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Тръмп изглежда е хванат в капан, но и Иран вероятно надценява възможностите си

Тръмп изглежда е хванат в капан, но и Иран вероятно надценява възможностите си

15 Юли, 2026 11:11 2 458 49

  • иран-
  • доналд тръмп-
  • сащ-
  • петрол-
  • ормузки проток

Развитието на конфликта в Близкия изток продължава да е водеща тема в западния печат

Тръмп изглежда е хванат в капан, но и Иран вероятно надценява възможностите си - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Развитието на конфликта в Близкия изток продължава да е водеща тема в западния печат, след като американският президент Доналд Тръмп първо заплаши САЩ да въведат такси за преминаване през Ормузкия проток, но после се отказа от намеренията си, предаде БТА.

Великобритания

САЩ водят рискована политика в Ормузкия проток, пише в заглавие на редакционна статия британският в. "Файненшъл таймс".

Изданието отбелязва, че Тръмп изглежда е хванат в капан, но и Иран вероятно надценява възможностите си.

Тази седмица изтича половината от срока на рамковото споразумение, което САЩ и Иран подписаха миналия месец, за да удължат примирието с 60 дни, и което бе от решаващо значение за президента Доналд Тръмп, за да бъде отворен отново Ормузкият проток. Надеждите бяха, че до 30-ия ден, който се пада днес, мините ще бъдат разчистени от водния път и корабоплаването ще се върне към нивата от преди войната, без събиране на такси.

Вместо това, след дни на размяна на удари, Иран обяви през уикенда, че отново затваря напълно протока. Американският президент заяви след това, че ще наложи отново морска блокада на иранските пристанища, която беше отменил след подписването на меморандума за разбирателство. Раздразнен от неспособността си да наложи волята си на Иран, Тръмп заяви в понеделник, че САЩ ще наложат такса от 20 процента от стойността на товарите, преминаващи през протока, но вчера се отказа от идеята си.

Всичко това би било абсурдно, ако не беше толкова сериозно. Колкото по-дълго остава блокирано корабоплаването през протока, толкова по-големи ще бъдат загубите за световната икономика, особено за по-бедните страни вносителки на енергия, отбелязва "Файненшъл таймс".

Преди войната една пета от световната търговия с петрол и газ преминаваше през този тесен воден път, заедно с продукти на нефтохимическата промишленост, хелий и суровини за торове. Колкото по-дълго САЩ и Иран се борят за контрола над него, толкова по-голям е рискът цикълът на ескалация да върне региона обратно към пълномащабна война.

Тази заплетена ситуация още веднъж подчертава безразсъдността на войната, започната от Тръмп противно на съвета на много от неговите съюзници и без да има достатъчни познания за своя враг. Кризата, предизвикана от самия Тръмп, даде на Техеран ново предимство в Ормузкия проток, който Иран никога преди това не беше затварял. Това доведе и до възхода на по-войнствено ръководство, окуражено от способността си да устои на американско-израелските бомбардировки и да повиши разходите за световната икономика.

Ислямският режим е решен да не отстъпва контрола над водния път. И въпреки настояването на Тръмп, че САЩ могат да отворят отново протока, няма шанс корабоплаването да се върне към някаква нормалност, докато Иран атакува кораби.

Техеран безразсъдно надценява възможностите си. В меморандума за разбирателство той се ангажира да "вземе мерки, като положи всички усилия за безопасното преминаване на търговски кораби" през Ормузкия проток. Вместо това той атакува кораби там ежедневно. Въпреки цялата си войнственост, Ислямската република претърпя опустошителни удари по време на войната, а икономиката ѝ е в криза, като инфлацията скочи до около 90 процента. Колкото повече Тръмп се гневи, толкова по-голям е рискът той да нанесе масиран удар, като вземе на прицел критична гражданска инфраструктура, както е заплашвал да направи, посочва "Файненшъл таймс".

Все още има изход. Меморандумът за разбирателство беше подложен на много критики, но той предлагаше алтернатива на безкрайната война и никога не е бил замислен като окончателно споразумение. Той беше създаден, за да насърчи деескалация, което да позволи преговори за окончателно мирно уреждане, включително по отношение на ядрената програма на Иран. Той даде на двете страни стимул да следват дипломатическия път. За Тръмп възобновяването на трафика през протока би започнало поне да облекчава глобалния недостиг на енергоносители. За Иран това би означавало началото на разблокирането на милиарди долари от замразените му авоари в чужбина. Значителното облекчаване на санкциите, към което Техеран се стреми, би могло да се осъществи единствено с постигането на окончателно споразумение.

Борбата за контрол над Ормузкия проток обърна този процес с главата надолу. Ключовият проблем е, че Иран тълкува текста на меморандума за разбирателство като даващ му право да запази контрол над водния път. САЩ, от своя страна, насърчават корабите да избягват иранските води и да използват маршрут покрай бреговете на Оман, което отслабва влиянието на Техеран. Докато този спор не бъде разрешен, пътят към дипломатическо прекратяване на войната остава блокиран. Единственият начин да се излезе от тази безизходица е враждуващите страни да се върнат на масата за преговори и да работят с посредниците за постигане на взаимно приемливо решение за протока. В противен случай те ще останат в капана на смъртоносна и опасна игра, в която никоя от страните не може да спечели, отбелязва британското издание.

Тръмп отново заплаши да нанесе удари по иранските електроцентрали на фона на безизходната ситуация около Ормузкия проток, извежда в заглавие друго британско издание - в. "Гардиън".

Доналд Тръмп заплаши, че следващата седмица ще разшири американските удари срещу Иран, като ще вземе на прицел електроцентрали и мостове, ако Техеран не се съгласи на сделка на фона на продължаващия спор за контрола над Ормузкия проток.

"Следващата седмица ще бъде много лоша за тях, защото следващата седмица ще стигнем до електроцентралите [...] до мостовете", заяви вчера американският президент в интервю за телевизия "Фокс нюз". "Ще унищожим всичките им електроцентрали. Ще унищожим всичките им мостове, освен ако не седнат на масата за преговори и не започнат да разговарят", допълни той.

Тръмп направи подобни коментари и през март, когато заплаши да "изтрие от лицето на земята" електроцентралите и пречиствателните станции за питейна вода на Иран, ако Техеран не се съгласи на мирните му условия "в най-кратък срок". Унищожаването на гражданска инфраструктура, като електроцентрали и водоснабдителни съоръжения, би било незаконно съгласно международното хуманитарно право и вероятно би представлявало военно престъпление, отбелязва "Гардиън".

Коментарите на Тръмп идват в момент, когато американските сили нанесоха удари срещу Иран за четвърти пореден ден и отново наложиха морска блокада на пристанищата на страната в Ормузкия проток.

Перспективите за преговори, насочени към постигане на трайно примирие след подписването на крехкото рамково споразумение на 17 юни, изглеждат все по-мрачни. Заместник-министърът на външните работи на Иран, Казем Гарибабади, заяви, че решението на САЩ да поднови блокадата "в известен смисъл е обезсилило меморандума от Исламабад".

На въпроса колко дълго ще продължат ударите на САЩ, Тръмп отговори: „Те ще продължат, докато не кажа, че е достатъчно". "Ще изведем от строя всичките им електроцентрали, ще изведем от строя всичките им мостове, ако не седнат на масата за преговори", каза той.

САЩ

Цените на петрола отново скочиха след заплахите на Тръмп относно Ормузкия проток, пише в заглавие американският в. "Вашингтон пост".

Поредната размяна на удари между Вашигтон и Техеран снощи следва дни на въоръжени сблъсъци, при които търговски кораби в Ормузкия проток бяха взети на прицел, докато двете страни се борят за контрол над тесния воден път - критичен морски маршрут за около 20 процента от световните доставки на петрол и природен газ. Рамковото споразумение, подписано от САЩ и Иран през юни, на практика се провали след неуспешни преговори през уикенда, отбелязва американският вестник.

Цените на петрола достигнаха едномесечен връх вчера, като фючърсите на суровия петрол тип "Брент" се покачиха над 86 долара за барел, след като президентът Доналд Тръмп заяви, че на САЩ ще събира такси от 20 процента от стойността на всички товари, превозвани през Ормузкия проток, "за покриване на всички разходи, необходими за осигуряване на безопасност и сигурност в този изключително неспокоен район на света". Тръмп по-късно заяви, че се отказва от тези си намерения, а вместо това ще сключи търговски и инвестиционни сделки с държавите от Залива.

Перспективата за въвеждане на такси за преминаване през протока тревожи морските власти и представителите на корабоплавателната индустрия, които категорично осъждат идеята, като изтъкват, че свободата на корабоплаването е съществена част от международното право, посочва "Вашингтон пост".

Франция

САЩ нанасят нови удари срещу Иран и възобновяват морската блокада, извежда в заглавие френският в. "Монд".

Американските въоръжени сили нанесоха вчера удари срещу Иран за четвърти пореден ден и отново наложиха морска блокада, за да попречат на кораби да плават към или от пристанищата на страната. Военната ескалация идва, след като президентът на САЩ Доналд Тръмп се отказа от заплахата си да наложи тежки такси върху корабите, преминаващи през Ормузкия проток, като заяви, че страните от Персийския залив са се съгласили да направят значителни инвестиции в САЩ, посочва "Монд".

Според данни на Франс прес, базирани на ирански медии и официални съобщения, от миналата седмица насам подновените атаки на САЩ са отнели живота на най-малко 28 души в Иран.

Централното командване на въоръжените сили на САЩ (CEНТКОМ) заяви, че най-новите удари са имали за цел "да отслабят иранските възможности, използвани за нападения срещу търговското корабоплаване" в Ормузкия проток, където Техеран многократно е извършвал нападения срещу търговски кораби. Иранските държавни медии съобщиха за експлозии в близост до пристанищния град Бандар Абас, на остров Кешм в Персийския залив, близо до Ормузкия проток, както и на други места.

Възобновената морска блокада влезе в сила в 20:00 ч. по Гринуич (23:00 ч. българско време) – час след началото на американските удари – като според Техеран тази мярка на практика обезсилва рамковото споразумение, сключено с Вашингтон, с цел да се даде възможност за провеждането на мирни преговори, отбелязва "Монд".


Иран (Ислямска Република)
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    26 6 Отговор
    Зад Иран стои Китай.

    Коментиран от #17, #33, #48

    11:14 15.07.2026

  • 2 ОФФффф

    20 4 Отговор
    Пак ли този.......АМАН....

    11:17 15.07.2026

  • 3 не може да бъде

    28 3 Отговор
    Мога уверено да кажа че Тръмп вече загуби едната камара на Конгреса -дали Сенатът или Камарата на представителите -ще видим ..и това е най-сериозният му проблем... защото може да загуби и двете ...и по-натататъшното му президентство се обезмисля!?Ако загуби и двете камари през ноември демократите просто ще го унищожат като президент!?

    11:18 15.07.2026

  • 4 Куку

    22 4 Отговор
    Иран вече победи. Няма да се учудя, след края на мандата на Тръмпи и да го .

    11:19 15.07.2026

  • 5 име

    30 7 Отговор
    Никакви кораби не са атакували ежедневно. Бяха се разбрали с кравара 60 дни да не се пуцат, да преговарят, да няма такси и само Иран и Оман да регулират движението през протока. Обаче краварите решиха да тестват Иран колко са сериозни и почнаха да насочват някои корабите по други маршрути. След няколко предупреждения, може би Иран издумкаха лекичко един контейнеровоз (не е потвърдено че са го направили те) и всички влезнаха в пътя. Но това беше ползвано от краварите като повод за нови терористични актове. Иран не знам колко се надценява, обаче краварите за пореден път пуцат няколко седмици и свършват патроните. А и в обора запасите от петрол са на 50% и падат, цените се вдигат, просто няма начин да продължат да се ежат.

    Коментиран от #12, #49

    11:23 15.07.2026

  • 6 сащисан кравар

    19 4 Отговор
    В капана Епщайн, нале?

    11:25 15.07.2026

  • 7 Механик

    20 3 Отговор
    На Тръмпаря му го нахендри Биби и МОСАД с грешните си разузнавателни данни, че иранците с а готови да въстанат срещу управлението и да го сменят с проеврейско.
    От там нататък той попадна на пързалката от която няма слизане.

    11:29 15.07.2026

  • 8 Ъъъ

    23 4 Отговор
    Мдааа... Хусите пък затварят единственото място, откъдето Саудитска Арабия изнасяше петрол досега.... Страхотни новини за Тръмп и компания. И за Европа в частност....🤔

    11:30 15.07.2026

  • 9 Kaлпазанин

    24 5 Отговор
    Не се опитвайте да обвинявате персите ,те не нападнаха никой ,тях го нападнаха за да им откраднат петрола така както крадат в момента от Венецуела

    Коментиран от #15

    11:32 15.07.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Тръмп

    19 4 Отговор
    се вкара или го вкараха в иранската пустия,която се оказа блато с подвижен пясък. С всяко свое действеи затъва все повече. Иран играят на собсвен терен - имат си всичко, което им трябва. В задачата се пита - колко ли време краварите ще изкарат без петрол?!

    11:34 15.07.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Всичко споделят моите опасения от месеци

    16 2 Отговор
    от разрастване на ударите на САЩ върху гражданска инфраструктура на Иран, удължаване на войната и жертвите, НО... твъренията, че Иран не си давал сметка за това и че се надценявал просто не са верни!

    Много добре знае Иран какво го очаква, но моллите знаят, че като всяка източна нация и иранците са много устойчиви на лишения и несгоди и няма да се откажат!
    Освен това са податливи на патриотична пропаганда!

    Така че , въпросите тук са два:
    1. Ще удари ли наистина Тръмп Иран масирано или само се заканва , в негов стил?
    2. Ще използва ли Израел възможността пак да удари ирнските ядрени мощности?

    Но Иран са се наточили на Тръмп и няма да се откажат!

    11:38 15.07.2026

  • 14 ЗОРО

    15 4 Отговор
    Фаш и стите от САЩ и Израел тласкат света към ядрен апокалипсис! Целта на всичките кланета, организирани от тези две престъпни държави, е да си осигурят възможност да продължат да паразитират върху целия свят!!!

    11:39 15.07.2026

  • 15 Не е петролът причината,

    10 11 Отговор

    До коментар #9 от "Kaлпазанин":

    а ядрените амбиции на Иран.

    Дори да не беше САЩ, Израел пак щеше да избомби Иран.

    Коментиран от #16, #19, #20

    11:40 15.07.2026

  • 16 Бла

    12 2 Отговор

    До коментар #15 от "Не е петролът причината,":

    Да , ние видяхме , как реват и обясняват , че не е честно иранците да им отвръщат на ударите, и да ги бомбят :D

    11:44 15.07.2026

  • 17 Европеец

    15 2 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Заглавието е рано, но ще поживеем и ще видим...... Дончо от краварника откъде и да го погледнеш си е чист световен диктатор, изнудвач и рекетьор.....

    11:47 15.07.2026

  • 18 Европеец

    10 2 Отговор
    Заглавието е вярно, но ще поживеем и ще видим...... Дончо от краварника откъде и да го погледнеш си е чист световен диктатор, изнудвач и рекетьор.....

    11:48 15.07.2026

  • 19 име

    16 3 Отговор

    До коментар #15 от "Не е петролът причината,":

    Първите лъжи на хитлеряху, че Иран разработва ядрено оръжие, са от 1995. От тогава повтаря, ме Иран до някорко месеца, най-много една година и ще имат ядрено оръжие. Ако искаха, за 30 години щяха да го направят.

    Коментиран от #45

    11:49 15.07.2026

  • 20 Механик

    11 3 Отговор

    До коментар #15 от "Не е петролът причината,":

    А кое дава право на евреите да имат атомно оръжие, пък за иран да няма такова право?
    Дай да говорим по справедливост, а? Или за вас всичко може щото сте евреи, а за другите не може, щото трябва да може д а ги тъпчете и крадете.

    11:54 15.07.2026

  • 21 Америка я чака разгром и унижение

    14 4 Отговор
    Каква работа имат янките в Ормуз!? Преди САЩ да нападнат вероломно Иран Ормузкия проток си беше отворен и корабите винаги са преминавали безпрепятствено и без такси! Американците когато се разкарат от Ормуз , то веднага ще се върне свободата на преминаване през протока! Само май от коалицията на жеЛАЕщите не искат да разберат ,че САЩ и Израел са проблемът!

    11:55 15.07.2026

  • 22 Предния път Иран запали Тел Авив,

    13 2 Отговор
    а краварските самолетоносачи седяха на 1000 морски мили от бреговете на Иран. Колко да се надценяват иранците? По-скоро еврюгите и американските им кучета се надцениха като започнаха войната. Смър на израел и сащ

    11:57 15.07.2026

  • 23 ха ха ха ....

    10 1 Отговор
    ЧИЧО ИСКА ДА ОТВОРИ ПРОТОКА КОЙТО ПРЕДИ ВОЙНАТА СИ БЕШЕ ОТВОРЕН И СМЕНИ АЯТОЛАХА С АЯТОЛАХ ...
    ...АМА АЯТОЛАСИТЕ ДАВАТ ПО 100 КИЛА ЗЛАТО ЗА ГЛАВИТЕ НА ЧИЧО И НА АТАНЯХУ....РАНО ИЛИ КЪСНО ВСЕ НЯКОЙ ЩЕ ГИ МАРКИРА В ДЕСЯТКАТА ..

    12:00 15.07.2026

  • 24 Дако

    9 1 Отговор
    Краварите да плащат репарациите и да бягат от там.
    Не случайно бай Доню иска от Европейците да му платят 350 милиона € заради войната в Украйна .
    Ама ония са отупан брашнян чувал и няма от къде да ги извадят !

    12:02 15.07.2026

  • 25 хихи

    9 1 Отговор
    На чичо Дончо му счупиха рогата и сега се ослушва дали да си признае или да твърди, че няма рога...

    12:02 15.07.2026

  • 26 жик так

    9 1 Отговор
    Чичо Дони върна краварника 100 години назад от времето на Ал Капоне !!

    12:03 15.07.2026

  • 27 Лопата Орешник

    7 1 Отговор
    Да ама Тръмп е агресор и ако се е надценил може само да страда, докато Иран брани своята земя и суверенитет и едно надценяване може да се превърне в допинг и импулс за още по непоколебима съпротива! Позициите им са фундаментално несравними!!

    12:03 15.07.2026

  • 28 Българин

    8 1 Отговор
    Тръмпи, хайде при Линдзи!

    12:06 15.07.2026

  • 29 Хутите вече ги сърбят ръцете

    8 1 Отговор
    И хусите се намесиха на страната на Иран! Ако янките не се разкарат от Персийския залив хусите ще затворят и пътя през Червено море, т. е Суец ще бъде затворен !

    12:08 15.07.2026

  • 30 Механик

    8 2 Отговор
    На мен ми е много интересна логиката на евро-атлантиците.
    Според тях Путин е агресор понеже нападнал Украйна самозащото "се съмнявал" че тя иска в НАТО и ядрено оръжие, а Израел/САЩ са спасители, понеже нападнали Иран, защото се съмнявали, че той прави ядрена бомба?!?!
    Като цяло двата казуса са ПОЧТИ еднакви, като изключим, че територията на Украйна е сбор от предимно руска, но помалко и полска, румънска, унгарска и молдовска територии. Докато Иран никога не ебил нито еврейска, нито американска територия.

    12:11 15.07.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Троянец

    8 1 Отговор
    Иран нищо не надценява.Просто знае,че Тръмп е един Клоун и не му стиска да влезе в Иран със сухопътна армия.Тогава разрома ще е уникален!Виетнам и Афганистан ще им се видят като екскурзия до екзотични земи.
    Тръмп е един страхливец и не му стиска,но само с ракети/които свършват/ и таратайки-самолетоносачи нищо не прави.Без сухоземна операция Иран е кауза пердута.
    Краварската работа е: Стреляме на халос....а се пъчм,че сме велики.......а всъщност сме едни смешници както винаги в 200 одишната ни "история".....

    Коментиран от #46

    12:13 15.07.2026

  • 33 Град Козлодуй

    2 1 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    А зад фалиралата ти кебапчийница стои Асан от Факултето.

    12:14 15.07.2026

  • 34 не може да бъде

    4 0 Отговор
    Без съмнение Тръмп е затънал в едно блато от което няма да излезе чист!?Приемаме че иранците /персите са лоши -дайте за видим какви варианти има пред Тръмп!!?Първо да разбомби Иран и да унищожи всичко което може да се унищожи с помощта на Израел!?Ще се получат ужасни щети и много невинни жертви ...но това дали ще унищожи съпротивата ...дали няма да стане обратното -цялото производство на течни горива да спре за около година а и двата пролива -Ормуз и Баб ел Мандеб да бъдат затворени ..а и щетите за петролните държави ще бъдат също много големи заради иранските удари!?...може ли изобщо да се допуснат такива щети...това ще е краят и на Тръмп и на влиянието на САЩ и т.н!?Другият вариант е Тръмп да отстъпи и да обяви победа ...ето това за мен е по -реалният вариант...проблемът е че колкото и силно да надува после фанфарите всички ще знаят е той е претъпял поражение...какво следва после не мога да кажа!?...а най -лошото което е случва сега идва от Китай според мен -работят много тихо -нищо не се чува..но после на някои ще им се пукнат тъпанчетата!? .

    12:15 15.07.2026

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  • 44 Дудов

    2 0 Отговор
    Света страда заради няколко животни като Тpъмп, Нетаняху, Мъpcула и Макрон

    12:23 15.07.2026

  • 45 Мишел

    3 0 Отговор

    До коментар #19 от "име":

    Приказките за иранското ЯО са еврейска пропаганда . Иранската конституция забранява разработване, производство и съхранение на ядрено оръжие.

    12:25 15.07.2026

  • 46 Смотаняху

    3 0 Отговор

    До коментар #32 от "Троянец":

    Точно казано.Тръмп произведе едно голямо 💩но хората вече свикнаха да не се надяват на нещо друго

    12:25 15.07.2026

  • 47 Хитлер

    1 0 Отговор
    Първо т.ябва да се очистят еврейските гниди.Американците са cлaбoyмни които ще се затрият чрез гражданска война по някое време

    12:27 15.07.2026

  • 48 Мишел

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Зад Иран са Китай, Русия и Северна Корея. Затова САЩ не могат да го победят.
    Появиха се съобщения, че Иран е закупил 30 броя Су35 и ще ги получи в следващите 12 месеца. От Китай получава противокорабни ракети и ПВО. От Северна Корея получава балистични ракети.

    12:33 15.07.2026

  • 49 теню

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "име":

    Браво на Иран с тях разговоря със сила когато получиха това което отдавна заслужаваха --по мордата си станаха по внимателни и уважителни .. Докато с Русия въобще нито се съобразяват нито я смятат за нещо примери стотици ---Наркоманът клоун заповяда да бъдат премахнати ретранслаторите в Беларус --бяха използвани от Русия за координиране на дроновете . Лукашенко посети Москва и веднага бяха премахнати , за сега затворени ..как е възможно ? Русия преди 3-4 седмици предупреди Западните страни ,че ще нанесе ракетни удари да си затворят посолствата в Киев .. Западните страни отвърнаха като казаха ,че няма да го направят .! Това нормално ли е ? Когато месец януари в 2022 година Русия започна мащабни учения - преди СВИ операция --Американците им казаха ,че застрашават безопасността на Украйна и трябва да се приберат в казармите си --Песков им отговори ,че като свършат ученията ще се приберат ! ..Нормално явление ли врагът ти да казва на какво имаш право и какво нямаш какво можеш да правиш и нямаш право .Ако Иран не беше отговорил с асиметричен отговор днес нямаше да я има като Държава ..

    12:39 15.07.2026

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