщения, от миналата седмица насам подновените атаки на САЩ са отнели живота на най-малко 28 души в Иран.

Централното командване на въоръжените сили на САЩ (CEНТКОМ) заяви, че най-новите удари са имали за цел "да отслабят иранските възможности, използвани за нападения срещу търговското корабоплаване" в Ормузкия проток, където Техеран многократно е извършвал нападения срещу търговски кораби. Иранските държавни медии съобщиха за експлозии в близост до пристанищния град Бандар Абас, на остров Кешм в Персийския залив, близо до Ормузкия проток, както и на други места.

Възобновената морска блокада влезе в сила в 20:00 ч. по Гринуич (23:00 ч. българско време) – час след началото на американските удари – като според Техеран тази мярка на практика обезсилва рамковото споразумение, сключено с Вашингтон, с цел да се даде възможност за провеждането на мирни преговори, отбелязва "Монд".